С чего начать ремонт в новостройке в Москве в 2025 году: подробная инструкция

«Новые дома имеют свои особенности (например, возможная усадка здания), а объем работ зависит от того, в каком состоянии застройщик передал квартиру. В 2025 году принципы ремонта остались прежними, но появились и новые технологии, упрощающие некоторые этапы. Ниже представлен практичный пошаговый план, как начать и успешно провести ремонт в новостройке в Москве без ошибок и лишних затрат» — Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт компании Domeo.
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Шаг 1. Осмотр и оценка состояния квартиры в новостройке
Перед тем как начать ремонт в новостройке, тщательно осмотрите полученную квартиру. Определите тип отделки от застройщика: черновая, предчистовая или с ремонтом. От этого зависит масштаб предстоящих работ.
Черновая отделка
В квартире с черновой отделкой нет межкомнатных перегородок, уложен черновой пол (без стяжки), стены и потолок не выровнены, проведены только базовые коммуникации (отопление, стояки воды, электричество). Предстоит полный цикл работ с нуля.
Важно правильно принять квартиру в новостройке с черновой отделкой, чтобы потом не устранять «косяки» застройщика за свой счет.
Предчистовая отделка
В квартире-новостройке с предчистовой отделкой стены оштукатурены, перегородки возведены, сделана стяжка пола. Возможно, установлена черновая сантехника. Останутся работы по чистовой отделке, замене недорогих материалов на более качественные и т.д.
Независимо от заявленной готовности, проверьте качество уже выполненного ремонта. До подписания акта приема-передачи квартиры в новостройке лучше выявить недочеты и потребовать их устранения.
Готовый ремонт от застройщика
Квартира в новостройке с ремонтом от застройщика формально пригодна для проживания. Однако девелоперы зачастую используют бюджетные материалы. Многим владельцам все равно приходится менять отделку.
Если что-то сделано не по проекту или плохо, застройщик обязан исправить это. Тщательная приемка квартиры поможет сэкономить время и деньги на последующих этапах ремонта.
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Усадка нового дома
Узнайте у застройщика информацию об усадке здания. В первые годы возможно появление мелких трещин из-за естественного сжатия конструкций. Это нормальное явление, но его нужно учитывать при планировании ремонта в квартире.
«Если дом еще «садится», разумно сразу армировать штукатурку специальной сеткой, чтобы предотвратить растрескивание стен. Также предпочтительно использовать материалы, способные скрывать мелкие подвижки — к примеру, плотные обои вместо хрупкой декоративной штукатурки, краски или лепнины», — Никита Соболев, мастер компании Domeo.
Шаг 2. Документы и разрешения перед ремонтом
Прежде чем начинать перепланировку или масштабные работы в квартире, позаботьтесь о необходимых документах. Во-первых, получите технический паспорт на квартиру (если он не выдан автоматически) — в БТИ или через МФЦ по предъявлению права собственности. Техпаспорт содержит план помещения и важен для разработки дизайн-проекта и согласования изменений.
Если задумали перепланировку, обязательно получите разрешение в жилищной инспекции в Москве до начала ремонтных работ.
В новых домах обычно проще согласовать изменения, но есть строгие запреты, о которых нужно знать заранее:
Нельзя сносить несущие стены и колонны. Проект дома не рассчитан на их удаление — это опасно.
Запрещено переносить «мокрые зоны». Санузлы и кухни не должны перемещаться на территорию жилых комнат (своих или соседских) — иначе вы рискуете затопить квартиру ниже этажом.
Нельзя штробить плиты перекрытия и панельные швы. В них запрещено прокладывать трубы и кабели, чтобы не ослаблять конструкцию.
Запрещено выносить батареи отопления на балкон и присоединять лоджию без проекта — это нарушает тепловой контур здания.
Газифицированная кухня не должна объединяться с жилой комнатой без раздвижной перегородки (требование безопасности).
Игнорирование этих правил грозит штрафами и требованием вернуть все обратно.
«Также учтите, что узаконивание перепланировки задним числом через суд — сложное и не всегда успешное дело. В 2025 году гораздо проще сделать все по закону с самого начала, чем потом «легализовать» самовольные изменения или переделывать ремонт в квартире-новостройке», — Сергей Кривцов, мастер компании Domeo.
Шаг 3. Дизайн-проект и планировка в новостройке
Четкий дизайн-проект — залог успешного ремонта без хаоса и переделок. Прежде чем начать ремонт в квартире, продумайте, как вы хотите использовать каждое помещение и какой стиль оформления вам близок.
