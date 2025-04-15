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Сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году? Актуальные цены и примеры

Сколько средств стоит заложить на ремонт квартиры в 2025 году «под ключ», если речь идет о новостройке или вторичке? Давайте разберемся в ценах на реальных примерах вместе со специалистами.

Ремонт квартиры, Domeo

Со временем все дорожает, и ремонты не исключение. Если в 2024 году актуальными были одни цены, то сейчас они уже выше. В среднем затраты на ремонт квартиры в 2025 году выросли на 15–18%. Покрытия из плитки, ламината и кварцвинила вместе с монтажными услугами подорожали на 18–20%. Межкомнатные двери поднялись в цене на 27%, а окна — почти на 30%.

«Заметно, что каждый год стоимость ремонта квартиры продолжает расти, поэтому при планировании больших работ важно это учитывать», — говорит Глеб Лапшин, руководитель Академии и главный эксперт компании Domeo.

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Сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году: как рассчитать до покупки жилья

Ремонт квартиры, Domeo

Если планируете купить квартиру и заранее хотите понять, сколько может стоить ремонт «под ключ», изучите приблизительные цены:

Тип жилья

Площадь

Примерный бюджет

Студия

25–30 м²

от 750 000 руб.

1-комнатная квартира

35–50 м²

от 980 000 руб.

2-комнатная квартира

55–65 м²

от 1 400 000 руб.

3-комнатная и больше

75–250 м²

от 1 950 000 руб.

«Итоговая цена зависит от сложности работ, качества материалов и желаемого уровня отделки квартиры. Например, недорогой ремонт двухкомнатной квартиры площадью 56 м² обойдется дешевле, чем тот же метраж в стиле премиум. Перед планированием учитывайте все факторы и не забывайте ориентироваться на средние цены», — Глеб Лапшин, руководитель Академии и главный эксперт компании Domeo.

Приведем примеры средних цен на материалы и работы:

  • Премиум-ремонт квартиры — все виды отделки и декора: около 26 000–55 000+ руб./м².

  • Эконом-вариант — простая, но добротная отделка квартиры: примерно 13 500–26 000 руб./м².

  • Дорогие материалы — фирменные покрытия и декоративные решения: от 17 000 до 25 000+ руб./м².

  • Бюджетные материалы — самый доступный вариант ремонта квартиры в 2025 году: цены в районе 12 000–16 000 руб./м².

  • Чистовая отделка квартиры — стартует от 22 000 руб./м².

С учетом всех расходов примерная стоимость ремонта квартиры «под ключ» в 2025 году будет такой же пропорциональной, только учитывайте качество материалов и сложность работ.

Тип квартиры

Площадь

Стоимость ремонта

Студия

30 м²

3 млн ₽

1-комнатная

40 м²

4 млн ₽

2-комнатная

60 м²

6 млн ₽

3-комнатная

80 м²

8 млн ₽

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Сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году: как рассчитать в уже существующей квартире

Ремонт квартиры-вторички, Domeo

Если квартиру уже в собственности, остается только правильно рассчитать затраты на ремонт.

Пример расчета.

  1. Замерьте площадь. Измерьте длину и ширину комнат рулеткой или лазерным дальномером. Для прямоугольных помещений умножьте длину на ширину. Если форма сложная, разделите помещение на части и сложите их площади. Стены рассчитывайте по формуле: (2a + 2b) × c, где a и b — длина сторон, а c — высота. Окна и двери вычитайте из общей площади.

  2. Определите виды работ. Составьте список действий, которые планируете сделать. Для примера возьмем стандартную последовательность капитального ремонта: черновая отделка, предчистовая подготовка поверхностей, монтаж покрытий (плитки, ламината), отделка стен и потолков.

  3. Изучите цены. Сравните цены на услуги мастеров и материалы. Оцените предложения ремонтных компаний, рынков и строительных магазинов.

  4. Рассчитайте материалы. Например, если на 1 м² уходит 25 кг штукатурки, то для 56 м² нужно 14 мешков по 50 кг. По такому же принципу вычислите расход и стоимость других материалов.

  5. Подсчитайте стоимость. Умножьте цену каждого вида работ на соответствующую площадь и сложите суммы.

  6. Заложите резерв. Отведите 10–20% бюджета на непредвиденные расходы: доставку, вывоз мусора или дополнительные услуги.

