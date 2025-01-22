Речной круиз: впечатления, которые согреют зимой

Для Анастасии Ткаченко прошлый год стал годом новых путешествий. Она отправилась в свой первый круиз, который оставил незабываемые впечатления:

«Впервые были в круизе. Путешествовали на теплоходе «Максим Литвинов» по направлению «Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Калязин — Москва».

На борту и в каюте чисто, есть развлечения на разный вкус. В номерах есть плазмы, и есть фильмы в хорошем качестве, которые уже исчезли с площадок «Кинопоиск», «Ivi», и т д.

Супервкусное питание! Отдельное спасибо поварам! Вежливый персонал!

Очень интересные экскурсии, не затянутые, динамичные! Каждому туристу выдается гарнитура, и можно гулять в комфортном темпе, вы будете слышать все, что говорит гид.

В целом это один из лучших отпусков. Отдыхаешь и телом, и душой обязательно поеду еще».