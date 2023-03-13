Как перенести и загрузить базу в облако 1С:Фреш?

Бесплатный доступ на 1 месяц дает возможность поработать в облачном сервисе с доступом к программе 1С через интернет ничего не оплачивая.

Есть два основных способа переноса базы в сервис 1С:Фреш.

Автоматический переход. Ручной переход (выгрузка из локальной базы и загрузка в облака).

Покажем инструкции как загрузить базу в 1С:Фреш с примерами каждого из этих способов. Перенесём базы на примере 1С: Бухгалтерия, с другими программами 1С все происходит аналогично, могут лишь отличаться названия разделов.

Оба способа реализуются из одной формы в разделе «Администрирование» → «Перейти в облачный сервис».

Следующие шаги выбираем в зависимости от предпочитаемого способа перехода.

Как перенести базу в 1С:Фреш автоматически

Инструкция по автоматическому переходу из локальной версии в облако Фреш.

Ставим флажок «Введите адрес сервиса для автоматического перехода:» и указываем адрес 1cfresh.com.

Далее указываем логин и пароль для входа в личный кабинет 1cfresh под пользователем с правами владельца абонента.

Если у вас еще нет логина и пароля для входа в облачный сервси 1cfresh, оставьте заявку в форме «Попробовать 1С:Фреш 30 дней бесплатно» – отправим вам код приглашения для подключения к сервису.

Следующим шагом оставляем по умолчанию флажок «Выгрузка всех данных в файл» и жмем «Далее».

На третьем шаге есть возможность сопоставить существующих пользователей в личном кабинете и самой программы и предоставить этим пользователям право доступа к программе в облаке. Права доступа в дальнейшем можно изменить через личный кабинет.

Жмем «Продолжить». Затем, указываем название загружаемому приложению (название вашей конфигурации программы 1С) и режим выгрузки. Ставим флажок напротив режима «Полный» и жмем «Выгрузить данные».

Следующим окном открывается сообщение о том, что выгрузка данных началась, необходимо подождать...

Данный процесс может занять продолжительное время, поэтому, действительно, остается только ждать.

По завершению жмем «Завершить».

После завершения выгрузки видим, что в Личном кабинете 1cfresh появилась ваша база, сейчас у нее состояние «Конвертируется» -это означает, что она еще загружается в сервис. Необходимо дождаться состояния «Используется», после чего можно заходить в программу

Как загрузить бузу в 1С:Фреш вручную

Для ручного перехода в сервис 1cfresh понадобится выгрузить файл базы в формате data_dump.zip.

Для этого в форме «Администрирование» → «Перейти в облачный сервис» выбираем второй пункт «Получите файл выгрузки для ручного перехода»

Дальнейшие шаги как выгрузить базу 1С в формат data_dump.zip мы уже описывали в статье «Как выгрузить и перенести базы 1С в облако?», подробнее смотрите пункт инструкции «Как выгрузить базу в файл в формате Data_dump.zip».

После выгрузки базы в файл data_dump.zip, переходим в личный кабинет 1cfresh.

На начальной странице жмем кнопку «Загрузить базу в сервис». Указываем ваш часовой пояс, в строке «Файл данных» выбираем на компьютере выгруженный ранее файл базы в формате data_dump.zip и жмем «ОК»

Выбираем «Далее», начнет выполняться анализ файла, после чего сервис автоматически определяет Вид приложения и дает ему наименование (наименование приложения можно изменить на удобное для вас). Жмем «Далее». Следующим шагом указываем каким пользователям вы хотите предоставить доступ к программе и жмем «Далее».

Видим сообщение о том, что процесс загрузки инициирован и приложение появилось в списке в состоянии «Конвертируется»:

Аналогично предыдущему способу загрузки, дожидаемся изменения состояния на "Используется«,после чего можем подключаться, проверять данные в базе.

Теперь вы можете начинать работать в облачной программе через интернет в сервисе 1С:Фреш.

Посмотрите вторую инструкцию:

Как выгрузить и перенести базы в 1С облако (Аренда 1С)? – тут описали как выгружать базы 1С в различные форматы для переноса в облачные сервисы и показали как загружать базу в сервис аренды 1С в облаке от «Е-Офис 24».

Кстати, в заметке о «Е-Офис 24» упоминали чем сервис «Аренда 1С в облаке» отличается и удобнее сервиса 1С:Фреш.

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