Сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году? Актуальные цены и примеры

Со временем все дорожает, и ремонты не исключение. Если в 2024 году актуальными были одни цены, то сейчас они уже выше. В среднем затраты на ремонт квартиры в 2025 году выросли на 15–18%. Покрытия из плитки, ламината и кварцвинила вместе с монтажными услугами подорожали на 18–20%. Межкомнатные двери поднялись в цене на 27%, а окна — почти на 30%.
«Заметно, что каждый год стоимость ремонта квартиры продолжает расти, поэтому при планировании больших работ важно это учитывать», — говорит Глеб Лапшин, руководитель Академии и главный эксперт компании Domeo.
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Сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году: как рассчитать до покупки жилья
Если планируете купить квартиру и заранее хотите понять, сколько может стоить ремонт «под ключ», изучите приблизительные цены:
Тип жилья
Площадь
Примерный бюджет
Студия
25–30 м²
от 750 000 руб.
1-комнатная квартира
35–50 м²
от 980 000 руб.
2-комнатная квартира
55–65 м²
от 1 400 000 руб.
3-комнатная и больше
75–250 м²
от 1 950 000 руб.
«Итоговая цена зависит от сложности работ, качества материалов и желаемого уровня отделки квартиры. Например, недорогой ремонт двухкомнатной квартиры площадью 56 м² обойдется дешевле, чем тот же метраж в стиле премиум. Перед планированием учитывайте все факторы и не забывайте ориентироваться на средние цены», — Глеб Лапшин, руководитель Академии и главный эксперт компании Domeo.
Приведем примеры средних цен на материалы и работы:
Премиум-ремонт квартиры — все виды отделки и декора: около 26 000–55 000+ руб./м².
Эконом-вариант — простая, но добротная отделка квартиры: примерно 13 500–26 000 руб./м².
Дорогие материалы — фирменные покрытия и декоративные решения: от 17 000 до 25 000+ руб./м².
Бюджетные материалы — самый доступный вариант ремонта квартиры в 2025 году: цены в районе 12 000–16 000 руб./м².
Чистовая отделка квартиры — стартует от 22 000 руб./м².
С учетом всех расходов примерная стоимость ремонта квартиры «под ключ» в 2025 году будет такой же пропорциональной, только учитывайте качество материалов и сложность работ.
Тип квартиры
Площадь
Стоимость ремонта
Студия
30 м²
3 млн ₽
1-комнатная
40 м²
4 млн ₽
2-комнатная
60 м²
6 млн ₽
3-комнатная
80 м²
8 млн ₽
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Сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году: как рассчитать в уже существующей квартире
Если квартиру уже в собственности, остается только правильно рассчитать затраты на ремонт.
Пример расчета.
Замерьте площадь. Измерьте длину и ширину комнат рулеткой или лазерным дальномером. Для прямоугольных помещений умножьте длину на ширину. Если форма сложная, разделите помещение на части и сложите их площади. Стены рассчитывайте по формуле: (2a + 2b) × c, где a и b — длина сторон, а c — высота. Окна и двери вычитайте из общей площади.
Определите виды работ. Составьте список действий, которые планируете сделать. Для примера возьмем стандартную последовательность капитального ремонта: черновая отделка, предчистовая подготовка поверхностей, монтаж покрытий (плитки, ламината), отделка стен и потолков.
Изучите цены. Сравните цены на услуги мастеров и материалы. Оцените предложения ремонтных компаний, рынков и строительных магазинов.
Рассчитайте материалы. Например, если на 1 м² уходит 25 кг штукатурки, то для 56 м² нужно 14 мешков по 50 кг. По такому же принципу вычислите расход и стоимость других материалов.
Подсчитайте стоимость. Умножьте цену каждого вида работ на соответствующую площадь и сложите суммы.
Заложите резерв. Отведите 10–20% бюджета на непредвиденные расходы: доставку, вывоз мусора или дополнительные услуги.
