Что нужно знать, чтобы хорошо отдохнуть в круизе

Речной круиз — путешествие, которое подходит практически для любого типа туристов. Здесь каждый найдет занятие по душе, независимо от возраста, интересов и предпочтений в отдыхе.

Если вы путешествуете в одиночку, к вашим услугам — как комфортабельные одноместные каюты, так и одноместное размещение в просторных каютах люкс. Для больших семей и компаний, можете выбрать просторную каюту с трехместным или четырехместным размещением.

Насыщенная экскурсионная и развлекательная программа — концерты, тематические мастер-классы, танцевальные уроки, творческие встречи и лекции, позволит вам найти развлечение по душе, независимо от того, будете вы один в круизе или с друзьями.

Особое внимание уделяется маленьким путешественникам. Детские клубы с профессиональными аниматорами предлагают развивающие игры, познавательные программы и массу развлечений. Родители могут быть спокойны за своих чад и посвятить время себе.

Для тех, кто хочет совместить отдых с заботой о здоровье, на борту теплохода есть оздоровительные процедуры, массаж, фитнес-занятия и тренажеры. Это отличная возможность укрепить здоровье в путешествии.

Безопасность — приоритет круизных компаний. Сразу после посадки все пассажиры проходят подробный инструктаж по правилам безопасности на борту. На теплоходе работает квалифицированный медицинский персонал, а современные системы безопасности обеспечивают спокойное путешествие.