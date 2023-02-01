Какой ОКТМО указать в платежках по ЕНП

Какой указывать ОКТМО для ЕНП

На сайте ФНС в опубликованном образце заполнения реквизитов для уплаты ЕНП предлагается указание «нулевого» значения в поле реквизита ОКТМО:

Номер (поле) реквизита платежного документа Наименование (поля) реквизита платежного документа Значение 105 ОКТМО 0 (допускается указание значения кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований, состоящего из 8 знаков, при этом все знаки не могут одновременно принимать значение («0»)).

При этом бухгалтеры сталкиваются с отказами банков в проведении таких платежей, если в поле ОКТМО указано значение «0».

Для обхода этой проблемы нужно указать другое существующее значение ОКТМО из восьми знаков (при этом восемь нулей «00000000» указывать нельзя), можно указать ОКТМО «70000000» Тульской области.

«Такой платеж также будет принят налоговым органом и учтен на едином налоговом счете налогоплательщика в качестве единого налогового платежа», – сообщается в одном из ответов на часто задаваемые вопросы на сайте ФНС:

Часто задаваемые вопросы на сайте ФНС

В программах 1С аналогично с другими реквизитами единого налогового платежа в платежных поручениях автоматически подставляется ОКТМО Тульской области – «70000000».