ТОП–3 программы 1С для торговли: решения для управления розницей и оптом, закупками, складом, акциями и ценами 

Какую 1С выбрать для торговли: подборка для любого масштаба бизнеса

Собрали программы 1С, которые заточены под торговлю и учитывают потребности бизнеса разных масштабов. Начнем с базовой программы для небольшого розничного магазина и закончим решениями, которые подойдут крупным игрокам рынка.

1С:Розница — универсальное решение для торговли. Базовая программа для розничных продаж. В ней есть все основные инструменты: работа с товарами и ценами, управление закупками, складом и сотрудниками, синхронизация с торговым оборудованием, работа с маркированными товарами и базовая аналитика.

Сильные стороны:

Полноценное рабочее место кассира. Есть встроенный модуль для автоматизации рабочего места кассира — РМК. Поддержка наличной оплаты и безнала, работа с подарочными сертификатами, формирование чеков, возвратов и обменов.

Интеграция торгового оборудования. К программе можно подключить онлайн-кассу, сканер, принтер чеков и этикеток, эквайринг, электронные весы и другие устройства. Все можно легко настроить.

Учет запасов, склад и закупки. Поступления, списания, возвраты, удобный контроль остатков и их автоматическое распределение. Система подскажет, что товар нужно докупить и что у него скоро истекает срок годности.

Интеграция с системами маркировки. Настраивайте обмен с «Честным знаком», ЕГАИС, ВетИС, ФГИС «Зерно» и «Сатурн».

Инструменты повышения продаж и гибкая система лояльности. Встроенные маркетинговые возможности для проведения акций и начисления бонусов, рассылки и уведомление покупателей о спецпредложениях по электронной почте и sms.

Кому подойдет: одиночному магазину, сетевому магазину, пункту выдачи, небольшой торговой сети, продажам в розницу с одним складом без сложной логистики. Тем, кому необходим расширенный функционал по онлайн-кассам.

Кому не подойдет: возможностей программы может быть недостаточно тем, кто занимается оптом, интернет-продажами и торговлей на маркетплейсах. То же самое касается и смешанных продаж — например, если одновременно продаете в опт и в розницу. При сложной логистике и большом количестве складов 1С:Розницы тоже будет недостаточно. А еще тут нет инструментов для бухучета и полноценной CRM-системы.

Крупные сети часто выбирают 1С:Управление торговлей для централизованного управления, а для каждой отдельной торговой точки подключают 1С:Розницу. Программы легко синхронизируются друг с другом.

✔️ 1С:Управление нашей фирмой — «все в одном» для торговли, услуг, производства. Программа объединяет продажи, закупки, финансы, CRM, кадры, аналитику и сдачу отчетности в одном месте. Это удобное решение для малого и среднего бизнеса на спецрежимах и ОСНО, а также для тех, кто совмещает разные виды продаж. Например, у вас интернет-магазин, три розничных точки в городе и параллельно вы производите товары под заказ — значит можно спокойно подключать 1С:УНФ.

Сильные стороны:

Управленческий и финансовый учет. 1С:УНФ показывает доходы и расходы, позволяет планировать бюджеты, готовить отчеты по продажам, запасам, расходам, эффективности.

Инструменты для услуг и производства . Планируйте услуги, ведите их учет, управляйте доставкой товаров и курьерами. Используйте инструменты для заказного или мелкосерийного производства: расчет потребности в сырье и материалах, планирование производства, оформление заказов, расчет себестоимости.

Встроенная CRM-система. Ведите клиентскую базу, работайте с заявками, изучайте всю историю общения с клиентом, ставьте задачи для сотрудников и анализируйте эффективность работы отдела продаж.

Для ИП на спецрежиме — сдача отчетности. Есть функционал по расчету налогов, формированию и сдаче отчетности благодаря встроенному сервису 1С-Отчетность. Доступно предпринимателям на УСН, АУСН и ПСН.

Кому подойдет: розничному магазину, интернет-торговле, компаниям, которые оказывают услуги и сами производят товары на продажу. Тем, кто совмещает несколько видов продаж — например, интернет-магазин + свое производство. ИП на спецрежимах, которые хотят вести учет и сдавать отчетность в одной программе.

Кому не подойдет: программа заточена под управленческий и финансовый учет, здесь ограниченный функционал по ведению бухгалтерии, доступный только для ИП. Если у вас сложная бухгалтерия, придется подключать дополнительные инструменты. Если бизнес очень крупный, со сложной логистикой и производством, множеством точек продаж и филиалов — 1С:УНФ может быть недостаточно.

✔️ 1С:Управление торговлей — ваше комплексное решение. Идеальный вариант для среднего и крупного бизнеса со сложной логистикой и системой складов. Если у вас розница + опт, несколько магазинов и складов, розничная сеть или крупный интернет-магазин — подключайте 1С:УТ, программа справится с большой нагрузкой и закроет все нужды торговой компании.

Сильные стороны:

Подробная отчетность по показателям предприятия. Анализируйте эффективность бизнес-процессов, выявляйте сильные и слабые места, ставьте новые цели и отслеживайте их выполнение.

Гибкое формирование цен. Программа учтет целый ряд факторов для грамотного формирования цены: скидки, сезонные акции, персональные предложения для vip-клиентов. Можно настраивать сложные акции с большим количеством условий.

Множество опций для управления складом. Адресное хранение, быстрая навигация по ячейкам, полный контроль движения запасов, планирование закупок и многое другое. Опций по складам здесь гораздо больше, чем в 1С:Рознице или 1С:УНФ.

Интеграция с маркетплейсами. В программе предусмотрена интеграция с популярными маркетплейсами: Озон, Wildberries, Lamoda, Яндекс Маркет. Выгрузка цен и остатков, загрузка товарного каталога — все доступно в 1С:УТ.

Кому подойдет: средние и крупные компании в сфере торговли, розничные сети, оптовые продажи, интернет-магазины и торговля на маркетплейсах. Тем, кто совмещает розницу и опт, имеет несколько точек продаж, разветвленную сеть складов. Тем, кому важна глубокая бизнес-аналитика и широкий функционал по складскому учету — это самые сильные стороны программы.

Кому не подойдет: мелким компаниям и ИП с одной торговой точкой — 1С:УТ будет избыточной по функционалу. Если у компании один склад, простая логистика и нет опта — программы тоже будет «слишком много», лучше выбрать более легкие и простые решения, например, 1С:Розницу. Также важно учесть, что в программе нет бухучета, нужно будет дополнительно подключать 1С:Бухгалтерию.