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Сколько стоит ремонт квартиры в 2025

Сколько в 2025 году стоит качественный ремонт квартиры, дома или коттеджа в Москве и МО, учитывая рост цен на услуги и стройматериалы? Какой бюджет заложить на отделку «под ключ» — в новостройке или на «вторичке»?

Дизайнерский ремонт квартиры «под ключ», Domeo

«Ремонт квартиры «под ключ» в Москве — услуга комплексная, и в 2025 году цены на нее выросли. В этой статье мы подробно разберем, какие бывают виды ремонта, от чего зависит стоимость, сколько стоит ремонт разного формата и как не выйти за рамки бюджета», — Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт компании Domeo.

Хотите заранее прикинуть бюджет на ремонт квартиры в новостройке или вторичке? Используйте удобный и бесплатный онлайн-калькулятор. Считайте, планируйте, экономьте!

Какие бывают типы ремонта квартир и чем они отличаются

Давайте для начала разберемся, какие виды ремонта предлагают мастера в Москве и МО в 2025 году.

Капитальный ремонт квартиры 

Это полная переделка: замена коммуникаций, демонтаж и возведение стен, выравнивание всех поверхностей — пол, стены и потолок, чистовая отделка. Выбирается для старого жилья или при желании изменить планировку.

Косметический ремонт квартиры

Более простой и быстрый вариант — без серьезных перестроек и перепланировок. Обычно включает покраску, поклейку обоев, замену полов и розеток. Не затрагивает инженерные сети и конструктив.

Часто владельцы квартиры в Москве заказывают косметический ремонт, хотя нужен капитальный. В итоге — перерасход бюджета на 45% или снижение качества работ.

«Не тратьте деньги на поверхностные изменения при изношенных коммуникациях и конструкциях, — советует прораб компании DOMEO Сергей Кривцов. — Сначала устраните основные проблемы: замените проводку, выровняйте стены, обновите трубы. Иначе вскоре придется вскрывать полы и штробить стены заново, а повторный ремонт будет стоить дороже».

Дизайнерский ремонт квартиры

Дизайнерский ремонт квартиры выбирают, чтобы создать интерьер с особым характером и атмосферой. Сначала дизайнер разрабатывает уникальный проект — от расположения розеток до выбора тканей. Затем подбираются материалы, которые не просто красивы, но и подходят вам по духу.

Ремонт квартиры «под ключ»

Вся работа выполняется одной компанией — от проекта до уборки. Удобный формат ремонта с гарантией на все этапы. 

Хотите заранее рассчитать, сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году? Воспользуйтесь онлайн-калькулятором и получите смету в трех вариантах за 30 секунд.

Сколько стоит капитальный ремонт квартиры в Москве — цены на 2025 год

Капитальный ремонт квартиры в Москве, Domeo

Цены на капитальный ремонт в Москве — от 25 000 до 120 000 рублей за м² (по площади пола). В среднем — 50 000 руб/м². Стоимость зависит от состояния квартиры, материалов и пожеланий заказчика.

Тип ремонта

Стоимость работ (руб.)

Черновые материалы

Капитальный ремонт студии (25 м²)

от 900 000 до 1 900 000+

от 6000 руб./м2

Капитальный ремонт однокомнатной (41 м²)

от 1 200 000 до 2 400 000+

от 6000 руб./м2

Капитальный ремонт двухкомнатной (65 м²)

от 2 200 000 до 3 500 000+

от 6000 руб./м2

Капитальный ремонт трехкомнатной (81 м²)

от 2 650 000 до 4 950 000+

от 6000 руб./м2

«Хотите примерно прикинуть сумму? Умножьте площадь квартиры на 50 000 рублей — получите средний ориентир. Но помните: итоговая цифра зависит от ваших желаний и состояния жилья», — советует Дмитрий Рожков, прораб Domeo. 

Вы можете более точно посчитать стоимость капитального ремонта квартиры в этом онлайн-калькуляторе. Это быстро и бесплатно.

