Налоговый мониторинг: итоги года с экспертами ДРТ

Как развивался режим налогового мониторинга 2023 году и как менялись его участники? Что нового произошло в нашей практике по налоговому мониторингу, как мы работали над продвижением услуг и каких результатов удалось добиться?
Об этом — заключительное интервью года с Юлией Орловой и Андреем Сотниковым, экспертами направления налогового мониторинга ДРТ.
Совершенствуйте систему внутреннего контроля, участвуйте в режиме налогового мониторинга и наслаждайтесь прозрачностью ведения бизнеса!
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