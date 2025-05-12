С чего начать ремонт в новостройке в Москве в 2025 году: подробная инструкция

Пользуйтесь нашей инструкцией, чтобы правильно начать и завершить! ремонт в новостройке без лишних затрат. Кстати, быстро и бесплатно рассчитать стоимость ремонта квартиры в новостройке можно в этом онлайн-калькуляторе.

«Новые дома имеют свои особенности (например, возможная усадка здания), а объем работ зависит от того, в каком состоянии застройщик передал квартиру. В 2025 году принципы ремонта остались прежними, но появились и новые технологии, упрощающие некоторые этапы. Ниже представлен практичный пошаговый план, как начать и успешно провести ремонт в новостройке в Москве без ошибок и лишних затрат» — Глеб Лапшин , руководитель Академии и эксперт компании Domeo.

«Если дом еще «садится», разумно сразу армировать штукатурку специальной сеткой, чтобы предотвратить растрескивание стен​. Также предпочтительно использовать материалы, способные скрывать мелкие подвижки — к примеру, плотные обои вместо хрупкой декоративной штукатурки, краски или лепнины​», — Никита Соболев , мастер компании Domeo.

Узнайте у застройщика информацию об усадке здания. В первые годы возможно появление мелких трещин из-за естественного сжатия конструкций​. Это нормальное явление, но его нужно учитывать при планировании ремонта в квартире.

Рассчитайте заранее стоимость ремонта в Москве в 2025 году в этом онлайн-калькуляторе. Быстро и бесплатно получите три варианта сметы под любой тип отделки квартиры.

Если что-то сделано не по проекту или плохо, застройщик обязан исправить это. Тщательная приемка квартиры поможет сэкономить время и деньги на последующих этапах ремонта.

Квартира в новостройке с ремонтом от застройщика формально пригодна для проживания. Однако девелоперы зачастую используют бюджетные материалы ​. Многим владельцам все равно приходится менять отделку.

Независимо от заявленной готовности, проверьте качество уже выполненного ремонта. До подписания акта приема-передачи квартиры в новостройке лучше выявить недочеты и потребовать их устранения.

В квартире-новостройке с предчистовой отделкой стены оштукатурены, перегородки возведены, сделана стяжка пола. Возможно, установлена черновая сантехника. Останутся работы по чистовой отделке, замене недорогих материалов на более качественные и т.д.

Важно правильно принять квартиру в новостройке с черновой отделкой, чтобы потом не устранять «косяки» застройщика за свой счет.

В квартире с черновой отделкой нет межкомнатных перегородок, уложен черновой пол (без стяжки), стены и потолок не выровнены, проведены только базовые коммуникации (отопление, стояки воды, электричество). Предстоит полный цикл работ с нуля .

Перед тем как начать ремонт в новостройке, тщательно осмотрите полученную квартиру. Определите тип отделки от застройщика: черновая , предчистовая или с ремонтом . От этого зависит масштаб предстоящих работ​.

«Также учтите, что узаконивание перепланировки задним числом через суд — сложное и не всегда успешное дело. В 2025 году гораздо проще сделать все по закону с самого начала, чем потом «легализовать» самовольные изменения или переделывать ремонт в квартире-новостройке», — Сергей Кривцов , мастер компании Domeo.

Игнорирование этих правил грозит штрафами и требованием вернуть все обратно.

Газифицированная кухня не должна объединяться с жилой комнатой без раздвижной перегородки (требование безопасности)​.

Запрещено выносить батареи отопления на балкон и присоединять лоджию без проекта — это нарушает тепловой контур здания.

Нельзя штробить плиты перекрытия и панельные швы. В них запрещено прокладывать трубы и кабели, чтобы не ослаблять конструкцию.

Запрещено переносить «мокрые зоны». Санузлы и кухни не должны перемещаться на территорию жилых комнат (своих или соседских) — иначе вы рискуете затопить квартиру ниже этажом​.