Почему не стоит верить в капитальный «ремонт за 7 000–10 000 ₽/м²

Вас заманивают рекламой: «Ремонт под ключ от 7 000-10 000 ₽/м²»? Звучит круто: для квартиры 60 м² — всего 600 000 ₽! Но давайте начистоту. Дешевый капитальный ремонт квартиры в Москве и МО — это миф!

В итоге 80% таких «бюджетных» проектов обходятся в 2–5 раз дороже:

Как на самом деле выглядит капитальный ремонт:

  1. Подготовка квартиры к ремонту. Вынос мусора, защита мебели. Да, это тоже стоит денег.

  2. Демонтаж. Снос старых стен, если хотите перепланировку.

  3. Новые перегородки. Гипсокартон, кирпич — материал влияет на цену.

  4. Коммуникации. Замена проводки, труб. Сэкономите здесь — получите потоп или замыкание.

  5. Стяжка пола. Без ровного основания ни ламинат, ни плитка не лягут.

  6. Стены. Штукатурка, шпаклевка. Кривые стены испортят даже дорогие обои.

  7. Потолки. Натяжные, гипсокартонные — выбор диктует бюджет.

  8. Плитка. Ванная, кухня, прихожая. Чем сложнее рисунок, тем дороже работа.

  9. Санузел. Гидроизоляция, разводка — без этого ремонт на год.

  10. Финишная отделка. Краска, обои, декоративные панели.

  11. Полы. Ламинат, паркет, ковролин — цена за материал и укладку.

  12. Сантехника. Унитаз, раковина, смесители. Дешевые варианты? Готовьтесь к протечкам.

«Для квартиры 60 м² готовьте 5–6 млн рублей, а не 600 тысяч. Дешевые предложения часто скрывают: недоделки, за которые придется переплачивать, использование материалов «эконом» класса, работу без договора и гарантий», — объясняет Павел Мещеряков, прораб Domeo.

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Сколько стоят материалы и услуги мастеров в Москве в 2025 году

Цена ремонта квартиры «под ключ» зависит от трех переменных: материалов, сложности работ и ваших запросов. Средние расценки на материалы и работы в 2025 году в Москве:

  • Премиум-ремонт (дизайнерские решения, премиальные материалы) — от 30 000 ₽/м² и выше.

  • Стандартный вариант (простая, но качественная отделка) — 15 000–25 000 ₽/м².

  • Только материалы (брендовые коллекции) — 20 000–30 000 ₽/м² и выше.

  • Эконом-класс (бюджетные материалы без изысков) — 10 000–15 000 ₽/м².

  • Чистовая отделка (готовый ремонт под мебель) — старт от 20 000 ₽/м².

С учетом всех затрат ориентировочная стоимость ремонта квартиры в 2025 году «под ключ» составит:

Тип квартиры

Площадь

Стоимость ремонта

Студия

30 м²

3 млн ₽

1-комнатная

40 м²

4 млн ₽

2-комнатная

60 м²

6 млн ₽

3-комнатная

80 м²

8 млн ₽

Сколько стоит косметический ремонт квартиры в Москве в 2025 году

Косметический ремонт квартиры в Москве, Domeo

Цена на косметический ремонт в столице стартует от 8 000 рублей за квадратный метр. Если хочется чего-то посолиднее — например, дизайнерских обоев или модной плитки в ванной, готовьтесь к 55 000 рублей за «квадрат». 

Тип отделки

Цена работ (руб.)

Черновые материалы

Косметический ремонт студии (25 м²)

от 324 000 до 684 000+

от 5 000 руб./м2

Косметический ремонт однокомнатной квартиры (41 м²)

от 450 000 до 1 100 000+

от 5 000 руб./м2

Косметический ремонт двухкомнатной квартиры (65 м²)

от 690 000 до 1 680 000+

от 5 000 руб./м2

Косметический ремонт трехкомнатной квартиры (81 м²)

от 810 000 до 2 280 000+

от 5 000 руб./м2

Материалыотдельная статья расходов. Даже на базовые краски, шпаклевку и напольное покрытие уйдет минимум 5 000 ₽ за метр. А если добавить светильники, плинтусы или декор, стоимость вырастет еще на 20–30%.

