Прибыль. Где ты, моя прибыль?!? Шесть советов про дивиденды

Везет же ИПшникам: они прибыль свою распределяют на свое усмотрение в любое время года, в любую погоду, невзирая ни на что. Точнее, взирая только на то, уплатили налог или нет. Ну, и поставщикам/подрядчикам/заказчикам заплати и остальное — делай что хочешь, выводи куда хочешь. Главное — не нарвись на 115-ФЗ, а так... делай что хочешь.

У юриков (как обычно) не все просто и нюанс на нюансе, нюансом погоняет.

Прибыль, которую компания получает, для ее владельцев, ради которых компания и создается, называется ДИВИДЕНДАМИ.

Дивиденды — это некая часть прибыли компании (некоммерческие не рассматриваем, внимание только на самый распространенный в малом и среднем бизнесе форму ведения дел — ООО), которую распределяют между собой ее участники.

Если участником ООО является физическое лицо, то с дохода, полученного от деятельности компании, оно должно уплатить подоходный налог на дивиденды.

Точнее, уплатит компания как агент.

По общему правилу ставка НДФЛ с дивидендов в 2019 году равна 13%, хотя еще 5 лет назад была 9, а еще раньше была вообще красота — 6%.

Но это было давно. Никто не может вас принудить распределять и выплачивать дивиденды.

Это дело сугубо добровольное.

Однако есть «вилка», в которую вам надо уложиться:

1) статья 28 закона об ООО говорит нам о том, что общество может принимать решение о распределении прибыли между частниками раз в квартал, раз в полугодие или раз в год. Внутри года дивиденды распределяются внеочередными общими собраниями участников, годовые дивиденды — на очередном общем собрании участников. Годовое общее собрание может быть проведено не ранее 1 марта, не позднее 30 апреля,

2) после того, как решение принято, у компании есть 60 дней для того, чтобы сделать фактическую выплату дивидендов.

Увы, к начисленным и выплаченным дивидендам нельзя применить никакие вычеты: ни имущественные, ни социальные, ни стандартные, ни профессиональные. То есть уплатили в бюджет налог и забыли. Вернуть его нельзя. Видимо, за его счет как раз бордюры и перекладываются. Ну да ладно...

Страховые взносы — ура! — на дивиденды не начисляются и не уплачиваются. Никогда. Ни при каких условиях.

Ибо компания с собственником своим же при выплате такого вида дохода в трудовые отношения не вступает.

А значит, и оснований для начисления страховых взносов тоже нет.

При перечислении дивидендов компания является агентом. Это значит, что именно компания удержит из дохода физлица НДФЛ и уплатит его в бюджет страны. Если НДФЛ вовремя не удержан, то к ответственности будет привлечена сама компания, а не участник, которому положены дивиденды.

Как и в случае с зарплатой, НДФЛ с дивидендов мы перечисляем не позднее следующего дня после выплаты дивидендов участнику.

Важно: наличие гражданства РФ не даёт автоматически статуса налогового резидента. Если гражданин отсутствовал в стране более 183 дней в году, то он становится нерезидентом и включается другая ставка налога. Следите за этим.

Рассмотрим пример расчета НДФЛ с дивидендов:

В ООО «Тушканчик» два участника.

Они собрались 10 октября 2019 года на внеочередное общее собрание участников и на основании представленного бухгалтером баланса за 9 месяцев решили, что из полученной компанией 525 623 рублей прибыли распределят между собой 200 000 рублей. Поскольку в ЕГРЮЛ значится, что доли между участниками распределяются поровну, а корпоративного договора между ними нет, то каждому положено по 100 000 рублей.

Тогда каждый из участников получит по 100 000 — 100 000 * 13% = 87 000 рублей, а 13% от 100 000 рублей, т.е. 13 000 рублей уйдет в бюджет РФ.

Итоги

1. Для того, чтобы распределять прибыль, убедитесь в том, что в уставе вы указали, что дивиденды распределяются в те сроки, в которые вы хотите делать выплаты: ежеквартально, раз в полгода или раз в год.

2. Основанием для выплаты дивидендов является баланс (промежуточный или годовой) и решение (протокол) участников компании. Если участник один, то решение о выплате оформляется решением единственного участника, но письменно.

3. Если решили выплатить дивиденды, то у вас есть срок 60 дней со дня принятия этого решения.

4. Удержите и уплатите в бюджет НДФЛ с выплаченного дохода физлицам не позднее следующего дня за днем выплаты дохода.

5. Если дивиденды выплачиваются имуществом, то компания НДФЛ не удерживает, а сообщает в ИФНС о том, что налог не может быть удержан. Тогда обязанность по уплате налога с дохода, полученного в натуральном виде, ляжет на само физлицо.

6.Да, чуть не забыла: прибыль и дивиденды в компании, применяющей УСН, считаются на основании данных бухгалтерской отчетности, а не на основании данных налогового учета.