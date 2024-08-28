За что компанию исключат из ЕГРЮЛ, частые ошибки и последствия для компаний 

При наличии риска исключения из ЕГРЮЛ следует выявить и устранить причины. Если юрлицо уже исключили, то можно подать возражение. Рассмотрим подробнее алгоритм действий для обеих ситуаций.

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Возобновить операции по счетам, если они были прекращены.

Проверять сведения в базе и обновлять информацию, которая потеряла актуальность. Для этого подают заявление по форме № Р13014 .

Пока компанию еще не убрали из реестра, есть время и возможность устранить причины . Например, если бизнес хотят исключить из-за недостоверных сведений, то следует оперативно их обновить. Для этого нужно подать в налоговую заявление.

В течение трех дней после принятия решения информацию об исключении из реестра разместят в «Вестнике государственной регистрации», ЕГРЮЛ, Федресурсе и на сайте налоговой.

После опубликования новости есть три месяца на то, чтобы подать возражение по форме № Р38001. При этом важно приложить документы с обоснованием.

Ответ ФНС направит в течение 10 рабочих дней после получения возражения. Если же компанию исключили из-за сомнительных операций со счетом, то направить возражение можно в течение шести месяцев, а не трех, как в остальных случаях.

Если решение осталось прежним и вы с ним не согласны, то обратитесь в арбитражный суд. Если он встанет на вашу сторону, то решение налоговой отменят. Направить иск в суд можно в течение года после исключения из ЕГРЮЛ.