Речной круиз: впечатления, которые согреют зимой

Мы решили поделиться с вами впечатлениями туристов, побывавших в наших круизах. Пусть в эти серые и хмурые дни они передадут вам ощущение легкости и беззаботности речных путешествий.
Круиз — это любовь с первого тура
Для Анастасии Ткаченко прошлый год стал годом новых путешествий. Она отправилась в свой первый круиз, который оставил незабываемые впечатления:
«Впервые были в круизе. Путешествовали на теплоходе «Максим Литвинов» по направлению «Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Калязин — Москва».
На борту и в каюте чисто, есть развлечения на разный вкус. В номерах есть плазмы, и есть фильмы в хорошем качестве, которые уже исчезли с площадок «Кинопоиск», «Ivi», и т д.
Супервкусное питание! Отдельное спасибо поварам! Вежливый персонал!
Очень интересные экскурсии, не затянутые, динамичные! Каждому туристу выдается гарнитура, и можно гулять в комфортном темпе, вы будете слышать все, что говорит гид.
В целом это один из лучших отпусков. Отдыхаешь и телом, и душой обязательно поеду еще».
Круиз — это поэзия
Людмила Волкова так впечатлилась путешествием и гастрономическим разнообразием на борту, что описала его в стихах. Оказывается, речные круизы не только хорошо перегружают во время отдыха, но и пробуждают творческую жилку:
«На теплоходе «Волга Стар»
В прекрасном ресторане «Волга»
Творит шеф-повар здесь для нас,
Мы будем помнить это долго:
Салат «Уолдорф», «Морской бриз»,
Суп с чечевицей и грибами,
И чахохбили, фрикасе
Нас умиляют, удивляют.
О, что нас завтра ждет в обед?
Мы ждем с восторгом в упоенье...
И благодарен весь народ
Шеф-повару за наслаждение».
Донинтурфлот
Мы создаем уникальные туристические маршруты, позволяющие не только хорошо отдохнуть на борту настоящего корабля, но еще и поближе познакомиться с богатой историей нашей страны
Круиз — это навсегда
Александр Кузнецов уже опытный круизер. Он путешествует не первый год и все время выбирает свой любимый теплоход:
«Путешествовали на теплоходе «Волга Стар» по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург. Очень довольны. В прошлом году путешествовали на этом же корабле. Остались самые приятные воспоминания. В этом году специально выбирали этот же корабль. Очень понравилось. Интересный маршрут, хорошая организация экскурсий. Вкусно и изобретательно кормили. Отличная и разнообразная анимация, ежедневные концерты. Бригада артистов под руководством Михаила Шаляпина сделала каждый день пребывания на борту праздничным и познавательным. Ресепшен, уборка кают, вся команда и директор круиза Лина Алексеевна сделали все от них зависящее для приятного и полезного отдыха туристов. И пожелание. Сохраните Ваш высокий уровень работы. До встречи!»
Круиз — это настоящая удача
Анна Поволоцкая в свой первый круиз отправилась бесплатно, выиграв его в розыгрыше на санкт-петербуржском радио «Ваня», хотя сама она из Мурманска. Для отдыха география не имеет значения. Отзыв Анны получился очень ярким и живым. Такие эмоции точно помогут пережить даже самые холодные и трудные дни:
«Хочу от всей души и сердца поблагодарить Донитурфлот за такую сказку в моей жизни. Спасибо просто громаднейшее человеку, кто придумал этот конкурс, и дарит людям возможность побывать в раю. Спасибо всей команде Донитурфлота! Замечательные, отзывчивые, добрейшие люди. Конечно же, моему любимейшему радио Ване я с ним просыпаюсь и засыпаю. И, как выясняется, не зря. Я мечтала побывать в Казани и вот, пожалуйста, звезды сошлись. Навигация — просто «бомбео» столько много мы увидели, узнали. Это просто вауууу. Какая Наша Россия прекрасная. Вы дарите счастье! Просто словами не передать всей моей благодарности вам. Обожаю вас и в моей жизни это останется навсегда».
Отдых — очень важная часть нашей жизни. Он восстанавливает силы, позволяет человеку перезагрузиться и подготовиться к новым вызовам. Но даже после того, как мы возвращаемся к рабочим процессам, позитивные воспоминания питают и наполняют нас энергией. Чтобы получить самые яркие впечатления, делайте свой отдых разнообразным: выбирайте новые направления и маршруты, необычные форматы. И если вы еще ни разу не ходили в речной круиз, обязательно попробуйте!
Донинтурфлот
Мы создаем уникальные туристические маршруты, позволяющие не только хорошо отдохнуть на борту настоящего корабля, но еще и поближе познакомиться с богатой историей нашей страны
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