Сколько стоит эконом/косметический ремонт квартиры в 2025 году: средние цены
В 2025 году в Москве косметический ремонт квартиры стоит от 6 500 руб./м² и может доходить до 45 000 руб./м². Материалы оплачиваются отдельно, цена стартуем примерно с 5 500 руб./м².
Вид ремонта
Стоимость ремонта
Черновые материалы
Косметический ремонт студии (25 м²)
от 250 000 до 550 000+ руб.
от 5 500 руб./м²
Косметический ремонт 1-комнатной (41 м²)
от 370 000 до 850 000+ руб.
от 5 500 руб./м²
Косметический ремонт 2-комнатной (65 м²)
от 550 000 до 1 400 000+ руб.
от 5 500 руб./м²
Косметический ремонт 3-комнатной (81 м²)
от 650 000 до 1 850 000+ руб.
от 5 500 руб./м²
В таблице указаны примерные цифры, а итоговая цена эконом-ремонта квартиры «под ключ» определяется сложностью работ и качеством выбранных покрытий.
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Сколько стоит капитальный ремонт квартиры в 2025 году: средние цены по Москве на реальных примерах
В Москве в 2025 году капитальный ремонт стоит от 27 000 руб./м² (по площади пола) и может доходить до 100 000 руб./м². На материалы необходимо закладывать минимум 35 000 руб./м², при этом важно учесть дополнительные расходы на непредвиденные работы.
Вид ремонта
Стоимость работ (с демонтажом)
Черновые материалы
Капитальный ремонт студии (25 м²)
от 700 000 до 1 550 000+ руб. + возможные доп. расходы (замена стояков, отопление и др.)
от 6 500 руб./м²
Капитальный ремонт 1-комнатной (41 м²)
от 1 000 000 до 1 900 000+ руб. + непредвиденные траты (инженерные системы, стояки и др.)
от 6 500 руб./м²
Капитальный ремонт 2-комнатной (65 м²)
от 1 600 000 до 2 900 000+ руб. + возможные доп. затраты (инженерные сети, грузоподъемные работы и др.)
от 6 500 руб./м²
Капитальный ремонт 3-комнатной (81 м²)
от 2 000 000 до 4 000 000+ руб. + дополнительные расходы (замена стояков, отопление и др.)
от 6 500 руб./м²
Примерная стоимость капремонта для разных типов квартир может различаться. Окончательная цена формируется с учетом сложности проекта и выбранных материалов.
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Сколько стоит ремонт квартиры в новостройке в 2025 году: средние цены с примерами
В 2025 году ремонт в новом жилье обычно начинается от 24 000 руб./м² без учета материалов и может превысить 85 000 руб./м². К этим ценам прибавляются траты на черновую и чистовую отделку, а также непредвиденные расходы.
Вид ремонта
Стоимость работ
Черновые материалы
Ремонт студии (25 м²)
от 650 000 до 1 100 000+ руб.
от 6 500 руб./м²
Капитальный ремонт 1-комнатной (41 м²)
от 950 000 до 1 800 000+ руб.
от 6 500 руб./м²
Капитальный ремонт 2-комнатной (65 м²)
от 1 500 000 до 2 800 000+ руб.
от 6 500 руб./м²
Капитальный ремонт 3-комнатной (81 м²)
от 1 800 000 до 3 600 000+ руб.
от 6 500 руб./м²
Примерные цены на ремонт в новостройке могут отличаться в зависимости от сложности работ, выбранных материалов и дополнительных услуг.
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Сколько стоит дизайн-проект квартиры в 2025 году и зачем он нужен
Грамотное проектирование перед стартом ремонта в квартире позволяет четко увидеть итоговый образ интерьера, избежать перерасхода и задержек в работах. Такой проект заранее решает множество вопросов, экономя время и деньги.
Выбор стилистики. Классические и минималистичные решения обходятся дороже, а сканди или современные варианты часто помогают сэкономить.
Замена окон и дверей. На этапе планирования специалисты проверяют состояние конструкций. Если менять их не нужно, часть бюджета удается сохранить.
