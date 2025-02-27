Зима заканчивается, а значит пора планировать отпуск. Например, отправиться в речной круиз на теплоходе

Какая продолжительность самого длинного круиза?
На какой палубе теплохода лучше всего выбирать каюту?
Первый развлекательный круизный лайнер в мире имел спортзал, библиотеку, темную комнату для фотографов и каюты первого класса в количестве:
Отправляясь в круиз с детьми…
Одно из самых атмосферных мест на маршрутах Донинтурфлота деревня Мандроги. Интересно, что…
Другой любимый туристами город — Мышкин. В этом городе…
Какой интересный факт об острове Свияжск верный?
В круизах Донинтурфлота можно встретить и даже лично пообщаться:
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