Нельзя сносить несущие стены и колонны. Проект дома не рассчитан на их удаление — это опасно.

В новых домах обычно проще согласовать изменения, но есть строгие запреты, о которых нужно знать заранее:

Если задумали перепланировку , обязательно получите разрешение в жилищной инспекции в Москве до начала ремонтных работ​.

Прежде чем начинать перепланировку или масштабные работы в квартире, позаботьтесь о необходимых документах. Во-первых, получите технический паспорт на квартиру (если он не выдан автоматически) — в БТИ или через МФЦ по предъявлению права собственности​. Техпаспорт содержит план помещения и важен для разработки дизайн-проекта и согласования изменений.

«Например, если планируете натяжные потолки в квартире-новостройке, то черновое выравнивание потолка можно не делать вовсе. Если хотите стены под покраску, потребуется качественная штукатурка и шпаклевка; а под обои требования чуть менее строгие. Все эти нюансы лучше продумать заранее», — Екатерина Обрежа , дизайнер компании Domeo.

Выбор стиля и материалов. Определитесь с общим стилем интерьера (современный, скандинавский, лофт и т.д.) и основными отделочными материалами. От этого зависит, какие работы нужны.

Инженерные схемы. Спланируйте расположение всех точек коммуникаций — розеток, выключателей, выводов под светильники, выводов воды и канализации, вентиляционных отдушин и кондиционеров. Также заранее решите, где будут стоять в квартире кухонные приборы, стиральная машина, телевизоры, чтобы подвести к ним электричество и воду в нужных местах​.

Разработка планировки. Решите, где будут располагаться комнаты, понадобятся ли новые перегородки в квартире или изменения в планах застройщика. Учтите размещение крупной мебели и техники (кухонный гарнитур, шкафы-купе, кровати и т.д.). Убедитесь, что для всего хватает места.

С чего начать планировать ремонт в новостройке

Четкий дизайн-проект — залог успешного ремонта без хаоса и переделок. Прежде чем начать ремонт в квартире, продумайте, как вы хотите использовать каждое помещение и какой стиль оформления вам близок.

Вы можете рассчитать смету самостоятельно, но лучший и точный вариант — использовать профессиональный онлайн-калькулятор на сайте подрядчика. Бесплатный расчет за 30 секунд!

«Обязательно заложите резерв на непредвиденные расходы — минимум 10–15% от сметы. В процессе почти всегда возникают дополнительные траты: то понадобится больше материалов из-за ошибки, то цены вырастут, то захочется улучшить какой-то элемент. Финансовая подушка убережет от ситуаций, когда ремонт в новостройке затягивается из-за недостатка средств», — Павел Мещеряков , мастер компании Domeo.

Оплата работы. Если планируете привлекать подрядную бригаду, возьмите расценки за каждый вид работ. Для ориентира можно пригласить 2–3 ремонтные компании для составления сметы — многие делают это бесплатно. Так вы получите представление о том, сколько стоит ремонт квартиры в новостройке в 2025 году​.

Инструменты и оборудование. Если делаете сами, возможно, понадобятся инструменты, которых у вас нет (перфоратор, уровень, строительный пылесос, и пр.). Закладывайте аренду или покупку.

Материалы. Посчитайте, сколько и каких материалов понадобится (кирпич или гипсокартон для перегородок, провода, трубы, штукатурка, плитка, обои, краска, напольные покрытия, плинтусы, двери, и т.д.).

Когда подготовили дизайн-проект интерьера квартиры, составьте подробный план работ и смету. Учтите все этапы : от закупки черновых материалов до финишной отделки и установки мебели.

«Планируйте график ремонта квартиры в новостройке с учетом сезона. Основной объем работ разумно выполнять весной и летом, когда длинный световой день и оптимальная температура для строительных процессов​. Например, стяжка и штукатурка лучше сохнут при теплой погоде, а красить и клеить обои легче при хорошей вентиляции», — Алексей Бубнов , прораб компании Domeo.