Сколько стоит эконом/косметический ремонт квартиры в 2025 году: средние цены

Косметический ремонт квартиры, Domeo

В 2025 году в Москве косметический ремонт квартиры стоит от 6 500 руб./м² и может доходить до 45 000 руб./м². Материалы оплачиваются отдельно, цена стартуем примерно с 5 500 руб./м².

Вид ремонта

Стоимость ремонта

Черновые материалы

Косметический ремонт студии (25 м²)

от 250 000 до 550 000+ руб.

от 5 500 руб./м²

Косметический ремонт 1-комнатной (41 м²)

от 370 000 до 850 000+ руб.

от 5 500 руб./м²

Косметический ремонт 2-комнатной (65 м²)

от 550 000 до 1 400 000+ руб.

от 5 500 руб./м²

Косметический ремонт 3-комнатной (81 м²)

от 650 000 до 1 850 000+ руб.

от 5 500 руб./м²

В таблице указаны примерные цифры, а итоговая цена эконом-ремонта квартиры «под ключ» определяется сложностью работ и качеством выбранных покрытий.

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Сколько стоит капитальный ремонт квартиры в 2025 году: средние цены по Москве на реальных примерах

Капитальный ремонт квартиры, Domeo

В Москве в 2025 году капитальный ремонт стоит от 27 000 руб./м² (по площади пола) и может доходить до 100 000 руб./м². На материалы необходимо закладывать минимум 35 000 руб./м², при этом важно учесть дополнительные расходы на непредвиденные работы.

Вид ремонта

Стоимость работ (с демонтажом)

Черновые материалы

Капитальный ремонт студии (25 м²)

от 700 000 до 1 550 000+ руб. + возможные доп. расходы (замена стояков, отопление и др.)

от 6 500 руб./м²

Капитальный ремонт 1-комнатной (41 м²)

от 1 000 000 до 1 900 000+ руб. + непредвиденные траты (инженерные системы, стояки и др.)

от 6 500 руб./м²

Капитальный ремонт 2-комнатной (65 м²)

от 1 600 000 до 2 900 000+ руб. + возможные доп. затраты (инженерные сети, грузоподъемные работы и др.)

от 6 500 руб./м²

Капитальный ремонт 3-комнатной (81 м²)

от 2 000 000 до 4 000 000+ руб. + дополнительные расходы (замена стояков, отопление и др.)

от 6 500 руб./м²

Примерная стоимость капремонта для разных типов квартир может различаться. Окончательная цена формируется с учетом сложности проекта и выбранных материалов.

Сколько будет стоить капитальный ремонт в квартире? Стоимость можно рассчитать заранее и бесплатно в этом онлайн-калькуляторе.

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Сколько стоит ремонт квартиры в новостройке в 2025 году: средние цены с примерами

Ремонт квартиры в новостройке, Domeo

В 2025 году ремонт в новом жилье обычно начинается от 24 000 руб./м² без учета материалов и может превысить 85 000 руб./м². К этим ценам прибавляются траты на черновую и чистовую отделку, а также непредвиденные расходы.

Вид ремонта

Стоимость работ

Черновые материалы

Ремонт студии (25 м²)

от 650 000 до 1 100 000+ руб.

от 6 500 руб./м²

Капитальный ремонт 1-комнатной (41 м²)

от 950 000 до 1 800 000+ руб.

от 6 500 руб./м²

Капитальный ремонт 2-комнатной (65 м²)

от 1 500 000 до 2 800 000+ руб.

от 6 500 руб./м²

Капитальный ремонт 3-комнатной (81 м²)

от 1 800 000 до 3 600 000+ руб.

от 6 500 руб./м²

Примерные цены на ремонт в новостройке могут отличаться в зависимости от сложности работ, выбранных материалов и дополнительных услуг.

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Сколько стоит дизайн-проект квартиры в 2025 году и зачем он нужен

Дизайн-проект квартиры, Domeo

Грамотное проектирование перед стартом ремонта в квартире позволяет четко увидеть итоговый образ интерьера, избежать перерасхода и задержек в работах. Такой проект заранее решает множество вопросов, экономя время и деньги.

  • Выбор стилистики. Классические и минималистичные решения обходятся дороже, а сканди или современные варианты часто помогают сэкономить.

  • Замена окон и дверей. На этапе планирования специалисты проверяют состояние конструкций. Если менять их не нужно, часть бюджета удается сохранить.