С чего начать планировать ремонт в новостройке
Разработка планировки. Решите, где будут располагаться комнаты, понадобятся ли новые перегородки в квартире или изменения в планах застройщика. Учтите размещение крупной мебели и техники (кухонный гарнитур, шкафы-купе, кровати и т.д.). Убедитесь, что для всего хватает места.
Инженерные схемы. Спланируйте расположение всех точек коммуникаций — розеток, выключателей, выводов под светильники, выводов воды и канализации, вентиляционных отдушин и кондиционеров. Также заранее решите, где будут стоять в квартире кухонные приборы, стиральная машина, телевизоры, чтобы подвести к ним электричество и воду в нужных местах.
Выбор стиля и материалов. Определитесь с общим стилем интерьера (современный, скандинавский, лофт и т.д.) и основными отделочными материалами. От этого зависит, какие работы нужны.
«Например, если планируете натяжные потолки в квартире-новостройке, то черновое выравнивание потолка можно не делать вовсе. Если хотите стены под покраску, потребуется качественная штукатурка и шпаклевка; а под обои требования чуть менее строгие. Все эти нюансы лучше продумать заранее», — Екатерина Обрежа, дизайнер компании Domeo.
Шаг 4. Смета и бюджет ремонта новостройки в Москве
Когда подготовили дизайн-проект интерьера квартиры, составьте подробный план работ и смету. Учтите все этапы: от закупки черновых материалов до финишной отделки и установки мебели.
Включите в смету ремонта квартиры-новостройки:
Материалы. Посчитайте, сколько и каких материалов понадобится (кирпич или гипсокартон для перегородок, провода, трубы, штукатурка, плитка, обои, краска, напольные покрытия, плинтусы, двери, и т.д.).
Инструменты и оборудование. Если делаете сами, возможно, понадобятся инструменты, которых у вас нет (перфоратор, уровень, строительный пылесос, и пр.). Закладывайте аренду или покупку.
Оплата работы. Если планируете привлекать подрядную бригаду, возьмите расценки за каждый вид работ. Для ориентира можно пригласить 2–3 ремонтные компании для составления сметы — многие делают это бесплатно. Так вы получите представление о том, сколько стоит ремонт квартиры в новостройке в 2025 году.
«Обязательно заложите резерв на непредвиденные расходы — минимум 10–15% от сметы. В процессе почти всегда возникают дополнительные траты: то понадобится больше материалов из-за ошибки, то цены вырастут, то захочется улучшить какой-то элемент. Финансовая подушка убережет от ситуаций, когда ремонт в новостройке затягивается из-за недостатка средств», — Павел Мещеряков, мастер компании Domeo.
Вы можете рассчитать смету самостоятельно, но лучший и точный вариант — использовать профессиональный онлайн-калькулятор на сайте подрядчика. Бесплатный расчет за 30 секунд!
Шаг 5. Поиск бригады в Москве
Если решили доверить ремонт квартиры в новостройке профессионалам, подойдите ответственно к выбору ремонтной компании. Изучите отзывы, попросите портфолио или примеры завершенных объектов. Не начинайте ремонт квартиры без официального договора, где прописаны сроки, этапы и гарантия на работы.
Альтернативный вариант — подрядить частных специалистов на этапы (электрику, плиточника, маляра и т.д.), но тогда функции прораба (координация и контроль) лягут на вас.
Новичкам удобнее нанять одну проверенную компанию на весь ремонт, либо хотя бы на черновой этап.
«Планируйте график ремонта квартиры в новостройке с учетом сезона. Основной объем работ разумно выполнять весной и летом, когда длинный световой день и оптимальная температура для строительных процессов. Например, стяжка и штукатурка лучше сохнут при теплой погоде, а красить и клеить обои легче при хорошей вентиляции», — Алексей Бубнов, прораб компании Domeo.
Шаг 6. Подготовка квартиры в новостройке к ремонту
Теперь, когда план и смета утверждены, переходим к непосредственным работам. Начинать ремонт в квартире-новостройке следует с подготовительных мероприятий. Этот этап поможет избежать хаоса во время основного ремонта.
Организация «базы» для ремонта
Выделите место в квартире-новостройке, где будут складироваться материалы и инструменты. Часто это самая большая комната или угол, который сначала освобождается. Чтобы не повредить новое остекление или пол, закройте пленкой окна, радиаторы и прочие элементы, которые не будут демонтироваться.
