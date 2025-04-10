С чего начать ремонт в новостройке: пошаговая инструкция

«Я собрал самые важные рекомендации, как спланировать ремонт в новостройке один раз и на всю жизнь. Поделюсь опытом организации работ, расчета бюджета и сроков. Это поможет не только уверенно начать ремонт в квартире-новостройке, но и успешно завершить все работы» — Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт Domeo.
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Как сделать ремонт в новостройке и учесть усадку дома
Отделка нового жилья требует особого подхода, так как здание со временем дает усадку. Если не учитывать этот фактор, на стенах и полу могут появиться трещины, что приведет к дорогостоящим переделкам.
«Специалисты советуют не торопиться с чистовым ремонтом квартиры в новостройке. В первый год лучше ограничиться черновыми работами, а финишные покрытия наносить позже, когда здание стабилизируется. В монолитных домах можно сразу приступать к чистовому ремонту, но желательно применять «плавающие» технологии, демпферные ленты и компенсационные швы, чтобы избежать деформаций», — Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт Domeo.
Как сделать ремонт в новостройке один раз и на всю жизнь: основные этапы
Последовательность работ в квартире-новостройке может отличаться в зависимости от проекта, но базовые этапы остаются неизменными.
1. Планировка/перепланировка
Перед началом ремонта в новостройке нужно продумать расположение комнат, сантехники, розеток и освещения. План также должен учитывать электрику, водопровод и вентиляцию. Если изменения затрагивают зонирование, необходимо заранее определить размеры помещений и расположение перегородок.
Все перепланировки требуют официального согласования, которое может занять до 45 дней.
«В 2025 году в Москве минимальная стоимость подготовки и утверждения проекта перепланировки, включая услуги специалистов, стартует от 100 000 рублей. Если изменения касаются несущих конструкций, сумма может превысить 200 000 рублей» — Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт Domeo.
2. Дизайн-проект
Перед ремонтом в новостройке нужно решить, будете ли вы разрабатывать план самостоятельно или доверите эту задачу профессионалу. В 2025 году в Москве стоимость услуг дизайнера интерьера составляет:
Услуга
Стоимость
Базовый проект (планировка)
25 000 – 50 000 руб.
Чертежи инженерных сетей
15 000 – 20 000 руб.
Комплексный проект (стиль, визуализация, материалы)
5 000 – 7 000 руб. за м²
Детализация (мебель, освещение, декор)
4 000 – 6 000 руб. за м²
Авторский надзор за ремонтом
50 000 – 100 000 руб. в месяц
3. Черновой этап ремонта в новостройке
Перепланировка и демонтаж. Убираем лишние перегородки, строим новые по дизайн-проекту.
Электромонтаж. Прокладываем проводку, штробим стены, подключаем розетки и выключатели.
Окна и двери. При необходимости меняем ПВХ-окна, устанавливаем входную дверь.
Коммуникации. Разводим сантехнику, обновляем радиаторы.
Подготовка к отделке. Делаем черновую стяжку пола, подготавливаем стены и потолок.
Пример сметы: ремонт евродвушки в новостройке площадью 55 м² с прихожей, кухней-гостиной, спальнями, санузлом и балконом до состояния вайтбокс (предчистовая отделка).
Наименование работ
Прихожая
Спальня
Санузел
Спальня2
Кухня-гостиная
Итого по смете
Демонтажные работы
8874,9
0,00
0,00
0,00
0,00
8874,9
Черновые отделочные работы
257485,86
230091,39
115837,86
239644,02
330958,98
1174018,11
Электромонтажные работы
66209,4
31033,26
13724,1
31033,26
44857,8
186857,82
Сантехнические работы
-
-
144705,03
36558
181263,03
ИТОГО ПО РАБОТАМ
332570,16
261124,65
274266,99
270677,28
412374,78
1551013,86
Стоимость работ: 1 551 013,86 рублей
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4. Чистовая отделка в новостройке
Финишное выравнивание. Готовим стены и пол к декоративной отделке.
Отделочные работы. Клеим обои, красим стены, укладываем напольное покрытие, монтируем потолки.
Монтаж элементов интерьера. Ставим двери, кондиционеры, подключаем розетки, выключатели и освещение.
Завершающий этап. Устанавливаем мебель, добавляем декоративные детали.
Уборка. Удаляем строительный мусор, приводим квартиру в порядок.
Цена чистового ремонта квартиры в новостройке зависит от типа отделки (эконом, стандарт, премиум) и стоимости выбранных материалов. Есть ориентировочные расходы на ремонт в новостройке один раз и на всю жизнь:
Тип ремонта/материалов
Стоимость (руб. за м²)
Премиум-ремонт (полный комплекс с декором)
25 000 – 46 000
Эконом-вариант (качественная отделка без сложного дизайна)
13 000 – 25 000
Строительно-отделочные материалы высокого класса
15 000 – 20 000+
Бюджетные материалы
10 000 – 14 000
Чистовая отделка
От 20 000
5. Проверка качества ремонта в новостройке
Вместе с прорабом заказчик осматривает результат, выявляет возможные недочеты и контролирует их исправление. После устранения всех замечаний подписывается акт приемки ремонта квартиры в новостройке.
