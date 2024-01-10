Оценка сведений при переходе на налоговый мониторинг: примите участие в нашем опросе!

Друзья, мы рады снова приветствовать вас в нашем блоге! Сегодня у нас для вас «разминка» после долгих выходных.

Давайте вместе посчитаем средний балл при оценке сведений, предоставляемых организациями при переходе на налоговый мониторинг.

Итак, по ссылке вы найдете опрос, в котором мы попросим тех, кто уже перешел на налоговый мониторинг, анонимно сообщить нам свои оценки.

А тем, кто только думает о переходе, мы дадим возможность угадать диапазон этих оценок. Интересно, совпадут ли ожидания и реальность?

Результатами опроса мы поделимся с вами в начале февраля. Оставайтесь на связи и подписывайтесь на Телеграм-канал «PRO.Налоговый мониторинг»!

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