Уведомление об исчисленных суммах налогов — 10 правил от ФНС

При подаче уведомления стоит ориентироваться на рекомендации налоговой. Специалисты ФНС советуют придерживаться этих десяти правил.

✓ ИП и юрлица подают уведомление только по тем налогам и сборам, которые следует уплатить до срока представления декларации (расчета).

К примеру, отчет направляют работодатели, которые платят НДФЛ за сотрудников, ведь срок уплаты налога раньше, чем срок подачи расчета 6-НДФЛ. Также отчет понадобится при уплате имущественных налогов: транспортного, земельного и налога на имущество. По этим налогам не предусмотрена подача декларации, уведомления по ним подают по итогам каждого квартала и года. Уведомления также сдают и по страховым взносам — ежемесячно, кроме марта, июня, сентября и декабря, так как в этих месяцах предусмотрена подача РСВ.

При этом по НДС уведомление готовить не нужно. Плательщики НДС подают только декларации — они делают это раньше, чем наступает крайний срок уплаты налога. Так, декларацию за 2 квартал требовалось подать до 25 июля, а уплатить 1/3 платежа только через три дня — 29 числа. Также нет обязанности подавать уведомления при уплате патента, торгового сбора, акцизов, налога на профессиональный доход и ряда других платежей.

✓ Налогоплательщики используют утвержденную форму уведомления.

Бланк есть в приказе ФНС от 02.11.2022 ЕД-7-8/1047@ (ред. от 16.01.2024).

✓ Уведомление подают в местную налоговую службу по месту учета налогоплательщика.

Если это юрлицо, то по юридическому адресу организации, а если ИП — то по месту жительства предпринимателя. Так, предприниматель из Казани обязан сдать отчет в ту налоговую, к которой он прикреплен. Если он отправился в Москву, то подать документ через ИФНС в столице не получится.

✓ Уведомление подают электронно через ЛК налогоплательщика или по ТКС, а также в бумажном формате.

Можно подать отчет через личный кабинет ИП/ЮЛ, либо по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через своего оператора ЭДО или сервис ФНС.

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Бумажную форму разрешено подавать только отдельным категориям налогоплательщиков — тем, кто не указан в пункте 3 статьи 80 НК. Так, компании и ИП со среднесписочной численностью сотрудников менее 100 человек за прошлый и текущий годы могут представить отчет на бумаге.

Если подаете отчет через личный кабинет налогоплательщика, то подпишите его электронной подписью. Юрлица — усиленной квалифицированной, ИП разрешено использовать усиленную неквалифицированную.

Если подаете по ТКС, то подпишите отчет усиленной квалифицированной ЭП.

✓ Разрешено подавать одно уведомление даже в том случае, когда у организации есть обособленные подразделения.

Налоговая разрешает не подавать отдельные отчеты по каждому подразделению, так как уведомление многострочное и уже содержит в себе информацию по обязательствам всех подразделений.

✓ За один период можно подать несколько уведомлений по разным обязательствам.

Например, налогоплательщик может направить уведомление об исчисленных суммах НДФЛ и отдельное по страховых взносам за сотрудников. Однако тут стоит помнить, что повторный отчет по одному и тому же налогу будет считаться уточняющим и заменять собой предыдущее.

✓ В уведомлении необходимо указать суммы налогов за каждый конкретный период.

Если в каком-то месяце нет налога к уплате, то и уведомление подавать не требуется.

✓ В уведомлении нужно прописать действующие КБК.

Код бюджетной классификации (КБК) состоит из 20 цифр и содержит сведения о виде налога, направлении платежа и бюджете, в который поступят средства. В отчете следует обязательно прописать КБК конкретных налогов, так как с их помощью ФНС сможет корректно обработать платеж.

Не забудьте и про ОКТМО, это еще один обязательный реквизит. В блоге дали подробную инструкцию о том, как найти ОКТМО по ИНН и адресу.

✓ Уведомление подают до 25 числа того месяца, в котором установлен срок уплаты платежей.

Исключение действует только для НДФЛ. Уведомления по этому налогу подают два раза в месяц:

до 25 числа текущего месяца — по суммам, удержанным с 1 по 22 число;

до 3 числа текущего месяца — по суммам, удержанным с 23 по последнее число прошлого месяца.

не позже последнего рабочего дня в году — по суммам, удержанным с 23 по 31 декабря отчетного года.

Сейчас бухгалтеры активно обсуждают грядущую налоговую реформу, в рамках которой планируют ввести новую шкалу НДФЛ.

✓ Налоговые агенты по НДФЛ обязаны подавать уведомления два раза в месяц.

Даты те же, что и при подаче уведомлений по НДФЛ — 3 и 25 число текущего месяца.