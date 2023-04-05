Не пора ли в отпуск? Как увеличить шансы поехать на море с помощью аренды 1С и пассивного дохода бухгалтера

Это вызывает неудобства:
базы занимают много места на компьютере;
требуют постоянных платных обновлений;
нужно не забыть создать резервную копию на случай сбоя или поломки компьютера.
Эти проблемы можно легко решить переходом на 1С в облаке. Давайте узнаем, почему этот способ стоит внимания.
Ученые прогнозируют сильную облачность
И речь совсем не о погоде. Облачные технологии вызывают интерес у бухгалтеров и организаций, ведь они позволяют подключаться к нужным программам через удаленный сервер.
Это дает целый ряд преимуществ:
доступ к 1С с любого устройства;
возможность работать удаленно;
высокий уровень сохранности данных;
автоматические обновления и резервное копирование;
быстрая скорость работы программы, которая не зависит от характеристик компьютера;
экономия финансов.
И это далеко не полный перечень! Еще один неочевидный плюс – это возможность получать пассивный заработок от компании, у которой вы арендуете программу в облаке.
Пассивный доход от партнерской программы
Партнерские программы позволяют получить новый пассивный источник заработка благодаря подключению к облачной 1С ваших клиентов, коллег и знакомых.
Уже слышим немой вопрос: «Это всё похоже на пирамиду. Можно ли верить?» Давайте сделаем вдох и поговорим детально.
Наверняка у вас нередко случалась такая ситуация: вы долго пользовались сервисом, успели изучить его в работе, выявили очевидные плюсы. И вдруг во время разговора знакомый просит вас дать ему рекомендацию. Конечно, вы сразу же вспомните про сервис, который постоянно используете. Максимум, что вы получите в ответ на ваш совет – фразу "спасибо«. Но гораздо приятнее вдобавок к благодарности еще и получить деньги, как считаете?
Партнерские программы – обычная практика для многих компаний. Пирамидой это является только в одном единственном случае: если вы сотрудничаете с недобросовестной фирмой. Риск минимален, если вы выбираете проверенную организацию. К примеру, «Е-Офис 24».
Шагая по облакам
Мы предлагаем не только аренду программ 1С, но и партнерскую программу, подключиться к которой достаточно просто:
регистрируемся в качестве партнера и получаем реферальную ссылку;
распространяем ссылку среди клиентов, коллег и знакомых;
система считывает переход и видит, что пользователь пришел от вас;
новый пользователь оплачивает тариф, а вы получаете комиссию с этой суммы.
Комиссия платится ежемесячно с каждой оплаты.
На сайте вы найдете калькулятор, с помощью которого можно рассчитать ожидаемый размер комиссии и понять, на какую сумму можно рассчитывать.
Наши постоянные партнеры в среднем получают порядка 10-15 тысяч рублей каждый месяц. Если подсчитать все комиссии за год при условии постоянных оплат, то выходит приличная сумма, которую вы можете потратить на своё усмотрение.
К примеру, это может стать отличным шансом накопить на долгожданный отпуск в теплой стране. Ставьте перед собой большие цели, а мы поможем ускорить их исполнение.
Ёжик в тумане (отвечаем на основные вопросы)
В этом разделе мы ответим на пять популярных вопросов. Перед заключением соглашения нужно знать все подробности, чтобы не оказаться тем самым ёжиком в тумане.
Меня устраивает моя зарплата. Зачем мне нужно партнерство?
Вам всегда есть куда расти, а партнерская программа станет отличным способом увеличить заработок и при этом не отнимет много времени. Став партнером, вы сможете пассивно накопить на то, что пока что не можете себе позволить: путешествие, ремонт квартиры, новую технику.
Владельцы бизнеса, сотрудничающие с нами, таким образом получат дополнительные деньги на развитие своего дела. Подключившись к программе, вы можете рассчитывать на постоянные выплаты, ведь наш продукт долгосрочный и люди пользуются им не один месяц.
Партнерская программа подходит только бухгалтерам?
Нашим партнером может стать айти-специалист, предприниматель, администратор паблика для бизнеса и бухгалтеров, а также любое физическое лицо. Важный момент, который сыграет роль: наличие у вас базы знакомых, которые заинтересованы в подключении к 1С через облако.
Я правда буду зарабатывать и при этом ничего не делать?
Некоторые действия с вашей стороны всё же понадобятся. Ваша основная задача как партнера – привести человека на сайт и довести его до регистрации. Все остальные моменты мы берем на себя: поможем вашему клиенту подобрать подходящую программу, выбрать тариф и разобраться во всех тонкостях работы. Вам же необходимо продолжать распространять реферальную ссылку и дождаться регистрации пользователя. При необходимости вы можете сами зарегистрировать клиента через свой личный кабинет.
Где я могу выкладывать реферальную ссылку?
Рассказывайте об аренде 1С в облаке через ваши каналы связи: публикуйте ссылку и информацию в вашем блоге или форуме, на сайте, в группах соцсетей, в e-mail рассылках.
Я уже подключил несколько пользователей к облаку. Что дальше?
В личном кабинете на сайте вы можете отслеживать всю статистику: количество пользователей, пришедших от вас; суммы оплат тарифов и ваши проценты. Комиссия будет поступать всё то время, пока клиент вносит оплату. Деньги можно выводить на расчетный счет или банковскую карту.
Летаем в облаках на высокой скорости вместе с «Е-Офис 24»
Станьте нашим партнером, чтобы начать зарабатывать уже сегодня! Рассказывайте об удобном сервисе аренды 1С среди ваших знакомых и получайте стабильные выплаты.
Попробуйте зарегистрироваться на сайте и позовите своих первых клиентов, чтобы посмотреть, как всё работает. А мы всегда будем рядом, чтобы помочь на любом этапе!
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Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: LjN8KDSNe