Разъяснение ФНС: как ИП может уменьшить стоимость патента на сумму взносов «за себя»

Ответ на этот вопрос дан в письме ФНС от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@.

Комментарий: ИП вправе уменьшить налог по ПСН на сумму уплаченных ФСВ (фиксированных страховых взносов). Об этом говорится в ст. 346.51 НК. С введением ЕНП в обязанность налогоплательщиков вошло направление уведомления с указанием КБК и суммы каждого налога. Что касается ПСН, то платеж указывается за минусом ФСВ.

Обязательное условие: они должны быть уплачены, то есть суммы, имеющейся в распоряжении налогоплательщика на ЕНС, должно быть достаточно для исполнения всех обязательств.

Для предпринимателя есть два варианта уплаты взносов «за себя»:

В рамках ЕНП, когда платеж производится одной суммой, а в уведомлении дается расшифровка в разрезе налоговых обязательств. Право распоряжаться деньгами на ЕНС дает статья 78 НК.

Отдельной платежкой, указав соответствующий КБК. При формировании платежного поручения налогоплательщик обязан проверить сальдо по ЕНС. На нем должно быть достаточно средств, чтобы оплатить фиксированные страховые взносы.

В первом случае подается заявление о зачете указанной в нем суммы в счет уплаты страховых взносов. Во втором случае оно не требуется.

Напомним, что срок уплаты ФСВ для ИП – 31 декабря текущего года. Если их доходы более 300 тыс. рублей за календарный год, то с суммы превышения уплачивается 1% до 1 июля следующего за отчетным года. Однако им предоставлено право платить взносы «за себя» в течение года.

ФСВ за 2022 год, уплата которых произведена в 2023 году, уменьшают патентные платежи 2023 года.

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