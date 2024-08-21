Ключевые особенности работы с уведомлением об исчисленных суммах налогов
После запуска ЕНС и ЕНП появился новый вид отчета — уведомление об исчисленных суммах налогов, взносов, сборов и авансовых платежей.
Этот отчет дает налоговикам понять, куда и какую сумму требуется списать в текущем периоде. Его подают по тем налогам, по которым нет отчетности или отчетность предоставляется позже срока уплаты налога. Так, его подают перед уплатой НДФЛ и взносов за сотрудников, налога при УСН и ЕСХН, имущественных налогов.
Исключение действует только для самозанятых — они могут отчитываться привычным образом, без перехода на ЕНП.
Уведомление направляют электронно через сервис для сдачи отчетности или личный кабинет налогоплательщика. Установлен единый срок сдачи — 25 число месяца, в котором требуется уплатить налог. Сроки подачи могут переносить из-за выходных и праздников. Например, в августе 2024 года 25 число выпало на воскресенье, поэтому крайний срок подачи перенесен на понедельник, 26 августа.
Для уплаты налогов и сборов также установлен единый срок — 28 число.
Если не представить уведомление, то есть риск получить штраф — 200 рублей за каждый несданный отчет.
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Как отправить уведомление об исчисленных суммах налогов — 10 правил от ФНС
При подаче уведомления стоит ориентироваться на рекомендации налоговой. Специалисты ФНС советуют придерживаться этих десяти правил.
✓ ИП и юрлица подают уведомление только по тем налогам и сборам, которые следует уплатить до срока представления декларации (расчета).
К примеру, отчет направляют работодатели, которые платят НДФЛ за сотрудников, ведь срок уплаты налога раньше, чем срок подачи расчета 6-НДФЛ. Также отчет понадобится при уплате имущественных налогов: транспортного, земельного и налога на имущество. По этим налогам не предусмотрена подача декларации, уведомления по ним подают по итогам каждого квартала и года. Уведомления также сдают и по страховым взносам — ежемесячно, кроме марта, июня, сентября и декабря, так как в этих месяцах предусмотрена подача РСВ.
При этом по НДС уведомление готовить не нужно. Плательщики НДС подают только декларации — они делают это раньше, чем наступает крайний срок уплаты налога. Так, декларацию за 2 квартал требовалось подать до 25 июля, а уплатить 1/3 платежа только через три дня — 29 числа. Также нет обязанности подавать уведомления при уплате патента, торгового сбора, акцизов, налога на профессиональный доход и ряда других платежей.
✓ Налогоплательщики используют утвержденную форму уведомления.
Бланк есть в приказе ФНС от 02.11.2022 ЕД-7-8/1047@ (ред. от 16.01.2024).
✓ Уведомление подают в местную налоговую службу по месту учета налогоплательщика.
Если это юрлицо, то по юридическому адресу организации, а если ИП — то по месту жительства предпринимателя. Так, предприниматель из Казани обязан сдать отчет в ту налоговую, к которой он прикреплен. Если он отправился в Москву, то подать документ через ИФНС в столице не получится.
✓ Уведомление подают электронно через ЛК налогоплательщика или по ТКС, а также в бумажном формате.
Можно подать отчет через личный кабинет ИП/ЮЛ, либо по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через своего оператора ЭДО или сервис ФНС.
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Бумажную форму разрешено подавать только отдельным категориям налогоплательщиков — тем, кто не указан в пункте 3 статьи 80 НК. Так, компании и ИП со среднесписочной численностью сотрудников менее 100 человек за прошлый и текущий годы могут представить отчет на бумаге.
Если подаете отчет через личный кабинет налогоплательщика, то подпишите его электронной подписью. Юрлица — усиленной квалифицированной, ИП разрешено использовать усиленную неквалифицированную.
Если подаете по ТКС, то подпишите отчет усиленной квалифицированной ЭП.
