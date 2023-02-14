Детские вычеты в 2023 году: изменения по НДФЛ

Кому положен вычет

Право на стандартный налоговый вычет имеют налогоплательщики, которые обеспечивают детей. К ним относятся и приемные родители, опекуны и их супруги. Нерезиденты (в любом статусе) не имеют права на эту налоговую льготу.

К каким доходам применяют вычет. Лимит в 2023 году

Стандартный вычет применяется к доходам основной налоговой базы. К ним относятся зарплата, премии, отпускные, материальная помощь (сверх вычета), деньги, выплачиваемые по срочным договорам, доходы от аренды (физического лица), а также – средства, перечисляемые в соответствии с другими гражданско-правовыми договорами.

Нельзя уменьшить на сумму вычета доходы, не имеющие отношения к основной налоговой базе (например, дивиденды).

Работник может получать льготу, пока его доход с начала года не достигнет установленного лимита. В 2023 году он составляет 350 000 рублей. Уменьшить налогооблагаемый доход на стандартный вычет после достижения указанного лимита нельзя. Суммирование доходов в целях контроля лимита выполняется нарастающим итогом, с 1 января года.

Для контроля лимита суммируйте только те доходы, к которым применяется стандартный вычет:

зарплаты, премии, надбавки;

отпускные, компенсации за неиспользованный отпуск;

больничные;

выплаты по гражданско-правовым договорам физлицам, которые не зарегистрированы как ИП.

Доходы, которые частично освобождены от НДФЛ, необходимо суммировать для расчета предельной величины только в части, облагаемой налогом.

К этому типу выплат относят:

суточные по внутрироссийским (свыше 700 руб.) и зарубежным (свыше 2 500 руб.) командировкам;

стоимость подарков, превышающих 4 000 рублей за год;

материальную помощь при рождении или усыновлении ребенка (свыше 50 тысяч рублей на каждого малыша);

иные виды материальной помощи (суммы свыше 4 000 руб.).

Удобнее всего рассчитывать доходы и установленные лимиты с применением специализированных программ. С помощью 1С:Зарплата и управление персоналом вы сможете отслеживать все виды выплат сотрудникам и избегать ошибок в расчете налоговой базы.

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Размер детских вычетов

Размер стандартного вычета зависит от количества детей, наличия у них инвалидности и от статуса опекуна.

Семьи, имеющие одного или двух детей, могут воспользоваться вычетом в размере 1 400 рублей на каждого ребенка. Вычет предоставляется независимо от возраста детей до достижения 18 лет. Если ребенок учится на дневном отделении, льгота продлевается до 24 лет. Право на вычет имеют как родители и их супруги, так и усыновители/приемные родители и их супруги.

Уменьшать налоговую базу на 3 000 рублей можно сотруднику, который предоставил все документы на третьего и последующих детей. Аналогично предыдущей ситуации, необходимо считать детей всех возрастов.

Право на повышенный вычет есть у сотрудников, которые воспитывают детей-инвалидов I или II группы. Размер вычета для опекунов, попечителей – 6 000 рублей, для родителей и усыновителей – 12 000 рублей.

Одинокий родитель или один из родителей, если второй отказался от права на получение вычета, может получить вычет в двойном размере. Чтобы воспользоваться двойным вычетом, работнику необходимо подать письменное заявление (неважно, в каком формате).

Важные нюансы

Вычет положен сотрудникам, которые участвуют в обеспечении неусыновленных детей.

Например, отчим вправе получить вычет за ребенка своей жены, которого он содержит, но юридически не усыновил.

Регистрация и место фактического проживания ребенка для получения вычета не важны.

Поэтому отец, который живет отдельно, но платит алименты за детей, вправе получить вычет. Все, что ему нужно – представить документы, подтверждающие факт оплаты.

Если родитель лишен родительских прав, но при этом продолжает обеспечивать своих детей – он также имеет право на вычет.

При этом лишение родительских прав не влияет ни на количество детей, на которых распространяется вычет, ни на размер вычета.

Например, родитель с тремя детьми, если на двух старших он был лишен родительских прав, все равно может получить вычет на третьего ребенка.

Документы для предоставления вычета

Базовый документ для старта процедуры оформления вычетов – заявление. Его оформляют в произвольной форме и подают до окончания текущего налогового периода – до конца календарного года. Если работник опоздает с заявлением – он сможет вернуть переплату по НДФЛ только через налоговую инспекцию.

Второй важный документ – справка о доходах и суммах налога с других мест работы. Ее нужно запросить, если сотрудник работает не с начала календарного года или работает по совместительству в другой организации. Справка оформляется по типовой форме КНД 1175018.

Эту справку можно легко и быстро сформировать в облачных программах 1С:Бухгалтерия и 1С:Зарплата и управление персоналом.

А с помощью нового сервиса 1С:Кабинет сотрудника сотрудники смогут запрашивать справки со своего телефона, бухгалтер получит заявление прямо в программе 1С и сможет отправить справку нажатием одной кнопки.

Также необходимо представить свидетельство о рождении ребенка и справку из учебного заведения, если ребенок не достиг 24 лет и учится на дневном отделении.

Родители детей-инвалидов для получения вычета должны предоставить справку об инвалидности. Родители, имеющие нескольких детей, обязаны предоставить свидетельства о рождении на каждого из них, даже на тех, на кого вычет не предоставляется.

Как предоставляется вычет

Налоговые вычеты нужно предоставить работнику, начиная с того момента, когда бухгалтерия организации получит все необходимые документы. Работник имеет право подать заявление в любом месяце текущего года, при этом вычеты предоставляются за все месяцы с начала года, когда у него возникло право на их получение. В том числе вычеты предоставляются с месяца, когда ребенок родился, был усыновлен или передан под опеку, и могут быть использованы до достижения им 18 или 24 лет, после чего они прекращаются.

С 2023 года датой получения дохода признается дата его фактической выплаты. Заработную плату относят к доходам того месяца, когда ее выплатили.

Пример: У сотрудника есть один ребенок. Ему положен вычет в размере 1 400 руб. Организация 25-го марта перечисляет авансовый платеж за март, а 10 апреля – зарплату за вторую половину марта. Выплаты относятся к доходам разных периодов, поэтому вычет можно применить к каждой из них. К авансу за апрель перечисленному 25 апреля, вычет не применяется, так как его уже предоставили в этом месяце к выплате от 10 апреля.

Детские вычеты можно применять как к авансу (первой части зарплаты), так и к окончательному расчету по зарплате. Бухгалтер сам решает, к какой части выплаты применить вычет.

Но есть нюанс: если вычет применили к первой выплате в месяце, а по итогам месяца доход превысил 350 000 руб., тогда нужно доудержать НДФЛ со второй выплаты в этом месяце.

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