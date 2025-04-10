С чего начать ремонт в новостройке: пошаговая инструкция

Как сделать ремонт в новостройке и учесть усадку дома

Отделка нового жилья требует особого подхода, так как здание со временем дает усадку. Если не учитывать этот фактор, на стенах и полу могут появиться трещины, что приведет к дорогостоящим переделкам.

«Специалисты советуют не торопиться с чистовым ремонтом квартиры в новостройке. В первый год лучше ограничиться черновыми работами, а финишные покрытия наносить позже, когда здание стабилизируется. В монолитных домах можно сразу приступать к чистовому ремонту, но желательно применять «плавающие» технологии, демпферные ленты и компенсационные швы, чтобы избежать деформаций», — Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт Domeo.