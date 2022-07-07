Как правильно платить за рекламу в интернете. Чек-лист бухгалтеру

Оплата с банковской карты или личного счета работника

Часто личный кабинет рекламного сервиса пополняет директор или маркетолог со своего текущего счета или счета, привязанного к дебетовой или кредитной карте. Такой способ удобен тем, что не нужно оформлять платежное поручение, а деньги от физического лица зачисляются быстрее, чем от юридического.

А чтобы не пропустить, когда подошел очередной платеж, можно настроить автоплатеж или автопополнение и спать спокойно. Однако этот способ оплаты понравится не каждому бухгалтеру.

Если вы — компания или ИП на УСН Доходы, то с вас никто не спросит, на что вы потратили заработанные в бизнесе деньги. ИП может платить за рекламу со своего счета или привязанной к нему карты, чтобы автоматизировать процесс и бесперебойное продвижение товаров в сети.

Если речь идет о юрлице, то сотрудник также вправе оплачивать рекламу со своих личных счетов (по договоренности с руководством), а после обращаться за возмещением расходов. Или заранее получить деньги в подотчет, если сотрудник является подотчетным лицом. Для подтверждения расхода нужен чек.

Для компаний и предпринимателей на УСН 15% важно, чтобы платеж можно было зачесть для уменьшения налогооблагаемой базы. Рекламные расходы базу уменьшают (пп. 20 п. 1 ст 346.16 НК) при условии, что это оплата за фактически оказанные услуги. Авансовые платежи в расходы зачесть нельзя (письмо ФНС от 20.05.2019 № 03-11-11/36060, письмо Минфина от 12.12.2008 № 03-11-04/2/195).

Соответственно, если платеж проходит через подотчетное лицо, это должна быть постоплата, подтвержденная чеком или платежным поручением, актом и другими документами, о которых мы рассказали в статье «Как учитывать рекламные расходы на общей системе и УСН».

Для бизнеса на ОСНО — в части налога на прибыль ситуация схожа с упрощенцами на «доходы минус расходы». Например, можно также провести оплату через подотчетное лицо.

Главное, подтвердить расход полным комплектом документов. С НДС сложнее. Без счета-фактуры к вычету налог принять нельзя (письмо Минфина от 27.11.2019 № 03-07-11/92132). А чтобы поставщик выставил счет-фактуру, на сотрудника нужно выписать доверенность.

Вот только что с ней делать дальше — непонятно, если все общение с рекламным сервисом проходит через личный кабинет. Поэтому такой способ оплаты рекламных кампаний для ИП и компаний на ОСНО не желателен.

Оплата с кошелька Яндекс Деньги, WebMoney, QIWI Wallet

Компаниям не запрещено использовать корпоративные электронные кошельки, привязанные к банковскому счету и зарегистрированные в ФНС. Но расчеты между юрлицами и ИП через них запрещены 161-ФЗ.

Безболезненно оплатить рекламную кампанию с электронного кошелька может только физлицо или самозанятый.

Оплата наличными через терминал QIWI, Compay, Элекснет, Лидер, МКБ, Кассира.Нет

Такой способ оплаты рекламы удобен, когда терминал расположен по-соседству. Но с бухгалтерской точки зрения, услуги такого соседа подходят только доходным упрощенцам. Кроме чека об оплате, никаких закрывающих документов терминал не даст. А если в терминале, закончилась чековая лента, то и вовсе никакого документа вы не получите.

Как подтверждение расходов подотчетного лица чек подойдет на любом режиме, но отнести на расходы для налогообложения не получится. По одному чеку без акта об оказании услуг компании и предприниматели на УСН «доходы минус расход» и ОСНО подтвердить рекламные расходы не смогут.

Так как счет-фактуру терминал не выдает, про вычет по НДС также придется забыть.

А еще такой способ оплаты не подходит, когда оплатить рекламную кампанию нужно срочно. Платежи через терминалы идут до трех дней, существует вероятность сбоев и задержек.

Оплата с расчетного счета компании

Такой способ удобен тем, что между заказчиком и исполнителем отсутствует промежуточное звено в виде подотчетника, а бухгалтер делает меньше проводок.

При соблюдении описанных в первом разделе требований, бизнес на УСН 15% и ОСНО сможет подтвердить расход и принять НДС к вычету.

Неудобен способ тем, что у каждого сервиса свои требования к оформлению назначения платежа. Одни требуют ссылку на счет, другие на номер рекламного кабинета, третьи не допускают оплату нескольких счетов одной платежкой и т. д. Бухгалтеру при оплате нужно держать в голове эти нюансы.

Оплата через еLama

Этот способ объединяет в себе все предыдущие. Пополнить баланс eLama может налом или безналичным перечислением со счета или электронного кошелька и физическое, и юридическое лицо.

Оплата рекламы через eLama сэкономит время, так как с одного личного кабинета вы распределяете бюджет между разными аккаунтами и сервисами таргетированной и контекстной рекламы: Яндекс Директ, Дзен, ВКонтакте, myTarget, Авито — всего более 10 систем и сервисов.

Вариант подходит бизнесу на любом налоговом режиме, так как единый комплект закрывающих документов, в том числе и счет-фактура, формируется прямо в личном кабинете eLama, и в автоматическом режиме оригиналы документов отправляются Почтой России или по ЭДО. Завести аккаунт eLama

А еще в eLama есть инструмент постоплаты. С его помощью можно заказывать рекламную кампанию с бюджетом от 300 000 рублей, не дожидаясь пополнения лицевого счета. Вся сумма будет израсходована на рекламу, никаких комиссий и дополнительных начислений. Соблюдайте лимит постоплаты и пополняйте баланс не позже 30 дней после завершения каждого месяца.