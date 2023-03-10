Подключение СЭДО СФР (бывший ФСС) для сдачи отчетности

Для сдачи отчетных документов в контролирующие органы, в том числе в СФР (бывший ФСС), в программах 1С доступна сдача отчетности через сервис 1С‑Отчетность.

Если по каким-то причинам вы не собираетесь использовать сервис электронной отчетности, но есть необходимость сдачи соответствующих отчетов в СФР (бывший ФСС), то настроить электронный документооборот можно самостоятельно через сервис Систему Электронного Документооборота (СЭДО).

Но мы всё же рекомендуем подключить сервис 1С-Отчетность для экономии времени и удобной сдачи отчетности. Сервис уведомляет в программе и через СМС о новых запросах от контролирующих органов.

У нас есть бонусы и скидки при подключении сервиса 1С-Отчетность, а в дополнение к основной техподдержке от разработчика, наша собственная техподдержка от сертифицированных специалистов «Е-Офис-24» реально помогает решать вопросы ещё быстрее.

Обращайтесь, подключим и настроим сервис бесплатно.

СЭДО – бесплатный электронный сервис, для быстрого обмена данными между медицинскими организациями, СФР (бывш. ФСС) и работодателем.

Обратите внимание! С 2023 года фонды ФСС и ПФР объединились в единый Социальный фонд (СФР). На подключение СЭДО и сдачу отчетности это никак не повлияло, все осталось по-прежнему. В программе 1С разделы получения и отправки запросов ФСС остались такими же, как и настройка подключения СЭДО, поэтому далее в тексте мы будем упоминать ФСС. Отправляемые отчеты в ФСС будут приходить в СФР.

Для работы потребуется наличие установленных сертификатов ФСС.

Если в программе уже используется электронный документооборот с ФСС, то устанавливать дополнительные сертификаты не нужно и «Этап 1» можно будет пропустить. В противном случае, для настройки СЭДО необходимо самостоятельно установить соответствующие сертификаты ФСС.

Этап № 1. Загрузка и установка сертификатов ФСС

Загрузить сертификаты необходимо с государственных порталов с сайта ФСС.

После этого необходимо установить оба сертификата встроенными средствами Windows.

Для этого откройте загруженный файл сертификата и выполните все пункты: «Установить сертификат...» → «Текущий пользователь» → «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» → «Обзор» → «Другие пользователи» → «ОК»:

Этап № 2. Подключение СЭДО в 1С на примере программы 1С:Зарплата и управление персоналом

После того, как сертификаты ФСС были установлены на ваш компьютер, можно переходить в программу 1С:ЗУП и выполнять следующие шаги по подключению.

Рекомендуем перейти на облачную версию 1С:Зарплата и управление персоналом – функционал программы не отличается от обычной, но гораздо удобнее благодаря возможности удаленного онлайн доступа, резервным копиям и автоматическим обновлениям без доплат. Попробуйте бесплатный тестовый доступ 14 дней. Можно загрузить свои базы 1С и выгрузить в любое время.

Шаг № 1. Подключить СЭДО в 1С: ЗУП вы можете из карточки организации в разделе ЭДО.

Для этого перейдите «Настройки» → «Организации». В карточке необходимой вам организации перейдите в раздел «ЭДО». Напротив строки «Электронный документооборот с ФСС:» нажмите на гиперссылку «Не используется»:

Шаг № 2. Откроется форма «Настройки обмена с ФСС».

Установите флажок напротив «Использовать электронный документооборот с органами ФСС», после укажите соответствующий сертификат страхователя в поле «Сертификат страхователя». В полях «Сертификат ФСС для 4-ФСС, ПВСО» и «Сертификат ФСС для ЭЛН, ПОВЭД, ССВ, СЭДО» необходимо указать сертификаты ФСС, установленные в Этапе 1. После нажать кнопку «Записать и закрыть»:

Шаг № 3. После успешного добавления сертификата страхователя и сертификатов ФСС, в карточке организации в разделе «ЭДО» напротив строки «Электронный документооборот с ФСС:» статус сменится на «Включен»:

Готово. После проделанных действий подключение «Системы Электронного Документооборота (СЭДО)» с ФСС считается завершенным.

Чтобы разобрать на примере как работает СЭДО ФСС вы можете обратиться к инструкции Сведения о застрахованных лицах (ФСС) в программе ЗУП 3.1.

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