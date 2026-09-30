Письмо о смене реквизитов: кого уведомить и кто несёт риск

Кто отвечает, если контрагент заплатил на старый счёт

Главный вопрос всей темы, и ответ на него в законе есть. Письмо о смене банковских реквизитов решает вопрос о том, на ком остаётся риск.

Правила о месте исполнения работают субсидиарно: они применяются, если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами или договором и не явствует из обычаев либо существа обязательства. При таком раскладе по денежному обязательству об уплате безналичных денежных средств место исполнения — место нахождения банка, обслуживающего кредитора (абзац шестой п. 1 ст. 316 ГК). То есть при смене обслуживающего банка место исполнения может измениться, и тогда работает норма, которую в спорах вспоминают редко:

«Если после возникновения обязательства место его исполнения изменилось... сторона, от которой зависело такое изменение, обязана возместить другой стороне дополнительные издержки, а также принимает на себя дополнительные риски, связанные с изменением места исполнения обязательства» (п. 2 ст. 316 ГК).

То есть дополнительные риски, связанные с изменением места исполнения, принимает на себя тот, от кого это изменение зависело. Это и есть юридическое основание рассылки: надлежащее уведомление позволяет подтвердить, что контрагент был извещён, и при споре имеет значение для распределения рисков, связанных с платежом по прежним реквизитам.

Автоматического правила «отправил письмо — и любой платёж на старый счёт стал ненадлежащим» из этого не следует.

Значение имеют условия договора, согласованный в нём порядок обмена сообщениями, адрес отправки, факт и дата доставки, а также то, не было ли поручение инициировано до получения письма. Пункт 2 ст. 165.1 ГК прямо позволяет сторонам установить договором иной порядок юридически значимых сообщений, и договор здесь смотрят первым.

С этой оговоркой логика раскладывается на три ситуации.

Уведомление направлено и получено. Позиция кредитора сильная: контрагент знал о новых реквизитах и тем не менее заплатил по прежним. Уведомление направлено, но не вручено по обстоятельствам, зависящим от адресата. Сообщение считается доставленным (п. 1 ст. 165.1 ГК): подробный разбор того, когда письмо считается юридически доставленным, мы выкладывали отдельно. Позиция кредитора сильная, но держится она целиком на доказательстве направления по надлежащему адресу. Уведомление не направлено вовсе. Позиция кредитора слабая: новые реквизиты должнику неизвестны, а дополнительные риски по п. 2 ст. 316 ГК остаются на нём. Появляется и риск просрочки кредитора: если кредитор не совершил действий, без которых должник не мог исполнить обязательство, он считается просрочившим со всеми последствиями, включая то, что по денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время такой просрочки (п. 1 и 3 ст. 406 ГК). Автоматически отсутствие письма просрочку кредитора не создаёт: нужно, чтобы именно бездействие кредитора препятствовало исполнению.

Если основания, предусмотренные законом, налицо, у должника есть и свой выход: внести причитающиеся деньги в депозит нотариуса, в том числе при уклонении кредитора от принятия исполнения или иной просрочке с его стороны (подп. 4 п. 1 ст. 327 ГК). Внесение денежной суммы в депозит считается исполнением обязательства (п. 2 ст. 327 ГК).