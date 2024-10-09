НДФЛ с материальной выгоды и оформление вычетов — что изменится в 2025 году 

Принят закон, который изменит порядок уплаты НДФЛ с 2025 года
8 августа Владимир Путин подписал закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ. Закон обширный и вводит целый ряд изменений в области НДФЛ. Основные нововведения коснулись:
правил уплаты налога с материальной выгоды;
удержания налога с «увольнительных» выплат;
вычетов за лечение и профессиональных вычетов.
Также с нового года все налогоплательщики переходят на новую пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Ставки будут зависеть от размера дохода и варьироваться от 13 до 22%.
Читайте больше о реформе налоговой системы в специальном разделе. Информация обновляется.
Как удерживать НДФЛ с материальной выгоды работника
Сотрудник может вернуть НДФЛ с материальной выгоды. Например, с экономии на процентах за использование заемными средствами работодателя.
Напомним, что в общем случае ставка налога с матвыгоды составляет 35%, для нерезидентов — 30%.
Материальную выгоду с займа нужно облагать налогом, если выполняются два условия:
сотрудник получил средства от работодателя или взаимозависимого лица;
экономия на процентах — это фактически материальная помощь или встречное исполнение работодателем обязательств перед сотрудником, либо плата за товары, работы и услуги.
Со следующего года прибавится еще одно условие — сотрудник получил заем от организации, которая признана взаимозависимым лицом по отношению к его работодателю.
Обратите внимание. Обязанность удерживать НДФЛ с материальной выгоды была отменена за период с 2021 по 2023 годы, но начиная с 2024 года с этих средств снова следует исчислять налог и отражать это в отчетности.
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Каких еще изменений ждать:
Отменено освобождение от уплаты НДФЛ, если речь идет об экономии на процентах по займам на строительство, покупку жилья или земельных участков. А также по средствам, которые были получены в целях рефинансирования жилищных займов.
Освободили от налога материальную выгоду с займов и кредитов в рамках программ господдержки. Однако есть нюанс: уплатить НДФЛ нужно будет, если сумма процентов, исчисленная исходя из 2/3 минимальной ключевой ставки Центробанка, больше суммы процентов, исчисленной исходя из условий договора.
Появится новый вид материальной выгоды, который нужно будет облагать налогом. Это экономия от покупки долей участия в уставном капитале.
Как изменятся правила получения вычетов на лечение
Работники могут вернуть часть средств, которые они потратили на лечение и покупку лекарств. Затраты в виде вычета можно вернуть как за себя, так и за родителей, супругу, детей и подопечных.
Ранее в законах был четко определен возраст ребенка, за которого можно получить вычет: до 18 лет для детей и подопечных, либо до 24 лет, если ребенок учится очно.
С 1 января 2025 года возраст ребенка значения не имеет. Останется только два критерия для возврата средств:
лечение было оплачено налогоплательщиком;
ребенок признан судом недееспособным.
Правила будут действовать для доходов, полученных с 1 января 2024 года. Читайте, как оформить налоговый вычет за лечение.
Что будет с профессиональными вычетами
Профессиональный вычет доступен только предпринимателям, нотариусам и адвокатам. Они могут вернуть часть расходов, которые потратили на ведение бизнеса.
В ситуации, когда ИП не может подтвердить расходы, он получает вычет в размере 20% от общей суммы доходов. Это правило ранее не распространялось на физлиц, которые ведут бизнес без образования юрлица или регистрации ИП.
Теперь же физлица, чья деятельность признана предпринимательской, тоже получат право на профвычет в размере 20% от дохода.
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Удерживать ли НДФЛ с выплат при увольнении
Работодателям, как и прежде, не нужно исчислять НДФЛ с выплат при увольнении. Речь идет о выходном пособии, среднем месячном заработке на период поиска работы, а также компенсациях руководителю и главбуху.
Ключевое условие в том, чтобы выплаты не превышали трехкратный размер среднего заработка сотрудника за месяц. Если же это работник Крайнего Севера, то учитывают шестикратный размер заработка.
Что же в таком случае изменилось
Из закона убрали упоминания руководителей и главбухов. Это значит, что с 2025 года получить компенсацию могут не только они, но и все другие работники компании. Читайте, какие документы нужно выдать уволенному сотруднику.
Убрали конкретные названия видов выплат: выходное пособие, компенсации и прочее. Теперь от налога освобождены любые виды выплат при увольнении.
Также в законе появилось уточнение, что средний заработок рассчитывается по тем же правилам, что и пособие по беременности и родам.
Какие еще изменения по НДФЛ были приняты
Перечислим кратко другие нововведения, о которых важно знать:
Если налоговый агент не может удержать у налогоплательщика НДФЛ, то он должен сообщить об этом в налоговую не позже 25 февраля следующего года. Информацию нужно включить в состав годового отчета 6-НДФЛ.
Теперь налоговые агенты должны удерживать НДФЛ вплоть до 31 января года, следующего за истекшим налоговым периодом. Если невозможно удержать налог до этой даты, то стоит сообщить об этом в налоговую и налогоплательщику. Эти правила начнут действовать с нового года.
ИП, нотариусы и адвокаты с 8 августа 2024 года должны перечислять авансовые платежи по НДФЛ в новый срок. Ранее это было 25 число, теперь 28 число следующего месяца.
С 1 января расширится список лиц, которые признаны налоговыми резидентами. К общему перечню добавятся работники российских компаний, которые трудятся за границей в рамках реализации межправительственных соглашений о сотрудничестве в области использования атомной энергии.
Суть статьи коротко
✅ 8 августа был подписан закон № 259-ФЗ, который вводит множество изменений в правила уплаты НДФЛ. Некоторые из них уже вступили в силу, но большая часть начнет действовать с 1 января 2025 года.
✅ Основные изменения коснулись НДФЛ с матвыгоды, выплат при увольнении, вычетов на лечение и профессиональных вычетов.
✅ Налоговые агенты будут дольше удерживать НДФЛ, ИП и нотариусам сдвинули дату уплаты авансовых платежей, также расширили список лиц, которые признаются налоговыми резидентами.
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