Пример: однокомнатная квартира 41 м²: работы 400 000–600 000 ₽ + материалы от 250 000 ₽ = от 650 000 ₽.

«Почему такой разброс в стоимости косметического ремонта? В старых домах часто приходится выравнивать стены и менять розетки. В новостройках вроде бы проще, но и там могут быть сюрпризы — кривая стяжка или некачественная штукатурка», — поясняет прораб Domeo Алексей Бубнов.

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Сколько стоит ремонт квартиры в новостройке с нуля в Москве в 2025 году

Ремонт квартиры в новостройке Москвы, Domeo

Ремонт в новостройке начинается от 25 000 рублей за квадрат (без учета материалов). Если же хочется индивидуальный дизайн, сложную подсветку или премиальную отделку, готовьтесь к стоимости от 100 000 рублей за квадратный метр.

Тип квартиры в новостройке

Стоимость работ (руб)

Черновые материалы

Ремонт студии (25 м²)

от 804 000 до 1 440 000+

от 6 000 руб./м2

Ремонт однокомнатной квартиры (41 м²)

от 1 188 000 до 2 280 000+

от 6 000 руб./м2

Ремонт двухкомнатной квартиры (65 м²)

от 2 100 000 до 3 480 000+

от 6 000 руб./м2

Ремонт трехкомнатной квартиры (81 м²)

от 2 280 000 до 4 560 000

от 6 000 руб./м2

Пример: двухкомнатная квартира в новостройке 65 м²: работы 2-4 млн ₽ + материалы от 1 млн ₽ = 4-5 млн ₽.

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Из чего складывается цена ремонта квартиры: основные этапы и расходы

Перепланировка и ее согласование

Перед тем, как начинать ремонт в квартире, нужно определиться с расположением комнат и расстановкой мебели. Продумайте, где будет сантехника, розетки и освещение. Также на этапе планирования нужно предусмотреть разводку электрики, водопроводных труб и вентиляцию.

Цена проекта перепланировки в Москве в 2025 году — от 100 000 ₽. Срок согласования — около 45 дней. Если затрагиваются несущие конструкции — от 200 000 ₽.

Что такое дизайн-проект интерьера и что в него  входит?

Перед началом ремонта нужно определиться: будете ли вы делать дизайн самостоятельно или доверите это специалисту. В Москве в 2025 году услуги дизайнера интерьера стоят от 5 000 до 15 000 рублей за квадратный метр.

Услуга

Стоимость

Базовый проект (планировка)

25 000 – 50 000 руб.

Чертежи инженерных сетей

15 000 – 20 000 руб.

Комплексный проект (стиль, визуализация, материалы)

5 000 – 7 000 руб. за м²

Детализация (мебель, освещение, декор)

4 000 – 6 000 руб. за м²

Авторский надзор за ремонтом

50 000 – 100 000 руб. в месяц

«Если бюджет ограничен, закажите только базовый дизайн-проект. Он даст общее представление о стиле и планировке. А детали можно продумать самим или с прорабом», — советует Юлия Бортневская, дизайнер Domeo.

Черновой этап ремонта квартиры 

Это фундамент всего ремонта. Сэкономите здесь — получите проблемы потом. Трещины в стенах, кривые полы или ненадежная проводка испортят даже самый красивый интерьер.

Начинается все с демонтажа 

Убирают старые перегородки, которые мешают новой планировке. Если нужно, возводят новые стены — строго по проекту. Стоимость таких работ в Москве — от 600 до 700 рублей за квадратный метр стены.

Демонтаж стены в прихожей

Электромонтаж 

Штробим стены, прокладываем проводку, подключаемся к щитку, устанавливаем подрозетники и выключатели. Стоимость электромонтажа в 2025 году в Москве 4500 — 15 000 рублей за точку.

Монтаж проводки к подрозетникам

Электрика — это не та статья расходов, на которой стоит экономить. От качества работ зависит безопасность и комфорт в доме. 

Подключение к электрощиту

Инженерные коммуникации 

Разводим сантехнику, устанавливаем/обновляем радиаторы отопления. Стоимость ремонта и монтажа инженерных сетей в 2025 году в Москве составляет 8 000 – 80 000 рублей.

