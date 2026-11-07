Как получить максимум для ИТ-бизнеса в 2027 году

Российская ИТ-компания может получить аккредитацию Минцифры, пользоваться пониженной ставкой налога на прибыль и экономить на страховых взносах. Но если бизнес одновременно разрабатывает собственное программное обеспечение, на этом возможности государственной поддержки не заканчиваются.
На практике максимальный экономический эффект может возникать при грамотном сочетании двух инструментов: один работает на уровне компании, второй – на уровне программного продукта.
Разберем, какие преимущества доступны ИТ-бизнесу в 2026-2027 годах, почему аккредитация не заменяет включение ПО в Реестр и как оценить потенциальную выгоду до начала оформления.
Что ИТ-аккредитация дает компании
Государственная аккредитация подтверждает, что организация соответствует установленным требованиям к деятельности в области информационных технологий. Порядок ее получения регулируется постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2022 года № 1729.
Для бизнеса основной интерес представляют налоговые преимущества. Однако здесь важно сразу разделить два понятия: наличие аккредитации и право на применение конкретной льготы.
Получить аккредитацию – не значит автоматически получить право на все предусмотренные для ИТ-отрасли налоговые преференции. Для их применения необходимо выполнять дополнительные условия Налогового кодекса, в том числе требования к структуре доходов.
Налог на прибыль: 5% вместо 25%
В 2026 году общая ставка налога на прибыль организаций составляет 25%. Для аккредитованных ИТ-компаний, соответствующих требованиям пункта 1.15 статьи 284 НК РФ, в период с 2025 по 2030 год предусмотрена ставка 5%. При этом ключевое условие – не менее 70% доходов организации должны приходиться на виды ИТ-деятельности, прямо перечисленные в Налоговом кодексе. Учитываются не любые поступления, которые компания считает связанными с технологиями, а доходы, соответствующие установленным законом категориям.
Представим ИТ-компанию с налогооблагаемой прибылью 20 млн рублей в год. При общей ставке 25% налог составит 5 млн рублей. Если организация соответствует условиям применения ИТ-льготы, при ставке 5% налог на ту же базу составит 1 млн рублей.
Разница – 4 млн рублей в год.
Это условный расчет, но он показывает масштаб возможного эффекта. Для компании с устойчивой прибылью аккредитация в сочетании с выполнением налоговых требований может означать сохранение значительных средств, которые можно направить на разработку продукта, расширение команды или развитие продаж. При этом необходимо учитывать ограничения, установленные для отдельных категорий организаций, включая некоторые случаи реорганизации и совмещения специальных статусов.
Страховые взносы: экономия на фонде оплаты труда
Для ИТ-компаний с большой командой разработчиков, аналитиков, тестировщиков и других специалистов страховые взносы часто представляют существенную статью расходов. С 2026 года для организаций, соответствующих требованиям статьи 427 НК РФ, применяется пониженный тариф страховых взносов: 15% в пределах установленной единой предельной величины базы и 7,6% с выплат сверх этой величины. Для сравнения, общий тариф страховых взносов в пределах предельной базы составляет 30%, а сверх нее – 15,1%.
Рассмотрим условную компанию, в которой работают 20 сотрудников со средней ежемесячной зарплатой 150 тыс. рублей. Годовой фонд оплаты труда составляет 36 млн рублей. Если для упрощения предположить, что все выплаты находятся в пределах установленной предельной базы, страховые взносы по общему тарифу составили бы 10,8 млн рублей, а по пониженному тарифу 15% – 5,4 млн рублей.
Расчетная разница – 5,4 млн рублей в год.
В реальности результат зависит от распределения зарплат между сотрудниками, предельной базы, дополнительных тарифов и других обстоятельств. Кроме того, уменьшение расходов на взносы может увеличить налоговую базу по налогу на прибыль, поэтому итоговый эффект необходимо рассчитывать комплексно. Тем не менее для компании с существенным фондом оплаты труда страховые взносы могут оказаться одним из наиболее значимых финансовых аргументов в пользу аккредитации.
