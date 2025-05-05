Почему покупать компанию-резидента Сколково — утопия

Технические детали: не такая уж и быстрая история

На первый взгляд может показаться, что покупка компании-резидента — это супер способ стартовать «сразу и с ходу»: юридическое лицо уже есть, статус оформлен, бери и работай. Но в реальности все немного иначе.

Да, такая схема часто используется ради скорости — чтобы обойти процесс подачи заявки и быстро выйти на гранты или начать деятельность в рамках проекта. Но даже при такой мотивации важно понимать: работа все равно предстоит, и не маленькая.

Что реально нужно будет сделать после покупки:

Оформить перевод прав — вы не просто становитесь владельцем, нужно переоформить все в реестрах, поменять данные у регуляторов и уведомить Фонд.

Найти и нанять сотрудников , так как у компании-резидента по условиям должна быть команда.

Перевести контракты, активы, IP — если проект уже вел деятельность или что-то создавал, эти вещи нужно юридически грамотно «перенести».

Привести компанию в порядок, особенно если это была «нулевка» — без оборотов, с уставом под старого владельца и прочими «следами прошлого».

Поэтому, вопреки обещаниям на некоторых сайтах, это не сверхбыстрый путь. На практике — не меньше 2 месяцев, а часто и больше. Многое зависит от скорости реакции самого Фонда, текущего состояния юрлица и того, как быстро вы сможете «подогнать» компанию под реальные требования резидентства.

И главное: не верьте тем, кто обещает сделать все «за неделю и без головной боли». В лучшем случае — вас ждет юридически сомнительная сделка, в худшем — потеря денег, времени и возможности получить поддержку от Сколково в будущем.