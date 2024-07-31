Какие справки по ЕНС и ЕНП заказать для сверки с налоговой 

Сейчас бухгалтер может заказать шесть видов справок и документов для сверки. Сделать это можно по заявлению.

Подать запрос можно «по старинке», в бумажном виде:

прийти в местную налоговую или МФЦ;

передать через представителя по доверенности;

отправить почтой.

Однако удобнее всего выслать запрос электронно: через ЛК налогоплательщика или учетную программу.

Например, пользователи 1С отправляют запросы и получают ответы от ФНС с помощью сервиса «1С-Отчетность». Провести сверку по налогам также можно в вашей 1С — в сервисе теперь доступен личный кабинет ЕНС со всеми актуальными данными.

Больше не нужно переключаться между вкладками, вся информация доступна в одном окне. Это очень удобно для бухгалтера, ведь он может запросить и получить все нужные справки и документы для сверки прямо в 1С.

Единый налоговый счет в 1С содержит быстрые ссылки на заявления и запросы

В блоге на Клерке подробнее рассказали о том, как устроен кабинет ЕНС в 1С, как его подключить и настроить, как работает режим сверки ЕНС в 1С.

Личный кабинет ЕНС доступен пользователям «1С-Отчетность», у которых открыто направление ФНС.

Если у вас нет сервиса «1С-Отчетность», но вы хотите получить доступ к кабинету ЕНС в 1С, то подключайте специальный тариф «Промо ЕНС». Он даст возможность отслеживать состояние ЕНС бесплатно в течение шести месяцев. Обратите внимание, что тариф доступен только тем, кто еще не подключал «1С-Отчетность». Позже, если все понравится, выберете удобный тариф. Также на подключении можно сэкономить: например, получить 50% скидку на первый год. Свяжитесь с нами, подробнее расскажем о сервисе и поможем подключиться :)

Приводим список справок и документов, их содержание и сроки выдачи:

Вид и форма Что содержит В какой срок пришлют Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента.



Форма: КНД 1120502. Сведения о поступлениях и списаниях на начало периода. Указывается дата, суммы, КБК, ОКТМО, КПП, срок уплаты. В течение пяти рабочих дней. Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (агрегированные данные).



Форма: КНД 1120525. Сведения о поступлениях и списаниях, но не по всем операциям. В ней укажут только итоговую (агрегированную) сумму по каждому налогу в пределах одного дня. В течение пяти рабочих дней. Справка о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС. Форма: КНД 1160082. Покажет наличие долгов перед бюджетом. Сведения будут актуальны на дату формирования.



В случае отрицательного сальдо отправят еще два приложения: 1. Детализацию по задолженности — по каким конкретно налогам, взносам, штрафам есть долг.

2. Отдельным приложением пришлют расчет пени. В течение пяти рабочих дней. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС. Форма: КНД 112051. Понадобятся для проверки задолженности на конкретную дату. В течение десяти рабочих дней. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов пеней штрафов, процентов. Форма: КНД 1120101. С ее помощью можно посмотреть, исполнены ли у бизнеса обязательства перед бюджетом. Информация актуальна на дату формирования. В течение десяти рабочих дней. Акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП. Форма: КНД 1160070. Заказывают, когда нужны детальные данные по всем или конкретным налогам, взносам, сборам, штрафам, процентам.



Содержит два раздела: 1. Средства, перечисленные и признаваемые в качестве единого налогового платежа. 2. Средства, перечисленные не в качестве ЕНП. В течение пяти рабочих дней, если отправляли бумажное заявление. В течение трех дней, если подавали запрос электронно.

Важно: налоговая не сможет сделать справки и акты на 28 число месяца. Дело в том, что именно в этот день налоговики актуализируют ЕНС. В ЛК в этот день также будут отображаться показатели, актуальные на 27 число. Основание: письмо ФНС от 28.03.2023 № АБ-4-19/5479@.