Сколько стоит ремонт квартиры в 2026 году

Ремонт квартиры, Domeo

Если сравнивать с показателями 2024–2025 годов, стоимость ремонта квартиры в 2026 вырастет на 20–25%. Подорожание затрагивает и работу мастеров, и строительные материалы.

Средние цены на популярные стройматериалы выглядят примерно так:

Плитка для ванной и кухни: от 1600 руб./ м² (ранее 1350 руб./м²).

Ламинат среднего класса: от 1800 руб./ м² (ранее — 1500 руб./м²).

Обои (виниловые, флизелиновые): от 800 руб./рулон (раньше 670 руб./рулон).

Качественная краска для стен: примерно 780 руб./литр (в 2025 году — 650 руб./литр).

Ламинат премиум-класса: от 4300 руб./ м² (было около 3600 руб./м²).

Керамогранит хорошего качества: от 2100 руб./м² (ранее — 1750 руб./м²).

«Цены растут ежегодно. Чтобы грамотно планировать ремонт на 2026 год, закладывайте увеличение расходов уже сейчас», — советует Глеб Лапшин, ведущий эксперт компании Domeo и руководитель Академии.