Страховые взносы и ПСН

Разъяснение ФНС: как ИП может уменьшить стоимость патента на сумму взносов «за себя»

Налоговики рассказали, могут ли предприниматели, применяющие ПСН, уменьшить патентный платеж на сумму фиксированных страховых взносов, и как это сделать.

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Разъяснение ФНС: как ИП может уменьшить стоимость патента на сумму взносов «за себя»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ответ на этот вопрос дан в письме ФНС от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@.

Комментарий: ИП вправе уменьшить налог по ПСН на сумму уплаченных ФСВ (фиксированных страховых взносов). Об этом говорится в ст. 346.51 НК. С введением ЕНП в обязанность налогоплательщиков вошло направление уведомления с указанием КБК и суммы каждого налога.

Что касается ПСН, то платеж указывается за минусом ФСВ.

Обязательное условие: они должны быть уплачены, то есть суммы, имеющейся в распоряжении налогоплательщика на ЕНС, должно быть достаточно для исполнения всех обязательств.

Для предпринимателя есть два варианта уплаты взносов «за себя»:

  • В рамках ЕНП, когда платеж производится одной суммой, а в уведомлении дается расшифровка в разрезе налоговых обязательств. Право распоряжаться деньгами на ЕНС дает статья 78 НК.

  • Отдельной платежкой, указав соответствующий КБК. При формировании платежного поручения налогоплательщик обязан проверить сальдо по ЕНС. На нем должно быть достаточно средств, чтобы оплатить фиксированные страховые взносы.

В первом случае подается заявление о зачете указанной в нем суммы в счет уплаты страховых взносов. Во втором случае оно не требуется.

Напомним, что срок уплаты ФСВ для ИП – 31 декабря текущего года. Если их доходы более 300 тыс. рублей за календарный год, то с суммы превышения уплачивается 1% до 1 июля следующего за отчетным года. Однако им предоставлено право платить взносы «за себя» в течение года.

ФСВ за 2022 год, уплата которых произведена в 2023 году, уменьшают патентные платежи 2023 года.

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