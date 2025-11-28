Раздел общего имущества супругов при банкротстве в период обрушения бизнеса

Что могут забрать: общее vs личное имущество

Когда предприниматель становится банкротом, под удар попадает почти все семейное имущество. Давайте разберемся, что именно могут забрать кредиторы.

Основное правило: все, что куплено в браке — общая собственность. Неважно, на кого оформлено: квартиру записали на жену, машину на мужа. При банкротстве любого из партнеров кредиторы получают право на половину.

Пример: Сергей, владелец строительной компании, обанкротился. Кредиторы через суд взыскали половину квартиры, хотя она была оформлена на его жену. Суд пояснил: раз квартира куплена в браке — она общая, независимо от того, чье имя в документах.

Что же останется в семье? Кредиторы не смогут притронуться к довольно большому списку.

Итак, под защитой:

Личная собственность супруга : все, что вы купили до брака, получили в подарок или унаследовали во время брака.

Личные вещи : одежда, обувь и прочее. Но тут есть один момент — если это бриллианты или шуба, это уже считается роскошью, и их могут забрать.

Идеи и авторские права : если вы написали книгу или создали изобретение, права на него — только ваши.

Материнский капитал : эти деньги неприкосновенны, даже если они лежат на общем с супругом счете.

Имущество, купленное на деньги от продажи личной вещи. Например, партнер продал свою старую машину (купленную до брака).

Пример. Представьте Ольгу и Игоря. Ольге от бабушки досталась квартира. Бизнес Игоря прогорел, и кредиторы набросились на совместные активы супругов. Они потребовали долю в квартире Ольги, но суд им отказал, признав это личной собственностью Ольги.

Имущество, купленное после развода. Если пара уже давно живет отдельно, официально в разводе и не ведет совместного хозяйства, то купленное имущество будет являться собственностью соответствующего супруга.

И последний, но очень важный момент для предпринимателей.

Допустим, у супруги бизнесмена была личная квартира (полученная по наследству). Она ее продала и на эти деньги купила офис или магазин уже в браке. В этом случае новая недвижимость может быть признана ее личной собственностью. Но здесь его ждет главный вызов — в суде ей придется доказать всю цепочку: вот деньги от продажи наследственной квартиры, а вот оплата этой коммерческой недвижимости. Без неопровержимых доказательств суд может решить, что это куплено на общие средства, и тогда кредиторы получат возможность обращать взыскание на указанный актив

Если в вашей ситуации есть признаки субсидиарки, срочно проводите аудит семейного имущества и обращайтесь к узкопрофильным юристам.