Разводка ГВС и ХВС в квартире
Установка и подключение радиаторов отопления

Отделка поверхностей 

Делаем черновую стяжку пола, подготавливаем стены и потолок к чистовой отделке. Ремонт стен — от 3 500 до 30 000 руб/м²; ремонт пола от 4 000 до 12 000 руб/м²; ремонт потолков — от 4 500 до 7 500 руб/м².

Отделка стен и потолков в квартире
Шумоизоляция стен стоит от 2 500 до 3 500 руб/м²
Отделка потолка гипсокартоном
Стяжка пола в квартире

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Чистовая отделка в квартире

На чистовой отделке квартиры в Москве можно сэкономить, но в пределах разумного. Например, не гнаться за брендовыми материалами, а купить российские или белорусские аналоги. По стоимости они дешевле, а по качеству почти не уступают фирменным.

Финишное выравнивание поверхностей 

Подготавливаем стены и пол к декоративной отделке. Стоимость отделки стен под краску (комфорт) — от 2 000 ₽/м², под обои — от 1200 ₽/м². 

Отделка стен под чистовое покрытие

Отделочные чистовые работы 

Клеим обои, красим стены, укладываем напольное покрытие, монтируем потолки. Стоимость нанесения краски на стены — от 700 до 3300 ₽/м², отделка стен керамогранитом, кафелем — от 2700 до 4700 ₽/м², монтаж натяжных потолков — от 2500 до 6500 ₽/м². Стоимость укладки напольного покрытия варьируется от 850 до 7300 рублей за квадратный метр с учетом сложности монтажа и выбранных материалов.

Отделка стен в санузле
Монтаж напольного покрытия в квартире
Чистовая отделка потолка и стен в квартире

Монтаж элементов интерьера 

Ставим двери, плинтусы, выключатели и освещение. Стоимость зависит от многих факторов — стилистика интерьера, цены на материалы и предметы.

Встроенное в стену освещение
Дизайн освещения в квартире

Завершающий этап 

Устанавливаем мебель, добавляем декоративные элементы в интерьер квартиры.

Декоративное панно в квартире
Декоративная отделка стен в квартире
Дизайнерский ремонт квартиры с декоративной отделкой стен, Domeo

Финальный этап ремонта — проверка качества работ

Прораб и заказчик вместе осматривают квартиру и отмечают все недочеты. Если они есть, бригада устраняет их за свой счет. Если замечаний нет, стороны подписывают акт приемки выполненных работ.

Ремонт квартиры в Москве: как уложиться в сроки и бюджет?

Ремонт двухкомнатной квартиры «под ключ» в Москве, Domeo

Сроки ремонта зависят от сложности работ и неожиданных «сюрпризов»: например, согласование перепланировки или задержка поставки материалов. Чем детальнее плантем меньше рисков

Поясним нюансы ремонта на примере двухкомнатной квартиры 60 м², дом 90-х годов: 

  • Базовый срок капремонта: 90–100 дней. 

  • Дополнительные работы: замена проводки и труб (+10–15 дней); установка окон (+3–5 дней); ожидание поставки эксклюзивных материалов (+2–4 недели). 

  • По итогу реальные сроки капитального ремонта могут достигать 120 дней.

Как не переплатить:

  1. Составьте детальную смету: перечислите все работы и материалы, сравните 3–4 предложения.

  2. Покупайте материалы самостоятельно или у проверенных поставщиков.

  3. Регулярно контролируйте процесс (хотя бы раз в неделю).

  4. Учитывайте скрытые расходы (штробление стен, ремонт вентиляции и т. д.).

Заложите резерв 15–20% по времени и деньгам: если обещают 100 дней, планируйте 120; при бюджете 1,5 млн приготовьте 1,8 млн на непредвиденные траты.

Ремонт квартиры в Москве: вопросы и ответы о ценах и экономии

Напоследок ответим на несколько частых вопросов по ремонту квартиры, экономии на материалах и взаимодействию с ремонтными компаниями. 

Как сэкономить на ремонте квартиры?

