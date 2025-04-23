Сколько стоит ремонт квартиры в 2026 году

Если сравнивать с показателями 2024–2025 годов, стоимость ремонта квартиры в 2026 вырастет на 20–25%. Подорожание затрагивает и работу мастеров, и строительные материалы.
Средние цены на популярные стройматериалы выглядят примерно так:
Плитка для ванной и кухни: от 1600 руб./м² (ранее 1350 руб./м²).
Ламинат среднего класса: от 1800 руб./м² (ранее — 1500 руб./м²).
Обои (виниловые, флизелиновые): от 800 руб./рулон (раньше 670 руб./рулон).
Качественная краска для стен: примерно 780 руб./литр (в 2025 году — 650 руб./литр).
Ламинат премиум-класса: от 4300 руб./м² (было около 3600 руб./м²).
Керамогранит хорошего качества: от 2100 руб./м² (ранее — 1750 руб./м²).
«Цены растут ежегодно. Чтобы грамотно планировать ремонт на 2026 год, закладывайте увеличение расходов уже сейчас», — советует Глеб Лапшин, ведущий эксперт компании Domeo и руководитель Академии.
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От чего зависит стоимость ремонта квартиры
Расходы на ремонт квартиры могут сильно различаться. На стоимость влияет:
Перепланировка. Если меняете расположение стен, нужны разрешения. В Москве согласование перепланировки обходится примерно от 120 000 руб. Если затрагиваются несущие стены, цена начинается от 240 000 руб.
Продолжительность ремонта. Чем больше времени занимает ремонт, тем дороже он обходится.
Тип ремонта. От простого косметического до дорогого дизайнерского. Чем сложнее задачи, тем выше расходы.
Цены на материалы. Стройматериалы сильно различаются по стоимости. Закупка в крупных магазинах или на распродажах поможет потратить меньше.
Качество отделки. Чем выше требования к отделке, тем дороже обходится ремонт. Например, капитальный ремонт начинается от 35 000 руб./м², а премиальный — от 100 000 руб./м².
Период ремонта. Время напрямую влияет на бюджет. Долгие работы всегда дороже краткосрочных.
Дополнительные траты. В смету нужно включить мелкие расходы. Например, уборку мусора, доставку материалов или оплату грузчиков.
Сколько стоит ремонт «под ключ» квартиры в 2026 году
Бюджет на обновление квартиры в 2026 году нужно увеличивать заранее. Стоимость полного ремонта квартиры «под ключ» зависит от метража и выбранного уровня отделки.
Рекомендуем ориентироваться на следующие суммы:
Вид квартиры
Площадь (м²)
Цена ремонта (от)
Однокомнатная
до 50 м²
от 1 164 000 руб.
Двухкомнатная
55 –70 м²
от 1 680 000 руб.
Трехкомнатная и больше
от 75 м²
от 2 340 000 руб.
«Точная цена зависит от того, какие услуги и отделку вы выбираете. Поэтому перед началом важно изучить актуальные цены на работы и материалы», — объясняет Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт компании Domeo.
Ремонт квартиры «под ключ» в 2026 году: сколько стоят отделочные материалы и услуги мастеров
Стоимость ремонта квартиры зависит от уровня отделки, качества материалов и сложности работ. Приведем актуальные расценки на комплекты материалов + услуги мастеров:
Вид отделки
Стоимость (руб./м²)
Премиальная отделка — включает все этапы: черновые работы, предчистовую отделку и декор.
32 400 – 72 000 руб.
Экономный вариант — базовая, но качественная отделка.
17 400 – 32 400 руб.
Дорогие материалы — брендовая отделка и дизайнерский декор.
21 600 – 31 800+ руб.
Бюджетные материалы — доступный вариант с простыми решениями.
15 000 – 20 400 руб.
Чистовая отделка — финальный этап ремонта.
от 27 600 руб.
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Сколько стоит косметический ремонт квартиры в 2026 году
Диапазон затрат на косметическое обновление жилья начинается от 8 040 рублей за м² и достигает 56 400 рублей за м². При этом строительные материалы обойдутся не менее чем в 6 600 рублей за м².
Ниже приведены ориентировочные расходы на работы и черновые материалы:
Тип отделки
Цена работ (руб.)
Черновые материалы
Косметический ремонт студии (25 м²)
от 324 000 до 684 000+
от 6 600 руб./м²
Косметический ремонт однокомнатной квартиры (41 м²)
от 450 000 до 1 100 000+
от 6 600 руб./м²
Косметический ремонт двухкомнатной квартиры (65 м²)
от 690 000 до 1 680 000+
от 6 600 руб./м²
Косметический ремонт трехкомнатной квартиры (81 м²)
от 810 000 до 2 280 000+
от 6 600 руб./м²
«Фактическая стоимость ремонта зависит от сложности и объемов работ. Чем выше требования к качеству материалов и дизайну, тем дороже обойдется косметическая отделка квартиры», — отмечает Глеб Лапшин, эксперт компании Domeo и руководитель Академии.
