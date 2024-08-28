За что компанию исключат из ЕГРЮЛ, частые ошибки и последствия для компаний 

Что такое реестр ЕГРЮЛ и какую информацию содержит
Информация о действующих российских организациях хранится в едином государственном реестре юридических лиц, или ЕГРЮЛ. Сведения администрирует налоговая служба.
Единая база данных позволяет структурировать сведения обо всех юрлицах и быстро получить нужную информацию. Например, с помощью выписки из ЕГРЮЛ. Этот документ содержит название организации, адрес регистрации, размер уставного капитала, сведения об учредителях, выбранные ОКВЭДы, наличие лицензий и другую ключевую информацию.
Такая выписка пригодится, если захотите открыть расчетный счет в банке, взять кредит, принять участие в тендере или собрать сведения о контрагенте.
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Пять оснований, по которым организацию исключат из ЕГРЮЛ
Основания исключения из ЕГРЮЛ приводятся в статье 21.1 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.
Вот по каким причинам ФНС уберет компанию из базы:
Организация в течение последнего года не сдавала отчеты и не проводила никаких операций по банковским счетам.
Компания не может пройти процедуру добровольной ликвидации, поскольку у нее недостаточно средств для покрытия расходов. Также эти расходы не могут взять на себя учредители.
В ЕГРЮЛ есть недостоверные сведения, которые содержатся там как минимум шесть месяцев.
Власти добавили к прежнему списку дополнительные пункты. Начиная с ноября 2023 года, компанию могут принудительно исключить из реестра еще по двум основаниям:
Арбитражный суд вернул заявление или прекратил производство по делу о признании компании банкротом, так как у юрлица нет средств на покрытие расходов.
Юрлицо проводит сомнительные операции по банковским счетам. Основания для исключения приводятся в пункте 4 статьи 7.8 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Второй пункт относится к организациям, которые внесены обслуживающим банком к группе высокого риска. Читайте больше про «банковский светофор» и способы определения группы риска организации.
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Компания под риском исключения из ЕГРЮЛ или ее уже исключили — что делать
При наличии риска исключения из ЕГРЮЛ следует выявить и устранить причины. Если юрлицо уже исключили, то можно подать возражение. Рассмотрим подробнее алгоритм действий для обеих ситуаций.
Как поступить, если есть риск исключения из ЕГРЮЛ
Пока компанию еще не убрали из реестра, есть время и возможность устранить причины. Например, если бизнес хотят исключить из-за недостоверных сведений, то следует оперативно их обновить. Для этого нужно подать в налоговую заявление.
Также рекомендуем организациям:
Проверять сведения в базе и обновлять информацию, которая потеряла актуальность. Для этого подают заявление по форме № Р13014.
Возобновить операции по счетам, если они были прекращены.
Своевременно сдавать отчетность и не игнорировать запросы от ФНС.
В напряженные отчетные периоды легко что-то упустить, но с сервисом «1С-Отчетность» этого точно не случится. Вы можете настроить уведомления о новых запросах налоговой как в программе, так и по СМС. Так точно ничего не пропустите.
Как поступить, если компанию уже исключили из ЕГРЮЛ
В течение трех дней после принятия решения информацию об исключении из реестра разместят в «Вестнике государственной регистрации», ЕГРЮЛ, Федресурсе и на сайте налоговой.
После опубликования новости есть три месяца на то, чтобы подать возражение по форме № Р38001. При этом важно приложить документы с обоснованием.
Ответ ФНС направит в течение 10 рабочих дней после получения возражения. Если же компанию исключили из-за сомнительных операций со счетом, то направить возражение можно в течение шести месяцев, а не трех, как в остальных случаях.
Если решение осталось прежним и вы с ним не согласны, то обратитесь в арбитражный суд. Если он встанет на вашу сторону, то решение налоговой отменят. Направить иск в суд можно в течение года после исключения из ЕГРЮЛ.
Какие есть последствия исключения из ЕГРЮЛ
Принудительное исключение организации из ЕГРЮЛ ведет к негативным последствиям. В частности:
Прекращаются права и обязанности юрлица.
Юрлицо теряет право распоряжаться имуществом. Все имущество будет распределяться между лицами, которые на него претендуют: учредителями, участниками, акционерами.
Даже после исключения из реестра к ответственности могут привлечь лиц, которые были уполномочены действовать от имени юрлица, а также членов коллегиальных органов. Например, их могут обязать возместить убыток компании, причиненный по их вине. Также могут привлечь к субсидиарной ответственности.
Если на момент исключения из ЕГРЮЛ учредители/руководители не закрыли долги перед бюджетом, то им будет запрещено занимать руководящие должности в других юрлицах в течение трех лет. Те же последствия наступят, если есть запись о недостоверности сведений и при нарушениях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.
Суть статьи коротко
✅ Основная информация обо всех организациях находится в специальном электронном реестре — ЕГРЮЛ. Сведения о компании можно выгрузить в формате выписки.
✅ Налоговая может принудительно исключить юрлицо из реестра. Для этого есть пять оснований: юрлицо не сдает отчетность в течение года, не проводит операции по счетам, не имеет средств для добровольной ликвидации или не может покрыть расходы при процедуре банкротства. Также исключат тех, кто в течение шести месяцев не обновлял недостоверные сведения или был отнесен банком к высокой группе риска.
✅ При риске исключения из ЕГРЮЛ нужно устранить причины. Если вас уже исключили, то есть возможность подать возражение или обратиться в арбитражный суд с иском.
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