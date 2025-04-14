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Пошаговый ремонт в квартире: с чего начать

Пошаговый ремонт в квартире — это отработанный на сотнях проектов план действий. Он помогает сразу понять, с чего начать ремонт в любой квартире: в новостройке, вторичке или в старом фонде. Пошаговая инструкция спасает от 90% ошибок и лишних переделок. Если вы решились на серьезные перемены в квартире, то именно пошаговый план подскажет, с чего начать ремонт.

Ремонт квартиры, Domeo

«В пошаговом плане мы рассмотрим все детали: как рассчитать бюджет и сроки, какую последовательность работ выбрать и где можно разумно сэкономить. Я, Глеб Лапшин, возглавляю Академию и выступаю экспертом компании Domeo. Хочу поделиться ключевыми рекомендациями, с чего начать ремонт и как его провести гладко и без неприятных сюрпризов»

Кстати, если нужно быстро и без затрат узнать примерную стоимость ремонта в квартире, воспользуйтесь онлайн-калькулятором. 

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Пошаговый ремонт в квартире: какой ремонт нужен

Ремонт квартиры, Domeo

Иногда кажется, что достаточно заменить обои и на этом остановиться. Но вскоре выясняется, что в квартире придется выравнивать стены, перестилать пол и обновлять стяжку. Так косметический ремонт неожиданно перерастает в капитальный. 

Что нужно знать до старта работ:

  • «Косметика» в квартире ограничивается заменой верхних покрытий, обновлением сантехники или покраской стен. Обычно ремонт заканчивается за пару недель или месяцев.

  • «Капиталка» в квартире предполагает перепланировку, замену проводки, труб, пола и полную модернизацию квартиры. Стоит такой ремонт дороже, его трудно начать и длится он дольше. Но… и результат существеннее. Пошаговый подход помогает заранее все оценить, понять, с чего начать и сколько времени займут работы.

Совет! Как понять, какой ремонт квартиры нужен:

  • Состояние квартиры. Если жилье в старом фонде, скорее всего, понадобится капитальный ремонт. Он включает замену труб, проводки, выравнивание стен и установку новых окон. Для новостроек с отделкой white box иногда хватает косметического обновления.

  • Затраты на ремонт квартиры. С чего начать? Сразу посчитайте траты. Используйте онлайн-калькулятор подрядчика, чтобы понять, во сколько обойдется пошаговый ремонт и как распределить бюджет.

  • Цель ремонта. «Капиталка» выгодна в перспективе: за один раз можно полностью изменить квартиру и не возвращаться к переделкам 10–15 лет. «Косметика» обновляет интерьер, но не решает серьезных проблем.

«Зачастую собственники квартир начинают косметический ремонт, когда нужно делать капитальный. Деньги и время уходят впустую. Прежде чем начать ремонт, нужно сразу определить объем работ. Полезно заказать дизайн-проект или хотя бы самому составить пошаговый план ремонта». — Глеб Лапшин, эксперт компании Domeo.

Пошаговый ремонт в квартире: нужен ли дизайн-проект

Дизайн-проект квартиры, Domeo

Без дизайн-проекта квартиры будет сложно понять: с чего начать ремонт. Можно обратиться сразу к специалисту или начать самому «проектировать» будущий интерьер. Если решили делать сами, начните с мудборда — соберите коллаж идей и вдохновляющих примеров. Обязательно ищите похожие планировки, чтобы упростить реализацию задуманного. 

Если не хотите брать все хлопоты на себя, наймите дизайнера, который:

  • разработает дизайн-концепцию и оформит интерьер;

  • рассчитает объем и стоимость материалов;

  • проведет точные замеры;

  • составит смету и подготовит пошаговый план ремонта для бригады.

«При формировании бюджета на дизайн-проектирование интерьера определитесь с целями: от этого зависит цена. Если нужна лишь базовая поддержка, выбирайте простые решения. За детальную проработку придется заплатить больше, но вы получите комплексный результат», — отмечает Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт Domeo.