Хотите сделать ремонт и не потратить лишнее? Мастера и дизайнеры ремонтной компании Domeo советуют:

  1. Материалы: ищите альтернативы. Известные бренды часто завышают цены на 15–20%. Плитка российского производства за 1 500 ₽/м² может быть не хуже итальянской за 3 000 ₽. Избегайте экзотики: крупноформатная плитка 120×120 см дороже в укладке. Стандарт 60×60 см экономит и деньги, и время.

  2. Стены: обои VS краска. Обои скрывают неровности и трещины: рулон за 500 ₽ избавляет от затрат на идеальное выравнивание стен (+20% к смете). Стоимость: обои — от 50 ₽/м², покраска (с выравниванием) — от 300 ₽/м².

  3. Полы: ламинат вместо паркета. Ламинат дешевле и проще: от 600 ₽/м² (против 2 500 ₽/м² за паркет). Не требует циклевки и лакировки — уложили и забыли. С монтажом справится даже новичок. Паркет нуждается в профессиональной укладке (+300 ₽/м² к цене).

  4. Потолки: натяжные VS гипсокартон. Натяжные делают быстрее и дешевле (монтаж за 1 день, от 500 ₽/м²). Гипсокартон потребует больше этапов: монтаж + шпаклевка + покраска = от 1 000 ₽/м².

Как не ошибиться с выбором компании для ремонта в Москве?

На что обратить внимание?

  • Опыт. Компании с историей 5+ лет обычно знают, как решать нестандартные проблемы.

  • Портфолио. 100+ проектов — показатель, что они справляются с разными задачами.

  • Рейтинги. Если фирма в топе профильных сайтов — это плюс. Но проверяйте отзывы реальных клиентов.

Подписывайте договор только после детального обсуждения всех условий. Убедитесь, что в документе прописаны сроки, этапы оплаты, штрафы за просрочки и список материалов. Если что-то смущает — не соглашайтесь.

Лучше заранее рассчитайте стоимость ремонта квартиры в бесплатном онлайн-калькуляторе за 30 секунд. Выбрать ответственную компанию всегда успеете!

Как действовать по закону, если подрядчик затягивает ремонт?

Если бригада срывает сроки ремонта, многое зависит от того, как оформлены договоренности: чем детальнее документы, тем проще решить проблему.

  • Договор — ваша защита. Заключите договор подряда с четким списком работ, сроками и порядком оплаты (не более 30% аванса). Все платежи подтверждайте расписками или чеками.

  • Если сроки сорваны, направьте письменную претензию, указав нарушенные пункты и срок (5–10 дней) на устранение. При бездействии обращайтесь в суд.

«По ст. 28 ЗоЗПП можно расторгнуть договор, вернуть деньги, уменьшить стоимость работ, взыскать неустойку и компенсировать расходы на другую бригаду. Соберите все доказательства (договор, чеки, фото) и при необходимости обратитесь в Роспотребнадзор» — объясняет Максим Сомов, прораб Domeo.

Нужен ли дизайн-проект? Почему без дизайнера ремонт может обойтись дороже?

Кажется, что отказ от дизайнера экономит 15–20% бюджета. Но на деле такой подход часто приводит к переделкам, лишним тратам и задержкам. Грамотный дизайн-проект — это не только про красоту, но и про точный расчет.

«Дизайн-проект — это инвестиция в ваш комфорт и бюджет. Он помогает избежать ошибок, которые обходятся в 2–3 раза дороже. Без проекта вы рискуете купить диван, который не влезет в дверь, или забыть про розетку для телевизора. Лучше заплатить за план, чем потом переделывать за свой счет», — советует Юлия Бортневская, дизайнер компании Domeo.

Мастера и дизайнеры Domeo помогли в подготовке этого материала. Хотите рассчитать стоимость ремонта квартиры в 2025 году в Москве? Перейдите по ссылке, чтобы бесплатно получить три варианта сметы!

Контакты компании Domeo

  • Сайт: https://domeo.ru/ 

  • Телефон (бесплатный): 8 800 775-40-99 

  • E-mail: info@domeo.ru 

  • Адрес офиса: Москва, ул. Шаболовка, д. 31г

  • Телефон в Москве: +7 (495) 089-87-45

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