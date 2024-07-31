Какие справки по ЕНС и ЕНП заказать для сверки с налоговой 

Что такое сверка и зачем она нужна в ЕНС
На практике нередко бывает ситуация, когда у бухгалтера получился один остаток на ЕНС, а в личном кабинете налогоплательщика информация совсем другая. В этом случае стоит провести сверку. Это даст понять, на каком этапе возникло расхождение.
Главное, на что нужно обратить внимание — состояние сальдо ЕНС. Это разница между средствами, которые были начислены и списаны в счет уплаты налогов.
Сальдо может быть положительным, отрицательным, либо нулевым:
Положительное образуется, когда есть переплата.
Отрицательное появляется, если у бизнеса есть долги перед бюджетом.
Нулевое сальдо говорит о том, что размер поступлений и расходов одинаковый. Это значит, что у компании достаточно денег, чтобы погасить все задолженности.
Ранее бухгалтер мог запросить справку о состоянии расчетов с бюджетом и выписку операций. Сейчас их отменили. Был также акт совместной сверки расчетов по налогам. Он сохранился, но поменялась структура и название.
Какие справки по ЕНС и ЕНП запросить
Сейчас бухгалтер может заказать шесть видов справок и документов для сверки. Сделать это можно по заявлению.
Подать запрос можно «по старинке», в бумажном виде:
прийти в местную налоговую или МФЦ;
передать через представителя по доверенности;
отправить почтой.
Однако удобнее всего выслать запрос электронно: через ЛК налогоплательщика или учетную программу.
Например, пользователи 1С отправляют запросы и получают ответы от ФНС с помощью сервиса «1С-Отчетность». Провести сверку по налогам также можно в вашей 1С — в сервисе теперь доступен личный кабинет ЕНС со всеми актуальными данными.
Больше не нужно переключаться между вкладками, вся информация доступна в одном окне. Это очень удобно для бухгалтера, ведь он может запросить и получить все нужные справки и документы для сверки прямо в 1С.
В блоге на Клерке подробнее рассказали о том, как устроен кабинет ЕНС в 1С, как его подключить и настроить, как работает режим сверки ЕНС в 1С.
Личный кабинет ЕНС доступен пользователям «1С-Отчетность», у которых открыто направление ФНС.
Если у вас нет сервиса «1С-Отчетность», но вы хотите получить доступ к кабинету ЕНС в 1С, то подключайте специальный тариф «Промо ЕНС». Он даст возможность отслеживать состояние ЕНС бесплатно в течение шести месяцев. Обратите внимание, что тариф доступен только тем, кто еще не подключал «1С-Отчетность».
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Приводим список справок и документов, их содержание и сроки выдачи:
Вид и форма
Что содержит
В какой срок пришлют
Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента.
Сведения о поступлениях и списаниях на начало периода. Указывается дата, суммы, КБК, ОКТМО, КПП, срок уплаты.
В течение пяти рабочих дней.
Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (агрегированные данные).
Сведения о поступлениях и списаниях, но не по всем операциям. В ней укажут только итоговую (агрегированную) сумму по каждому налогу в пределах одного дня.
В течение пяти рабочих дней.
Справка о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС.
Форма: КНД 1160082.
Покажет наличие долгов перед бюджетом. Сведения будут актуальны на дату формирования.
В течение пяти рабочих дней.
Сведения о наличии (отсутствии) задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС.
Форма: КНД 112051.
Понадобятся для проверки задолженности на конкретную дату.
В течение десяти рабочих дней.
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов пеней штрафов, процентов.
Форма: КНД 1120101.
С ее помощью можно посмотреть, исполнены ли у бизнеса обязательства перед бюджетом. Информация актуальна на дату формирования.
В течение десяти рабочих дней.
Акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП.
Форма: КНД 1160070.
Заказывают, когда нужны детальные данные по всем или конкретным налогам, взносам, сборам, штрафам, процентам.
В течение пяти рабочих дней, если отправляли бумажное заявление. В течение трех дней, если подавали запрос электронно.
Важно: налоговая не сможет сделать справки и акты на 28 число месяца. Дело в том, что именно в этот день налоговики актуализируют ЕНС. В ЛК в этот день также будут отображаться показатели, актуальные на 27 число. Основание: письмо ФНС от 28.03.2023 № АБ-4-19/5479@.
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Сальдо ЕНС не сходится с данными ФНС, что делать?
Итак, вы обнаружили, что ваши данные и показатели в ЛК ФНС не совпадают. В этом случае нужно заказать акт сверки с подробной информацией. Если в нем есть неверные сведения, то отправьте свой вариант акта с указанием новых сумм. Их следует прописать в графе 3 разделов I и II.
При необходимости подготовьте пояснения и приложите подтверждающие документы. Принесите все бумаги в местную налоговую, либо отправьте электронно. На их рассмотрение понадобится 30 календарных дней.
Суть статьи коротко
✅ В связи с переходом на единый налоговый счет и платеж изменился список справок и документов, которые бухгалтер заказывает для сверки. Это не обязательная процедура, но стоит периодически ее проводить, особенно если есть сомнения или вы видите, что ваши данные и сведения налоговой не сходятся.
✅ Ключевую информацию можно найти в справке о состоянии сальдо ЕНС, справке о принадлежности сумм ЕНП и акте сверки.
✅ Чтобы получить справки и акт, нужно подать заявление. Это можно сделать через ЛК на сайте ФНС, лично отнести заявление в налоговую или МФЦ, передать через представителя, отправить почтой.
✅ Направить заявление в налоговую можно удобно и быстро с помощью сервиса «1С-Отчетность». Заявление сформируется автоматически: вам нужно только указать виды справок, выбрать период и способ получения, отправить и дождаться обратной связи. Срок ожидания — от 5 до 10 дней.
Недавно в 1С в тестовом режиме заработал кабинет ЕНС. Чтобы получить к нему доступ, подключайте тариф «Промо ЕНС» бесплатно на 6 месяцев. Это позволит отслеживать состояние единого налогового счета, делать сверку, запрашивать и получать справки прямо в программе 1С.
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