Ниже вы найдете приблизительные расценки на дизайн-проект квартиры:

Виды услуг

Примерная стоимость

Базовое планировочное решение

25 000 – 50 000 рублей

Схемы сантехники и электрики

15 000 – 20 000 рублей

Полноценный дизайн-проект (визуализация и выбор материалов)

5 000 – 7 000 рублей за 1 м2

Дополнительные опции (выбор мебели, освещение, декор)

+4 000 – 5 000 рублей за 1 м2 к стоимости проекта

Авторский контроль

50 000 – 100 000 рублей ежемесячно

Решите, что для вас важнее — сэкономить или достичь максимального комфорта, и заказывайте только те услуги, которые действительно нужны.

Пошаговый ремонт в квартире: кому доверить

Ремонт квартиры, Domeo

Если у вас есть навыки и инструменты, можно сэкономить и сделать пошаговый ремонт в квартире самостоятельно. Работы могут занять три месяца и больше. Не всем такой вариант подойдет. Если ресурсов нет, обратитесь к профессионалам. Но… помните о важных нюансах:

  • Мастера с job-площадок иногда оказываются новичками и склонны повышать стоимость по ходу дела, что приводит к перерасходам.

  • Надежнее заказать комплексные услуги под ключ в ремонтной компании. Вы заключаете официальный договор, получаете помощь опытных мастеров, скидки на материалы до 20%, гарантии сроков и качества.

«Вряд ли вы хотите превратить квартиру в испытательный полигон для новичков за свои же деньги, — говорит Глеб Лапшин, эксперт Domeo. — С чего начать выбор ответственного подрядчика? Убедитесь, что компания работает не меньше пяти лет, имеет свыше сотни выполненных проектов и реальные отзывы на независимых площадках».

Если хотите заранее, быстро и бесплатно узнать примерную стоимость ремонта в квартире, воспользуйтесь онлайн-калькулятором на сайте известной московской компании.

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Пошаговый ремонт в квартире: считаем смету

Ремонт квартиры, Domeo

Точный финансовый расчет подскажет, с чего начать пошаговый ремонт в квартире. В смете учитывают стоимость материалов, мебели, декора и оплату мастеров.

Смета помогает: 

  • понять, сколько уйдет на черновые и чистовые материалы;

  • зафиксировать стоимость услуг;

  • избежать споров и разногласий;

  • контролировать ход работ.

Лучше составлять смету после точных измерений, чтобы ясно представить потребность в материалах. 

Цены на ремонт квартиры в 2025 году

Тип квартиры

Площадь (м²)

Стоимость (от)

1-комнатная квартира

35–50

950 тысяч рублей

2-комнатная квартира

55–65

1 300 000 рублей

3-комнатная квартира или крупные площади

75–250

1 900 000 рублей

Приведенные цифры всегда ориентировочны, ведь каждая квартира уникальна в плане ремонта. Для точного подсчета обратитесь к специалисту.

Узнайте быстро и бесплатно примерную стоимость ремонта квартиры в онлайн-калькуляторе. Три варианта сметы под любой бюджет.

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Пошаговый ремонт в квартире: рассчитываем сроки работ

Ремонт квартиры, Domeo

Ремонт в квартире не обязательно затягивается на годы. С чего начать? Прежде всего, учесть факторы, влияющие на длительность работ:

  • площадь жилья и количество комнат;

  • тип ремонта (капитальный или косметический);

  • состояние квартиры до начала;

  • объем перепланировок, согласований и применяемых технологий.

Примерные сроки:

Квартира

Капитальный ремонт

Косметический ремонт

Однокомнатная

60–70 дней

30–40 дней

Двухкомнатная

90–100 дней

40–50 дней

Трехкомнатная

100–120 дней

Около 50 дней

Планируйте время заранее, чтобы пошаговый ремонт шел по графику и без лишней спешки.

Пошаговый ремонт в квартире: с какой комнаты начать 

Ремонт квартиры, Domeo

Многие задаются вопросом: «С чего начать ремонт в квартире?» Важнее всего привести в порядок главные зоны, а затем браться за остальные. Приоритет зависит от состояния квартиры, бюджета и целей ремонта.