Организация пространства. Исходя из данных БТИ, дизайнер подскажет, как правильно использовать каждый метр, чтобы квартира была удобной и функциональной.
Электропроводка. Перед ремонтом важно определить, где будут розетки, выключатели и светильники, чтобы потом не пришлось все переносить.
Сантехника и коммуникации. Нужно заранее спланировать, где будут располагаться точки подключения воды и системы вентиляции.
Отделка и мебель. Важно подобрать покрытия для пола, варианты оформления стен и потолков, а также заранее определить места для мебели в квартире.
Сколько стоят услуги дизайнера интерьера в 2025 году
При планировании расходов на дизайн важно понять, каких целей вы хотите достичь и насколько должен быть проработан проект. От этого напрямую зависит итоговая цена.
«Приведу простой пример: если нужна лишь небольшая помощь дизайнера, подойдет базовый пакет, но при детальном подходе к проектированию цена будет выше. Ниже приводу примерные цены на дизайн-проект квартиры», — Глеб Лапшин, руководитель Академии и главный эксперт компании Domeo.
Виды услуг
Примерная стоимость
Базовое планировочное решение
25 000 – 50 000 рублей
Схемы сантехники и электрики
15 000 – 20 000 рублей
Полноценный дизайн-проект (визуализация и выбор материалов)
5 000 – 7 000 рублей за 1 м²
Дополнительные опции (выбор мебели, освещение, декор)
+4 000 – 5 000 рублей за 1 м² к стоимости проекта
Авторский контроль
50 000 – 100 000 рублей ежемесячно
Итоговая цена зависит от ваших запросов и объема работ. Решите, что для вас приоритетнее — сэкономить или обеспечить комфорт, и заказывайте только нужные услуги.
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Самые объемные и дорогостоящие работы в квартире, за которые переплачивают до 30%, если неправильно планируют бюджет
Неправильное планирование бюджета часто приводит к переплатам до 30%. Привели цены на самые объемные и дорогостоящие работы:
Вид работ
Стоимость
Ремонт полов
3 700 – 9 700 ₽/м²
Монтаж окон ПВХ
25 500 – 70 500 ₽/окно
Ремонт потолков
4 500 – 7 500 ₽/м²
Ремонт и монтаж сантехники
7 500 – 72 000 ₽/ед
Электромонтаж
4 700 – 15 700 ₽/точка
Ремонт стен
3 800 – 32 000 ₽/м²
Снос старых стен
700 – 900 ₽/м²
Строительство перегородок/стен
5 700 – 7 200 ₽/м²
Тепло- и звукоизоляция
1 500 – 3 800 ₽/м²
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Примерные цены на мелкие услуги в ремонте квартиры
Сколько стоят мелкие ремонтные работы в квартире? Цена зависит от сложности ремонта, региона и материалов. Примерные расценки:
Отделка окон, откосов, плинтусов — от 550 до 1 700 руб./пог. м.
Замена розеток и выключателей — от 350 до 1 300 руб./шт.
Прочистка труб — от 1 500 до 3 700 руб., зависит от засора.
Ремонт электропроводки — от 550 до 2 700 руб./точка.
Замена смесителей — от 1 500 до 2 800 руб./шт.
Ремонт потолков и стен (мелкие дефекты) — от 250 до 550 руб./м².
Установка замков — от 1 600 до 3 200 руб./шт.
Монтаж светильников, люстр, бра — от 570 до 2 500 руб./шт.
Крепление зеркал, карнизов, полок — от 350 до 1 500 руб./шт.
Сборка и разборка мебели — от 550 до 2 700 руб./предмет.
Подключение бытовой техники — от 550 до 1 800 руб./шт.
Сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году: как рассчитать сроки и не переплатить
Приведу для примера средние сроки на капитальный и косметический ремонт в квартире:
Тип квартиры
Капитальный ремонт
Косметический ремонт
1-комнатная
60–70 дней
30–40 дней
2-комнатная
90–100 дней
40–50 дней
3-комнатная
100–120 дней
50 дней
Сроки, как и цены, зависят от сложности работ и особенностей проекта. Возможны задержки из-за дополнительных согласований или изменений в процессе.
