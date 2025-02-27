Зима заканчивается, а значит пора планировать отпуск. Например, отправиться в речной круиз на теплоходе

Чтобы сильнее погрузиться в специфику такого отдыха, мы подготовили для вас викторину. Отвечайте на вопросы и открывайте для себя романтику круизных путешествий.

Какая продолжительность самого длинного круиза? Неделя Десять дней Может длиться больше трех недель

На какой палубе теплохода лучше всего выбирать каюту? Главная Средняя Солнечная

Первый развлекательный круизный лайнер в мире имел спортзал, библиотеку, темную комнату для фотографов и каюты первого класса в количестве: 120 штук 180 штук 200 штук

Отправляясь в круиз с детьми… Ждите, что они будут слоняться по теплоходу без дела На любом отдыхе за ними нужен глаз да глаз Дети будут увлечены играми и мастер-классами, где смогут узнать что-то интересное

Одно из самых атмосферных мест на маршрутах Донинтурфлота деревня Мандроги. Интересно, что… В Мандрогах находится самый большой и самый маленький валенки в России Здесь отмечают праздники МандроГурмань, МандроБань, МандроВаньКупань, МандроНянь Слово мандраж зародилось в деревне Мандроги

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Какой интересный факт об острове Свияжск верный? Это единственный в России остров–музей Свияжск имеет статус города Остров омывается водами Волги и Камы

В круизах Донинтурфлота можно встретить и даже лично пообщаться: С настоящим космонавтом С нобелевским лауреатом С олимпийским чемпионом

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