Почему ИТ-аккредитация не заменяет Реестр российского ПО
Здесь возникает принципиальное различие, которое важно понимать собственникам технологического бизнеса. ИТ-аккредитация подтверждает соответствие требованиям самой компании. Реестр российского программного обеспечения подтверждает соответствие установленным требованиям конкретного программного продукта. Это разные юридические механизмы, регулируемые разными нормативными актами. Компания может получить ИТ-аккредитацию, даже если не имеет собственного программного продукта, включенного в Реестр. Например, ее основной деятельностью может быть разработка программного обеспечения на заказ, адаптация или сопровождение ИТ-решений. И наоборот, наличие программного продукта в Реестре не означает автоматического получения аккредитации организацией-правообладателем.
Но если компания разрабатывает собственное ПО и планирует его коммерциализацию, сочетание этих инструментов может оказаться особенно выгодным.
Какие преимущества дает включение ПО в Реестр
Освобождение от НДС при реализации программного обеспечения
Одно из ключевых преимуществ Реестра российского ПО предусмотрено подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ. При соблюдении установленных условий передача исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в соответствующие реестры, а также прав на их использование может освобождаться от НДС. В 2026 году основная ставка НДС составляет 22%, поэтому для компаний, продающих лицензии на собственное программное обеспечение, вопрос включения продукта в Реестр приобретает дополнительное экономическое значение.
Представим разработчика, который продает лицензии на программный продукт стоимостью 10 млн рублей без НДС. При обычном налогообложении операция по ставке 22% предполагает начисление 2,2 млн рублей НДС, а итоговая цена для покупателя составит 12,2 млн рублей. Если передача прав на программу соответствует условиям освобождения, НДС по такой операции не начисляется. В результате компания может предложить продукт по более привлекательной конечной цене либо использовать особенности налогообложения при формировании своей коммерческой модели.
Реестр ПО может открыть новые возможности для продаж
Налоговые преимущества – только одна сторона вопроса. Для разработчиков, которые работают с государственными заказчиками и крупными компаниями, не менее важен доступ к закупкам. Постановление Правительства РФ № 1875 устанавливает меры национального режима при закупках по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Для отдельных категорий программного обеспечения российское происхождение продукта и его подтверждение имеют принципиальное значение.
Представим компанию, которая разработала систему управления производственными процессами. Продукт успешно продается частным предприятиям, но разработчик хочет выйти на рынок государственных и корпоративных закупок. Если в интересующих закупках действуют требования национального режима, отсутствие необходимого подтверждения российского происхождения может ограничить возможности участия или конкурентоспособность предложения. Включение программного продукта в Реестр позволяет подтвердить его соответствие установленным требованиям и использовать предусмотренные закупочным законодательством механизмы. Для разработчика это означает возможность расширить круг потенциальных заказчиков. При этом реестровая запись сама по себе не гарантирует победу: продукт по-прежнему должен соответствовать техническому заданию, требованиям безопасности, функциональности и другим условиям закупки.
Как два инструмента работают вместе: пример экономики ИТ-компании
Рассмотрим условную компанию, которая разрабатывает и продает собственное программное обеспечение. Ее годовая выручка составляет 100 млн рублей, в штате работают 20 сотрудников, а средняя ежемесячная зарплата равна 150 тыс. рублей. Годовой фонд оплаты труда – 36 млн рублей. Налогооблагаемая прибыль до учета рассматриваемых изменений составляет 20 млн рублей.
Предположим, что организация работает на общей системе налогообложения, соответствует требованиям ИТ-аккредитации и выполняет условия применения пониженных налоговых ставок. В таком случае потенциальная экономия по налогу на прибыль при неизменной налоговой базе составит 4 млн рублей в год. Дополнительный эффект по страховым взносам зависит от фактической структуры выплат сотрудникам. В упрощенном примере, где все выплаты находятся в пределах предельной базы, разница между тарифами 30% и 15% составит 5,4 млн рублей.
