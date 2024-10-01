Коды ошибок ЕФС-1 с расшифровкой: шпаргалка для бухгалтера

Для начала пройдемся немного по изменениям в ЕФC-1.
Изменения в форме ЕФС-1 2024 года
Отчет состоит из двух разделов:
Первый раздел включает сведения персонифицированного учета.
Второй раздел включает сведения о расчетах по взносам на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.
С 2024 года работодатели‑физлица указывают «Код категории страхователя физического лица» в соответствующем поле титульного листа отчета ЕФС-1. Например, для индивидуальных предпринимателей это «ИП01».
В подразделе 1.1 при переводе сотрудника к другому работодателю в графе 3 указывается мероприятие «УВОЛЬНЕНИЕ», а для графы 6 утверждены новые коды для отметки о дистанционной работе, работы на условиях неполного рабочего дня или недели. Указывается только один код. При комбинированном режиме работы, приоритет устанавливается для работы в условиях неполного рабочего времени. А вот, при заключении трудового договора с внешним или внутренним совместителем коды НЕПД или НЕПН в графе 6 »Код выполняемой функции» Подраздела 1.1 формы ЕФС-1 указывать не нужно.
Введены новые коды по договорам гражданско-правового характера при заключении договоров ГПХ с перечислением взносов на травматизм:
«ДГПХФЛНС» — с внештатным сотрудником;
«ДАВТФЛНС» — при заключении договора авторского заказа.
В подразделе 1.2 появилось новое поле «Назначение выплат по ОСС», заполняемое для работников, подающих заявление на отпуск по беременности и родам, а также на уход за ребенком.
В подразделе 1.3 добавлена графа «Работники, не включаемые в расчет среднесписочной численности», где указывается код «1» или «0» в зависимости от категории работника.
В разделе 2 добавлено поле «Льгота», предназначенное для некоторых категорий страхователей, в котором проставляется знак «Х» для общественных организаций инвалидов и их созданных организаций или учреждений.
В общем, нюансов добавилось. Если ошибиться при заполнении кодов и специальных полей, то отчет могут не принять и тогда уже придется разбираться с кодами ошибок, которые укажет СФР в своем протоколе.
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Ошибки в ЕФС-1
Ошибки в форме ЕФС-1 выявляются на этапе ее приема и проверки со стороны СФР. Ошибка, обнаруженная в отчете ЕФС-1, отражается в протоколе проверки в графе «код результата». Каждой ошибке соответствует определенный код. Необходимость исправления зависит от присвоенного ей кода.
Ошибки ЕФС-1 делятся на 3 основные группы:
Код ошибки
Расшифровка
20
Ошибки с таким кодом — не критические. СФР взял в обработку сведения, но с предупреждением. Исправлять или уточнять данные в отчете не нужно
30
СФР отчет принял, но требуется исправить обнаруженные в нем незначительные ошибки
50
Такой код означает грубую ошибку. Фонд не принял отчет и нужно сдать его заново
Подробная расшифровка кодов ошибок ЕФС-1
Полный перечень всех кодов ошибок есть в приказе СФР от 23.11.2023 № 2315. Также в этом документе указаны порядок исправления ошибок и требования к процессу их устранения.
Приведем коды ошибок ЕФС-1 в таблицах.
Код ошибки ЕФС-1 «50» — критические ошибки ЕФС-1, отчет не принят
Начнем с самых серьезных ошибок, чреватых отказом в принятии отчетности.
