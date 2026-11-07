Как получить максимум для ИТ-бизнеса в 2027 году

Российская ИТ-компания может получить аккредитацию Минцифры, пользоваться пониженной ставкой налога на прибыль и экономить на страховых взносах. Но если бизнес одновременно разрабатывает собственное программное обеспечение, на этом возможности государственной поддержки не заканчиваются.

На практике максимальный экономический эффект может возникать при грамотном сочетании двух инструментов: один работает на уровне компании, второй – на уровне программного продукта.

Разберем, какие преимущества доступны ИТ-бизнесу в 2026-2027 годах, почему аккредитация не заменяет включение ПО в Реестр и как оценить потенциальную выгоду до начала оформления.