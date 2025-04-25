Как подготовить отчетность за 1 квартал 2025 года по новому ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» — рекомендации аудитора

По словам аудитора, с начала 2025 года действует новый стандарт бухгалтерской отчетности ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Первый отчетный период, когда применение ФСБУ 4/2023 обязательно — первый квартал 2025 года.
Мы пригласили действующего аудитора и попросили рассказать, в каких случаях нужно составлять промежуточную бухотчетность, какие изменения и новые правила учесть при ее составлении.
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Текст и рекомендации ниже подготовлены аудитором Анной Тетерлевой.
В каких случаях необходимо составлять промежуточную бухотчетность
Обязанность сдавать промежуточную бухотчетность (далее — ПБО) прописана в законодательстве. Она есть:
У отдельных категорий бизнеса.
Застройщиков согласно ч. 5 ст. 3 закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ.
Банков и других организаций, которые находятся под контролем Банка России. Согласно пп. 1.1.2 п. 1.1 главы 1 указания Банка России № 4983-У от 27 ноября 2018 года.
Эмитентов ценных бумаг согласно Положению Банка России № 714-П от 27 марта 2020 года.
При ликвидация компании в ИФНС сдается ликвидационный промежуточный баланс согласно ч. 4 ст. 17 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
Если обязанность составлять ПБО прописана в учредительных документах субъекта. Например, в уставе.
По решению собственника субъекта. Например, для целей распределения промежуточных дивидендов, для управленческих целей и пр.
Если обязанность установлена договорами. Например, с банками, лизинговыми компаниями, ключевыми покупателями или поставщиками компании.
Если компания проходит аудит (обязательный или инициативный), то ПБО потребуется в рамках промежуточного этапа аудиторской проверки.
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Какие есть правила составления промежуточной бухотчетности
Основные правила составления ПБО:
Промежуточная бухотчетность составляется за отчетный период менее года.
ПБО составляется нарастающим итогом с 1 января по отчетную дату периода, за который составляется такая отчетность (далее — промежуточный отчетный период).
В ПБО приводятся наименования и значения всех итоговых показателей, которые были приведены в годовой бухотчетности экономического субъекта за год, предшествовавший промежуточному отчетному периоду.
В ПБО могут быть объединены показатели, приведенные в годовой бухотчетности за год, предшествовавший промежуточному отчетному периоду, по которым отсутствовали существенные изменения в промежуточном отчетном периоде.
В ПБО могут быть приведены обособленно показатели, значения которых существенно изменились в промежуточном отчетном периоде.
Что включают в состав промежуточной бухотчетности по ФСБУ 4/2023
Состав ПБО четко определен ФСБУ 4/2023.
ПБО коммерческой организации состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах;
приложений к ним: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
ПБО некоммерческой организации состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о целевом использовании средств;
приложений к ним: отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.
Упрощенная ПБО состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах;
пояснений: указания, что бухотчетность составлена в соответствии с ФСБУ и отраслевыми стандартами; информации об учетной политике; иной существенной информации.
Формы бухгалтерского баланса, ОФР, отчета о целевом использовании средств, ОИК, ОДДС, пояснений определяются экономическим субъектом на основе образцов, приведенных в приложениях к ФСБУ 4/2023.
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Какой установлен минимальный перечень показателей по ФСБУ 4/2023
ФСБУ 4/2023 устанавливает минимальный перечень показателей для бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Минимальный перечень показателей, раскрываемых в бухгалтерском балансе:
НМА;
ОС;
инвестиционная недвижимость (обратите внимание, ранее показатель отсутствовал в формах бухотчетности);
ОНА;
финансовые вложения;
запасы;
долгосрочные активы к продаже (обратите внимание, ранее показатель отсутствовал в формах бухотчетности);
НДС по приобретенным ценностям;
дебиторская задолженность;
денежные средства и денежные эквиваленты;
капитал (в коммерческих организациях)/целевое финансирование (в некоммерческих организациях);
заемные средства;
кредиторская задолженность;
ОНО;
оценочные обязательства.
Минимальный перечень показателей, раскрываемых в отчете о финансовых результатах (ОФР):
выручка (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей);
себестоимость продаж;
коммерческие расходы;
управленческие расходы;
доходы от участия в других организациях;
проценты к получению;
проценты к уплате;
прочие доходы;
прочие расходы;
налог на прибыль организаций;
прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций). Обратите внимание: ранее показатель отсутствовал в формах бухотчетности.
результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток);
результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток);
налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток).
Какую информацию необходимо раскрыть в пояснениях к ПБО согласно ФСБУ 4/2023
ФСБУ 4/2023 предусматривает 2 варианта раскрытия информации в ПБО. Вариант раскрытия информации определяется решением экономического субъекта (п. 56 ФСБУ 4/2023):
В полном объеме раскрывается информация согласно пп. 8–50 ФСБУ 4/2023.
В сокращенном объеме: только информация об имевших место в промежуточный отчетный период существенных фактах хозяйственной жизни, актуализирующая информацию, раскрытую в годовой бухотчетности за год, предшествовавший промежуточному отчетному периоду.
Важность и необходимость подготовки ПБО подтверждают ближайшие планы Минфина. В частности, Минфин планирует изменить закон о бухучете, чтобы отчетность за полугодие компании с обязательным аудитом сдавали в ГИР БО (распоряжение Правительства от 22.11.2024 № 3386-р).
Благодарим аудитора Анну Тетерлеву за полезные разъяснения и рекомендации. Не забывайте подписываться на канал Анны, ведь там вы найдете самую актуальную и важную информацию для работы бухгалтера: https://t.me/teterlevaanna.
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