✓ Разрешено подавать одно уведомление даже в том случае, когда у организации есть обособленные подразделения.
Налоговая разрешает не подавать отдельные отчеты по каждому подразделению, так как уведомление многострочное и уже содержит в себе информацию по обязательствам всех подразделений.
✓ За один период можно подать несколько уведомлений по разным обязательствам.
Например, налогоплательщик может направить уведомление об исчисленных суммах НДФЛ и отдельное по страховых взносам за сотрудников. Однако тут стоит помнить, что повторный отчет по одному и тому же налогу будет считаться уточняющим и заменять собой предыдущее.
✓ В уведомлении необходимо указать суммы налогов за каждый конкретный период.
Если в каком-то месяце нет налога к уплате, то и уведомление подавать не требуется.
✓ В уведомлении нужно прописать действующие КБК.
Код бюджетной классификации (КБК) состоит из 20 цифр и содержит сведения о виде налога, направлении платежа и бюджете, в который поступят средства. В отчете следует обязательно прописать КБК конкретных налогов, так как с их помощью ФНС сможет корректно обработать платеж.
Не забудьте и про ОКТМО, это еще один обязательный реквизит. В блоге дали подробную инструкцию о том, как найти ОКТМО по ИНН и адресу.
✓ Уведомление подают до 25 числа того месяца, в котором установлен срок уплаты платежей.
Исключение действует только для НДФЛ. Уведомления по этому налогу подают два раза в месяц:
до 25 числа текущего месяца — по суммам, удержанным с 1 по 22 число;
до 3 числа текущего месяца — по суммам, удержанным с 23 по последнее число прошлого месяца.
не позже последнего рабочего дня в году — по суммам, удержанным с 23 по 31 декабря отчетного года.
Сейчас бухгалтеры активно обсуждают грядущую налоговую реформу, в рамках которой планируют ввести новую шкалу НДФЛ.
✓ Налоговые агенты по НДФЛ обязаны подавать уведомления два раза в месяц.
Даты те же, что и при подаче уведомлений по НДФЛ — 3 и 25 число текущего месяца.
Личный кабинет ЕНС и подача уведомления в программах 1С
Периодически бухгалтеру следует сверять суммы остатка на ЕНС в личном кабинете налогоплательщика. Если есть расхождения, то следует сделать сверку и выяснить, на каком этапе произошла ошибка. Для этого можно заказать в ФНС справки и документы. Например, справку о наличии сальдо ЕНС или справку о принадлежности сумм ЕНП.
Пользователям 1С свериться проще, ведь им доступен встроенный личный кабинет ЕНС. Сведения в кабинете идентичны тем, что вы найдете в ЛК ФНС.
Для доступа к кабинету проверьте, подключен ли у вас сервис «1С-Отчетность» и открыто ли направление ФНС. Если нет, то рекомендуем рассмотреть акционный тариф «Промо ЕНС». Он даст возможность поработать в сервисе бесплатно в течение полугода.
Суть статьи коротко
✅ С 2023 года большинство налогов следует платить в составе ЕНП. Для корректного зачисления средств ИП и юрлица направляют уведомление об исчисленных суммах налогов.
✅ Уведомление не подают в том случае, когда срок подачи декларации или расчета стоит раньше, чем срок уплаты платежа.
✅ Подавайте отчет в ИФНС в электронном или бумажном формате до 25 числа месяца, в котором требуется уплатить налог. Учитывайте другие рекомендации налоговой — они помогут сдать отчет без ошибок.
✅ Контролировать сальдо ЕНС возможно прямо в 1С, не переходя в личный кабинет налогоплательщика. Это удобно и сэкономит время. При подключении сервиса «1С-Отчетность» вы получите доступ к кабинету ЕНС, при этом в сервисе должно быть подключено направление ФНС. Тариф «Промо ЕНС» позволит поработать в сервисе бесплатно в течение полугода.
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