Эксперты часто рекомендуют такую схему:

  1. Ванная и санузел.

  2. Кухня.

  3. Спальня или самая удаленная комната.

  4. Гостиная.

  5. Рабочий кабинет.

«Почему стоит начать с ванной и санузла? Если вы живете в квартире во время ремонта, лучше сначала избавляться от грязных и тяжелых процессов вроде демонтажа плитки и замены сантехники. Это снизит неудобства на следующих этапах», — говорит Глеб Лапшин, эксперт Domeo.

Пошаговый ремонт в квартире: основные этапы 

Приведем классическую схему пошагового ремонта в квартире с перепланировкой, чтобы понять, с чего начать. 

Этап № 1. Перепланировка квартиры

Ремонт квартиры с перепланировкой, Domeo

Если вы хотите переносить стены, дверные проемы и инженерные коммуникации, лучше обратиться к профессионалам. Перед любыми демонтажными работами оформите необходимые документы в БТИ или МФЦ

В Москве базовая стоимость проекта, включающая пошлины и услуги специалистов, начинается от 100 тысяч рублей. Если задействованы несущие конструкции, бюджет может превысить 200 тысяч.

Этап № 2. Демонтаж и строительство

Когда вы задумываетесь о пошаговом ремонте в квартире, важно понимать, с чего начать и как грамотно провести демонтаж. При косметическом подходе снимают обои, плитку и линолеум, убирают ламинат или паркет. Если планируется капитальный ремонт, придется разбирать встроенную мебель и сантехнику, сносить стены и менять проводку. 

Затем строят новые перегородки — один из самых доступных этапов: возведение одной стены обойдется примерно в 30–40 тысяч рублей.

Ниже указана ориентировочная стоимость:

Материал перегородок

Цена от (₽/м²)

Пазогребневые блоки

1250

Пеноблоки

1000

ГКЛ в 1–2 слоя

1250–1850

Совет. Для ненесущих конструкций обычно берут гипсокартон на металлическом каркасе. Кирпич и газобетон подойдут для несущих стен. Пазогребневые плиты надежны, но усиливают шум и требуют дополнительной звукоизоляции.

Заранее рассчитать стоимость всех этапов работ  можно в бесплатном онлайн-калькуляторе на сайте подрядчика. 

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Этап № 3. Электромонтаж в квартире: с чего начать 

Ремонт квартиры, Domeo

Сначала составьте схему электросетей и определите, сколько фурнитуры потребуется. Затем сделайте разметку, проштробите стены и проложите кабели. 

Обычно электромонтаж занимает 10–15% от общего бюджета на ремонт с нуля в новостройке.

Услуга

Стоимость от (₽)

Монтаж новой проводки (за точку)

2500–14000

Подготовка подрозетников (за единицу)

400–620

Штробление (бетон, кирпич, пеноблок) (м/п)

900–1600

Эту работу лучше поручить профессионалу, который быстро справится с проводкой и поможет с любыми вопросами.

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Этап № 4. Монтаж труб в квартире: с чего начать 

Ремонт квартиры, Domeo

Если жилье старое, трубы лучше менять полностью. В новостройке можно проложить коммуникации с нуля. Все стыки и соединения герметизируйте, чтобы избежать протечек.

Ниже приведены две популярные схемы разводки:

Схема

Особенности

Для какой квартиры подходит

Коллекторная

Устанавливается коллектор, обеспечивающий стабильный напор

Жилье с несколькими точками водопотребления

Тройниковая

Простой и бюджетный вариант, ответвления идут через тройники

Небольшая квартира или минимум сантехники

Выбор схемы зависит от количества сантехнических приборов, бюджета и задач ремонта.

Этап № 5. Монтаж ПВХ-окон и входной двери

Ремонт квартиры, Domeo

С чего начать этот этап пошагового ремонта в квартире? Сначала уберите старые рамы и демонтируйте входное полотно. Очистите проемы от засохшей пены и выровняйте их. Закрепите новые рамы анкерами, установите дверную коробку и полотно, а все зазоры заполните пеной.

