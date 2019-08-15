Тем, кто думает, что знает все про 115-ФЗ. Спойлер: вы не знаете

В который раз убеждаюсь в том, что на тему банковской безопасности бизнеса надо писать, писать и снова переписывать.

Казалось бы: уже все всё знают про 115-ФЗ и что можно делать, а что не стоит или вообще опасно для жизни бизнеса.

Увы, практика показывает, что либо предпринимателей, которые не в теме, очень много, либо эти предприниматели по нашей национальной традиции думают, что вот они-то ушлые, наученные, да и счет давно открыт, да и все аккуратно делает и вообще это касается только Пети Петина, а я — звезда и до меня не достанут.

Ах, как все просто ... наивные.

Итак, разберу ситуацию, с которой довелось разбираться давече:

Юридическое лицо в форме ООО, существует несколько лет.

На старте занималось поставкой строительных материалов, обороты в месяц от нескольких миллионов (в низкий сезон) до нескольких десятков в квартал. Бизнес стабильно растет, руководитель (он же хозяин) доволен. Процессом управляет сам плюс один помощник, оформленный как коммерческий директор. Справляются. Толпу менеджеров по продажам держать не надо. Бухгалтер на удаленке.

Брокеры жужжат на таможне, логисты держат свои авто на базе под Москвой.

Все как у любого современного бизнеса: меньше издержек — больше прибыли.

Кофе-гёрл — пережиток жирненьких нулевых — ушла в небытие.

Зарплата у каждого на 50% выше МРОТ, установленного в регионе регистрации.

Прилетает сначала из Сбербанка.

Без объяснения причин указывают пальцем на дверь. Руководитель идет открывать счет в другой банк.

Там через 2 месяца тоже указывают на то место, откуда он пришел.

Тут уже кажется странным, что из второго банка вытурили. Тогда принимается решение, что пора счета открывать в 2-3 банках.

Один системно значимый отказал, второй отказал, еще один вообще не понял, зачем строительная компания с такими малюсенькими оборотами к нему пришла, третий тоже не горел желанием открывать счет компании, вид деятельности которой в зоне риска, желтый банк тоже без объяснения причин отказал в открытии счета, хотя обычно «проглатывает» всех отказников.

И пошел руководитель туда, где лимоны раздают.

Открыли счет, дали поработать полгода, запросили документы по 115-ФЗ, отработали, возобновили работу.

Проходит еще два месяца.

Руководитель, чуя что-то неладное, но не понимая реальную причину происходящего, решает убрать из основных видов деятельности строительную тематику и переключился на поставку товаров для B2B сегмента из Китая.

Съездил, договорился, подписал контракт, представил его на обозрение своему банку.

Валютный контроль одобрил, присвоил номер, клиент довольный поехал восвояси готовить платеж на аванс поставщику.

Первый платеж проходит без задержек, тогда в банк летят еще 3 контракта на круглую сумму.

И тут — прилетает откуда не ждали.

Банк блокирует операции по интернет-банку и предлагает снова представить в банк ворох документов, подтверждающих реальность бизнеса.

Клиент, недолго думая и послушав совета юриста, вместо того, чтобы отправлять документы через интернет-банк (понимая, что этот сервис могу отключить навсегда и он не сможет даже зайти в личный кабинет, чтобы предъявить суду подтверждение того, что ответил банку в полном объеме и в срок), отправляется с огромной папкой в банк.

Согласно тарифам банка с клиента списывается комиссия за получение документов в печатном виде (комиссия составляет около 10 тыс. рублей), документы отправляются в комплаенс и руководителю компании предлагается возить в банк платежки на оплату всего того, что ему надо, а банк будет решать пропустить платеж или нет.

А тем временем контракты с китайцами подписаны и сроки уже поджимают, контейнер плывет себе по морю, деньги платить надо, а платить хоть и есть чем, но не представляется возможным.

И здесь руководитель компании начинает понимать, что во всем, что происходит, есть некая система, ограниченная или спровоцированная рамками какого-то закона и инструкцией под ним. И начинает шерстить интернет и искать консультантов, которые могут помочь решить вопрос полюбовно, через административный ресурс, через юридическую плоскость или понятийно.

Если вы увидели в этом сюжете свою ситуацию, или это хоть каким-то боком напоминает вам то, что есть у вас сейчас, обратите внимание на поведение банка, посмотрите на то, как вы ведете себя в повседневной бизнес-жизни, как проявляете себя как реальный бизнес, насколько ваши действия или их отсутствие напоминают банку транзитные операции или операции компании, специально созданной для обналичивания.