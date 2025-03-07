Какой вы отдыхающий

Любознательные, всегда готовы поделиться своим мнением. Участвуют в лекциях, экскурсиях с гидом, изучают историю и культуру мест, которые посещают. Могут вести дневник путешествий. Любят экскурсии в городах с богатой историей и музеями.

Подойдут круизы с интересной программой на борту: исторические лекции, литературные салоны.

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