Единое пособие на детей в 2025 году: какие есть условия и как оформить

Беременность и возраст ребенка до 17 лет — не единственные условия для получения единого пособия в 2025 году, есть и другие. Приводим полный перечень:

1. Обязательное гражданство России. Важно, чтобы оно было как у родителя, так и у ребенка. Также заявитель должен постоянно проживать в РФ.

2. Доход семьи на одного человека меньше прожиточного минимума на душу населения в регионе. Приведем пример. Семья из трех человек, два взрослых и ребенок младше 17 лет, в январе 2025 года обратилась в Социальный фонд за единым пособием. Семья живет в Хакасии, где ПМ на душу населения в 2025 году составляет 18 088 рублей. За 2024 год в общей сумме семья заработала 500 000 рублей. Добавим эти цифры в формулу:

Среднедушевой доход = Общие доходы семьи (500 000) ÷ 12 месяцев ÷ Количество членов семьи (3)

И выясним, что среднедушевой доход в этой семье составляет 13 888 рублей. Это меньше, чем ПМ в Хакасии, поэтому семья вполне может претендовать на единое пособие в 2025 году. Размеры выплат для семьи составят: 8772 (50% от ПМ на ребенка), 13 158 (70% от ПМ) или 17 545 рублей (100% от ПМ).

3. Не превышены лимиты по количеству и площади движимого и недвижимого имущества. Чтобы получать пособие, у семьи в собственности может быть максимум одна квартира, дом, дача, гараж, автомобиль, мотоцикл, лодка и другое. Иногда возможно иметь несколько квартир или домов, но с ограниченным количеством квадратных метров на одного человека. Также СФР учтет наличие банковских вкладов.

4. Взрослые члены семьи имеют доход или есть объективная причина его отсутствия. Социальный фонд учтет только заработок членов семьи старше 18 лет. Какие доходы учитываются: зарплата, пенсия, алименты, стипендия, доходы от продажи имущества и сдачи его в аренду, доходы от вкладов и выигрышей и другое. Зарплату детей, их проценты по номинальным счетам и выплаты за родительские звания с 1 июня 2024 года не включают в список доходов семьи для назначения пособия.

Если взрослый не работает, нужна объективная причина. Ей может стать, например, мобилизация, прохождение службы в армии или очное обучение.