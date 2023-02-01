Какой ОКТМО указать в платежках по ЕНП

Какой указывать ОКТМО для ЕНП
На сайте ФНС в опубликованном образце заполнения реквизитов для уплаты ЕНП предлагается указание «нулевого» значения в поле реквизита ОКТМО:
Номер (поле) реквизита платежного документа
Наименование (поля) реквизита платежного документа
Значение
105
ОКТМО
0 (допускается указание значения кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований, состоящего из 8 знаков, при этом все знаки не могут одновременно принимать значение («0»)).
При этом бухгалтеры сталкиваются с отказами банков в проведении таких платежей, если в поле ОКТМО указано значение «0».
Для обхода этой проблемы нужно указать другое существующее значение ОКТМО из восьми знаков (при этом восемь нулей «00000000» указывать нельзя), можно указать ОКТМО «70000000» Тульской области.
«Такой платеж также будет принят налоговым органом и учтен на едином налоговом счете налогоплательщика в качестве единого налогового платежа», – сообщается в одном из ответов на часто задаваемые вопросы на сайте ФНС:
В программах 1С аналогично с другими реквизитами единого налогового платежа в платежных поручениях автоматически подставляется ОКТМО Тульской области – «70000000».
Ранее мы опубликовали большой теоретический материал:
«Про единый налоговый счет и платеж – максимально просто и понятно».
Если всё еще испытываете сложности в понимании этой темы, мы постарались максимально просто и понятно разобрать подробно: что такое ЕНС и единый налоговый платеж (ЕНП), какое у них предназначение, сальдо, сроки и новое «Уведомление».
Рекомендуем прочитать, а если больше любите смотреть и слушать, можно посмотреть видео-версию.