Временные удобства в квартире
Пока нет постоянной электрики и сантехники, обеспечьте временное подключение. Как минимум нужен источник электричества: обычно достаточно удлинителя от щитка или временной розетки. Также установите временную сантехнику — простой унитаз и раковину (или хотя бы кран). Многие ставят недорогой унитаз на время ремонта, а в конце меняют на постоянный.
Вывоз строительного мусора
Новостройка в Москве может сдаваться с «подарком» от застройщика — остатками материалов, обрезками, мусором. Все упаковки, куски пеноблоков, цементные наплывы и прочий сор нужно убрать. Также демонтируйте ненужные элементы. Например, старую отделку, если она была, либо временные деревянные перила на лоджии и т.п.
Соседи и правила дома
Узнайте, не введены ли в новом доме ограничения на ремонт. Некоторые УК устанавливают «ремонтные часы» в будни, запрет шуметь в выходные, обязательный вывоз мусора. Предупредите соседей снизу о будущей гидроизоляции мокрых зон в квартире — это их точно порадует.
Шаг 7. Черновые работы в квартире: от электрики до стяжки
Черновой этап — самый грязный и трудоемкий, но именно он формирует основу качества ремонта квартиры в новостройке. Работы нужно начинать от наиболее пыльных к менее пыльным и вести сверху вниз.
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Демонтаж и перепланировка квартиры в Москве
Если по проекту перепланировки нужно убирать или добавлять стены, начинайте ремонт в новостройке с этих работ. Сначала выполните демонтаж лишних перегородок. Например, квартира сдана со стенами, а вы хотите студию.
Затем возведите новые перегородки из выбранного материала (кирпич, пеноблок, гипсокартон и т.д.) строго по согласованному проекту перепланировки.
«Убедитесь, что материал перегородок допустим. В некоторых монолитных домах нельзя возводить стены в квартире из тяжелого кирпича — дополнительная нагрузка не учтена проектом. Обычно предпочтение отдают пеноблокам или гипсокартону на металлическом каркасе», — Алексей Васько, прораб компании Domeo.
Не начинайте остальные ремонтные работы в новостройке пока не завершите перепланировку. После сноса/строительства стен образуется много мусора и пыли, могут повредиться пол или стены — но пока они не отделаны, это не страшно.
По окончании демонтажа в квартире вывезите крупный мусор (мешки с кирпичом, куски блоков).
Электромонтажные работы
Теперь, когда стены в квартире стоят на своих местах, можно начинать прокладывать электрику и слаботочные сети. Это один из первых этапов черновой отделки, поскольку требует штробления стен и потолка. По заранее составленной схеме разметьте места установки розеток и выключателей (с учетом мебели) и проложите кабели ко всем точкам.
«Электропроводку в новостройке лучше доверить профессиональному электрику. Специалист грамотно распределит нагрузки по группам, подберет сечение проводов, автоматы и УЗО. Это вопрос безопасности: неправильный монтаж может привести к короткому замыканию или пожару», — Максим Сомов, прораб компании Domeo.
Сантехнические работы
Параллельно (или сразу после электрики) можно начать черновые сантехнические работы. Обычно застройщик подводит трубы до квартиры и ставит заглушки. Ваша задача — развести водопровод и канализацию внутри квартиры до всех точек потребления.
Разведите трубы холодной и горячей воды к раковинам, ванне/душу, инсталляции унитаза, стиральной и посудомоечной машине, кухонной мойке, полотенцесушителю. Одновременно спланируйте систему канализации: от каждого сантехнического прибора нужен уклон в сторону стояка.
Для разводки лучше использовать современные полипропиленовые или сшитого полиэтилена трубы — они долговечны и не боятся перепадов давления. После монтажа труб обязательно проведите опрессовку — проверьте систему под давлением на отсутствие течей, пока трубы не замурованы.
Одновременно решается вопрос отопления: стандартные радиаторы от застройщика часто меняют на более эффективные и красивые. Сделать это лучше до отделки, ведь придется сливать воду из стояка и работать со сваркой/резьбой.
«Как и электрику, сантехнику должны выполнять опытные специалисты. Ошибки тут чреваты серьезными проблемами: протечками, потопами, испорченной отделкой у вас и соседей. Используйте качественные трубы, коллектора, запорные краны — они заложены внутрь и их надежность критична», — Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт компании Domeo.
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Монтаж стяжки пола и гидроизоляция
Когда инженерные сети спрятаны, можно начинать монтировать стяжку пола в квартире. Стяжка выравнивает основание и скрывает проложенные трубы и кабели. Перед заливкой стяжки необходимо провести работы по гидроизоляции во всех влажных помещениях.
