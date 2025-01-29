Что посмотреть в круизе: изучаем самые интересные места

Путешествие на теплоходе — это не только отдых с комфортом, но и насыщенная экскурсионная программа. Новый день — новый город, о котором вы можете узнать много интересного. В речном круизе экскурсии обычно уже включены в стоимость и за них не нужно доплачивать. Мы расскажем о популярных маршрутах Донинтурфлота, и что на них можно посмотреть.

Круиз двух столиц

Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву можно совершить на разных видах транспорта, но самый романтичный и впечатляющий — это теплоход. Вы можете не только добраться из одной столицы в другую, но и посетить древний Углич, уютный Кузино, самобытные Горицы или Кижи, удивительную деревню Мандроги.

Удивительная деревня Верхние Мандроги расположена в Ленинградской области, почти на границе с Карелией. Это место, где великолепно воссоздана атмосфера деревенской жизни: в Мандрогах можно не только увидеть, но и в полной мере прочувствовать на себе, как жили люди сотни лет назад.

Для этого можно побывать на мастер-классах по любому из старинных ремесел: кузнечному делу, кружевоплетению, резьбе по дереву, плетению из бересты и многим другим. Кроме того, в деревне можно отведать блюда по традиционным рецептам из местных продуктов.

Кижи — один из самых сказочных островов в России. Само слово «Кижи» уже давно символизирует высшее проявление мастерства российского зодчества. По легенде древним строителям для работы понадобился лишь топор и древесина из местного леса. Именно здесь находится знаменитый музей-заповедник с одноименным названием, уникальные древние храмы, сделанные «без единого гвоздя».

Донинтурфлот Мы создаем уникальные туристические маршруты, позволяющие не только хорошо отдохнуть на борту настоящего корабля, но еще и поближе познакомиться с богатой историей нашей страны Подробнее

Золотое кольцо России

Окунуться в великую историю нашей страны, почувствовать ее многовековое величие можно, побывав в городах Золотого кольца России. Они особенно восхитительны, если любоваться ими с борта теплохода. Отправьтесь в речное путешествие по местам, хранящим древние легенды.

К примеру, посещение Углича — это настоящее путешествие во времени. Уютный волжский городок настраивает на созерцательный лад — здесь хочется медленно прогуливаться и внимательно разглядывать древности.

Здесь расположен уникальный музей «СырКультПросвет», и находится он в здании действующего завода. Посетителей знакомят с сырной картой Европы, рассказывают о знаменитых мировых сортах, об этимологии слова «сыр» на разных языках мира, начиная с латыни.

Не менее интересны и самобытны города так называемого Большого Золотого кольца: Рыбинск, Мышкин, Тутаев. Милый Плес также состоит в этом неофициальном списке. Неслучайно он стал вдохновением для русского художника И. Левитана. В 1888 году художник, путешествуя по Волге, влюбился в поселение на холмах. Он остался в нем на три года, и написал более 200 пейзажей. Увидевший их Чехов сказал другу: «Знаешь, на твоих картинах появилась улыбка».

Симпатичный Мышкин стоит на левом берегу Волги, на Рыбинском водохранилище, его площадь всего 5 кв. км. Очаровательное название город получил, согласно легенде, за спасение мышкой от укуса змеи князя Мстиславского.

Городок сохранил старинную купеческую застройку и особый уклад жизни. Здесь есть около 30 различных музеев, главная же гордость — единственный в мире, как утверждают местные жители, музей Мыши.

Тепло и гостеприимство южных городов

Откройте для себя жаркий, гостеприимный и притягательный Юг! Незабываемое путешествие позволит вам насладиться красотой природы, познакомиться с богатой историей и культурой, погрузиться в атмосферу старины.

Ростов-на-Дону — один из самых красивых уголков России, который славится своими историческими достопримечательностями. Обязательно прогуляйтесь по воспетому в песне Левому берегу Дона и главной пешеходной улице — Пушкинской.

Астрахань уютно расположилась на берегу великой Волги, который известен рыбной ловлей и уникальными природными заповедниками. Вы сможете попробовать местные деликатесы, а также насладиться красотой дельты Волги, ее плавными изгибами и изумрудной зеленью.

Кроме того, в рамках южных круизов советуем посетить станицы Старочеркасскую и Романовскую, окунуться в атмосферу самобытной культуры и быта казачества. Здесь вас всегда радушно встретят гостеприимные хозяева, угостят традиционными блюдами и расскажут захватывающие местные легенды.

Конечно, это далеко не всего города, которые можно посмотреть в речных круизах. Компания предлагает более 450 маршрутов, и на каждом из них есть что-то интересное. Выбрать самому можно на сайте https://doninturflot.com/ или проконсультироваться с нашими специалистами по телефону 8-800-555-05-33.

Донинтурфлот Мы создаем уникальные туристические маршруты, позволяющие не только хорошо отдохнуть на борту настоящего корабля, но еще и поближе познакомиться с богатой историей нашей страны Подробнее

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