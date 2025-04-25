ЦОК ОК УСН 23.04 Мобильный
Е-Офис 24
ФСБУ Бухгалтерская отчетность

Как подготовить отчетность за 1 квартал 2025 года по новому ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» — рекомендации аудитора

По словам аудитора, с начала 2025 года действует новый стандарт бухгалтерской отчетности ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Первый отчетный период, когда применение ФСБУ 4/2023 обязательно — первый квартал 2025 года.

Мы пригласили действующего аудитора и попросили рассказать, в каких случаях нужно составлять промежуточную бухотчетность, какие изменения и новые правила учесть при ее составлении.

Рекомендациями поделилась: Анна Тетерлева, эксперт по аудиту, бухучету и МСФО, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии – Аудит» (Топ-100 RAEX консалтинговых компании РФ), 20+ лет практического опыта, 60+ учебных пособий и статей по бухучету и МСФО

Сервис аренды 1С «Е-Офис 24» рекомендует. В телеграм-канале Анны вы найдете всю самую важную информацию для работы бухгалтера. Подписывайтесь, будет полезно: https://t.me/teterlevaanna.

Тем, кому удобнее слушать, а не читать. Для вас — запись вебинара «Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2025 года: Что нужно учесть по новому ФСБУ 4/2023». На вебинаре аудитор разбирает спорные моменты и дает советы по сдаче отчетности. Вы узнаете про новые формы, ФСБУ 4/2023 и законопроект Минфина об обязательных промежуточных отчетах в ГИР БО.

Анонсы полезных вебинаров — в группе «Е-Офис 24» ВКонтакте. Подпишитесь, чтобы не пропустить новый эфир по актуальной для вас теме: https://vk.com/eoffice24.

Текст и рекомендации ниже подготовлены аудитором Анной Тетерлевой.

В каких случаях необходимо составлять промежуточную бухотчетность 

Обязанность сдавать промежуточную бухотчетность (далее — ПБО) прописана в законодательстве. Она есть:

  • У отдельных категорий бизнеса. 

  • При ликвидация компании в ИФНС сдается ликвидационный промежуточный баланс согласно ч. 4 ст. 17 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

  • Если обязанность составлять ПБО прописана в учредительных документах субъекта. Например, в уставе.

  • По решению собственника субъекта. Например, для целей распределения промежуточных дивидендов, для управленческих целей и пр.

  • Если обязанность установлена договорами. Например, с банками, лизинговыми компаниями, ключевыми покупателями или поставщиками компании.

  • Если компания проходит аудит (обязательный или инициативный), то ПБО потребуется в рамках промежуточного этапа аудиторской проверки.

Сдавайте бухотчетность без стресса — с сервисом «1С-Отчетность». Актуальные формы документов, автоматическая проверка на ошибки и собственная бесплатная техподдержка, которая помогает решать вопросы еще быстрее. Всё это — в «Е-Офис 24» с бесплатным тестовым периодом и выгодными акциями при подключении.

Какие есть правила составления промежуточной бухотчетности 

Основные правила составления ПБО:

  1. Промежуточная бухотчетность составляется за отчетный период менее года.

  2. ПБО составляется нарастающим итогом с 1 января по отчетную дату периода, за который составляется такая отчетность (далее — промежуточный отчетный период).

  3. В ПБО приводятся наименования и значения всех итоговых показателей, которые были приведены в годовой бухотчетности экономического субъекта за год, предшествовавший промежуточному отчетному периоду.

  4. В ПБО могут быть объединены показатели, приведенные в годовой бухотчетности за год, предшествовавший промежуточному отчетному периоду, по которым отсутствовали существенные изменения в промежуточном отчетном периоде.

  5. В ПБО могут быть приведены обособленно показатели, значения которых существенно изменились в промежуточном отчетном периоде.

Что включают в состав промежуточной бухотчетности по ФСБУ 4/2023

Состав ПБО четко определен ФСБУ 4/2023.

ПБО коммерческой организации состоит из:

  • бухгалтерского баланса;

  • отчета о финансовых результатах;

  • приложений к ним: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ПБО некоммерческой организации состоит из:

  • бухгалтерского баланса;

  • отчета о целевом использовании средств;

  • приложений к ним: отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Упрощенная ПБО состоит из:

  • бухгалтерского баланса;

  • отчета о финансовых результатах;

  • пояснений: указания, что бухотчетность составлена в соответствии с ФСБУ и отраслевыми стандартами; информации об учетной политике; иной существенной информации.

