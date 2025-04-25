Как подготовить отчетность за 1 квартал 2025 года по новому ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» — рекомендации аудитора

По словам аудитора, с начала 2025 года действует новый стандарт бухгалтерской отчетности ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Первый отчетный период, когда применение ФСБУ 4/2023 обязательно — первый квартал 2025 года.

Мы пригласили действующего аудитора и попросили рассказать, в каких случаях нужно составлять промежуточную бухотчетность, какие изменения и новые правила учесть при ее составлении.

Рекомендациями поделилась: Анна Тетерлева, эксперт по аудиту, бухучету и МСФО, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии – Аудит» (Топ-100 RAEX консалтинговых компании РФ), 20+ лет практического опыта, 60+ учебных пособий и статей по бухучету и МСФО

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Тем, кому удобнее слушать, а не читать. Для вас — запись вебинара «Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2025 года: Что нужно учесть по новому ФСБУ 4/2023». На вебинаре аудитор разбирает спорные моменты и дает советы по сдаче отчетности. Вы узнаете про новые формы, ФСБУ 4/2023 и законопроект Минфина об обязательных промежуточных отчетах в ГИР БО.

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Текст и рекомендации ниже подготовлены аудитором Анной Тетерлевой.