Сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году? Актуальные цены и примеры

Ремонт квартиры, Domeo

Со временем все дорожает, и ремонты не исключение. Если в 2024 году актуальными были одни цены, то сейчас они уже выше. В среднем затраты на ремонт квартиры в 2025 году выросли на 15–18%. Покрытия из плитки, ламината и кварцвинила вместе с монтажными услугами подорожали на 18–20%. Межкомнатные двери поднялись в цене на 27%, а окна — почти на 30%.

«Заметно, что каждый год стоимость ремонта квартиры продолжает расти, поэтому при планировании больших работ важно это учитывать», — говорит Глеб Лапшин, руководитель Академии и главный эксперт компании Domeo.