Формы бухгалтерского баланса, ОФР, отчета о целевом использовании средств, ОИК, ОДДС, пояснений определяются экономическим субъектом на основе образцов, приведенных в приложениях к ФСБУ 4/2023.

Нужно сдать бухотчеты, а сроки поджимают?

«1С-Отчетность» поможет. Быстрая отправка отчетов во все основные контролирующие органы, автоматическая проверка на ошибки, уведомления о новых запросах ФНС и всегда актуальные формы отчетных документов.

Собственная бесплатная техподдержка «Е-Офис 24» позволяет в разы быстрее решать вопросы по работе в сервисе. Попробуйте сейчас — дарим один пробный месяц бесплатно. 

Какой установлен минимальный перечень показателей по ФСБУ 4/2023

ФСБУ 4/2023 устанавливает минимальный перечень показателей для бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Минимальный перечень показателей, раскрываемых в бухгалтерском балансе:

  • НМА; 

  • ОС; 

  • инвестиционная недвижимость (обратите внимание, ранее показатель отсутствовал в формах бухотчетности); 

  • ОНА; 

  • финансовые вложения; 

  • запасы; 

  • долгосрочные активы к продаже (обратите внимание, ранее показатель отсутствовал в формах бухотчетности); 

  • НДС по приобретенным ценностям; 

  • дебиторская задолженность; 

  • денежные средства и денежные эквиваленты; 

  • капитал (в коммерческих организациях)/целевое финансирование (в некоммерческих организациях); 

  • заемные средства; 

  • кредиторская задолженность; 

  • ОНО; 

  • оценочные обязательства.

Минимальный перечень показателей, раскрываемых в отчете о финансовых результатах (ОФР):

  • выручка (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей);

  • себестоимость продаж; 

  • коммерческие расходы; 

  • управленческие расходы; 

  • доходы от участия в других организациях; 

  • проценты к получению; 

  • проценты к уплате; 

  • прочие доходы; 

  • прочие расходы;

  • налог на прибыль организаций; 

  • прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций). Обратите внимание: ранее показатель отсутствовал в формах бухотчетности.

  • результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток); 

  • результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток); 

  • налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток).

Какую информацию необходимо раскрыть в пояснениях к ПБО согласно ФСБУ 4/2023

ФСБУ 4/2023 предусматривает 2 варианта раскрытия информации в ПБО. Вариант раскрытия информации определяется решением экономического субъекта (п. 56 ФСБУ 4/2023):

  • В полном объеме раскрывается информация согласно пп. 8–50 ФСБУ 4/2023.

  • В сокращенном объеме: только информация об имевших место в промежуточный отчетный период существенных фактах хозяйственной жизни, актуализирующая информацию, раскрытую в годовой бухотчетности за год, предшествовавший промежуточному отчетному периоду.

Важность и необходимость подготовки ПБО подтверждают ближайшие планы Минфина. В частности, Минфин планирует изменить закон о бухучете, чтобы отчетность за полугодие компании с обязательным аудитом сдавали в ГИР БО (распоряжение Правительства от 22.11.2024 № 3386-р). 

Благодарим аудитора Анну Тетерлеву за полезные разъяснения и рекомендации. Не забывайте подписываться на канал Анны, ведь там вы найдете самую актуальную и важную информацию для работы бухгалтера: https://t.me/teterlevaanna.

👉 Все нужные программы и сервисы 1С для бухгалтера — в «Е‑Офис 24». Для удаленной работы и ведения бухучета подойдет облачная «1С:Бухгалтерия», а для отправки отчетов — сервис «1С-Отчетность». Все решения можно протестировать бесплатно после быстрой регистрации. Удобные тарифы, обновления без доплат, резервные копии для дополнительной защиты и выгрузка копий баз 1С на ваш внешний ресурс. Это и другое — в «Е-Офис 24». Обращайтесь — расскажем больше про облачную 1С и сервисы, поможем перенести базы и быстро начать работу. 

Не пропустите новые полезные вебинары с Анной и другими экспертами. Анонсы вебинаров по актуальным для вас темам — в нашей группе ВКонтакте: https://vk.com/eoffice24.

Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях 👇

Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: 2W5zFJZpAHe

Продукты компании

Спецпредложения

Облачная 1С для бухгалтера  до 02.05

Спецпредложения на Клерке

Информации об авторе

Е-Офис 24

Е-Офис 24

Сервис аренды облачных программ 1С

11 745 подписчиков 94 поста

Начать дискуссию