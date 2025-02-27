АО Донинтурфлот
Отпуска

Зима заканчивается, а значит пора планировать отпуск. Например, отправиться в речной круиз на теплоходе

Чтобы сильнее погрузиться в специфику такого отдыха, мы подготовили для вас викторину. Отвечайте на вопросы и открывайте для себя романтику круизных путешествий.
Зима заканчивается, а значит пора планировать отпуск. Например, отправиться в речной круиз на теплоходе
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какая продолжительность самого длинного круиза?

На какой палубе теплохода лучше всего выбирать каюту?

Первый развлекательный круизный лайнер в мире имел спортзал, библиотеку, темную комнату для фотографов и каюты первого класса в количестве:

Отправляясь в круиз с детьми…

Одно из самых атмосферных мест на маршрутах Донинтурфлота деревня Мандроги. Интересно, что…

Другой любимый туристами город — Мышкин. В этом городе…

Какой интересный факт об острове Свияжск верный?

В круизах Донинтурфлота можно встретить и даже лично пообщаться:

Компания Донинтурфлот с многолетним опытом подарит вам незабываемую поездку на комфортабельных теплоходах по продуманным маршрутам. Подробности можно узнать на сайте или по телефону — специалисты ответят на все интересующие вас вопросы.

Донинтурфлот

Отправляйтесь в путешествие всей семьей, развлечений хватит на всех!

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