Пример: допустим, у вас двухкомнатная квартира (60 м²) в доме 90-х годов. Капитальный ремонт займет 90–100 дней, но:
Замена старой электрики и сантехники + 10–15 дней
Установка новых окон + 3–5 дней
Доставка материалов + 2–4 недели. Заказ эксклюзивных материалов (например, итальянской плитки) может увеличить сроки на 2–4 недели, если поставки задержатся.
Реальный срок: 100–120 дней.
Как не переплатить:
Заранее составьте смету. Определите перечень необходимых работ и материалов. Рассмотрите несколько предложений от разных подрядчиков.
Покупайте материалы сами, если подрядчик не предлагает выгодных условий.
Контролируйте ход работ. Некоторые мастера могут затягивать сроки, чтобы повысить общую стоимость.
Обращайте внимание на скрытые траты. Например, замена проводки может потребовать штробления стен, что часто не включают в основную смету.
Итог: чтобы не выйти за бюджет и сроки, заложите минимум 15–20% запаса по деньгам и времени. Например, если подрядчик обещает 100 дней, лучше рассчитывать на 120 дней. Если смета — 1,5 млн рублей, стоит предусмотреть 1,8 млн рублей на случай непредвиденных расходов.
От чего зависит цена ремонта в квартире
На самом деле переменных в ремонте квартиры много, но есть основные факторы, которые влияют на цену. Приведу несколько примеров таких факторов:
Перепланировка и демонтаж. Разбор старых стен и возведение новых требуют согласования. В Москве стандартное проектирование обходится от 100 000 руб., а если затрагиваются несущие конструкции, то цена стартует от 200 000 руб.
Сроки выполнения. Чем дольше длится ремонт, тем выше затраты на него. Сложные задачи занимают больше времени и денег.
Уровень отделки. Эконом-ремонт начинается от 8 500 руб./м², а люкс-уровень — от 35 000 руб./м².
Качество материалов. Диапазон цен велик: от бюджетных вариантов до премиальных брендов. Покупка по акциям у крупных поставщиков помогает сэкономить.
Формат ремонта. Косметический, капитальный или дизайнерский подход — чем выше сложность, тем больше придется вложить.
Площадь квартиры. В маленьких помещениях цена за квадратный метр может вырасти из-за сложности работ в ограниченном пространстве.
Дополнительные расходы. Сюда входят доставка материалов, вывоз мусора, монтаж встроенной мебели, установка кондиционеров и уборка.
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Как сэкономить на ремонте квартиры в 2025 году
Приведу несколько примеров правильной экономии на ремонте квартиры.
Как сэкономить на закупке материалов до 10%?
При покупке стройматериалов не нужно переплачивать за бренд. Известные марки часто дороже на 15–20%. Есть достойные аналоги от российских и белорусских производителей, которые обходятся дешевле, но не уступают по качеству. Отказ от нестандартных решений тоже помогает уменьшить расходы. Простой пример: плитка 60×60 см или меньшего формата обойдется дешевле крупноформатной.
Как еще можно сэкономить на материалах и работах?
Еще несколько примеров экономии:
Обои обходятся дешевле покраски, ведь они скрывают незначительные дефекты, а их начальная стоимость начинается от 45 руб. за квадратный метр.
Ламинат дешевле паркета: он стоит от 550 до 1700 руб. за квадратный метр, тогда как паркет — от 2500 руб. и выше. Его проще уложить самостоятельно, он не требует постоянного ухода.
Натяжной потолок стоит от 450 до 750 руб. за квадратный метр вместе с монтажом, а гипсокартон с покраской может обойтись в 850–1300 руб. за ту же площадь.
Этот материал помогли подготовить прорабы и дизайнеры ремонтной компании DOMEO. Если хотите заранее рассчитать смету ремонта квартиры в 2025 году, воспользуйтесь бесплатным и точным онлайн-калькулятором на сайте подрядчика.
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