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Сколько стоит капитальный ремонт квартиры в 2026 году
Стартовые цены начинаются от 35 000 руб. за м² и могут доходить до 135 000 руб. за м². Итоговая сумма зависит от объема работ и выбранных материалов.
Ниже приведены примерные расценки:
Тип ремонта
Стоимость работ (руб.)
Черновые материалы
Капитальный ремонт студии (25 м²)
от 850 000 до 1 980 000+
от 7 800 руб./м²
Капитальный ремонт однокомнатной (41 м²)
от 1 200 000 до 2 340 000+
от 7 800 руб./м²
Капитальный ремонт двухкомнатной (65 м²)
от 2 200 000 до 3 540 000+
от 7 800 руб./м²
Капитальный ремонт трехкомнатной (81 м²)
от 2 640 000 до 4 920 000+
от 7 800 руб./м²
Также на отделочные стройматериалы стоит закладывать от 44 400 руб. за м², не забывая о возможных дополнительных тратах.
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Во сколько обойдется ремонт квартиры в новостройке в 2026 году
В 2026 году отделка нового жилья в Москве в среднем подорожает на 20%. Минимальный ценник — 32 400 руб./м² (не считая стройматериалов). Если же требуется эксклюзивный дизайн и сложные работы, стоимость может превышать 105 600 руб./м².
Тип квартиры в новостройке
Стоимость работ (руб)
Черновые материалы
Ремонт студии (25 м²)
от 804 000 до 1 440 000+
от 8 040 руб./м²
Ремонт однокомнатной квартиры (41 м²)
от 1 188 000 до 2 280 000+
от 8 040 руб./м²
Ремонт двухкомнатной квартиры (65 м²)
от 2 100 000 до 3 480 000+
от 8 040 руб./м²
Ремонт трехкомнатной квартиры (81 м²)
от 2 280 000 до 4 560 000
от 8 040 руб./м²
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Как рассчитать стоимость ремонта квартиры
Чтобы заранее понять, во сколько обойдется ремонт, следуйте простому алгоритму:
Измерьте площадь. Возьмите рулетку или лазерный дальномер. Для прямоугольных комнат умножьте длину на ширину. Если помещение сложной формы, разделите его на части и сложите их площади. Стены рассчитывайте по формуле: (2a + 2b) × c, где a и b — длины сторон, c — высота. Окна и двери из общей площади вычитайте.
Определите перечень работ. Запишите все, что планируете делать: черновая отделка, шпаклевка, укладка плитки, монтаж потолков, покраска и т. д.
Уточните актуальные цены. Сравните расценки на услуги и стройматериалы. Посмотрите предложения магазинов, ремонтных компаний и строительных рынков. Учитывайте рост цен.
Рассчитайте количество материалов. Например, если расход штукатурки составляет 18 кг/м², то для 30 м² потребуется 11 мешков по 50 кг. Подобным образом рассчитываются краска, плитка, обои и другие материалы.
Сложите все затраты. Умножьте стоимость каждого вида работ на площадь, сложите все суммы.
Добавьте резервный бюджет. Заложите 15–20% на дополнительные траты: доставку, сборку мебели, вывоз мусора, исправление непредвиденных проблем.
Такой расчет поможет избежать неприятных сюрпризов и заранее понять, сколько денег потребуется на ремонт.
Сколько стоят дизайнерские услуги в 2026 году
Разработка дизайн-проекта до начала ремонта помогает заранее увидеть интерьер. Чем детальнее подготовка, тем проще реализовать задуманное без неожиданных затрат. Если нужна минимальная помощь, подойдет базовый вариант. Полный проект с проработкой всех деталей обойдется дороже.
Примерные цены на услуги дизайнеров в 2026 году:
Базовое планировочное решение — от 32 000 до 66 000 рублей.
Схемы сантехники и электрики — от 20 000 до 26 000 рублей.
Полный дизайн-проект (визуализация, выбор материалов) - от 8 400 до 9 000 рублей за м².
Дополнительные опции (подбор мебели, освещения, декора) — плюс 5 400 – 6 600 рублей за м2 к стоимости проекта.
Авторский контроль — от 65 000 до 130 000 рублей в месяц.
Базовое решение поможет грамотно распланировать пространство, а детальная разработка обеспечит идеальный результат без переделок.
На какие работы уходит больше всего денег при ремонте
Неправильное планирование бюджета может привести к лишним расходам, увеличивая итоговую стоимость работ на 30% и больше. Ниже — актуальные цены на самые трудозатратные и дорогостоящие этапы ремонта.
