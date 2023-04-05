Не пора ли в отпуск? Как увеличить шансы поехать на море с помощью аренды 1С и пассивного дохода бухгалтера

Это вызывает неудобства:

базы занимают много места на компьютере;

требуют постоянных платных обновлений;

нужно не забыть создать резервную копию на случай сбоя или поломки компьютера.

Эти проблемы можно легко решить переходом на 1С в облаке. Давайте узнаем, почему этот способ стоит внимания.

Ученые прогнозируют сильную облачность

И речь совсем не о погоде. Облачные технологии вызывают интерес у бухгалтеров и организаций, ведь они позволяют подключаться к нужным программам через удаленный сервер.

Это дает целый ряд преимуществ:

доступ к 1С с любого устройства;

возможность работать удаленно;

высокий уровень сохранности данных;

автоматические обновления и резервное копирование;

быстрая скорость работы программы, которая не зависит от характеристик компьютера;

экономия финансов.

И это далеко не полный перечень! Еще один неочевидный плюс – это возможность получать пассивный заработок от компании, у которой вы арендуете программу в облаке.

Пассивный доход от партнерской программы

Партнерские программы позволяют получить новый пассивный источник заработка благодаря подключению к облачной 1С ваших клиентов, коллег и знакомых.

Уже слышим немой вопрос: «Это всё похоже на пирамиду. Можно ли верить?» Давайте сделаем вдох и поговорим детально.

Наверняка у вас нередко случалась такая ситуация: вы долго пользовались сервисом, успели изучить его в работе, выявили очевидные плюсы. И вдруг во время разговора знакомый просит вас дать ему рекомендацию. Конечно, вы сразу же вспомните про сервис, который постоянно используете. Максимум, что вы получите в ответ на ваш совет – фразу "спасибо«‎. Но гораздо приятнее вдобавок к благодарности еще и получить деньги, как считаете?

Партнерские программы – обычная практика для многих компаний. Пирамидой это является только в одном единственном случае: если вы сотрудничаете с недобросовестной фирмой. Риск минимален, если вы выбираете проверенную организацию. К примеру, «Е-Офис 24».

Шагая по облакам

Мы предлагаем не только аренду программ 1С, но и партнерскую программу, подключиться к которой достаточно просто:

регистрируемся в качестве партнера и получаем реферальную ссылку;

распространяем ссылку среди клиентов, коллег и знакомых;

система считывает переход и видит, что пользователь пришел от вас;

новый пользователь оплачивает тариф, а вы получаете комиссию с этой суммы.

Комиссия платится ежемесячно с каждой оплаты.

На сайте вы найдете калькулятор, с помощью которого можно рассчитать ожидаемый размер комиссии и понять, на какую сумму можно рассчитывать.

Наши постоянные партнеры в среднем получают порядка 10-15 тысяч рублей каждый месяц. Если подсчитать все комиссии за год при условии постоянных оплат, то выходит приличная сумма, которую вы можете потратить на своё усмотрение.

К примеру, это может стать отличным шансом накопить на долгожданный отпуск в теплой стране. Ставьте перед собой большие цели, а мы поможем ускорить их исполнение.

Ёжик в тумане (отвечаем на основные вопросы)

В этом разделе мы ответим на пять популярных вопросов. Перед заключением соглашения нужно знать все подробности, чтобы не оказаться тем самым ёжиком в тумане.

Меня устраивает моя зарплата. Зачем мне нужно партнерство?

Вам всегда есть куда расти, а партнерская программа станет отличным способом увеличить заработок и при этом не отнимет много времени. Став партнером, вы сможете пассивно накопить на то, что пока что не можете себе позволить: путешествие, ремонт квартиры, новую технику.

Владельцы бизнеса, сотрудничающие с нами, таким образом получат дополнительные деньги на развитие своего дела. Подключившись к программе, вы можете рассчитывать на постоянные выплаты, ведь наш продукт долгосрочный и люди пользуются им не один месяц.

Партнерская программа подходит только бухгалтерам?

Нашим партнером может стать айти-специалист, предприниматель, администратор паблика для бизнеса и бухгалтеров, а также любое физическое лицо. Важный момент, который сыграет роль: наличие у вас базы знакомых, которые заинтересованы в подключении к 1С через облако.

Я правда буду зарабатывать и при этом ничего не делать?

Некоторые действия с вашей стороны всё же понадобятся. Ваша основная задача как партнера – привести человека на сайт и довести его до регистрации. Все остальные моменты мы берем на себя: поможем вашему клиенту подобрать подходящую программу, выбрать тариф и разобраться во всех тонкостях работы. Вам же необходимо продолжать распространять реферальную ссылку и дождаться регистрации пользователя. При необходимости вы можете сами зарегистрировать клиента через свой личный кабинет.

Где я могу выкладывать реферальную ссылку?

Рассказывайте об аренде 1С в облаке через ваши каналы связи: публикуйте ссылку и информацию в вашем блоге или форуме, на сайте, в группах соцсетей, в e-mail рассылках.

Я уже подключил несколько пользователей к облаку. Что дальше?

В личном кабинете на сайте вы можете отслеживать всю статистику: количество пользователей, пришедших от вас; суммы оплат тарифов и ваши проценты. Комиссия будет поступать всё то время, пока клиент вносит оплату. Деньги можно выводить на расчетный счет или банковскую карту.

Летаем в облаках на высокой скорости вместе с «Е-Офис 24»

Станьте нашим партнером, чтобы начать зарабатывать уже сегодня! Рассказывайте об удобном сервисе аренды 1С среди ваших знакомых и получайте стабильные выплаты.

Попробуйте зарегистрироваться на сайте и позовите своих первых клиентов, чтобы посмотреть, как всё работает. А мы всегда будем рядом, чтобы помочь на любом этапе! Узнайте подробнее о партнерской программе Подробнее о аренде 1С в облаке

Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: LjN8KDSNe