Налоговый мониторинг: итоги года с экспертами ДРТ

Друзья! Декабрь подходит к концу, но пока у нас есть еще немного времени, чтобы подвести итоги и вспомнить, чем в профессиональном плане запомнился нам уходящий год.

Как развивался режим налогового мониторинга 2023 году и как менялись его участники? Что нового произошло в нашей практике по налоговому мониторингу, как мы работали над продвижением услуг и каких результатов удалось добиться?

Об этом — заключительное интервью года с Юлией Орловой и Андреем Сотниковым, экспертами направления налогового мониторинга ДРТ.

Совершенствуйте систему внутреннего контроля, участвуйте в режиме налогового мониторинга и наслаждайтесь прозрачностью ведения бизнеса!

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