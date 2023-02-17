Безопасность, удобство и скорость: почему выбирают «1С» в облаке

На первый взгляд, облачные и коробочные программы 1С ничем не отличаются, ведь функционал полностью идентичен. Но тогда почему все больше компаний начинают предпочитать «облако»?

Немного поясним о типах программ.

«Коробочная 1С» – это локальная версия программы 1С, т.е. программа устанавливается на рабочий компьютер. Для хранения информации программа использует базу данных, которая также находится на компьютере. Все вычисления происходят за счет ресурсов компьютера.

Раньше программы поставлялись только на дисках в коробках, поэтому название «коробочная» привязалось исторически. Сейчас же, в основном, продается электронная лицензия, а дистрибутив программы скачивается через интернет.

«Облачная 1С» или «1С в облаке» – это точно такая же программа 1С, только данные хранятся и обрабатываются на удаленном сервере, соответственно вся нагрузка идёт на сервер, а не на компьютер пользователя.

Во-первых, 1С в облаке удобней

Всегда обновленные базы – без вашего участия

Коробочную версию приходится обновлять вручную, при этом для получения обновлений приходится оплачивать ежегодное сопровождение. Облачная 1С будет обновляться автоматически по нужному вам расписанию, например, по ночам, когда вы не работаете и вам даже не придётся оставлять компьютер включенным.

Вы начинаете рабочий день, а новые формы отчетов и важные обновления уже доступны в вашей программе, вам не приходится ждать специалиста, который будет обновлять 1С и займет рабочее место бухгалтера на время выполнения работ по обновлению.

Но бывают ситуации, когда полностью автоматическое обновление не подходит. Стоит отметить, в облачном сервисе «Е-Офис 24», помимо автоматического обновления, для таких случаев предусмотрено «полуавтоматическое» и «ручное» обновление.

Можно работать удаленно – без привязки к офису

В случае с «коробкой» пользователи оказываются привязанными к рабочим местам. Срочно поработать в программе 1С в нерабочее время не получится, если пользователь за пределами офиса. Если бухгалтер не успевает отправить отчетность, приходится задерживаться в офисе.

В облачной версии программы работа возможна в любом месте, где есть интернет, при этом даже не понадобится дополнительно устанавливать программы. Можно подключиться к облаку и поработать с документами с любого устройства. Для мобильных устройств также есть специальные приложения.

1С в облаке – это ещё и быстро

Работает быстрее

Облачная 1С не загружает компьютер, поскольку все вычисления выполняются на удаленном сервере. Благодаря этому скорость работы облачной версии заметно выше, по сравнению с коробочной версией.

Быстрее запускается

Так же быстро настраивается рабочее место: не приходится тратить время на приобретение лицензии, заниматься поиском соответствующего специалиста и ожидать, когда он все установит и подготовит к работе. Облачная версия 1С готова к работе сразу после регистрации. Техническая поддержка помогает с переносом баз 1С в облако.

Вы также можете самостоятельно перенести свои базы 1С в несколько простых шагов, воспользовавшись инструкцией по переносу баз 1С в облако.

Посмотрите видео, как легко начать работать с 1С в облаке за 4 минуты:

Главное о 1С в облаке – это безопасность

Одна из серьезных проблем для пользователей коробочных версий – это повреждение или потеря информационных баз. Никто не переживает, пока это не случится.

Атаки вирусами-шифровальщиками, компьютерные сбои или хищения приводят, как правило, к долгому восстановительному процессу и он далеко не всегда заканчивается успешно.

Расположенная в облаке база достаточно надежно защищена от внешних факторов и подобные неприятности не представляют опасности.

Всегда есть резервные копии баз

В коробочной версии можно осуществлять резервное копирование. Но в реальной работе зачастую этого не делают. В результате возникающих проблем обнаруживается отсутствие резервных копий или их хранение выполнялось вместе с рабочей информационной базой.

В облачной версии ежедневно автоматически создаются резервные копии на сторонний сервер. В случае необходимости базы можно восстановить из резервных копий за последние две недели.

Бесперебойная работа

Известны ситуации, когда в ходе проверок представители Федеральной налоговой службы или правоохранительных органов у предприятий изымают компьютерную технику и при использовании коробочных версий 1С работа парализуется.

При работе в облачной 1С базы не хранятся на компьютерах, можно легко продолжить работу с другого устройства, достаточно войти в свою учетную запись для доступа к базам.

Чтобы понять все удобства, нужно пробовать

В облаке вы запустите полноценную работу с программой 1С в гораздо более короткое время, точнее – в течение нескольких минут, по сравнению с приобретением и установкой коробочного решения.

В сервисе «Е-Офис 24» бесплатный тестовый период позволит вам в течении 14 дней ознакомиться со всеми преимуществами без ограничений функциональных возможностей программ.

Вам будет доступно как создание демонстрационных баз, так и установка чистых баз, а также перенос своей существующей базы в облако с возможностью выгрузить обратно в любое время

Попробуйте все удобства программ 1С в облаке

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