Новичкам удобнее нанять одну проверенную компанию на весь ремонт, либо хотя бы на черновой этап.

Альтернативный вариант — подрядить частных специалистов на этапы (электрику, плиточника, маляра и т.д.), но тогда функции прораба (координация и контроль) лягут на вас.

Если решили доверить ремонт квартиры в новостройке профессионалам, подойдите ответственно к выбору ремонтной компании. Изучите отзывы, попросите портфолио или примеры завершенных объектов. Не начинайте ремонт квартиры без официального договора , где прописаны сроки, этапы и гарантия на работы.

Узнайте, не введены ли в новом доме ограничения на ремонт. Некоторые УК устанавливают «ремонтные часы» в будни, запрет шуметь в выходные, обязательный вывоз мусора. Предупредите соседей снизу о будущей гидроизоляции мокрых зон в квартире — это их точно порадует.

Новостройка в Москве может сдаваться с «подарком» от застройщика — остатками материалов, обрезками, мусором. Все упаковки, куски пеноблоков, цементные наплывы и прочий сор нужно убрать​. Также демонтируйте ненужные элементы. Например , старую отделку, если она была, либо временные деревянные перила на лоджии и т.п.

Пока нет постоянной электрики и сантехники, обеспечьте временное подключение. Как минимум нужен источник электричества: обычно достаточно удлинителя от щитка или временной розетки. Также установите временную сантехнику — простой унитаз и раковину (или хотя бы кран)​. Многие ставят недорогой унитаз на время ремонта, а в конце меняют на постоянный.

Выделите место в квартире-новостройке, где будут складироваться материалы и инструменты. Часто это самая большая комната или угол, который сначала освобождается. Чтобы не повредить новое остекление или пол, закройте пленкой окна, радиаторы и прочие элементы, которые не будут демонтироваться.

Теперь, когда план и смета утверждены, переходим к непосредственным работам. Начинать ремонт в квартире-новостройке следует с подготовительных мероприятий. Этот этап поможет избежать хаоса во время основного ремонта.

Шаг 7. Черновые работы в квартире: от электрики до стяжки

Дизайнерский ремонт квартиры-новостройки в Москве, Domeo Черновой этап — самый грязный и трудоемкий, но именно он формирует основу качества ремонта квартиры в новостройке. Работы нужно начинать от наиболее пыльных к менее пыльным и вести сверху вниз. Рассчитайте бесплатно смету на черновой ремонт в новостройке в этом онлайн-калькуляторе. Рассчитать стоимость

Демонтаж и перепланировка квартиры в Москве

Если по проекту перепланировки нужно убирать или добавлять стены, начинайте ремонт в новостройке с этих работ. Сначала выполните демонтаж лишних перегородок. Например, квартира сдана со стенами, а вы хотите студию. Демонтажные работы в новостройке Затем возведите новые перегородки из выбранного материала (кирпич, пеноблок, гипсокартон и т.д.) строго по согласованному проекту перепланировки. «Убедитесь, что материал перегородок допустим. В некоторых монолитных домах нельзя возводить стены в квартире из тяжелого кирпича — дополнительная нагрузка не учтена проектом​. Обычно предпочтение отдают пеноблокам или гипсокартону на металлическом каркасе», — Алексей Васько, прораб компании Domeo. Не начинайте остальные ремонтные работы в новостройке пока не завершите перепланировку. После сноса/строительства стен образуется много мусора и пыли, могут повредиться пол или стены — но пока они не отделаны, это не страшно. Уборка и вывоз строительного мусора По окончании демонтажа в квартире вывезите крупный мусор (мешки с кирпичом, куски блоков).