Но складывать эти две суммы без корректировок неправильно. Уменьшение страховых взносов снижает расходы компании, а значит, может увеличивать налогооблагаемую прибыль. При сохранении остальных условий расчет будет выглядеть следующим образом: первоначальная налоговая база составляет 20 млн рублей, снижение расходов на взносы – 5,4 млн рублей, новая налоговая база – 25,4 млн рублей. Налог на прибыль по ставке 5% составит 1,27 млн рублей. Таким образом, в этой упрощенной модели совокупный эффект по налогу на прибыль и страховым взносам составит:
5 млн рублей + 10,8 млн рублей − 1,27 млн рублей − 5,4 млн рублей = 9,13 млн рублей в год.
Здесь первые две суммы – налог на прибыль и страховые взносы без ИТ-льгот, а последние две – соответствующие платежи при их применении. Расчет не учитывает все возможные особенности налогового учета, дополнительные тарифы и индивидуальную структуру выплат, поэтому не является универсальным прогнозом экономии.
Теперь предположим, что компания также включила собственный продукт в Реестр российского ПО. Если ее лицензионные операции соответствуют условиям освобождения от НДС, это может дополнительно повлиять на цену продукта, налоговые обязательства и конкурентоспособность предложения. А при работе с государственными заказчиками Реестр может открыть дополнительные закупочные возможности. Именно здесь проявляется ценность сочетания двух инструментов.
ИТ-аккредитация помогает оптимизировать расходы самой компании, а Реестр ПО может влиять на экономику продаж конкретного продукта и доступ к новым рынкам.
Что происходит с ИТ-ипотекой и почему аккредитация не теряет значения
Отдельного внимания заслуживает ситуация с льготной ипотекой для сотрудников ИТ-компаний. Программа была запущена в 2022 году и впоследствии продлена до 2030 года. Она стала одним из инструментов поддержки специалистов отрасли и дополнительным преимуществом для работодателей, соответствующих установленным требованиям. Однако осенью 2026 года появилась информация о возможном досрочном завершении программы. По сообщениям СМИ от 23 октября, власти рассматривают различные сценарии, включая прекращение выдачи новых кредитов уже в конце 2026 года. При этом окончательное решение пока принято не было.
Одновременно проект федерального бюджета предусматривает снижение финансирования программы: с 77,8 млрд рублей в 2026 году до 64,8 млрд рублей в 2027 году, 41,1 млрд рублей в 2028 году и 35 млрд рублей в 2029 году. 3 ноября также сообщалось о рассмотрении правительством вопроса о выделении дополнительных средств из резервного фонда на компенсацию банкам недополученных доходов по ранее выданным ИТ-ипотечным кредитам.
Какие компании могут получить ИТ-аккредитацию
Распространенное заблуждение заключается в том, что аккредитация доступна исключительно разработчикам программного обеспечения. На практике круг потенциальных заявителей шире. В зависимости от характера деятельности и применимых требований на аккредитацию могут претендовать организации, занимающиеся разработкой, адаптацией, сопровождением программного обеспечения и другими предусмотренными видами ИТ-деятельности. Однако наличие подходящего ОКВЭД само по себе не гарантирует получение статуса. При рассмотрении заявления учитываются установленные критерии, включая фактическую деятельность организации, структуру доходов, сведения о заработной плате, информацию на официальном сайте, согласие на раскрытие налоговой тайны и другие требования. Для отдельных категорий заявителей предусмотрены специальные условия. Например, особенности действуют для правообладателей программного обеспечения, включенного в Реестр российского ПО, а также для некоторых молодых ИТ-компаний. Здесь важно учитывать еще одно различие: для получения аккредитации и для применения пониженных налоговых ставок могут использоваться разные критерии доли профильных доходов. Поэтому компания, которая соответствует требованиям для получения статуса, не обязательно автоматически выполняет условия применения налоговых льгот.
Как получить аккредитацию и избежать типичных ошибок
Процедура государственной аккредитации осуществляется в электронной форме через Госуслуги. Но основная сложность обычно заключается в предварительной проверке соответствия организации установленным требованиям.
