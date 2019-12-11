Второй расчетный счет: а надо?

Надо, Федя, надо.

Почему?

Вроде как уже ЦБ подчистил ряды банков, которые были уличены в отмывании и всяком-разном пособничестве. Остались более-менее чистые, прозрачные, надежные банки. Тогда с чего бы нам иметь два счета? И можно ли вообще иметь больше чем один счет?

Давайте по порядку:

1. И индивидуальный предприниматель, и физлицо, и юрлицо независимо от своей организационно-правовой формы и формы собственности могут иметь несколько счетов в одном или разных банках. Запретить выбирать банк (за исключением случаев, установленных федеральным законом) никто не может.

2. Конечно, это бывает редко, но все же в банке могут случиться технические сбои. А отвечать за это не все любят. Банк Тинькофф, например, в длинном 70-страничном послании к клиенту со своими тарифами пишет в одном из пунктов, что в случае возникновении технического сбоя в работе оборудования он не несет ответственности за ущерб, нанесенный этим обстоятельством своим клиентам. Хотите — глотайте, хотите — идите и ищите другой банк. Поэтому во избежание технических проблем или с целью их минимизации считаю целесообразным иметь парочку счетов в разных банках. Особенно это может оказаться важным тогда, когда в вашем бизнесе очень важно жестко соблюдать сроки платежей своим поставщикам. Причины такой жесткости могут разными и нет смысла о них рассуждать, но они могут быть.

3. Второй счет как средство защиты от банкротства банка и/или отзыва лицензии по 115-ФЗ. Конечно, если у вас счет в ТОП-11, то вряд ли ЦБ допустит такой печальный исход деятельности банка. Однако несколько лет назад, когда у банка Открытие возникли сложности, некоторое количество клиентов из него перекочевали в другие банки, хотя история закончилась благополучно.

Рисковать можно, конечно, но не нужно. Особенно там, где риска можно избежать. Поэтому с целью защиты своего бизнеса от возможного банкротства банка целесообразно открыть второй счет.

4. Тарифы. Восемь рублей за платежку и 200 рублей за РКО в месяц — это давно ушедшее воспоминание о сверхлояльности банков к своим клиентам. Тогда, в конце 90-х, банки в общей массе зарабатывали на других операциях, поэтому наши 8 руб. за платежку для них было больше как поставить «галочку», нежели реальным заработком. Сейчас некоторые предприниматели в погоне за более дешевыми тарифами забывают о том, что за ними стоит. А за выбором стоит ваша же надежность, уверенность в том, что завтра банк не будет банкротом, у него не отзовут лицензию.

5. Лимиты. За этим сладким словом (в части ограничений на снятие наличных) охотятся почти все индивидуальные предприниматели. Вопрос для чего нужны наличные оставим за кадром, а вот размер комиссии от 0 до запретительных 10% может сыграть существенную роль в процессе выбора банка. И может оказаться весьма полезным, когда у вас счет в одном банке, где у вас самые вкусные условия по валютному контролю или зарплатному проекту для выплат сотрудникам, а во втором банке самые вкусные условия по выводу средств на личную карту.

6. 115-ФЗ.

Что здесь сказать...мне кажется, что уже всё сказано и не один раз. Однако напомню, что даже в ТОП-11 есть банки, которые не успеешь счет открыть, как они тут же блокируют операции, а есть такие, которые дают работать даже отказникам. Поэтому с целью защиты своего бизнеса, если обороты безналичные хотя бы 1 млн. в месяц, есть смысл держать этот миллион в двух банках.

Конечно, если вы сами понимаете, в каком пуху ваше рыльце (пардон, но вы меня поняли), то еще на старте такого бизнеса надо озадачиться счетами хотя бы в двух банках. Я понимаю, что первые деньги зачастую зарабатыватся не совсем экологично, но можно вытянуть из процесса зарабатывания максимум эффективности и безопасности. К тому же если у вас возникнут обоснованные или не очень проблемы со службой безопасности банка и вас уличат в пособничестве терроризму и отмыванию средств, добытых преступным путем, а затем попросят удалиться из банка, то открыть расчетный счет с таким багажом окажется намного сложнее. То есть если будет к тому моменту открыт еще один счет, то можно перевести остаток средств туда, а потом, не торопясь, развлекаться попытками себя обелить через подачу заявления в межведомственную комиссию при ЦБ.

А можно обойтись без счета?

Да, если:

Вы — ИП и ведете дела в сегменте В2С.

Если у вас юрлицо, то вы ограничены в расчетах с другими юрлицами и ИП суммой в 100 000 рублей в день по одному договору.

Так что лучше не экономить, а получить максимальный сервис от банка и заниматься бизнесом.