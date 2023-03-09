Отчетность в СФР

Сведения о застрахованных лицах (ФСС) в программе ЗУП 3.1

Рассмотрим способы создания и отправки сведений в ФСС в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (ЗУП).

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Сведения о застрахованных лицах (ФСС) в программе ЗУП 3.1
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Организации должны предоставлять в ФСС сведения о сотрудниках. Данные передаются в фонд документом «Сведения о застрахованных лицах». Рассмотрим способы создания и отправки сведений в ФСС в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (ЗУП).

Обратите внимание! С 2023 года фонды ФСС и ПФР объединились в единый Социальный фонд России (СФР). На сдачу отчетности через СЭДО это никак не повлияло, все осталось по-прежнему. Разделы получения и отправки запросов ФСС остались такими же, как и настройка подключения СЭДО.

Этап № 1. Подготовка к отправке сведений о застрахованных лицах

Шаг № 1. Создание сведений к отправке доступно в разделе «Кадры» → «Сведения о застрахованных лицах (ФСС)».

Откроется форма Сведения о застрахованных лицах (ФСС), в которой отображается вся необходимая информация о сведениях. Есть возможность поставить отбор по состоянию подготовки сведений, а также по организации и подразделению.

Двойным щелчком левой кнопки мыши по нужному сотруднику откроется следующее окно с представленными сведениями для формирования.

Обратите внимание! Подготовить сведения можно по нескольким сотрудникам одновременно, выделив нужных сотрудников в списке, что позволяет существенно сократить время создания сведений.

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Сведения также можно сформировать из документов Прием на работу и Увольнение по кнопке «Создать на основании».

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Шаг № 2. Сведения в документе заполняются автоматически на основании кадровых данных сотрудника. Проверяем правильность заполнения, после чего проводим документ, нажав «Провести» или «Провести и закрыть»

При проведении документа выполняется программная проверка заполнения и сведение принимает состояние Проведен и готов к отправке в ФСС. Если какие-то данные будут не заполнены или заполнены некорректно, то программа сообщит об этом.

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Шаг № 3. Далее на рабочем месте Сведения о застрахованных лицах (ФСС) через кнопку «...» можем распечатать необходимые документы.

Там же есть возможность пометить сведения как принятые фондом, в случае, если сведения по этому сотруднику уже были сданы. Для этого выделяем нужную строку с сотрудником и нажимаем «...» → «Отметить сведения как принятые фондом», после чего состояние изменится на Принят ФСС.

Внизу рабочего места сведений доступна ссылка на справочник Сведения о застрахованных лицах, в котором находятся все сформированные ранее сведения.

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Рекомендуем перейти на облачную версию 1С:Зарплата и управление персоналом – функционал программы не отличается от обычной, но гораздо удобнее благодаря возможности удаленного онлайн доступа, резервным копиям и автоматическим обновлениям без доплат.

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Этап № 2. Отправка сведений о застрахованных лицах в ФСС через СЭДО

Если вы пользуетесь сервисом 1С-Отчетность или у вас подключен в программе Социальный электронный документооборот с ФСС (СЭДО), то вы можете отправить Сведения о застрахованных лицах в ФСС прямо из программы 1С.

Шаг № 1. Сделать это можно через раздел «Кадры» → «Сведения о застрахованных лицах (ФСС)».

Выделяем необходимых сотрудников и нажимаем «Отправить». В открывшемся окне отправки сведений через СЭДО подтверждаем выбор сотрудников, по которым будут отправлены сведения и нажимаем «Отправить в фонд»

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Шаг № 2. Отправить сведения в фонд можно так же из карточки самого сведения по кнопке «Отправить в фонд».

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Шаг № 3. После отправки станет активна кнопка «Проверить наличие ответа ФСС», по ней мы можем получить входящие сообщения от ФСС.

После получения ответа от ФСС состояние сведения принимает соответствующее состояние.

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Обратите внимание! Ответы от ФСС, по отправленным сведениям о застрахованных лицах, не приходят автоматически. Получить сообщения от ФСС возможно только самостоятельно нажав кнопку «Проверить наличие ответов ФСС».

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