В санузлах, ванной и кухонной зоне на черновой пол нанесите слой обмазочной или рулонной гидроизоляции (с заходом на стены 10–20 см).
Для самой стяжки оцените перепады уровня пола. Если перепады значительные (>3–4 см), заливают цементно-песчаную стяжку. Она дает прочный толстый слой, но сохнет долго (до месяца и более). Альтернативой в 2025 году становятся полусухие стяжки с фиброволокном или сухие сборные полы.
«Выбор технологии зависит от бюджета на ремонт квартиры и сроков: традиционная цементная — дешевле, современные варианты — дороже, но быстрее. В любом случае, после устройства стяжки дайте ей набрать прочность, прежде чем продолжать работы (обычно 2–4 недели для классической стяжки, см. рекомендации производителя смесей)», — Владимир Романов, прораб компании Domeo.
Выравнивание стен в новостройке
Следующий этап ремонта — выравнивание стен. В новостройках стены часто имеют неровности, хотя и не критичные. Самый распространенный способ — оштукатуривание по маякам цементно-песчаным или гипсовым раствором.
Альтернативный метод отделки стен — выравнивание гипсокартоном. Листы ГКЛ крепятся на металлический каркас или клеятся на стену. В новостройке этот способ также применяют, когда нужна дополнительная звуко- или теплоизоляция.
Черновая отделка потолка в квартире
Следующий этап ремонта в новостройке проводят по необходимости. Если потолки будут натяжные или подвесные, черновую штукатурку можно не выполнять вовсе. Достаточно заделать стыки плит и крупные щели. Если же планируется покраска потолка, его шпаклюют и шлифуют до гладкости.
Шаг 8. Чистовые отделочные работы в новостройке
Когда квартира приобрела проектные формы, можно начинать самый творческий этап ремонта в новостройке — чистовую отделку. Здесь проявляется дизайн, который вы задумали. Работы также удобно вести сверху вниз: сначала потолок, потом стены, потом полы.
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Чистовая отделка потолка
Финишная отделка потолка в квартире-новостройке зависит от выбранного решения. Самый оптимальный способ — установить натяжной или подвесной потолок. Его монтаж производится перед окраской стен.
Чистовая отделка стен
На этом этапе ремонта квартиры в новостройке возможны варианты: окраска, оклейка обоями, декоративная штукатурка, стеновые панели и т.д.
Нужно учитывать функциональность отделка. На кухне и в ванной используют влагоустойчивые материалы (плитка, специальные краски), в детской — экологичные и устойчивые к мойке, в коридоре — износостойкие (моющиеся обои, панели).
Монтаж напольных покрытий
Когда стены и потолок в квартире готовы, можно начинать монтировать чистовой пол. В санузлах и кухне плитку нужно класть еще до покраски стен, т.к. плиточные работы — пыльные. В жилых комнатах и коридоре выбор покрытия зависит от предпочтений: ламинат, паркетная доска, инженерная доска, линолеум, ковролин и т.д.
«Если времени мало, а бюджет позволяет, можно рассмотреть индустриальный стиль — оставить пол бетонным, просто покрыв его защитным лаком. Это смелое решение, но в 2025 году стиль лофт популярен, и некоторые молодые хозяева квартиры оставляют часть бетонных поверхностей как элемент дизайна», — Юлия Бортневская, дизайнер компании Domeo.
Установка межкомнатных дверей
Следующий этап чистового ремонта квартиры в новостройке — установка межкомнатных дверей. Дверные коробки обычно монтируют именно на этом этапе, чтобы не запачкать и не покоробить двери в ходе черновых работ. Полотно двери вставляется последним, после крепления коробки и наличников, чтобы не мешало монтажу. Все зазоры запениваются и закрываются декоративными элементами. Если проемы изначально не идеальны, применяют доборные планки.
Монтаж чистовой сантехники и оборудования
Чистовой этап включает замену временных инженерных устройств на постоянные. Устанавливают санфаянс (унитаз, биде, раковины), смесители, душевую кабину или ванну, подключают полотенцесушитель.
Параллельно подключается крупная бытовая техника, требующая встраивания: кухонная плита, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная и стиральная машины.
Установка освещения и электрофурнитуры
Завершающий этап чистовой отделки квартиры в Москве — монтаж всех электрических устройств. Пришла очередь повесить светильники и люстры, установить розетки и выключатели в подготовленные подрозетники.
«Не забудьте проверить работу всей электрики. Прозвоните каждую розетку, убедитесь, что все группы питаются правильно, автоматические выключатели в щитке подписаны и не выбивают при нагрузке. Настройте освещение (например, углы наклона спотов, яркость диммеров). После этого можно снять временное освещение, которым вы пользовались в ходе ремонта», — Сергей Кривцов, эксперт компании Domeo.
