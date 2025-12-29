Как купить Cursor AI из России в 2026: гид по способам оплатить Курсор Pro и Ultra

Всем привет! Наша команда в Global-Payments в последнее время все чаще слышит от российских разработчиков, тимлидов и даже CTO одну и ту же историю, полную профессиональной фрустрации. Звучит она примерно так: «Пока мои коллеги из Долины или Европы вовсю делегируют рутину AI-агентам, я все еще трачу часы на написание шаблонного кода вручную». И это, честно говоря, не просто нытье об упущенных возможностях, а констатация факта: технологический разрыв растет с каждым днем. Фронтендеры, бэкендеры и фулстек-инженеры теряют конкурентное преимущество буквально на глазах, превращаясь из архитекторов систем в чернорабочих кода. И все из-за банального, казалось бы, барьера - невозможности оплатить Cursor из России напрямую.
Зарубежные команды уже вовсю используют фоновые агенты (Background Agents), которые пишут код в фоновом режиме, пока человек занят продумыванием архитектуры. Технология Tab в Cursor предсказывает следующие действия с пугающей точностью, а Agent Mode самостоятельно рефакторит проекты, экономя часы, если не дни работы. У нас же многие до сих пор сидят на бесплатной версии Курсора, пытаясь впихнуть невпихуемое в лимиты Hobby-тарифа.
В этом материале мы без лишних слов и долгих прелюдий разберем, как купить Cursor и активировать Pro или Ultra тариф из России в 2026 году. Мы подготовили практический, местами злой, но честный разбор проверенных схем - от карт посредников до открытия собственных счетов в «дружественных» юрисдикциях. Давайте разбираться, как вернуть себе инструменты, которыми пользуется весь цивилизованный мир, и оформить подписку на Cursor без нервотрепки и рисков.
Бесплатная версия против подписок Cursor Pro и Ultra: когда жадность начинает стоить дорого
Давайте сразу к делу. Бесплатный тариф Cursor Hobby - это отличная «песочница», чтобы потыкать кнопки и понять, нужна ли вам платная подписка Cursor. Вы получаете 2000 автодополнений, 50 «медленных» запросов к топовым моделям и горстку быстрых к моделям попроще. Плюс вам доступен двухнедельный триал.
Но давайте будем честны: для серьезной работы в продакшене этого катастрофически мало. В самый неподходящий момент, когда горит дедлайн, вы гарантированно встаете в очередь на обработку запроса.
Когда приходит понимание, что пора оформить подписку на Курсор? Обычно это происходит в тот самый момент, когда вы осознаете реальную цену своего рабочего часа. Если нейросеть экономит вам хотя бы 3 часа в месяц, вложенные $20 окупаются мгновенно.
Вот что вы теряете, оставаясь на бесплатном тарифе Cursor:
Agent Mode: Это не просто чат-бот, с которым можно поболтать. Это автономный агент, который может взять задачу «перепиши этот модуль на TypeScript, поправь тесты и обнови документацию» и выполнить её, пока вы наливаете кофе. В бесплатной версии он работает в демо-режиме или не работает вовсе.
Background Agents: Возможность запустить фиксы в фоне - это настоящий прорыв. Вы кодите новую фичу, а агент параллельно чинит баги в соседней ветке.
Безлимитный Tab Autocomplete: Это не просто «допиши строчку». Cursor предсказывает целые блоки кода, опираясь на контекст всего проекта. В Pro-версии это работает без ограничений и задержек, создавая ощущение потока.
Composer: Собственная модель, заточенная под кодинг. Она быстрее, точнее и меньше «галлюцинирует», чем стандартные GPT-4, к которым привыкли пользователи обычных чатов.
Приоритетный доступ: Вы получаете доступ к Claude 3.5 Sonnet, GPT-5 или Gemini 1.5 Pro без очередей. В бесплатной версии вы будете ждать ответа по минуте в часы пик, что убивает продуктивность.
Если вы застряли на рефакторинге легаси (устаревшего кода) или пишете сложные интеграционные тесты, попытка сэкономить $20 превращается в потерю уже вашего рабочего времени. В такой ситуации купить Cursor и сразу перейти на Pro - это уже вопрос профессиональной гигиены. Представьте, что ваша нейронка пухнет от контекста, когда вы пытаетесь скормить ей весь проект на бесплатном тарифе - ограничения превращают разработку в мучение.
Каким образом Cursor принимает платежи: анатомия блокировок
Прежде чем искать обходные пути, нужно четко понять, как выглядит стена, в которую мы стучимся. Мы в Global-Payments детально изучили документацию Stripe и пользовательское соглашение Cursor, чтобы дать вам полную картину. Ситуация для резидентов РФ складывается вполне однозначная и жесткая.
Официальная оплата Cursor происходит исключительно через платежный шлюз Stripe. Это мировой стандарт процессинга, но для нас это означает наличие жестких географических фильтров. Сервис принимает только международные карты Visa, Mastercard, American Express и т.п..
Более того, Stripe славится своим параноидальным антифродом. Если вы попытаетесь оплатить подписку картой, выпущенной в одной стране, заходя с IP-адреса другой (например, карта США, а IP - Нидерланды), риск блокировки транзакции резко возрастает. Система помечает такие действия как подозрительные, защищаясь от кардинга.
Рабочие методы купить подписку Cursor из России в 2026 году
Ситуация выглядит как тупик, но мы-то знаем, что выход есть всегда. Глобально рабочие схемы, как купить Cursor AI в 2026 году делятся на два типа: «делегировать проблему» и «сделать все самому».
Ниже мы приводим сводную таблицу доступных методов, чтобы вы могли сразу оценить риски и затраты.
