Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Новый размер ставок НВОС в 2023 году для платежей за негативное воздействие на окружающую среду

Правительство в текущем году своим постановлением № 437 от 20.03.2023 внесло изменения в предыдущие правовые акты и увеличило плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Документ касается юридических лиц и ИП в части выбросов в атмосферу, сбросов в воду и загрязнения почвы.

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Новый размер ставок НВОС в 2023 году для платежей за негативное воздействие на окружающую среду
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Опубликованный 30.03.2023 нормативный акт действует для всех хозяйствующих субъектов с 20.03.2023 года и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2023 года.

Повышающий коэффициент

Главным нормативно-правовым документом по защите природы и основанием взимания платы за НВОС является № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 2002 года. Перечень загрязняющих веществ принят распоряжением Правительства в 2015 году.

В этом списке находятся 254 вредных вещества для атмосферы, 249 – для воды и 63 – для почвы. Для большей части указанных веществ установлена базовая ставка платы за НВОС постановлением Правительства № 913 от 2016 года с изменениями и дополнениями.

После принятия рассматриваемого здесь постановления № 437 базовые ставки остаются на прежнем уровне. При этом введен коэффициент, на который нужно умножать ставки при расчете платы за НВОС. Размер повышающего коэффициента равен 1,26.

Дополнительные коэффициенты платы за НВОС в 2023 году

При расчете нужно также учитывать предусмотренные законами и подзаконными актами дополнительные коэффициенты:

  • при работе предприятий в заповедниках, на объектах и территориях, находящихся под особым контролем на основе федеральных законов, применяется коэффициент 2 (п. 2 постановления № 913 от 2016 года); иначе говоря, базовая ставка умножается на 2, а затем на 1,26;

  • для мотивации организаций уменьшать уровень выброса и сброса вредных веществ за счет проведения модернизации производств и постройки систем очистных сооружений коэффициент снижается до нуля согласно ст. 16.3 № 7-ФЗ; также по данной статье юридическое лицо должно применять повышающие коэффициенты 25 или 100 при превышении предельно допустимых норм;

  • с 1 марта 2023 после вступления в действие изменений в № 7-ФЗ предприятие вправе отнести часть сырья и материалов, оставшихся после хозяйственной деятельности, к побочному продукту согласно новой ст. 51.1 в законе, где применяется коэффициент 0 при условии использования побочного продукта в дальнейшем производстве или при продаже третьим лицам для переработки;

  • в случае хранения побочного продукта в местах для отходов взимается плата по базовой ставке с коэффициентом 52, если нарушение длилось больше 11 месяцев и базовой ставке с коэффициентом 1, если длительность хранения была меньше периода в 11 месяцев.

Правительство разрабатывает в данный момент перечень веществ, которые можно отнести к побочным продуктам. До момента его принятия организации и ИП определяют их принадлежность к отходам или побочному продукту самостоятельно, с учетом законодательства.

Сроки платы за НВОС

Срок платежа за НВОС установлен не позднее 1 марта после отчетного периода в календарный год (ст. 16.4 № 7-ФЗ). Авансовые ежеквартальные платежи должны быть направлены в бюджет не позднее 20 апреля, 20 августа и 20 октября. По итогам года делается окончательный платеж.

Следующие лица производят оплату раз в год:

  • организации малого и среднего бизнеса;

  • вновь зарегистрированные юридическое лица или ИП;

  • лица, которые платят за размещение отходов под видом побочных продуктов;

  • предприятия горной промышленности за отходы согласно № 343-ФЗ от 14.07.2022, который начнет действовать с 01.09.2023.

Закон № 343-ФЗ вносит изменения в закон о недрах от 1992 года.

Резюме

Таким образом, постановление Правительства № 437 вводит новый повышающий коэффициент 1,26, на который нужно умножить базовую ставку. С учетом этого коэффициента нужно произвести авансовые ежеквартальные платежи за НВОС в 2023 году и произвести окончательный расчет с бюджетом до 01.03.2024 года.

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