Шаг 9. Финальные штрихи: уборка, приемка и заселение
Ремонт в квартире-новостройке подошел к концу. Прежде чем праздновать новоселье, проведите генеральную уборку: вынесите весь оставшийся мусор, тщательно пропылесосьте и промойте поверхности (будет много строительной пыли).
Наконец, когда квартира чистая и полностью готова, заносите мебель и декоративные элементы. Соберите оставшуюся мебель, расставьте по местам купленные шкафы, кровати, подключите телевизоры, компьютер, повесьте шторы. Ремонт в новостройке окончен — можно праздновать новоселье!
Вопросы и ответы по ремонту в новостройке Москвы
Как сэкономить на ремонте квартиры в новостройке?
Можно сэкономить на ремонте квартиры в новостройке через дизайнерские приемы, ускоряющие процесс. Например, стиль лофт или индастриал с открытой проводкой в кабель-каналах и бетонными стенами под лак экономит время на отделке и штукатурке. Сложные декоративные решения, вроде многоуровневых потолков или многоцветной окраски, отнимают больше времени и сил. В 2025 году в тренде простота и функциональность, что также ускоряет ремонт.
Еще один вариант экономии. Вместо гипсокартонных перегородок можно использовать раздвижные панели или стеллажи, которые зонируют помещение и легко переставляются.
Как правильно принять квартиру в новостройке?
Если вы оформили дефектную ведомость, дождитесь исправления недостатков застройщиком или субподрядчиком. Сроки должны быть прописаны в договоре или согласованы отдельно. Если такой информации нет, можете ориентироваться на закон о защите прав потребителей, который дает исполнителю до 45 дней на устранение недочетов.
Когда застройщик устранит дефекты, можно составлять смету на ремонт квартиры в новостройке. Используйте бесплатный онлайн-калькулятор на сайте подрядчика.
С какой комнаты начать ремонт в новостройке?
Обычно рекомендуют делать ремонт в такой последовательности:
Санузел и ванная комната.
Кухня.
Спальня или самая дальняя комната.
Гостиная.
Рабочий кабинет.
Порядок может отличаться. Если делаете ремонт в новостройке для себя, лучше начать с ключевых помещений: ванной, кухни и спальни. Если планируете продажу/сдачу квартиры, начните с гостиной и кухни — покупатели/съемщики смотрят на них в первую очередь.
Сроки ремонта в новостройке
Этап работ
1-комнатная (до 40м²)
2-комнатная (до 60м²)
3-комнатная (до 80м²)
Подготовка основания: стены и пол
7–10 дней
10–14 дней
14–18 дней
Прокладка электрики
5–7 дней
7–10 дней
10–12 дней
Монтаж сантехнических систем
3–5 дней
5–7 дней
7–10 дней
Черновая отделка
10–14 дней
14–20 дней
20–25 дней
Финишная отделка
10–14 дней
14–20 дней
20–25 дней
Установка дверей и остекления
2–3 дня
3–4 дня
4–5 дней
Монтаж потолков
2–3 дня
3–4 дня
4–5 дней
Завершающие работы
3–5 дней
5–7 дней
7–10 дней
Общий срок ремонта:
45–60 дней (около 1,5–2 месяцев)
65–90 дней (примерно 2–3 месяца)
85–120 дней (до 4 месяцев)
Сколько стоит дизайн-проект новостройки в Москве в 2025 году?
Прежде чем начать ремонта в новостройке нужно определиться, будете ли вы разрабатывать дизайн-проект самостоятельно или доверите эту задачу специалисту. В 2025 году в Москве стоимость услуг дизайнера интерьера составляет:
Услуга
Стоимость
Базовый проект (планировка)
25 000 – 50 000 руб.
Чертежи инженерных сетей
15 000 – 20 000 руб.
Комплексный проект (стиль, визуализация, материалы)
5 000 – 7 000 руб. за м²
Детализация (мебель, освещение, декор)
4 000 – 6 000 руб. за м²
Авторский надзор за ремонтом
50 000 – 100 000 руб. в месяц
Материал подготовлен при участии мастеров и дизайнеров компании DOMEO. Наши рекомендации помогут вам понять, с чего начать ремонт в новостройке в 2025 году в Москве. Вы можете заранее, быстро и бесплатно узнать стоимость ремонта квартиры в новостройке в этом онлайн-калькуляторе.
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