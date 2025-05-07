Хотите заранее прикинуть бюджет на ремонт квартиры в новостройке или вторичке? Используйте удобный и бесплатный онлайн-калькулятор . Считайте, планируйте, экономьте!

«Ремонт квартиры «под ключ» в Москве — услуга комплексная, и в 2025 году цены на нее выросли. В этой статье мы подробно разберем, какие бывают виды ремонта, от чего зависит стоимость, сколько стоит ремонт разного формата и как не выйти за рамки бюджета», — Глеб Лапшин , руководитель Академии и эксперт компании Domeo.

Хотите заранее рассчитать, сколько стоит ремонт квартиры в 2025 году? Воспользуйтесь онлайн-калькулятором и получите смету в трех вариантах за 30 секунд.

Вся работа выполняется одной компанией — от проекта до уборки . Удобный формат ремонта с гарантией на все этапы.

Дизайнерский ремонт квартиры выбирают, чтобы создать интерьер с особым характером и атмосферой . Сначала дизайнер разрабатывает уникальный проект — от расположения розеток до выбора тканей. Затем подбираются материалы, которые не просто красивы, но и подходят вам по духу.

«Не тратьте деньги на поверхностные изменения при изношенных коммуникациях и конструкциях, — советует прораб компании DOMEO Сергей Кривцов . — Сначала устраните основные проблемы: замените проводку, выровняйте стены, обновите трубы. Иначе вскоре придется вскрывать полы и штробить стены заново, а повторный ремонт будет стоить дороже».

Часто владельцы квартиры в Москве заказывают косметический ремонт, хотя нужен капитальный. В итоге — перерасход бюджета на 45% или снижение качества работ.

Более простой и быстрый вариант — без серьезных перестроек и перепланировок . Обычно включает покраску, поклейку обоев, замену полов и розеток. Не затрагивает инженерные сети и конструктив.

Это полная переделка : замена коммуникаций, демонтаж и возведение стен, выравнивание всех поверхностей — пол, стены и потолок, чистовая отделка. Выбирается для старого жилья или при желании изменить планировку.

Давайте для начала разберемся, какие виды ремонта предлагают мастера в Москве и МО в 2025 году.

Какие бывают типы ремонта квартир и чем они отличаются

Вы можете более точно посчитать стоимость капитального ремонта квартиры в этом онлайн-калькуляторе . Это быстро и бесплатно.

«Хотите примерно прикинуть сумму? Умножьте площадь квартиры на 50 000 рублей — получите средний ориентир. Но помните: итоговая цифра зависит от ваших желаний и состояния жилья», — советует Дмитрий Рожков , прораб Domeo.

Цены на капитальный ремонт в Москве — от 25 000 до 120 000 рублей за м² (по площади пола). В среднем — 50 000 руб/м². Стоимость зависит от состояния квартиры, материалов и пожеланий заказчика.

Сколько стоит капитальный ремонт квартиры в Москве — цены на 2025 год

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«Для квартиры 60 м² готовьте 5–6 млн рублей, а не 600 тысяч. Дешевые предложения часто скрывают: недоделки, за которые придется переплачивать, использование материалов «эконом» класса, работу без договора и гарантий», — объясняет Павел Мещеряков , прораб Domeo.

Санузел . Гидроизоляция, разводка — без этого ремонт на год.

Стяжка пола . Без ровного основания ни ламинат, ни плитка не лягут.

Подготовка квартиры к ремонту . Вынос мусора, защита мебели. Да, это тоже стоит денег.

Как на самом деле выглядит капитальный ремонт:

В итоге 80% таких «бюджетных» проектов обходятся в 2–5 раз дороже:

Вас заманивают рекламой: «Ремонт под ключ от 7 000-10 000 ₽/м²»? Звучит круто: для квартиры 60 м² — всего 600 000 ₽! Но давайте начистоту. Дешевый капитальный ремонт квартиры в Москве и МО — это миф!

Почему не стоит верить в капитальный «ремонт за 7 000–10 000 ₽/м²

С учетом всех затрат ориентировочная стоимость ремонта квартиры в 2025 году «под ключ» составит:

Цена ремонта квартиры «под ключ» зависит от трех переменных: материалов, сложности работ и ваших запросов . Средние расценки на материалы и работы в 2025 году в Москве:

Сколько стоят материалы и услуги мастеров в Москве в 2025 году

«Почему такой разброс в стоимости косметического ремонта? В старых домах часто приходится выравнивать стены и менять розетки. В новостройках вроде бы проще, но и там могут быть сюрпризы — кривая стяжка или некачественная штукатурка», — поясняет прораб Domeo Алексей Бубнов .

Материалы — отдельная статья расходов . Даже на базовые краски, шпаклевку и напольное покрытие уйдет минимум 5 000 ₽ за метр. А если добавить светильники, плинтусы или декор, стоимость вырастет еще на 20–30%.

Цена на косметический ремонт в столице стартует от 8 000 рублей за квадратный метр . Если хочется чего-то посолиднее — например, дизайнерских обоев или модной плитки в ванной, готовьтесь к 55 000 рублей за «квадрат».