Перед подачей необходимо определить применимую категорию заявителя, проверить сведения ЕГРЮЛ, структуру доходов и фактическую ИТ-деятельность. Отдельное внимание следует уделить официальному сайту компании: информация о деятельности, продуктах и услугах должна соответствовать действующим требованиям.
Также необходимо проверить корректность согласия на раскрытие налоговой тайны и подготовить предусмотренные документы и сведения.
На практике сложности могут возникать из-за неподходящих кодов деятельности, несоответствия структуры доходов, недостаточной информации на сайте, ошибок в документах или неправильного определения категории заявителя.
Особенно важно заранее проверить, какие именно доходы компании относятся к профильной ИТ-деятельности. Например, организация может заниматься разработкой программного обеспечения, но одновременно получать значительную выручку от перепродажи оборудования, посреднических услуг или другой деятельности.
Для целей налоговых льгот значение имеет не общее представление о компании как об ИТ-бизнесе, а соответствие конкретных доходов установленным законом категориям.
Поэтому предварительный аудит позволяет не только оценить вероятность получения аккредитации, но и определить, на какие преимущества компания действительно сможет рассчитывать после ее получения.
Почему аккредитацию необходимо ежегодно подтверждать
Получение статуса – не окончание работы. Аккредитованные ИТ-компании обязаны соблюдать установленные требования и проходить предусмотренную процедуру подтверждения соответствия. В общем случае ежегодное подтверждение осуществляется до 1 июня, хотя для отдельных категорий организаций действуют исключения. В 2026 году при подтверждении аккредитации необходимо было, в частности, актуализировать сведения об ИТ-деятельности на сайте компании, проверить согласие на раскрытие налоговой тайны и соответствие применимым требованиям к уровню заработной платы. При этом для правообладателей программ из Реестра российского ПО предусмотрены особенности применения зарплатного критерия.
Для части крупных ИТ-компаний с 2026 года также действуют дополнительные требования, связанные с соглашениями о содействии реализации образовательных программ и мероприятий в сфере информационных технологий. Это означает, что компании недостаточно однажды получить положительное решение Минцифры. Необходимо регулярно контролировать показатели, от которых зависит сохранение статуса. Особенно чувствительной может оказаться ситуация, когда бизнес активно развивается, меняет структуру выручки, запускает новые направления или проводит реорганизацию.
Почему подготовку лучше начинать с комплексного аудита
На практике ИТ-аккредитация и включение программного продукта в Реестр российского ПО требуют проверки разных аспектов бизнеса. В первом случае основное внимание уделяется организации: ее деятельности, структуре доходов, кадровым показателям, документам и соблюдению установленных требований. Во втором – программному продукту, правам на него, структуре правообладания, техническим характеристикам и другим критериям, предусмотренным правилами включения в Реестр. При этом ошибки на предварительном этапе могут привести к отказу, необходимости повторной подготовки документов или невозможности воспользоваться ожидаемыми преимуществами.
Поэтому в DV Consulting мы рекомендуем начинать с оценки соответствия компании и программного продукта установленным требованиям. Такой аудит позволяет определить, какие условия уже выполняются, что необходимо доработать и какие преимущества действительно доступны бизнесу. Специалисты DV Consulting помогают проверить готовность компании к ИТ-аккредитации, подготовить необходимые документы и сопроводить подачу заявления. Если у бизнеса есть собственный программный продукт, дополнительно можно оценить перспективы его включения в Реестр российского ПО и выстроить последовательность получения обоих статусов.
ИТ-аккредитация – это только начало
В 2026 году государственная ИТ-аккредитация остается значимым инструментом поддержки технологического бизнеса. При соблюдении установленных требований она позволяет применять пониженные ставки налога на прибыль и страховых взносов, а также пользоваться другими предусмотренными преимуществами. Но для компаний, которые разрабатывают и продают собственное программное обеспечение, получение аккредитации не обязательно означает, что все доступные возможности уже использованы. Включение продукта в Реестр российского ПО может дополнительно повлиять на налогообложение отдельных операций, конкурентоспособность предложения и доступ к закупкам.
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