Вид работ
Стоимость
Ремонт полов
4 440 – 11 640 ₽/м²
Монтаж окон ПВХ
30 600 – 84 600 ₽/окно
Ремонт потолков
5 400 – 9 000 ₽/м²
Ремонт и монтаж сантехники
9 000 – 86 400 ₽/ед.
Электромонтаж
5 640 – 18 840 ₽/точка
Ремонт стен
4 560 – 38 400 ₽/м²
Снос старых стен
840 – 1 080 ₽/м²
Строительство перегородок/стен
6 840 – 8 640 ₽/м²
Тепло- и звукоизоляция
1 800 – 4 560 ₽/м²
Сколько стоят мелкие работы при косметическом ремонте
Даже небольшие ремонтные задачи требуют затрат. Их стоимость зависит от сложности и объема работ. Чтобы избежать лишних расходов, нужно ориентироваться в ценах.
Выравнивание откосов, установка плинтусов — от 720 до 2 160 руб. за погонный метр.
Замена розеток и выключателей — от 600 до 1 800 руб. за штуку.
Прочистка засоров в трубах — от 2 040 до 4 680 руб., цена зависит от сложности работы.
Обновление электропроводки — от 900 до 3 480 руб. за точку.
Установка новых смесителей — от 2 040 до 3 360 руб. за штуку.
Мелкий ремонт потолков и стен — от 600 до 1 080 руб. за квадратный метр.
Замена и монтаж замков — от 2 040 до 6 240 руб. за штуку.
Подключение люстр, бра и светильников — от 920 до 3 480 руб. за штуку.
Крепление зеркал, полок, карнизов — от 540 до 2 040 руб. за штуку.
Разборка и сборка мебели — от 1 800 до 5 640 руб. за предмет.
Установка бытовой техники — от 780 до 2 280 руб. за единицу.
Мелкие работы накапливаются и могут повлиять на общий бюджет ремонта. Лучше заранее все рассчитать, чтобы не тратить лишнего.
Вопросы и ответы
Как сэкономить на межкомнатных дверях и проемах?
Межкомнатные двери часто «съедают» ощутимую часть бюджета. Но есть способы потратить меньше и сохранить красивый интерьер. Вот несколько простых вариантов:
Выбирайте двери проще. Недорогие модели дверей тоже выглядят современно. Можно взять стандартные двери и дополнить их стильной фурнитурой.
Используйте открытые проемы. Откажитесь от дверей там, где это удобно. Открытый проход в гостиную или кухню выглядит просторно и помогает сэкономить.
Арки вместо дверей. Арки делают комнаты более открытыми и светлыми. Это дешевле дверей, но не менее эстетично.
Сэкономить на дверях легко. Главное — подобрать грамотное решение под стиль квартиры.
Как выбрать стиль интерьера и сэкономить на ремонте?
Если хотите не переплачивать, выбирайте простые и практичные стили. Например, лофт или скандинавский минимализм дешевле, чем классический интерьер с дорогими материалами и декором. Но учтите: даже простой интерьер требует продуманной мебели и удобных шкафов.
Что сейчас актуально:
Минимализм и удобство. Светлые оттенки, открытое пространство, только нужные вещи.
Мебель без лишних деталей. Встроенные шкафы, незаметные двери, гладкие фасады и аккуратные карнизы. Чем меньше деталей видно, тем аккуратнее интерьер.
Комфорт по-европейски. Никакой лишней мебели и хаоса. Пространство четко разделено на зоны и выглядит уютным и просторным.
Нужно ли полностью менять сантехнику и трубы при ремонте?
В старых домах («хрущевках», «брежневках») обычно стоит тройниковая разводка труб. Сегодня многие предпочитают менять ее на коллекторную. Но всегда ли это нужно?
Коллекторная разводка хороша в больших квартирах. Там она оправдана: много точек подключения, несколько санузлов. Но в малогабаритках это только лишние затраты и хлопоты. Нужен отдельный шкаф, а еще такое решение придется согласовывать.
Как лучше поступить:
Замените только изношенные трубы и сантехнику. Это поможет избежать протечек и крупных аварий.
Проверьте состояние труб, если ремонта давно не было. Особенно это касается старого жилья.
Полностью менять сантехнику не всегда нужно. Важно просто вовремя устранить проблемные участки.
Что делать, если денег на ремонт не хватает?
Если сразу оплатить ремонт сложно, можно воспользоваться рассрочкой. Такой вариант предлагают многие крупные компании. Например, Domeo делает ремонт сейчас, а оплачивать его можно постепенно. Это удобно и не бьет по карману. Рассрочка оформляется без переплат, что помогает не откладывать ремонт надолго и не перегружать бюджет.
Эксперты Domeo помогли подготовить материал. Перейдите по ссылке, чтобы бесплатно рассчитать примерную стоимость ремонта квартиры в Москве в 2026 году.
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