Как сделать ремонт в новостройке на всю жизнь: расчет бюджета
В этом руководстве специалисты по смете и строительству объяснят, как правильно оценить расходы, чтобы ремонт в новостройке точно уложился в запланированный бюджет.
1. Как рассчитать площадь для ремонта квартиры в новостройке
Пол. Площадь пола соответствует общей площади квартиры. Для прямоугольных комнат умножьте длину на ширину (S = a × b). Если форма сложная, разделите на простые участки и сложите их площади.
Стены. Сложите длины всех стен и умножьте на высоту. В стандартных комнатах используется формула S = (2a + 2b) × c. Из полученного значения вычтите площадь окон и дверей.
Потолок. В большинстве случаев его площадь совпадает с полом, что упрощает расчеты.
Эти замеры помогут точно определить расход материалов и спланировать бюджет ремонта.
2. Как рассчитать смету на ремонт квартиры в новостройке
Самостоятельный расчет. Составьте перечень работ, найдите подрядчиков и уточните их тарифы — за квадратный метр, погонный метр или отдельные услуги. Внесите все данные в таблицу.
Помощь сметчика. Пригласите специалиста из строительной компании, обсудите объем работ и запросите расчет стоимости. Если смета вас устроит, можно заключать договор.
Удобно, бесплатно и быстро можно рассчитывать смету на ремонт квартиры в новостройке в этом онлайн-калькуляторе.
3. Как рассчитать стоимость материалов для ремонта в новостройке
Узнать сумму затрат можно двумя способами: заказать смету у подрядчика или сделать расчет самостоятельно. Если выбираете второй вариант, действуйте по шагам:
Подготовка списка материалов. Включите в него все необходимое — от штукатурки и краски до розеток и переходников.
Подготовка таблицы. Для каждого материала укажите единицу измерения, цену за штуку, нужное количество и общую стоимость.
Подсчет объема. Рассчитайте расход материалов. Например, если штукатурка уходит по 20 кг на квадрат, для 40 м² потребуется 10 мешков по 50 кг.
Резерв. Учитывайте запас, особенно для обоев и плитки, чтобы избежать нехватки материалов в процессе ремонта в новостройке.
5. Дополнительные расходы при ремонте в новостройке
При расчете бюджета важно учитывать не только основные затраты, но и сопутствующие траты:
Дизайн-проект. Можно заказать индивидуальную разработку или выбрать готовый вариант.
Перепланировка. Если меняете зонирование, потребуется официальное согласование.
Мебель и техника. Включите в смету покупку и установку.
Доставка и сборка. Учтите расходы на транспортировку и монтаж.
Декор. Заложите бюджет на аксессуары и элементы оформления.
«Рекомендую оставлять резерв в 10–20% от бюджета на непредвиденные траты, например, дополнительные работы или замену материалов» — Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт Domeo.
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Как сделать ремонт в новостройке один раз и на всю жизнь: рассчитываем сроки работ
В среднем работы в 1-, 2- и 3-комнатных квартирах занимают от 60 до 120 дней, в зависимости от площади и сложности проекта.
Что влияет на сроки:
Исходное состояние. Нужно ли дополнительно выравнивать поверхности, менять коммуникации.
Метраж. Чем больше площадь, тем дольше идет ремонт.
Сложность работ. Важно учитывать усадку дома, время высыхания материалов.
Организационные моменты. Согласование проекта и перепланировки может занять дополнительные недели.
«Современные технологии позволяют ускорить процесс. Например, механизированная штукатурка и стяжка помогают быстрее завершить черновую отделку и получить качественный результат» — Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт Domeo.
Как сделать ремонт в новостройке: специфика и стоимость работ в 2025 году
Основная часть расходов — около 60–70% бюджета — уходит на отделку стен, полов и потолков. Эти работы требуют серьезных вложений и влияют на итоговое качество ремонта квартиры в новостройке.
Возведение стен и перегородок
Возведение перегородок в новостройке — один из самых доступных этапов ремонта. Например, строительство одной стены обойдется в 33–42 тысячи рублей.
Вид перегородки
Стоимость (руб. за м²)
Стены из пазогребневых блоков
от 1550 ₽
Стены из пеноблоков
от 1300 ₽
Перегородки из ГКЛ в 1-2 слоя
от 1550 до 2150 ₽
Укладка стяжки и полов
Стоимость зависит от метода укладки (сухой, полусухой, мокрый) и характеристик материала.
