НДФЛ с материальной выгоды и оформление вычетов — что изменится в 2025 году 

Работники могут вернуть часть средств, которые они потратили на лечение и покупку лекарств. Затраты в виде вычета можно вернуть как за себя, так и за родителей, супругу, детей и подопечных.

Ранее в законах был четко определен возраст ребенка, за которого можно получить вычет: до 18 лет для детей и подопечных, либо до 24 лет, если ребенок учится очно.

С 1 января 2025 года возраст ребенка значения не имеет. Останется только два критерия для возврата средств:

лечение было оплачено налогоплательщиком;

ребенок признан судом недееспособным.