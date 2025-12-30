ТОП–3 программы 1С для торговли: решения для управления розницей и оптом, закупками, складом, акциями и ценами 

Фирма «1С» предлагает большое количество программ для торговли — есть решения для мелких магазинчиков «у дома», интернет-магазинов и крупных торговых сетей. Разбираемся в преимуществах и особенностях популярных программ 1С, которые помогут превратить хаос в слаженную систему.
Какую 1С выбрать для торговли: подборка для любого масштаба бизнеса
Собрали программы 1С, которые заточены под торговлю и учитывают потребности бизнеса разных масштабов. Начнем с базовой программы для небольшого розничного магазина и закончим решениями, которые подойдут крупным игрокам рынка.
1С:Розница — универсальное решение для торговли. Базовая программа для розничных продаж. В ней есть все основные инструменты: работа с товарами и ценами, управление закупками, складом и сотрудниками, синхронизация с торговым оборудованием, работа с маркированными товарами и базовая аналитика.
Сильные стороны:
Полноценное рабочее место кассира. Есть встроенный модуль для автоматизации рабочего места кассира — РМК. Поддержка наличной оплаты и безнала, работа с подарочными сертификатами, формирование чеков, возвратов и обменов.
Интеграция торгового оборудования. К программе можно подключить онлайн-кассу, сканер, принтер чеков и этикеток, эквайринг, электронные весы и другие устройства. Все можно легко настроить.
Учет запасов, склад и закупки. Поступления, списания, возвраты, удобный контроль остатков и их автоматическое распределение. Система подскажет, что товар нужно докупить и что у него скоро истекает срок годности.
Интеграция с системами маркировки. Настраивайте обмен с «Честным знаком», ЕГАИС, ВетИС, ФГИС «Зерно» и «Сатурн».
Инструменты повышения продаж и гибкая система лояльности. Встроенные маркетинговые возможности для проведения акций и начисления бонусов, рассылки и уведомление покупателей о спецпредложениях по электронной почте и sms.
Кому подойдет: одиночному магазину, сетевому магазину, пункту выдачи, небольшой торговой сети, продажам в розницу с одним складом без сложной логистики. Тем, кому необходим расширенный функционал по онлайн-кассам.
Кому не подойдет: возможностей программы может быть недостаточно тем, кто занимается оптом, интернет-продажами и торговлей на маркетплейсах. То же самое касается и смешанных продаж — например, если одновременно продаете в опт и в розницу. При сложной логистике и большом количестве складов 1С:Розницы тоже будет недостаточно. А еще тут нет инструментов для бухучета и полноценной CRM-системы.
Крупные сети часто выбирают 1С:Управление торговлей для централизованного управления, а для каждой отдельной торговой точки подключают 1С:Розницу. Программы легко синхронизируются друг с другом.
✔️ 1С:Управление нашей фирмой — «все в одном» для торговли, услуг, производства. Программа объединяет продажи, закупки, финансы, CRM, кадры, аналитику и сдачу отчетности в одном месте. Это удобное решение для малого и среднего бизнеса на спецрежимах и ОСНО, а также для тех, кто совмещает разные виды продаж. Например, у вас интернет-магазин, три розничных точки в городе и параллельно вы производите товары под заказ — значит можно спокойно подключать 1С:УНФ.
Сильные стороны:
Управленческий и финансовый учет. 1С:УНФ показывает доходы и расходы, позволяет планировать бюджеты, готовить отчеты по продажам, запасам, расходам, эффективности.
Инструменты для услуг и производства. Планируйте услуги, ведите их учет, управляйте доставкой товаров и курьерами. Используйте инструменты для заказного или мелкосерийного производства: расчет потребности в сырье и материалах, планирование производства, оформление заказов, расчет себестоимости.
Встроенная CRM-система. Ведите клиентскую базу, работайте с заявками, изучайте всю историю общения с клиентом, ставьте задачи для сотрудников и анализируйте эффективность работы отдела продаж.
Для ИП на спецрежиме — сдача отчетности. Есть функционал по расчету налогов, формированию и сдаче отчетности благодаря встроенному сервису 1С-Отчетность. Доступно предпринимателям на УСН, АУСН и ПСН.
Кому подойдет: розничному магазину, интернет-торговле, компаниям, которые оказывают услуги и сами производят товары на продажу. Тем, кто совмещает несколько видов продаж — например, интернет-магазин + свое производство. ИП на спецрежимах, которые хотят вести учет и сдавать отчетность в одной программе.
Кому не подойдет: программа заточена под управленческий и финансовый учет, здесь ограниченный функционал по ведению бухгалтерии, доступный только для ИП. Если у вас сложная бухгалтерия, придется подключать дополнительные инструменты. Если бизнес очень крупный, со сложной логистикой и производством, множеством точек продаж и филиалов — 1С:УНФ может быть недостаточно.
