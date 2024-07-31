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Е-Офис 24
ЕНП (единый налоговый платеж)

Какие справки по ЕНС и ЕНП заказать для сверки с налоговой 

Для уточнения расчетов с бюджетом нужно периодически проводить сверку с налоговой. Это поможет понять, почему показатели не сходятся, вовремя выявить и исправить расхождения. Собрали перечень справок по ЕНС и ЕНП, которые в этом помогут.  

Что такое сверка и зачем она нужна в ЕНС 

На практике нередко бывает ситуация, когда у бухгалтера получился один остаток на ЕНС, а в личном кабинете налогоплательщика информация совсем другая. В этом случае стоит провести сверку. Это даст понять, на каком этапе возникло расхождение. 

Главное, на что нужно обратить внимание — состояние сальдо ЕНС. Это разница между средствами, которые были начислены и списаны в счет уплаты налогов.

Сальдо может быть положительным, отрицательным, либо нулевым: 

  • Положительное образуется, когда есть переплата. 

  • Отрицательное появляется, если у бизнеса есть долги перед бюджетом. 

  • Нулевое сальдо говорит о том, что размер поступлений и расходов одинаковый. Это значит, что у компании достаточно денег, чтобы погасить все задолженности. 

Ранее бухгалтер мог запросить справку о состоянии расчетов с бюджетом и выписку операций. Сейчас их отменили. Был также акт совместной сверки расчетов по налогам. Он сохранился, но поменялась структура и название. 

Какие справки по ЕНС и ЕНП запросить

Сейчас бухгалтер может заказать шесть видов справок и документов для сверки. Сделать это можно по заявлению. 

Подать запрос можно «по старинке», в бумажном виде:  

  • прийти в местную налоговую или МФЦ; 

  • передать через представителя по доверенности; 

  • отправить почтой. 

Однако удобнее всего выслать запрос электронно: через ЛК налогоплательщика или учетную программу. 

Например, пользователи 1С отправляют запросы и получают ответы от ФНС с помощью сервиса «1С-Отчетность». Провести сверку по налогам также можно в вашей 1С — в сервисе теперь доступен личный кабинет ЕНС со всеми актуальными данными. 

Больше не нужно переключаться между вкладками, вся информация доступна в одном окне. Это очень удобно для бухгалтера, ведь он может запросить и получить все нужные справки и документы для сверки прямо в 1С.

Единый налоговый счет в 1С содержит быстрые ссылки на заявления и запросы

В блоге на Клерке подробнее рассказали о том, как устроен кабинет ЕНС в 1С, как его подключить и настроить, как работает режим сверки ЕНС в 1С

Личный кабинет ЕНС доступен пользователям «1С-Отчетность», у которых открыто направление ФНС.

Если у вас нет сервиса «1С-Отчетность», но вы хотите получить доступ к кабинету ЕНС в 1С, то подключайте специальный тариф «Промо ЕНС». Он даст возможность отслеживать состояние ЕНС бесплатно в течение шести месяцев. Обратите внимание, что тариф доступен только тем, кто еще не подключал «1С-Отчетность».

Позже, если все понравится, выберете удобный тариф. Также на подключении можно сэкономить: например, получить 50% скидку на первый год. Свяжитесь с нами, подробнее расскажем о сервисе и поможем подключиться :) 

Приводим список справок и документов, их содержание и сроки выдачи:

Вид и форма

Что содержит 

В какой срок пришлют

Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента.

Форма: КНД 1120502.

Сведения о поступлениях и списаниях на начало периода. Указывается дата, суммы, КБК, ОКТМО, КПП, срок уплаты. 

В течение пяти рабочих дней. 

Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (агрегированные данные).

Форма: КНД 1120525. 

Сведения о поступлениях и списаниях, но не по всем операциям. В ней укажут только итоговую (агрегированную) сумму по каждому налогу в пределах одного дня. 

В течение пяти рабочих дней.

Справка о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС.

Форма: КНД 1160082. 

Покажет наличие долгов перед бюджетом. Сведения будут актуальны на дату формирования.

В случае отрицательного сальдо отправят еще два приложения: 1. Детализацию по задолженности — по каким конкретно налогам, взносам, штрафам есть долг.
2. Отдельным приложением пришлют расчет пени. 

В течение пяти рабочих дней. 

Сведения о наличии (отсутствии) задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС.

Форма: КНД 112051.

Понадобятся для проверки задолженности на конкретную дату. 

В течение десяти рабочих дней.

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов пеней штрафов, процентов.

Форма: КНД 1120101.

С ее помощью можно посмотреть, исполнены ли у бизнеса обязательства перед бюджетом. Информация актуальна на дату формирования. 

В течение десяти рабочих дней. 

Акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП.

Форма: КНД 1160070.

Заказывают, когда нужны детальные данные по всем или конкретным налогам, взносам, сборам, штрафам, процентам.

Содержит два раздела: 1. Средства, перечисленные и признаваемые в качестве единого налогового платежа. 2. Средства, перечисленные не в качестве ЕНП. 

В течение пяти рабочих дней, если отправляли бумажное заявление. В течение трех дней, если подавали запрос электронно. 

Важно: налоговая не сможет сделать справки и акты на 28 число месяца. Дело в том, что именно в этот день налоговики актуализируют ЕНС. В ЛК в этот день также будут отображаться показатели, актуальные на 27 число. Основание: письмо ФНС от 28.03.2023 № АБ-4-19/5479@

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Сальдо ЕНС не сходится с данными ФНС, что делать? 

Итак, вы обнаружили, что ваши данные и показатели в ЛК ФНС не совпадают. В этом случае нужно заказать акт сверки с подробной информацией. Если в нем есть неверные сведения, то отправьте свой вариант акта с указанием новых сумм. Их следует прописать в графе 3 разделов I и II.

При необходимости подготовьте пояснения и приложите подтверждающие документы. Принесите все бумаги в местную налоговую, либо отправьте электронно. На их рассмотрение понадобится 30 календарных дней.

Суть статьи коротко 

✅ В связи с переходом на единый налоговый счет и платеж изменился список справок и документов, которые бухгалтер заказывает для сверки. Это не обязательная процедура, но стоит периодически ее проводить, особенно если есть сомнения или вы видите, что ваши данные и сведения налоговой не сходятся. 

✅ Ключевую информацию можно найти в справке о состоянии сальдо ЕНС, справке о принадлежности сумм ЕНП и акте сверки. 

✅ Чтобы получить справки и акт, нужно подать заявление. Это можно сделать через ЛК на сайте ФНС, лично отнести заявление в налоговую или МФЦ, передать через представителя, отправить почтой. 

✅ Направить заявление в налоговую можно удобно и быстро с помощью сервиса «1С-Отчетность». Заявление сформируется автоматически: вам нужно только указать виды справок, выбрать период и способ получения, отправить и дождаться обратной связи. Срок ожидания — от 5 до 10 дней. 

Недавно в 1С в тестовом режиме заработал кабинет ЕНС. Чтобы получить к нему доступ, подключайте тариф «Промо ЕНС» бесплатно на 6 месяцев. Это позволит отслеживать состояние единого налогового счета, делать сверку, запрашивать и получать справки прямо в программе 1С. 

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Какие справки по ЕНС и ЕНП заказать для сверки с налоговой 

Для уточнения расчетов с бюджетом нужно периодически проводить сверку с налоговой. Это поможет понять, почему показатели не сходятся, вовремя выявить и исправить расхождения. Собрали перечень справок по ЕНС и ЕНП, которые в этом помогут.  

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