Код результата проверки: 50
Код ошибки ЕФС-1
Значение кода ошибки
Как исправлять
АФ.КСФ.1.1
Файл (как XML-документ) некорректен
Проверьте правильность выгрузки. Сделать это можно на сайте СФР
АФ.СХ.1.1
Файл не соответствует XSD-схеме
Требуется проверить правильность выгрузки. Перед отправкой отчетности проверьте файл отчетности с помощью программы проверки на сайте СФР
АФ.ЭП.1.1
Некорректная (недействительная) усиленная электронная цифровая подпись уполномоченного представителя
Проверьте срок действия УКЭП
ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.1
В базе ПФР не найден указанный регистрационный номер страхователя на момент отправки отчета
Проверьте корректность указания регистрационного номера и отправьте отчет заново
ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.2
ИНН организации (ИП) не соответствует выписке ЕГРЮЛ / ЕРГИП
Проверьте корректность заполнения ИНН в отчете и снова отправить ЕФС-1
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.14
Значение элемента ИНН не должно состоять из одних нулей
Проверьте правильность заполнения ЕФС-1, указан ли ИНН и снова отправьте отчет
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.15
Значение элемента СНИЛС не должно состоять из одних нулей
Проверьте корректность заполнения СНИЛС в отчете и отправьте отчет заново
ВС.ЕФС-1.1.4
«Дата заполнения» не может быть позже текущей даты и не может быть ранее 2023 года
Проверьте корректность заполнения даты и снова отправить отчет ЕФС-1
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Код ошибки ЕФС-1 «30» отчет ЕФС-1 принят, но требуется корректировка
Код результата проверки: 30
Код ошибки ЕФС-1
Значение кода ошибки
Как исправлять
ВС.Б-ЗЛ.1.1
СНИЛС, ФИО не совпадают с данными, имеющимися в базе данных СФР
Проверьте правильность заполнения отчета по конкретным сотрудникам или исполнителям по договору ГПХ, у которых выявлены ошибки, исправьте их и снова отправьте отчет
ВСЗЛ.ОП.1.1
СНИЛС некорректен, ошибка в последних двух контрольных цифрах номера
Проверьте правильность заполнения отчета по конкретным сотрудникам или исполнителям по договору ГПХ, у которых выявлены ошибки, исправить их и заново отправьте отчет
ВС.Б-ОИС2017.1.2
Указанный лицевой счет зарегистрированного лица упразднен
Проверьте правильность заполнения сведений в отчете по конкретным сотрудникам или исполнителям по договору ГПХ, у которых выявлены ошибки, исправить их и заново отправьте отчет
ВС.Б-МП.1.1
Не найдены исходные сведения для отменяемого мероприятия
Проверьте корректность представленного отчета в исходных формах. Требуется отменять идентичное мероприятие, повторяя все заполненные поля
ВС.Б-МП.1.2
Ранее учтено мероприятие с такими же данными
Отчет повторять не нужно. Сведения отражены на лицевом счете зарегистрированного лица
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.1
При мероприятии «НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ» графа 5 не должна быть заполнена
Провкрьте правильность заполнения отчета по исполнителю по договору ГПХ, у которого выявлены ошибки, исправьте их и заново отправьте отчет
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.2
Не указан или указан неправильно код договора ГПХ в графе 6
Проверьте корректность заполнения отчета по исполнителю по договору ГПХ, у которого выявлены ошибки, исправьте их и снова отправьте отчет
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.3
При кадровом мероприятии «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ» или «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ», не заполнена графа 6
Проверьте правильность заполнения отчета по исполнителю по договору ГПХ, у которого выявлены ошибки, исправьте их и заново отправьте отчет
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.4
Заполнена графа 7 (причины увольнения) отчета при подаче сведения о прекращении договора ГПХ
Проверьте корректность заполнения отчета по исполнителю по договору ГПХ, у которого выявлены ошибки, исправьте их и снова отправьте отчет
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.5
При кадровом мероприятии «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ» или «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ», у сотрудника пропущен реквизит «Должность» и/или «Сведения»
Проверьтеправильность заполнения отчета по конкретным сотрудникам, у которых выявлены ошибки, исправьте их и снова отправьте отчет
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.6
При кадровом мероприятии «УВОЛЬНЕНИЕ» у сотрудника нет оснований для увольнения или ссылки статьи ТК
Проверьте правильность заполнения отчета по конкретным сотрудникам, у которых выявлены ошибки, исправьте их и снова отправьте отчет
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.7
«Дата мероприятия» не может быть позже текущей даты
Проверьте правильность заполнения сведений по конкретным сотрудникам или исполнителям по договору ГПХ, у которых выявлены ошибки, исправьте их и заново отправьте отчет
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.8
«Дата мероприятия» не может быть позже «Даты заполнения»
Проверьте корректность заполнения сведений отчета по конкретным сотрудникам или исполнителям по договору ГПХ, у которых выявлены ошибки, исправьте их и снова отправьте отчет
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.9
При кадровом мероприятии «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ», должен быть заполнен реквизит «Сведения»
Проверьтекорректность заполнения сведений отчета по конкретным сотрудникам, у которых выявлены ошибки, исправьте их и снова отправьте отчет
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.10
Уникальный идентификатор мероприятия (UUID) не должен повторяться в пределах документа
