В какие сроки уничтожать бухгалтерские документы, чтобы не получить штраф 

Компании обязаны хранить всю документацию, которая касается бухгалтерии, налогов, персонала и контрагентов. Нельзя просто взять и выбросить бумаги в мусорку, потому что они стали не нужны. Их в обязательном порядке нужно хранить: в шкафах, на стеллажах или в отдельном помещении, оборудованном под архив. Куда поместить документы — зависит от срока хранения. Обычно в архив передают дела, которые хранятся дольше 10 лет или постоянно.

Утилизировать документы тоже следует в особом порядке. Основная масса бумаг по бухучету хранится в течение пяти лет, далее от них можно избавиться. Сроки уничтожения бухгалтерских документов вы найдете в приказе Росархива от 20.12.2019 № 236.

Примеры бухгалтерских документов, которые хранятся 5 лет:

первичная документация: акты, договоры, накладные, чеки;

расчеты и другие документы по НДФЛ;

налоговые декларации;

счета-фактуры;

различные справки;

уведомления об исчисленных суммах налогов;

книги учета доходов и расходов и другое.

Важно помнить, что с 1 января 2024 года хранить документы бухгалтерского учета можно только на территории страны, вывозить и хранить их за границей запрещено. Если речь идет об электронных документах, то сервера, на которых они хранятся, также должны располагаться в России.

Новые правила регулируются абзацем 1 пункта 25 ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Отметим, что некоторую документацию нужно хранить постоянно, избавляться от нее нельзя. Например, к таким документам относятся годовая бухгалтерская отчетность, штатное расписание и устав компании.

Минимум 50 лет хранят кадровую документацию:

приказы: о приеме, переводе, совместительстве, увольнении;

трудовые договоры;

должностные инструкции;

личные карточки работников;

личные дела работников и руководителей;

сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже работника;

журналы учета выдачи дипломов, удостоверений, свидетельств о профессиональной переподготовке;

журналы учета кадровых документов и другое.

Обратите внимание, что если кадровый документ был создан до 2003 года, то срок его хранения продлевается до 75 лет. Также отметим, что сроки для других типов документов по кадрам могут отличаться. Например, графики отпусков и согласия на обработку персональных данных достаточно хранить 3 года.

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