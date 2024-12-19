Круизный вайб: как бухгалтеру провести незабываемый девичник

Бизнес-девичники: отдых с пользой
Все большую популярность набирают девичники-нетворкинги: на таком мероприятии коллеги могут и пообщаться с единомышленниками, и просто отдохнуть от трудовых будней.
Деловой характер мероприятия не помеха полноценному отдыху, ведь круиз выходного дня — это всегда про релаксацию и заряд энергии, даже если все разговоры будут про любимую профессию.
Итак, пять целей бизнес-девичника с коллегами:
Налаживание деловых связей. Новые партнеры-коллеги и неожиданные коллаборации: на теплоходе установить контакт гораздо легче, чем в привычных условиях, а креативные идеи появляются сами собой.
Обмен опытом и знаниями. В неформальной обстановке обсуждать профессиональные вопросы гораздо приятнее. Атмосфера теплохода располагает к общению, поэтому всегда есть шанс и ценный совет получить, и поговорить о наболевшем.
Развитие личного бренда. Формирование личного бренда — не просто мимолетный тренд. Если вы хотите развиваться как профессионал, без развития собственного бренда не обойтись. А бизнес-девичник — идеальная площадка, чтобы рассказать о себе профессиональному сообществу.
Мотивация. Истории успеха коллег на фоне потрясающих пейзажей — сплошное вдохновение. В круизе действительно легче решиться на то, о чем давно мечтали: проверено!
Релаксация. Как мы уже говорили, даже бизнес-девичник на теплоходе превратится в мини-отпуск. Возможность отдохнуть — приятный бонус ко всем остальным преимуществам такого формата.
Круиз выходного дня подойдет не только для делового мероприятия, но и для тех, кто хочет провести праздничный корпоратив с коллегами-бухгалтерами или если вы просто решили собраться с подругами вдали от городской суеты и домашних забот.
Бизнес-девичник или встреча с подругами — с компанией «Донинтурфлот» любое мероприятие ждет успех. Нужна консультация? Сотрудники компании готовы детально рассказать о круизах и услугах, а также подготовить индивидуальное предложение.
Новый взгляд на свадебный девичник
Как обычно проходят такие мероприятия? Ночной клуб, вечер в ресторане или SPA-салоне, поездки на лимузине — идеи, может быть, и неплохие, но уж точно не оригинальные. С круизом выходного дня свадебный девичник может превратиться в настоящий мини-отпуск со своей историей, в которой будет много эмоций, новых впечатлений, веселья и дружбы. Такой праздник точно не забудут ни приглашенные, ни сама невеста.
Почему именно круиз? Подготовка к свадьбе, особенно для девушки-бухгалтера — задача не из легких: когда работа занимает буквально все время, предсвадебный марафон становится серьезной нагрузкой. Девичник воспринимается как возможность отдохнуть от суеты и по-настоящему расслабиться, но будем откровенны — один лишь только вечер здесь не поможет.
Круиз выходного дня — идеальный формат. Это и не длительный отпуск, на который перед свадьбой времени, конечно же, нет, но и не несколько часов в кругу подруг.
Теплоход всегда погружает в атмосферу релакса и удовольствия: здесь есть все и для шумных зажигательных развлечений, и для комфортного отдыха.
5 секретов идеального девичника: на теплоходе и не только
Приглашайте только тех, кого действительно хочется видеть рядом.
Каждой гостье — маленький подарок. Такое внимание от хозяйки вечера точно оценят все.
Придумайте пусть небольшой, но неожиданный сюрприз — он станет кульминацией девичника.
Определитесь с темой — так интереснее. И необязательно, чтобы этой темой было пронизано буквально все, но какая-то общая идея не помешает.
И никаких телефонов — только живое общение.
Кстати, о подарках. Чаще их дарят в конце девичника, но в случае с круизом можно сделать это сразу. Особенно, если вы выберете что-то, что сделает отдых на теплоходе еще приятнее — маски для сна, пижамы, необычные косметические наборы.
Девичник точно подарит невероятные впечатления, если вы доверите свой круиз компании «Донинтурфлот» — компании с многолетней историей и высококлассным сервисом. Модернизированные комфортабельные теплоходы и лучшие маршруты сделают ваш отдых незабываемым.
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Комментарии6
О! Статья настраивает на праздничное настроение😀 А зимой тоже можно провести мероприятие на теплоходе?
даешь клерк конференцию по волге!!!
Ну на теплоходе сейчас вот как-то не очень климат будет, однако)). Надо узнавать, может там уже набронировано на всю весну и лето))))
А это смотря в каком регионе) На Карибах наверняка нормас)
Смайлы так и не работают(
На теплоходе музыка играет,
А я один стою на берегу.
Машу рукой, а сердце замирает,
И ничего поделать не могу(((