Электромонтажные работы

Теперь, когда стены в квартире стоят на своих местах, можно начинать прокладывать электрику и слаботочные сети. Это один из первых этапов черновой отделки​, поскольку требует штробления стен и потолка. По заранее составленной схеме разметьте места установки розеток и выключателей (с учетом мебели) и проложите кабели ко всем точкам. Штробление стен под проводку «Электропроводку в новостройке лучше доверить профессиональному электрику. Специалист грамотно распределит нагрузки по группам, подберет сечение проводов, автоматы и УЗО. Это вопрос безопасности: неправильный монтаж может привести к короткому замыканию или пожару», — Максим Сомов, прораб компании Domeo.

Сантехнические работы

Параллельно (или сразу после электрики) можно начать черновые сантехнические работы​. Обычно застройщик подводит трубы до квартиры и ставит заглушки. Ваша задача — развести водопровод и канализацию внутри квартиры до всех точек потребления. Монтаж инженерных коммуникаций Разведите трубы холодной и горячей воды к раковинам, ванне/душу, инсталляции унитаза, стиральной и посудомоечной машине, кухонной мойке, полотенцесушителю. Одновременно спланируйте систему канализации: от каждого сантехнического прибора нужен уклон в сторону стояка. Разводка труб ГВС и ХВС Для разводки лучше использовать современные полипропиленовые или сшитого полиэтилена трубы — они долговечны и не боятся перепадов давления. После монтажа труб обязательно проведите опрессовку — проверьте систему под давлением на отсутствие течей, пока трубы не замурованы. Монтаж радиаторов и инженерных сетей Одновременно решается вопрос отопления: стандартные радиаторы от застройщика часто меняют на более эффективные и красивые. Сделать это лучше до отделки, ведь придется сливать воду из стояка и работать со сваркой/резьбой. «Как и электрику, сантехнику должны выполнять опытные специалисты​. Ошибки тут чреваты серьезными проблемами: протечками, потопами, испорченной отделкой у вас и соседей. Используйте качественные трубы, коллектора, запорные краны — они заложены внутрь и их надежность критична», — Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт компании Domeo. Идеальный ремонт квартиры по фиксированной цене Просто покажите нам любимые картинки интерьера и мы сделаем все остальное Рассчитать стоимость

Монтаж стяжки пола и гидроизоляция

Когда инженерные сети спрятаны, можно начинать монтировать стяжку пола в квартире. Стяжка выравнивает основание и скрывает проложенные трубы и кабели. Перед заливкой стяжки необходимо провести работы по гидроизоляции во всех влажных помещениях. Гидроизоляция влажных зон в квартире В санузлах, ванной и кухонной зоне на черновой пол нанесите слой обмазочной или рулонной гидроизоляции (с заходом на стены 10–20 см)​. Монтаж стяжки пола в квартире Для самой стяжки оцените перепады уровня пола. Если перепады значительные (>3–4 см), заливают цементно-песчаную стяжку. Она дает прочный толстый слой, но сохнет долго (до месяца и более)​. Альтернативой в 2025 году становятся полусухие стяжки с фиброволокном или сухие сборные полы​. «Выбор технологии зависит от бюджета на ремонт квартиры и сроков: традиционная цементная — дешевле, современные варианты — дороже, но быстрее. В любом случае, после устройства стяжки дайте ей набрать прочность, прежде чем продолжать работы (обычно 2–4 недели для классической стяжки, см. рекомендации производителя смесей)», — Владимир Романов, прораб компании Domeo.

Выравнивание стен в новостройке

Следующий этап ремонта — выравнивание стен. В новостройках стены часто имеют неровности, хотя и не критичные. Самый распространенный способ — оштукатуривание по маякам цементно-песчаным или гипсовым раствором. Оштукатуривание стен в новостройке Москвы Альтернативный метод отделки стен — выравнивание гипсокартоном. Листы ГКЛ крепятся на металлический каркас или клеятся на стену. В новостройке этот способ также применяют, когда нужна дополнительная звуко- или теплоизоляция. Отделка стен листами ГКЛ

Черновая отделка потолка в квартире