Проверьте правильность заполнения отчета по конкретным сотрудникам или исполнителям по договору ГПХ, у которых выявлены ошибки, исправьте их и заново отправьте отчет
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.11
При кадровом мероприятии «УВОЛЬНЕНИЕ» у сотрудника нет кода причины увольнения
Проверьте правильность заполнения сведений отчета по конкретным сотрудникам, у которых выявлены ошибки, исправьте их и снова отправьте отчет
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.12
Сведения о трудовой деятельности должны содержать хотя бы один из блоков «Заявление» или «Трудовая деятельность»
Внесите недостающие данные по конкретным сотрудникам, у которых выявлены ошибки, исправьте их и снова отправьте отчет ЕФС-1
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.13
Дата документа-основания не может быть позже даты заполнения
Проверьте правильность заполнения отчета по конкретным сотрудникам или исполнителям по договору ГПХ, у которых выявлены ошибки, исправьте их и заново отправьте отчет
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.17
Значения элементов (в случае их указания) «Наименование», «Номер», «Серия», «Должность», «Причина увольнения», «Нормативный документ», «Статья», «Часть», «Пункт», «Подпункт», «Абзац» не должны состоять из одних пробелов
Проверьте корректность заполнения отчета по конкретным сотрудникам или исполнителям по договору ГПХ, у которых выявлены ошибки, исправьте их и снова отправьте отчет
ВС.ЕФС-СЗВ-ТД.1.18
Если вид мероприятия «ПРИЕМ» или «ПЕРЕВОД» и дата мероприятия больше или равна 1 июля 2021 года, то должен быть обязательно заполнен в графе 6 код по ОКЗ
Проверьте правильность заполнения отчета по конкретным сотрудникам, у которых выявлены ошибки, исправьте их и снова отправьте отчет
ВС.Б-ЗЛ.1.1
СНИЛС, ФИО не совпадают с данными, имеющимися в базе данных ПФР
Проверьте корректность заполнения отчета по конкретным сотрудникам, у которых выявлены ошибки, исправьте их и заново отправьте отчет
Код ошибки «20» — отчет принят, но нужна проверка
Код результата проверки: 20
Код ошибки ЕФС-1
Значение кода ошибки
Как исправлять
ВС.Б-СТРАХОВАТЕЛЬ.1.3
КПП должен соответствовать КПП в карточке страхователя
Требуется сверить указанные в отчете цифры с данными в свидетельстве ИНН, выданном работодателю, и в следующий раз внести верные сведения. Если в свидетельстве нет номера КПП, проставьте вместо него девять нулей
ВС.Б-МП.1.4
По зарегистрированному лицу ранее учтено мероприятие с такими же видом, датой и отметкой о совместитужельстве
Выгрузите из кадровой или бухгалтерской программы учета все данные по конкретному работнику, и если его действительно в один и тот же день приняли на работу, перевели или уволили и по совместительству, и по основному месту работы, то ничего не исправляйте
Как исправить ошибки ЕФС-1
Если в сведениях формы ЕФС-1 есть ошибка, нужно ее исправить. Для этого подайте в СФР скорректированные (уточненные) сведения.
В уточненную ЕФС-1 включите титульный лист и тот раздел или разделы, сведения в которых требуют исправлений.
Признак того, что это корректирующий отчет, для каждого раздела ЕФС-1 свой:
в сведениях о трудовой деятельности — это «Признак отмены», имеющий отметку «Х», которую указывают в графе 11;
в сведениях о стаже — тип формы «Корректирующая» или «Отменяющая» с отметкой «Х» и заполненным полем «Корректируемый (отменяемый) период»;
в сведениях по взносам на травматизм — номер корректировки.
Чтобы отменить запись о трудовой деятельности сотрудника заполните новую форму ЕФС-1 по нему, в которой нужно продублировать первоначальные сведения, заполненные неправильно, а в графе 11 поставьте знак «X».
Чтобы исправить сведения о трудовой деятельности сотрудника, заполните новую форму ЕФС-1. В ней продублируйте первоначальные неправильные сведения, в графе 11 поставьте знак «X», а в следующей строке внесите корректные сведения.
При ошибке в дате рождения сотрудника заполните новую форму ЕФС-1 и укажите правильную дату рождения. Это поможет исправить ошибку, которая обычно обозначается кодом 30.ВС.Б-ЗЛ.1.1.
Чтобы исправить ошибку в дате приема, заполните новую форму ЕФС-1. Продублируйте сведения, но в графе 10 поставьте знак «X». Затем внесите эти же сведения еще раз, указав верный отчетный период.
Чтобы исправить ошибку в дате увольнения и номере приказа, заполните новую форму ЕФС-1. Продублируйте первоначальные неправильные сведения. В графе 10 поставьте знак «X». Затем внесите корректные сведения, включая правильную дату увольнения или номер приказа.
Эти действия помогут исправить ошибки в форме ЕФС-1 и обеспечить корректное отражение информации о трудовой деятельности сотрудников.
Сроки исправления ошибок ЕФС-1
В случае обнаружения ошибок, работодатель обязан устранить их не позднее пяти рабочих дней с момента получения уведомления. Иначе ему грозит штраф согласно статье 17 закону от 01.04.1996 № 27-ФЗ.
Корректное определение даты получения уведомления играет ключевую роль и зависит от его формата (п. 41 новой инструкции о переучете, утвержденной приказом Минтруда от 03.04.2023 № 256н). Датой получения уведомления считается:
Шестой день с даты отправления заказного письма СФР, если уведомление направлено в бумажном виде.
Дата размещения уведомления в личном кабинете СФР, если оно направлено в электронном виде в личный кабинет страхователя на официальном сайте фонда.
Дата, подтвержденная оператором ЭДО или территориальным органом СФР, если взаимодействие с фондом происходит в электронном виде посредством ТКС.
После сдачи отчетности обязательно проверяйте результат приема, чтобы в случае ошибки своевременно ее исправить.
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