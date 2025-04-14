Пошаговый ремонт в квартире: с чего начать

На чем можно сэкономить при ремонте квартире

Напоследок расскажу, на чем можно сэкономить в пошаговом ремонте квартиры:

1. Полы.

Укладка напольного покрытия стоит от 1800 рублей за квадрат. Чтобы снизить расходы, можно взять российский ламинат от 1500 рублей за метр. В прихожей и на кухне подойдет ламинат 33-го класса, он дешевле по материалам и монтажу.

«Кварцвинил и инженерная доска считаются наиболее сбалансированными по соотношению цена–качество: первый от 2600 рублей, второй от 4600. Паркет стартует от 5000. Если важен внешний вид, можно выложить “елочку” из керамогранита. Это практично и оригинально», — советует Глеб Лапшин, руководитель Академии и главный эксперт Domeo.

2. Сантехника.

Ремонт и установка сантехники. На безопасности экономить не стоит. Работы с коммуникациями обойдутся от 20 до 60 тысяч. «Базовый сантехнический шкаф начинается от 20 тысяч, а продвинутая система с коллектором, гасителем гидроударов и защитой от протечек — от 80 тысяч», — отмечает Глеб Лапшин.

3. Потолок

Натяжные конструкции монтируются быстрее и дешевле гипсокартона. Их стоимость колеблется от 2800 до 5100 рублей за метр. Проще начать и такой вариант заметно экономит время.

4. Стены

Стены можно отделать недорогими материалами. Цена варьируется от 2600 до 27000 рублей за квадратный метр. Если хотите сэкономить, используйте обычную моющуюся краску без сложных колеров. Обои оставьте для акцента в отдельных зонах. Этот прием поможет уложиться в запланированный бюджет и сохранить стиль в квартире.

5. Материалы

Не всегда стоит переплачивать за бренды. Аналоги нередко обходятся в 3–4 раза дешевле при равном качестве. Такой подход позволит грамотно распределить финансы и завершить ремонт без лишних затрат.

«Чтобы сократить траты, можно не гнаться за крупной плиткой и остановиться на формате 60×60 или меньшем», — советует Глеб Лапшин, руководитель Академии и главный эксперт Domeo.

Эта информация подготовлена совместно со специалистами Domeo. Узнайте, с чего начать ремонт в квартире в 2025 году, и получите бесплатный расчет примерной стоимости для Москвы по ссылке.

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