Действие

Краткое описание

Демонтаж старых окон и двери

Удалите предыдущие конструкции и очистите проем

Крепление новых рам

Используйте анкерные болты или сварку

Запенивание зазоров

Применяйте монтажную пену для герметизации

Защита стекол

Не снимайте пленку до окончания других работ

В среднем установка окна или межкомнатной двери стоит около 35 тысяч рублей. Если выбираете недорогие модели, приготовьте 20–22 тысячи. Премиум-варианты обходятся до 140 тысяч за единицу.

Этап № 6. Черновой ремонт потолка и стен

С чего начать этот процесс ремонта в квартире? Определитесь с методом выравнивания.

  • Сухой. Подходит, если поверхности сильно неровные. Монтируется каркас и крепятся гипсокартон или фанера.

  • Мокрый. Используется, когда стены и потолок относительно ровные. Потребуются грунтовка, штукатурка, шпаклевка.

На черновую и чистовую отделку обычно уходит около 40% общего бюджета.

Примерные цены в 2025 году:

Услуга

Стоимость от (₽/м²)

Выравнивание потолка

1100–4300

Отделка стен под краску (комфорт)

от 1950

Отделка стен под обои (комфорт)

от 1000

Отделка стен под краску (премиум)

от 4900

Хотите заранее узнать точную смету на черновые и чистовые работы в квартире? Воспользуйтесь бесплатным онлайн-калькулятором. 

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Этап № 7. Стяжка пола: с чего начать

Если пол с трещинами или заметными перепадами, нужна черновая стяжка. Бывает два метода:

  1. Сухой. Пол засыпают смесью или укладывают специальные плиты.

  2. Мокрый. Жидкий раствор сам распределяется и выравнивается, обычно в жилых комнатах.

Ниже указаны ориентировочные цены:

Услуга

от (₽/м²)

Стяжка до 4 см

540

Стяжка до 6 см

935

Стяжка от 6 см

1045

Монтаж наливных полов до 3 см

528

Сухая стяжка «Кнауф-суперпол»

1595

Выбирайте способ с учетом состояния пола и задач ремонта.

Этап № 8. Чистовой ремонт потолков и стен

Ремонт квартиры, Domeo

С чего начать пошаговый ремонт на этом этапе? Определитесь со стилем и финансами. Потолки окрашивают, оклеивают обоями или делают натяжными и подвесными.

Стены можно оформить разными способами:

  • Оклейка обоями.

  • Декорирование фреской.

  • Укладка плитки.

  • Монтаж стеновых панелей.

  • Нанесение декоративной штукатурки.

  • Покраска.

Ниже приведены ориентировочные цены:

Вид работ

Стоимость от (₽/м²)

Покраска стен

600–3000

Отделка керамогранитом, кафелем

2500–4700

Монтаж натяжных потолков

2500–6500

Покраска потолка

800–3500

Выбирайте варианты, которые соответствуют вашему бюджету и желаемому стилю квартиры.

Этап № 9. Установка сантехники в квартире: с чего начать

Ремонт квартиры, Domeo

Сначала договоритесь с управляющей компанией о перекрытии стояков. Не закрывайте доступ к трубам и кранам наглухо — оставьте лючки. 

Установка сантехники обычно занимает 10–15% от бюджета ремонта в квартире:

Услуга

Стоимость от (₽/шт или ₽/мп)

Монтаж раковин, ванн, унитазов, душевых

1000–35000

Установка напольных конвекторов

от 6500 (₽/мп)

Монтаж радиаторов отопления (без сварки)

от 3850

Этап № 10. Монтаж напольных покрытий: с чего начать

Подбирайте покрытие с учетом назначения помещения. В спальне и гостиной кладут ламинат, паркет или ковролин. Для кухни и санузла подойдут плитка или кварцвинил. 

Цена укладки:

Покрытие

Стоимость от (₽/м²)

Инженерная доска

4700–12500

Паркетная доска

от 4700

Кварцвиниловое покрытие

от 2700

Ламинат высокого класса

от 1700

Этап № 11. Установка межкомнатных дверей: с чего начать

Ремонт квартиры, Domeo

Определите, какой материал подойдет вам по цене и свойствам. Выбирайте дверь, исходя из стиля квартиры, доступного бюджета и желаемой долговечности.