  • Организация пространства. Исходя из данных БТИ, дизайнер подскажет, как правильно использовать каждый метр, чтобы квартира была удобной и функциональной.

  • Электропроводка. Перед ремонтом важно определить, где будут розетки, выключатели и светильники, чтобы потом не пришлось все переносить.

  • Сантехника и коммуникации. Нужно заранее спланировать, где будут располагаться точки подключения воды и системы вентиляции.

  • Отделка и мебель. Важно подобрать покрытия для пола, варианты оформления стен и потолков, а также заранее определить места для мебели в квартире.

Сколько стоят услуги дизайнера интерьера в 2025 году

Дизайнер интерьеров, Domeo

При планировании расходов на дизайн важно понять, каких целей вы хотите достичь и насколько должен быть проработан проект. От этого напрямую зависит итоговая цена.

«Приведу простой пример: если нужна лишь небольшая помощь дизайнера, подойдет базовый пакет, но при детальном подходе к проектированию цена будет выше. Ниже приводу примерные цены на дизайн-проект квартиры», — Глеб Лапшин, руководитель Академии и главный эксперт компании Domeo.

Виды услуг

Примерная стоимость

Базовое планировочное решение

25 000 – 50 000 рублей

Схемы сантехники и электрики

15 000 – 20 000 рублей

Полноценный дизайн-проект (визуализация и выбор материалов)

5 000 – 7 000 рублей за 1 м²

Дополнительные опции (выбор мебели, освещение, декор)

+4 000 – 5 000 рублей за 1 м² к стоимости проекта

Авторский контроль

50 000 – 100 000 рублей ежемесячно

Итоговая цена зависит от ваших запросов и объема работ. Решите, что для вас приоритетнее — сэкономить или обеспечить комфорт, и заказывайте только нужные услуги.

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Самые объемные и дорогостоящие работы в квартире, за которые переплачивают до 30%, если неправильно планируют бюджет

Дизайнерский ремонт квартиры, Domeo

Неправильное планирование бюджета часто приводит к переплатам до 30%. Привели цены на самые объемные и дорогостоящие работы:

Вид работ

Стоимость

Ремонт полов

3 700 – 9 700 ₽/м²

Монтаж окон ПВХ

25 500 – 70 500 ₽/окно

Ремонт потолков

4 500 – 7 500 ₽/м²

Ремонт и монтаж сантехники

7 500 – 72 000 ₽/ед

Электромонтаж

4 700 – 15 700 ₽/точка

Ремонт стен

3 800 – 32 000 ₽/м²

Снос старых стен

700 – 900 ₽/м²

Строительство перегородок/стен

5 700 – 7 200 ₽/м²

Тепло- и звукоизоляция

1 500 – 3 800 ₽/м²

Не нужно переплачивать за ремонт в квартире. Рассчитайте стоимость заранее и бесплатно в этом онлайн-калькуляторе.

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Примерные цены на мелкие услуги в ремонте квартиры

Дизайнерский ремонт квартиры, Domeo

Сколько стоят мелкие ремонтные работы в квартире? Цена зависит от сложности ремонта, региона и материалов. Примерные расценки:

  • Отделка окон, откосов, плинтусов — от 550 до 1 700 руб./пог. м.

  • Замена розеток и выключателей — от 350 до 1 300 руб./шт.

  • Прочистка труб — от 1 500 до 3 700 руб., зависит от засора.

  • Ремонт электропроводки — от 550 до 2 700 руб./точка.

  • Замена смесителей — от 1 500 до 2 800 руб./шт.

  • Ремонт потолков и стен (мелкие дефекты) — от 250 до 550 руб./м².

  • Установка замков — от 1 600 до 3 200 руб./шт.

  • Монтаж светильников, люстр, бра — от 570 до 2 500 руб./шт.

  • Крепление зеркал, карнизов, полок — от 350 до 1 500 руб./шт.

  • Сборка и разборка мебели — от 550 до 2 700 руб./предмет.

  • Подключение бытовой техники — от 550 до 1 800 руб./шт.

Сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году: как рассчитать сроки и не переплатить

Дизайнерский ремонт квартиры, Domeo

Приведу для примера средние сроки на капитальный и косметический ремонт в квартире:

Тип квартиры

Капитальный ремонт

Косметический ремонт

1-комнатная

60–70 дней

30–40 дней

2-комнатная

90–100 дней

40–50 дней

3-комнатная

100–120 дней

50 дней

Сроки, как и цены, зависят от сложности работ и особенностей проекта. Возможны задержки из-за дополнительных согласований или изменений в процессе.

