Как правильно принять квартиру в новостройке в 2025

Как правильно принять квартиру в новостройке — подготовка

Ремонт в новостройке, Domeo

Для осмотра вам нужны паспорт гражданина РФ и договор с подрядчиков (ДДУ). Полезно также взять копию плана квартиры в новостройке, чтобы сверяться при приемке и отмечать возможные недочеты.

Перед визитом обязательно:

Заранее согласуйте время, когда будете принимать квартиру. Строительная компания часто дает только 20–25 минут на осмотр и подписание документов. Попросите час и планируйте осмотр днем. Так проще заметить все изъяны. «Не позволяйте ограничивать себя, настаивайте на полноценном осмотре жилья», — Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт компании Domeo. Принимайте квартиру в новостройке с ответственным лицом от застройщика или мастером-бригадиром субподрядчика. Этот представитель отвечает за контроль качества строительных работ и может дать четкие ответы на ваши вопросы.

Перечитайте договор. Прежде чем принять квартиру, нужно уделить внимание:

Площади квартиры в новостройке по факту, потому что она может разниться с прописанной в договоре. Уровню отделки: несущих стен, стяжки/покрытия пола, качеству установки сантехники и электрооборудования. Все эти моменты должны соответствовать прописанным условиям.

Важный момент: объем проверок при осмотре квартиры в новостройке зависит от типа отделки жилья!

Черновая отделка — это практически пустое помещение. В квартиру лишь заведены коммуникации: электропроводка до щитка, трубы водопровода и канализации до стояков. Электрика не установлена. На полу — базовая стяжка, но чаще всего плита перекрытия. Несущие стены не отделаны или имеют тонкий штукатурный слой.

Что принимать в такой квартире-новостройке:

Измерить площадь комнат, помещений.

Ровность стен.

Входную дверь.

Оконные блоки.

Работу вытяжной вентиляции.

Предчистовая (вайт-бокс) отделка — это уже разведенные по квартире инженерные сети, а также подготовленные к финишным материалам пол и несущие стены.

В такой новостройке нужно тщательно принимать:

Качество выполненных работ: монтаж сантехнических приборов, электрики, оконных и дверных конструкций.

Ровность поверхностей под чистовые покрытия.

Правильную прокладку системы обогрева, водопровода и электрических линий.

Чистовая отделка в квартире-новостройке означает, что финишная отделка уже выполнена застройщиком. Новоселу нужно принять качество чистовых покрытий, правильность монтажа дверей внутри квартиры-новостройки.

«Главный документ, который поможет правильно принять квартиру в новостройке — это ваш договор с застройщиком. Вы имеете право требовать строгого соблюдения всех пунктов. Если указана предчистовая отделка, а на деле вы видите черновой ремонт, вы вправе отказаться от подписания приемопередаточного акта. Не стоит верить обещаниям застройщика исправить недочеты после приемки. Обычно это так и остается обещаниями», — Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт компании Domeo.