✔️ 1С:Управление торговлей — ваше комплексное решение. Идеальный вариант для среднего и крупного бизнеса со сложной логистикой и системой складов. Если у вас розница + опт, несколько магазинов и складов, розничная сеть или крупный интернет-магазин — подключайте 1С:УТ, программа справится с большой нагрузкой и закроет все нужды торговой компании.
Сильные стороны:
Подробная отчетность по показателям предприятия. Анализируйте эффективность бизнес-процессов, выявляйте сильные и слабые места, ставьте новые цели и отслеживайте их выполнение.
Гибкое формирование цен. Программа учтет целый ряд факторов для грамотного формирования цены: скидки, сезонные акции, персональные предложения для vip-клиентов. Можно настраивать сложные акции с большим количеством условий.
Множество опций для управления складом. Адресное хранение, быстрая навигация по ячейкам, полный контроль движения запасов, планирование закупок и многое другое. Опций по складам здесь гораздо больше, чем в 1С:Рознице или 1С:УНФ.
Интеграция с маркетплейсами. В программе предусмотрена интеграция с популярными маркетплейсами: Озон, Wildberries, Lamoda, Яндекс Маркет. Выгрузка цен и остатков, загрузка товарного каталога — все доступно в 1С:УТ.
Кому подойдет: средние и крупные компании в сфере торговли, розничные сети, оптовые продажи, интернет-магазины и торговля на маркетплейсах. Тем, кто совмещает розницу и опт, имеет несколько точек продаж, разветвленную сеть складов. Тем, кому важна глубокая бизнес-аналитика и широкий функционал по складскому учету — это самые сильные стороны программы.
Кому не подойдет: мелким компаниям и ИП с одной торговой точкой — 1С:УТ будет избыточной по функционалу. Если у компании один склад, простая логистика и нет опта — программы тоже будет «слишком много», лучше выбрать более легкие и простые решения, например, 1С:Розницу. Также важно учесть, что в программе нет бухучета, нужно будет дополнительно подключать 1С:Бухгалтерию.
Все перечисленные программы можно подключить в облаке для удобной удаленной работы. Это позволит сэкономить на обновлениях и сопровождении. Обращайтесь! Специалисты сервиса «Е-Офис 24» расскажут больше про облачную 1С, помогут перенести базы и начать работу.
Какие дополнительные сервисы стоит подключить к программе 1С
Даже если в вашей 1С уже есть все для учета торговли, не лишним будет подключить дополнительные сервисы. Это облегчит документооборот, работу с персоналом, проверку контрагентов и сдачу отчетности.
1С:Распознавание первичных документов. Распознавание сканов, фото, документов PDF и Excel, архивов. Ускоряет ввод первички в 1С и экономит время бухгалтера.
1С-ЭДО. Обмен документами с контрагентами по ЭДО, автоматическое формирование входящих документов, экономия на печати бумаг и пересылке курьерами.
1С:Контрагент. Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по ИНН, досье с подробной информацией о контрагенте, проверка реквизитов контролирующих органов.
1СПАРК Риски. Экспресс-оценка контрагентов на основе индексов СПАРК, оперативные уведомления обо всех важных изменениях, заверенные справки о контрагенте.
1С-Отчетность. Сдача отчетности прямо из 1С — в налоговую, Соцфонд, Росстат и другие ведомства.
Попробуйте аренду 1С в облаке
Доступ к 1С через интернет в любое время, круглосуточная техническая поддержка, автоматические обновления
Почему выгодно арендовать облачную 1С в «Е-Офис 24»
В сервисе «Е-Офис 24» вы найдете все нужные решения 1С для ведения бухгалтерии, кадрового учета и торговли. Программы и сервисы доступны в облаке — работать можно из любого места, где есть интернет.
Преимущества облачной 1С:
✔ Бесплатный тестовый период на 14 дней, чтобы вы могли изучить сервис.
✔ Все нужные программы 1С в одном тарифе. Не нужно платить за каждую отдельно.
Например, на тарифе «Минимальный» торговой компании будут доступны сразу 1С:Розница + 1С:УНФ + 1С:Бухгалтерия. На «Оптимальном» тарифе к этому списку еще добавится 1С:ЗУП и 1С:УТ. Такого набора хватит, чтобы закрыть все потребности розничного магазина или торговой сети.
✔ Обновления 1С без доплат. Базы можно обновлять вручную или автоматически — даже ночью.
✔ Автоматическое ежедневное резервное копирование спасет ваши базы от неприятностей. При желании можно также настроить автоматическую выгрузку баз из облака 1С на ваш внешний ресурс, например Яндекс.Диск или FTP — для дополнительной защиты баз и вашего спокойствия.
✔ Бесплатная техническая поддержка 24/7 и консультации по 1С — для вашей комфортной работы в облаке.
Посмотреть тарифы аренды 1С в облаке от «Е-Офис 24»
Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: 2W5zFG9NHMJ
Начать дискуссию