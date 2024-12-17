Единое пособие на детей в 2025 году: какие есть условия и как оформить

Что такое единое пособие на детей
Единое пособие на детей — ежемесячная денежная помощь от государства семьям с детьми и беременным. Этот вид выплаты стал доступен с 1 января 2023 года, его утвердил закон № 455-ФЗ, выплаты производит Социальный фонд. Возможность получать выплаты сохраняется и в 2025 году.
Единое пособие пришло на замену целому перечню ежемесячных выплат:
пособие беременным, которые встали на учет до 12 недель;
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
пособие на первого ребенка до 3 лет;
пособие на третьего ребенка до 3 лет;
пособие на детей от 3 до 7 лет;
пособие на детей от 8 до 17 лет.
Претендовать на выплаты могут семьи с детьми до 17 лет, а также беременные женщины со сроком шесть и более недель, если они встали на учет в женской консультации до 12 недели беременности. Усыновителям и опекунам такая выплата также доступна. Оформить ее могут как те, кто работает по трудовому договору, так и самозанятые.
Пособие выплачивают на каждого ребенка, но для этого требуется соблюсти условия по размеру дохода семьи и не пересечь лимиты по имуществу.
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Какой размер единого пособия в 2025 году
При определении размера выплат действует правило: чем ниже доход семьи, тем больше денег от государства можно получить. Если говорить конкретными цифрами, при расчете выплат действует градация: СФР заплатит 50, 70 или 100% от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания семьи.
Если за выплатами обращается беременная, учтут размер ПМ на работающего, если обращается семья — детский прожиточный минимум.
Как рассчитывают размер единого пособия:
50% прожиточного минимума будут платить ежемесячно, если среднедушевой доход семьи не дотягивает до минималки в регионе.
70%, если доход с учетом пособия в размере 50% ПМ все равно ниже прожиточного минимума.
И, наконец, 100% будут платить, если среднедушевой доход с учетом пособия 70% ПМ все еще ниже прожиточного минимума.
Например, беременная женщина из Санкт-Петербурга обратилась за оформлением единого пособия на детей. ПМ на работающего в северной столице в 2025 году — 21 069 рублей. Это значит, что будущая мама будет получать ежемесячные выплаты в размере от 10 534 до 21 069 рублей в месяц.
Размер прожиточного минимума ежегодно индексируется, точные суммы на 2025 год уже известны. Так, минимум на душу населения составит 17 733 рублей, на работающего россиянина — 19 329 рублей, на ребенка — 17 201 рубль.
Таким образом, размер пособия в зависимости от места проживания будет отличаться. В августе 2024 года власти ввели новые правила назначения единого пособия, так как многие семьи специально обращались за выплатами в том регионе, где ПМ больше. Теперь же Социальный фонд проверяет место жительства семьи. Могут отказать в выплатах, если семья обращается за пособием не по месту постоянного проживания. Учтите этот нюанс, если будете обращаться за выплатами.
При каких условиях оформят единое пособие в 2025 году
Беременность и возраст ребенка до 17 лет — не единственные условия для получения единого пособия в 2025 году, есть и другие. Приводим полный перечень:
1. Обязательное гражданство России. Важно, чтобы оно было как у родителя, так и у ребенка. Также заявитель должен постоянно проживать в РФ.
2. Доход семьи на одного человека меньше прожиточного минимума на душу населения в регионе. Приведем пример. Семья из трех человек, два взрослых и ребенок младше 17 лет, в январе 2025 года обратилась в Социальный фонд за единым пособием. Семья живет в Хакасии, где ПМ на душу населения в 2025 году составляет 18 088 рублей. За 2024 год в общей сумме семья заработала 500 000 рублей. Добавим эти цифры в формулу:
Среднедушевой доход = Общие доходы семьи (500 000) ÷ 12 месяцев ÷ Количество членов семьи (3)
И выясним, что среднедушевой доход в этой семье составляет 13 888 рублей. Это меньше, чем ПМ в Хакасии, поэтому семья вполне может претендовать на единое пособие в 2025 году. Размеры выплат для семьи составят: 8772 (50% от ПМ на ребенка), 13 158 (70% от ПМ) или 17 545 рублей (100% от ПМ).
3. Не превышены лимиты по количеству и площади движимого и недвижимого имущества. Чтобы получать пособие, у семьи в собственности может быть максимум одна квартира, дом, дача, гараж, автомобиль, мотоцикл, лодка и другое. Иногда возможно иметь несколько квартир или домов, но с ограниченным количеством квадратных метров на одного человека. Также СФР учтет наличие банковских вкладов.
4. Взрослые члены семьи имеют доход или есть объективная причина его отсутствия. Социальный фонд учтет только заработок членов семьи старше 18 лет. Какие доходы учитываются: зарплата, пенсия, алименты, стипендия, доходы от продажи имущества и сдачи его в аренду, доходы от вкладов и выигрышей и другое. Зарплату детей, их проценты по номинальным счетам и выплаты за родительские звания с 1 июня 2024 года не включают в список доходов семьи для назначения пособия.
Если взрослый не работает, нужна объективная причина. Ей может стать, например, мобилизация, прохождение службы в армии или очное обучение.
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Сколько будет единое пособие в 2025 году
В следующем году семьи с детьми до 17 лет в среднем по России будут получать единое пособие в размере от 8600 до 17 201 рубля, выплаты для беременных чуть больше — от 9664 до 19 329 рублей.
Как оформить единое пособие в 2025 году
До 2023 года семьям с детьми приходилось подавать разные заявления в разные ведомства, что отнимало много сил и времени. Теперь все можно сделать по одной заявке, так как несколько детских пособий объединили в одно. Подать заявление на единое пособие можно через МФЦ, местное отделение СФР или Госуслуги.
Если за пособием обращается сотрудник компании, он выполняет все самостоятельно, то есть сам собирает документы и направляет заявление. Участие работодателя здесь не требуется.
Рассмотрение заявления в Социальном фонде займет 10 дней, а в случае положительного решения первая выплата поступит в течение 5 дней. Затем пособие будет поступать каждое 3 число месяца. Обратите внимание, что пособие будут выплачивать год, далее нужно подать повторное заявление. Также повторно направить заявку нужно будет, если семья переехала в другой регион страны.
Также с 2025 года семьям будет проще оформить единое пособие, нововведения анонсировал Минфин. Что изменится:
Семья, которая обращается за выплатами на новорожденного ребенка, не будет проходить оценку нуждаемости, если уже получает единое пособие на старших детей. В 2025 году семья может подать одно заявление сразу на всех детей.
Периоды получения выплат будут синхронизироваться. Это значит, что семьи смогут подавать заявление одновременно на всех детей, даже если сроки выплат отличаются. Для этого нужно дождаться, пока закончится срок выплат хотя бы по одному ребенку.
Суть статьи коротко
✅ В 2025 году семьи с детьми могут претендовать на единое детское пособие. Оно доступно беременным и тем, у кого есть дети до 17 лет. Главное условие — низкий доход.
✅ Пособие платится ежемесячно и на каждого ребенка, для этого достаточно подать одно заявление в Социальный фонд.
✅ Фонд платит единое пособие в размере 50, 70 или 100% от прожиточного минимума на душу населения, который установлен в регионе проживания заявителя. Единое пособие с 1 января 2025 года вырастет: в среднем семьи с детьми будут получать от 8600 до 17 201 рубля, беременные — от 9664 до 19 329 рублей.
✅ За единым пособием могут обратиться граждане России, если доход на одного человека в семье меньше прожиточного минимума в регионе. Также учтут количество и размер имущества, наличие или отсутствие заработка.
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