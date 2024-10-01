Коды ошибок ЕФС-1 с расшифровкой: шпаргалка для бухгалтера

Отчет состоит из двух разделов:

Первый раздел включает сведения персонифицированного учета.

Второй раздел включает сведения о расчетах по взносам на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.

С 2024 года работодатели‑физлица указывают «Код категории страхователя физического лица» в соответствующем поле титульного листа отчета ЕФС-1. Например, для индивидуальных предпринимателей это «ИП01».

В подразделе 1.1 при переводе сотрудника к другому работодателю в графе 3 указывается мероприятие «УВОЛЬНЕНИЕ», а для графы 6 утверждены новые коды для отметки о дистанционной работе, работы на условиях неполного рабочего дня или недели. Указывается только один код. При комбинированном режиме работы, приоритет устанавливается для работы в условиях неполного рабочего времени. А вот, при заключении трудового договора с внешним или внутренним совместителем коды НЕПД или НЕПН в графе 6 »Код выполняемой функции» Подраздела 1.1 формы ЕФС-1 указывать не нужно.

Введены новые коды по договорам гражданско-правового характера при заключении договоров ГПХ с перечислением взносов на травматизм:

«ДГПХФЛНС» — с внештатным сотрудником;

«ДАВТФЛНС» — при заключении договора авторского заказа.

В подразделе 1.2 появилось новое поле «Назначение выплат по ОСС», заполняемое для работников, подающих заявление на отпуск по беременности и родам, а также на уход за ребенком.

В подразделе 1.3 добавлена графа «Работники, не включаемые в расчет среднесписочной численности», где указывается код «1» или «0» в зависимости от категории работника.

В разделе 2 добавлено поле «Льгота», предназначенное для некоторых категорий страхователей, в котором проставляется знак «Х» для общественных организаций инвалидов и их созданных организаций или учреждений.

В общем, нюансов добавилось. Если ошибиться при заполнении кодов и специальных полей, то отчет могут не принять и тогда уже придется разбираться с кодами ошибок, которые укажет СФР в своем протоколе.

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