Вид стяжки
Стоимость (руб. за м²)
Стяжка до 4 см толщиной по маякам
от 850 ₽
Стяжка до 6 см толщиной по маякам
от 1235 ₽
Стяжка от 6 см толщиной по маякам
от 1445 ₽
Монтаж наливных полов до 3 см
от 828 ₽
Монтаж сухой стяжки «Кнауф-суперпол»
от 1895 ₽
Черновой и чистовой ремонт квартиры в новостройке
На черновую и чистовую отделку уходит примерно 40% от общего бюджета ремонта в новостройке.
Вид отделки
Стоимость (руб. за м²)
Выравнивание поверхностей (пол, потолок)
от 1400 до 4800 ₽
Отделка стен под краску (комфорт)
от 2250 ₽
Отделка стен под обои (комфорт)
от 1300 ₽
Отделка стен под краску (премиум)
от 5400 ₽
Нанесение краски на стены
от 900 до 3500 ₽
Отделка стен керамогранитом, кафелем
от 2800 до 5200 ₽
Монтаж натяжных потолков
от 2800 до 7000 ₽
Нанесение краски на потолок
от 1100 до 4000 ₽
Монтаж напольных покрытий в новостройке
Цена укладки напольного покрытия зависит от типа материала и сложности монтажа, варьируясь от 1050 до 7500 рублей за квадратный метр.
Вид напольного покрытия
Стоимость (руб. за м²)
Доска инженерная
от 5000 до 13000 ₽
Доска паркетная
от 5000 ₽
Кварцвиниловое покрытие
от 3000 ₽
Ламинат высокого класса
от 2000 ₽
Монтаж сантехнических приборов/радиаторов отопления
Установка сантехнического оборудования занимает около 10–15% от бюджета ремонта в новостройке.
Вид сантехнических работ
Стоимость (руб.)
Монтаж моек, раковин, ванн, унитазов, душевых кабин
от 1300 до 38 500 ₽/шт.
Установка напольных конвекторов
от 7 000 ₽/мп
Установка радиаторов отопления без переварки труб
от 4 200 ₽/шт.
Электромонтажные работы в новостройке
Электромонтажные работы составляют 10–15% от общего бюджета ремонта в новостройке.
Вид электромонтажных работ
Стоимость (руб.)
Монтаж новой проводки и электрики
от 2800 до 14 500 ₽/точку
Подготовка подрозетников
от 700 до 1100 ₽/единица
Штробление каналов в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке
от 1200 до 2000 ₽/мп
Установка дверей и ПВХ-окон
Стоимость зависит от качества материалов, фурнитуры и сложности монтажа.
Вид установки
Стоимость (руб. за штуку)
Средняя цена установки окон и межкомнатных дверей
около 38 000 ₽
Бюджетные модели
23 000 – 25 000 ₽
Премиальные варианты
до 145 000 ₽
Ремонт ванной и санузла в новостройке
Стоимость работ начинается от 90 000 рублей и может доходить до 250 000. Бюджетный вариант включает установку стандартной сантехники и покраску стен. В дорогих проектах предусматривается замена оборудования и облицовка плиткой.
Доставка материалов
Цена зависит от расположения дома. Минимальная стоимость доставки — от 1 200 рублей, услуги грузчиков обойдутся примерно в 800 рублей за час.
Вывоз строительного мусора
Если работы выполняет подрядчик, эта услуга может входить в смету. При самостоятельном ремонте на вывоз мусора стоит заложить от 12 000 рублей.
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Как сделать ремонт в новостройке один раз и на всю жизнь: советы прорабов
Как сократить сроки ремонта в новостройке?
Некоторые этапы, такие как стяжка, штукатурка и электромонтаж, могут растянуться на месяцы. Есть способы ускорить процесс:
Штукатурные работы:
Машинное нанесение заметно сокращает время, особенно при работе с кирпичными стенами.
Если неровности не превышают 5 мм, вместо штукатурки можно использовать шпаклевку. Густые обои скроют мелкие изъяны.
Фактурная штукатурка с крупным зерном (от 1 мм) поможет обойтись без дополнительного выравнивания.
Когда закупать стройматериалы?
Лучше приобретать материалы по мере выполнения ремонта в квартире-новостройке, чтобы они не занимали место и не портились. Плитку и сантехнику стоит купить заранее, так как плитку сложно подобрать по оттенку из-за разницы в партиях, а снятые с производства модели сантехники могут больше не появиться в продаже.
Когда прокладывать коммуникации: до или после штукатурки?
Обычно штробы делают перед оштукатуриванием, чтобы избежать лишней пыли. Но при таком подходе подрозетники могут утопиться в стену, что усложнит их установку. Более точный результат дает штробление после штукатурки с последующей заделкой каналов.
Надеемся, этот материал поможет вам сделать ремонт в новостройке один раз и на всю жизнь без лишних затрат. Если нужна дополнительная поддержка, воспользуйтесь онлайн–калькулятором для расчета стоимости работ — это бесплатно и удобно.
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