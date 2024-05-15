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Налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг: ожидания и реальность

Команда ДРТ всегда находится в тесном контакте с участниками рынка, проводит исследования, анализирует мнения, оценки и опасения налогоплательщиков относительно вступления в режим налогового мониторинга и функционирования в нем.
Налоговый мониторинг: ожидания и реальность
Иллюстрация: ДРТ

Юлия Орлова, руководитель направления налогового мониторинга ДРТ, приняла участие в конференции ФНС и НОТА ВИЗОР, где подвела итоги нашего последнего исследования по этой теме и рассказала об ожиданиях потенциальных участников от налогового мониторинга и реальных оценках компаний, уже вступивших в режим. Юлия также поделилась предварительными результатами опроса представителей бизнеса о том, что можно улучшить в налоговом мониторинге.

Представляем вам ключевые выводы из выступления Юлии!

Сложности при подготовке документов для вступления в режим налогового мониторинга

Изучив мнения потенциальных и действующих участников налогового мониторинга, мы пришли к выводу, что больше всего сложностей у компаний вызывает регламент информационного взаимодействия (60% респондентов). На втором месте — документы, регламентирующие СВК (40% респондентов).

При этом среди действующих участников режима 30% отметили, что несмотря на сложности им удалось справиться с поставленными задачами, а среди потенциальных участников 50% признали, что документация СВК — очень сложная для них сфера.

Остальные документы, обязательные при вступлении в режим налогового мониторинга, согласно нашему исследованию, не вызывают сложностей.

Оценка ФНС сведений, поданных при переходе на налоговый мониторинг

52% опрошенных налогоплательщиков, которые не являются участниками налогового мониторинга, убеждены, что средние оценки сведений, поданных при переходе в этот режим, составляют более 80 баллов. Только 8% респондентов считают, что в налоговый мониторинг попадают с более низкими оценками — от 40 до 60 баллов.

Что касается опытных участников, то их ответы были несколько иными.

47% отметили, что их оценка при вступлении находилась в диапазоне от 60 до 80 баллов. 11% респондентов получили более 80 баллов. 17% участников успешно присоединились к режиму с баллами в диапазоне от 40 до 60.

Таким образом, у будущих участников налогового мониторинга преувеличены представления о баллах, которые можно получить от ФНС при вступлении в режим.

Соответствие оценки ФНС и собственной оценки налогоплательщика

100% опрошенных компаний отметили, что проводили предварительную диагностику процессов, рисков и контрольных процедур. При этом только 56% из них получили от ФНС ожидаемые баллы. 78% респондентов считают, что на диапазон оценок повлияла отраслевая принадлежность компании.

Другими словами, у бизнеса сформировалось убеждение, что у ФНС уже составлена отраслевая «карта рисков», в результате чего оценка может сильно варьироваться в зависимости от количества участников определенной отрасли, уже вступивших в налоговый мониторинг. Наличие у ФНС четкого представления об отраслевых рисках влияет на оценку вступающих в налоговый мониторинг компаний.

Как сделать налоговый мониторинг лучше? Предварительные результаты исследования

80% участников опроса отметили, что уже вступили в режим. 10% респондентов заявили, что не будут вступать в режим до тех пор, пока он не станет обязательным. Еще 10% готовятся к вступлению в настоящий момент. Половина участников опроса — представители нефтегазовой (25%) и обрабатывающей (25%) промышленности.

Около половины респондентов считают, что при вступлении в режим налогового мониторинга нет никаких скрытых рисков, но есть повышенные ожидания и требования к прозрачности, автоматизации и общей зрелости процессов.

Другие 50% полагают, что при вступлении в режим присутствуют некие скрытые риски, устранение которых потребует от них существенных трудовых и финансовых затрат.

Какие факторы влияют на решение перейти на налоговый мониторинг

Наиболее значимый фактор — существенные затраты, связанные с необходимостью проведения технологической трансформации. Иначе говоря, сильное влияние оказывают высокие требования ФНС к информационному взаимодействию и их постоянные изменения, дальнейшее повышение требований в области цифровизации процессов, затраты, связанные с наймом необходимого персонала и формированием опытной команды, налаживанием информационного взаимодействия.

Помимо этого, многих респондентов волнует потенциальное повышение налоговой нагрузки.

Юлия также ответила на вопрос о том, как будут меняться контрольные процедуры в связи с внедрением Цифрового налогового кодекса.

По ее мнению, будущее за созданием стандартизированных регистров для участников режима налогового мониторинга, понятных алгоритмизированных контрольных соотношений между регистрами при их формировании и сокращением трудовых затрат ФНС на базовые процедуры контроля.

То есть ФНС постепенно отказывается от тех стандартов для систем внутреннего контроля, которые были заданы на начальном этапе формирования режима налогового мониторинга, и переходит к более понятным, практичным и прозрачным решениям.

Напоминаем, что вы еще можете принять участие в исследовании ДРТ о недостатках режима налогового мониторинга и помочь сделать его лучше. Для этого пройдите, пожалуйста, небольшой опрос. Мы изучим ваши ответы и донесем обобщенные результаты до законотворцев.

Результатами исследования мы поделимся в телеграм-канале «PRO.Налоговый мониторинг» — присоединяйтесь, чтобы не пропустить! Также на канале вас ждет много полезных материалов, анонсов интересных мероприятий и новостей из мира налогового мониторинга. А если у вас возникнут вопросы — наши эксперты всегда на связи и готовы на них ответить!

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