Сколько стоит косметический ремонт квартиры в Москве в 2025 году

Купили квартиру в новостройке и хотите узнать, сколько будет стоить ремонт? Воспользуйтесь бесплатным онлайн-калькулятором и получите быстрый расчет.

Ремонт в новостройке начинается от 25 000 рублей за квадрат (без учета материалов). Если же хочется индивидуальный дизайн, сложную подсветку или премиальную отделку, готовьтесь к стоимости от 100 000 рублей за квадратный метр.

Сколько стоит ремонт квартиры в новостройке с нуля в Москве в 2025 году

Из чего складывается цена ремонта квартиры: основные этапы и расходы

Перепланировка и ее согласование

Перед тем, как начинать ремонт в квартире, нужно определиться с расположением комнат и расстановкой мебели. Продумайте, где будет сантехника, розетки и освещение. Также на этапе планирования нужно предусмотреть разводку электрики, водопроводных труб и вентиляцию. Цена проекта перепланировки в Москве в 2025 году — от 100 000 ₽. Срок согласования — около 45 дней. Если затрагиваются несущие конструкции — от 200 000 ₽.

Что такое дизайн-проект интерьера и что в него входит?

Перед началом ремонта нужно определиться: будете ли вы делать дизайн самостоятельно или доверите это специалисту. В Москве в 2025 году услуги дизайнера интерьера стоят от 5 000 до 15 000 рублей за квадратный метр. Услуга Стоимость Базовый проект (планировка) 25 000 – 50 000 руб. Чертежи инженерных сетей 15 000 – 20 000 руб. Комплексный проект (стиль, визуализация, материалы) 5 000 – 7 000 руб. за м² Детализация (мебель, освещение, декор) 4 000 – 6 000 руб. за м² Авторский надзор за ремонтом 50 000 – 100 000 руб. в месяц «Если бюджет ограничен, закажите только базовый дизайн-проект. Он даст общее представление о стиле и планировке. А детали можно продумать самим или с прорабом», — советует Юлия Бортневская, дизайнер Domeo.

Черновой этап ремонта квартиры

Это фундамент всего ремонта. Сэкономите здесь — получите проблемы потом. Трещины в стенах, кривые полы или ненадежная проводка испортят даже самый красивый интерьер.

Начинается все с демонтажа

Убирают старые перегородки, которые мешают новой планировке. Если нужно, возводят новые стены — строго по проекту. Стоимость таких работ в Москве — от 600 до 700 рублей за квадратный метр стены. Демонтаж стены в прихожей

Электромонтаж

Штробим стены, прокладываем проводку, подключаемся к щитку, устанавливаем подрозетники и выключатели. Стоимость электромонтажа в 2025 году в Москве 4500 — 15 000 рублей за точку. Монтаж проводки к подрозетникам Электрика — это не та статья расходов, на которой стоит экономить. От качества работ зависит безопасность и комфорт в доме. Подключение к электрощиту

Инженерные коммуникации

Разводим сантехнику, устанавливаем/обновляем радиаторы отопления. Стоимость ремонта и монтажа инженерных сетей в 2025 году в Москве составляет 8 000 – 80 000 рублей. Разводка ГВС и ХВС в квартире Установка и подключение радиаторов отопления

Отделка поверхностей

Делаем черновую стяжку пола, подготавливаем стены и потолок к чистовой отделке. Ремонт стен — от 3 500 до 30 000 руб/м²; ремонт пола от 4 000 до 12 000 руб/м²; ремонт потолков — от 4 500 до 7 500 руб/м². Отделка стен и потолков в квартире Шумоизоляция стен стоит от 2 500 до 3 500 руб/м² Отделка потолка гипсокартоном Стяжка пола в квартире Идеальный ремонт квартиры по фиксированной цене Просто покажите нам любимые картинки интерьера и мы сделаем все остальное Рассчитать стоимость

Чистовая отделка в квартире

На чистовой отделке квартиры в Москве можно сэкономить, но в пределах разумного. Например, не гнаться за брендовыми материалами, а купить российские или белорусские аналоги. По стоимости они дешевле, а по качеству почти не уступают фирменным.

Финишное выравнивание поверхностей

Подготавливаем стены и пол к декоративной отделке. Стоимость отделки стен под краску (комфорт) — от 2 000 ₽/м², под обои — от 1200 ₽/м². Отделка стен под чистовое покрытие

Отделочные чистовые работы

Клеим обои, красим стены, укладываем напольное покрытие, монтируем потолки. Стоимость нанесения краски на стены — от 700 до 3300 ₽/м², отделка стен керамогранитом, кафелем — от 2700 до 4700 ₽/м², монтаж натяжных потолков — от 2500 до 6500 ₽/м². Стоимость укладки напольного покрытия варьируется от 850 до 7300 рублей за квадратный метр с учетом сложности монтажа и выбранных материалов. Отделка стен в санузле Монтаж напольного покрытия в квартире Чистовая отделка потолка и стен в квартире

Монтаж элементов интерьера

Ставим двери, плинтусы, выключатели и освещение. Стоимость зависит от многих факторов — стилистика интерьера, цены на материалы и предметы. Встроенное в стену освещение Дизайн освещения в квартире

Завершающий этап