Ниже представлена краткая информация:

Материал

Особенности

Недостатки

МДФ

Доступная стоимость, легко декорировать

Средняя прочность

Шпон

Устойчив к влаге, экологичен, долго служит

Может стоить дороже МДФ

Массив дерева

Натуральный, прочный, выглядит солидно

Боится влаги, тяжелый вес

Этап № 12. Подключаем электротехнику

Ремонт квартиры, Domeo

Когда провода уже уложены и проверены, самое время заняться установкой светильников, розеток и бытовых приборов. После монтажа протестируйте все на работоспособность, чтобы убедиться в безопасности и качестве подключения.

Этап № 13. Монтируем плинтусы

Это почти финиш, когда квартира уже близка к завершению ремонта. Плинтусы защищают стыки от влаги, скрывают мелкие дефекты пола и стен, а также придают помещению аккуратный вид. Подбирайте материалы и цвет так, чтобы они гармонировали с остальной отделкой.

Этап № 14. Убираемся, вывозим мусор и расставляем мебель

Ремонт квартиры, Domeo

После всех основных работ наступает завершающая стадия пошагового ремонта. Проведите генеральную уборку, уберите остатки стройматериалов, вымойте поверхности и расставьте мебель. Если вы сотрудничаете с подрядчиком, вывоз мусора может входить в общую смету. При самостоятельном подходе заложите на это не меньше 10 тысяч рублей.

Рассчитайте точную смету на ремонт от перепланировки до установки мебели бесплатно в онлайн-калькуляторе на сайте подрядчика. 

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На чем можно сэкономить при ремонте квартире

Напоследок расскажу, на чем можно сэкономить в пошаговом ремонте квартиры:

1. Полы.

Укладка напольного покрытия стоит от 1800 рублей за квадрат. Чтобы снизить расходы, можно взять российский ламинат от 1500 рублей за метр. В прихожей и на кухне подойдет ламинат 33-го класса, он дешевле по материалам и монтажу. 

«Кварцвинил и инженерная доска считаются наиболее сбалансированными по соотношению цена–качество: первый от 2600 рублей, второй от 4600. Паркет стартует от 5000. Если важен внешний вид, можно выложить “елочку” из керамогранита. Это практично и оригинально», — советует Глеб Лапшин, руководитель Академии и главный эксперт Domeo.

2. Сантехника.

Ремонт и установка сантехники. На безопасности экономить не стоит. Работы с коммуникациями обойдутся от 20 до 60 тысяч. «Базовый сантехнический шкаф начинается от 20 тысяч, а продвинутая система с коллектором, гасителем гидроударов и защитой от протечек — от 80 тысяч», — отмечает Глеб Лапшин.

3. Потолок

Натяжные конструкции монтируются быстрее и дешевле гипсокартона. Их стоимость колеблется от 2800 до 5100 рублей за метр. Проще начать и такой вариант заметно экономит время.

4. Стены

Стены можно отделать недорогими материалами. Цена варьируется от 2600 до 27000 рублей за квадратный метр. Если хотите сэкономить, используйте обычную моющуюся краску без сложных колеров. Обои оставьте для акцента в отдельных зонах. Этот прием поможет уложиться в запланированный бюджет и сохранить стиль в квартире.

5. Материалы

Не всегда стоит переплачивать за бренды. Аналоги нередко обходятся в 3–4 раза дешевле при равном качестве. Такой подход позволит грамотно распределить финансы и завершить ремонт без лишних затрат.

«Чтобы сократить траты, можно не гнаться за крупной плиткой и остановиться на формате 60×60 или меньшем», — советует Глеб Лапшин, руководитель Академии и главный эксперт Domeo. 

Эта информация подготовлена совместно со специалистами Domeo. Узнайте, с чего начать ремонт в квартире в 2025 году, и получите бесплатный расчет примерной стоимости для Москвы по ссылке.

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