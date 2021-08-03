В реестре ККТ появились кассы, работающие с новым форматом ФФД 1.2

Меньше месяца остается до введения нового формата фискальных документов — ФФД 1.2. ФФД определяет правила обмена данными кассы с ОФД и ФНС, а также состав кассового чека и порядок его оформления. С 6 августа 2021 года все предприниматели, которые торгуют маркированными товарами, обязаны использовать кассы с поддержкой ФФД 1.2. Разработчикам ККТ было предоставлено 2 года на приведение производимых ими ККТ в соответствие новым требованиям. 2 года истекают именно 6 августа.

За этот срок было необходимо осуществить техническую доработку решений и провести их сертификацию в аккредитованной экспертной организации для внесения в реестр ККТ ФНС России.

26 июля 2021 года Дримкас внесла 4 своих кассы в реестр ККТ под ФФД 1.2., став одним из первых производителей кассовых решений в реестре. Кассы, попавшие в реестр:

Помимо технической доработки, Дримкас успешно прошла сертификацию в экспертной организации. Весь процесс занял почти год, результат которого — соответствие закону и уверенность пользователей в том, что они выбрали правильное кассовое решение.

Наша задача — обеспечить владельцам нашего кассового оборудования стабильную работу в условиях постоянно меняющиеся требований со стороны контролирующих органов. Мы стараемся «играть на опережение» и ведем активную работу по анализу предстоящих изменений, принимаем участие в рабочих группах и экспертных советах. Успешное прохождение одними из первых в стране сертификации по ФФД 1.2 — результат такого подхода. Алексей Борщов, разработка Дримкас

Важное дополнение делает Роман Меркулов, технический директор Дримкас:

«Пользователям важно понимать, что некоторые производители не планируют дорабатывать свои решения под ФФД 1.2. ФНС России опубликует список моделей ККТ без планируемой поддержки. Такие кассы будут бесполезны для работы с маркированным товаром и их придется заменить или использовать с ФФД 1.05. Все кассы производства Дримкас уже доработаны под новый формат фискальных документов и будут включены в соответствующий реестр ККТ после прохождения необходимых экспертиз. Нашим клиентам не придется покупать новое оборудование, какие бы изменения ни происходили в плане законодательства.»