Пример: допустим, у вас двухкомнатная квартира (60 м²) в доме 90-х годов. Капитальный ремонт займет 90–100 дней, но:

  • Замена старой электрики и сантехники + 10–15 дней

  • Установка новых окон + 3–5 дней

  • Доставка материалов + 2–4 недели. Заказ эксклюзивных материалов (например, итальянской плитки) может увеличить сроки на 2–4 недели, если поставки задержатся.

Реальный срок: 100–120 дней.

Как не переплатить:

  • Заранее составьте смету. Определите перечень необходимых работ и материалов. Рассмотрите несколько предложений от разных подрядчиков.

  • Покупайте материалы сами, если подрядчик не предлагает выгодных условий.

  • Контролируйте ход работ. Некоторые мастера могут затягивать сроки, чтобы повысить общую стоимость.

  • Обращайте внимание на скрытые траты. Например, замена проводки может потребовать штробления стен, что часто не включают в основную смету.

Итог: чтобы не выйти за бюджет и сроки, заложите минимум 15–20% запаса по деньгам и времени. Например, если подрядчик обещает 100 дней, лучше рассчитывать на 120 дней. Если смета — 1,5 млн рублей, стоит предусмотреть 1,8 млн рублей на случай непредвиденных расходов.

От чего зависит цена ремонта в квартире

Дизайнерский ремонт квартиры, Domeo

На самом деле переменных в ремонте квартиры много, но есть основные факторы, которые влияют на цену. Приведу несколько примеров таких факторов:

  1. Перепланировка и демонтаж. Разбор старых стен и возведение новых требуют согласования. В Москве стандартное проектирование обходится от 100 000 руб., а если затрагиваются несущие конструкции, то цена стартует от 200 000 руб.

  2. Сроки выполнения. Чем дольше длится ремонт, тем выше затраты на него. Сложные задачи занимают больше времени и денег.

  3. Уровень отделки. Эконом-ремонт начинается от 8 500 руб./м², а люкс-уровень — от 35 000 руб./м².

  4. Качество материалов. Диапазон цен велик: от бюджетных вариантов до премиальных брендов. Покупка по акциям у крупных поставщиков помогает сэкономить.

  5. Формат ремонта. Косметический, капитальный или дизайнерский подход — чем выше сложность, тем больше придется вложить.

  6. Площадь квартиры. В маленьких помещениях цена за квадратный метр может вырасти из-за сложности работ в ограниченном пространстве.

  7. Дополнительные расходы. Сюда входят доставка материалов, вывоз мусора, монтаж встроенной мебели, установка кондиционеров и уборка.

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Как сэкономить на ремонте квартиры в 2025 году

Дизайнерский ремонт квартиры, Domeo

Приведу несколько примеров правильной экономии на ремонте квартиры.

Как сэкономить на закупке материалов до 10%?

При покупке стройматериалов не нужно переплачивать за бренд. Известные марки часто дороже на 15–20%. Есть достойные аналоги от российских и белорусских производителей, которые обходятся дешевле, но не уступают по качеству. Отказ от нестандартных решений тоже помогает уменьшить расходы. Простой пример: плитка 60×60 см или меньшего формата обойдется дешевле крупноформатной.

Как еще можно сэкономить на материалах и работах?

Еще несколько примеров экономии:

  • Обои обходятся дешевле покраски, ведь они скрывают незначительные дефекты, а их начальная стоимость начинается от 45 руб. за квадратный метр.

  • Ламинат дешевле паркета: он стоит от 550 до 1700 руб. за квадратный метр, тогда как паркет — от 2500 руб. и выше. Его проще уложить самостоятельно, он не требует постоянного ухода.

  • Натяжной потолок стоит от 450 до 750 руб. за квадратный метр вместе с монтажом, а гипсокартон с покраской может обойтись в 850–1300 руб. за ту же площадь.

Этот материал помогли подготовить прорабы и дизайнеры ремонтной компании DOMEO. Если хотите заранее рассчитать смету ремонта квартиры в 2025 году, воспользуйтесь бесплатным и точным онлайн-калькулятором на сайте подрядчика.

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DOMEO

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