Сравнение способов оплаты Cursor из России
Метод
Сложность
Скорость
Надежность
Для кого подходит
Посредники ( вроде нашего Global-Payments)
Низкая
Высокая (15-20 мин)
Высокая
Фрилансеры, тест сервиса, срочные задачи
Своя карта (например, через EasyCrds)
Высокая (оформление)
Высокая (оплата), низкая (оформление карточки)
Максимальная
Профи, долгосрочная работа, множество подписок, оплата в путешествиях
Виртуальные и предоплаченные карты
Средняя
Средняя
Средняя
Энтузиасты, разовые платежи, любители риска
Помощь друга
Высокая (социальная)
Зависит от друга
Средняя
Те, у кого есть знакомые с иностранной картой
Готовые аккаунты с подпиской Pro или Ultra
Низкая
Высокая (моментально)
Критическая (риск бана)
Тестеры, кому не важна безопасность данных
Сразу отсечем заведомо нерабочие варианты, чтобы не тратить ваше время: подарочные карты Apple (Cursor не продается в App Store как подписка), крипто-шлюзы (нет прямой интеграции) и UnionPay (не принимается Stripe). Таким образом, выбор сводится к классическим карточным схемам, просто с разным уровнем «танцев» вокруг них.
Сервисы-посредники по оплате Cursor: когда время дороже комиссии
Этот метод выбирают те, кто хочет просто кодить, а не разбираться в сортах финтех-стартапов и особенностях международного банкинга. Принцип прост: вы платите рубли, а сервис берет на себя конвертацию, трансграничный перевод и покупку подписки Cursor через Stripe.
Разберем, как это работает на практике (на примере нашего сервиса Global-Payments.ru):
Выбор подписки Cursor для оплаты: Вы идете на официальный сайт Курсора, чтобы увидеть точную стоимость подписки в валюте.
Заявка: Заходите на наш сайт или пишете менеджеру в Telegram.
Расчет: Мы считаем сумму к оплате Курсора в рублях. Также вы можете увидеть ее в калькуляторе на сайте. Учитывайте, что курс будет отличаться от биржевого, так как в него заложены расходы на обслуживание иностранной инфраструктуры и транзакционные издержки.
Оплата в рублях: Вы переводите рубли на карту банка РФ или через СБП. Все прозрачно, никаких мутных криптокошельков.
Проведение платежа: Далее есть два пути. Либо мы даем вам данные нашей иностранной карты (разовые реквизиты), и вы вводите их сами. Либо наш менеджер заходит в ваш аккаунт и проводит оплату Cursor (быстрее и надежнее, так как мы используем «чистые» адреса).
Результат: Вуаля. В итоге, у вас активная подписка Cursor Pro или Ultra, чек на почте, и вы возвращаетесь к работе.
В чем соль (Плюсы):
Скорость: Весь процесс занимает 15-40 минут от заявки до результата.
Гарантия: Если платеж не пройдет (а Stripe бывает капризный), мы просто вернем деньги или попробуем другую карту. Риски лежат на нас.
Русскоязычный саппорт: Мы понимаем, что такое "ошибка 402" и как её лечить, в отличие от англоязычных ботов.
Где подвох (Минусы):
Цена: Вы переплачиваете комиссию. На дистанции в год это может быть ощутимо.
Приватность: Передача доступа к аккаунту (даже временная) требует доверия. Но для этого можно купить Cursor другим способом.
Рекуррентные платежи: Каждый месяц процедуру придется повторять вручную.
Вердикт: Это решение идеально подходит для фрилансеров, бизнеса, разовых задач или тех, кто хочет протестировать Pro-версию перед тем, как заморачиваться с открытием собственного иностранного счета и карты.
Международные банковские карты для оплаты Cursor: долгосрочная инвестиция
Если же вы планируете пользоваться западным софтом долгие годы (а тренд на изоляцию, увы, сохраняется), то собственная карта зарубежного банка - это настоящий актив. Это стратегически решает вопрос не только как купить Cursor, но и как оплатить DigitalOcean, Hetzner, GitHub Copilot и Spotify.
Суть метода заключается в том, что вы становитесь клиентом банка в «дружественной» юрисдикции (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан). Вы получаете полноценный IBAN и карту Visa/Mastercard, которая работает по всему миру.
Как открыть иностранную карту для оплаты Курсор
Карточный туризм: Берете отпуск, покупаете билеты, летите в Бишкек или Алматы, покупаете местную симку, получаете ИИН (аналог ИНН), идете в банк, ждете выпуск пластика. Романтично, но долго и без 100% гарантии результата.
Удаленное открытие из России (например, через наш сервис EasyCrds.ru): Мы делаем все за вас по доверенности или через партнерские каналы. Вы получаете иностранную карту курьером в РФ или пользуетесь цифровой версией в приложении.
Важный нюанс для бухгалтеров и законопослушных граждан:
Однако, у этой свободы есть и обратная сторона. Владение иностранным счетом накладывает обязательства перед ФНС России. В течение месяца после открытия счета вы обязаны уведомить налоговую. А затем ежегодно (до 1 июня) подавать отчет о движении денежных средств (ОДДС), если оборот по счету превышает определенный лимит. Звучит страшно, но на практике это два клика в личном кабинете налогоплательщика.
Плюсы:
Независимость: Вы сами управляете подпиской Cursor и прочих иностранных сервисов. Захотели - отменили, захотели - повысили тариф без участия посредников.
Экономия: Вы платите по курсу банка, без комиссий сервисов за каждую транзакцию.
Просто пополнение: Карта в долларах или евро зачастую пополняется напрямую из приложений РФ банков.
Универсальность: Одна карта закрывает все потребности, от бронирования отелей на Booking до того, чтобы купить Cursor на год вперед.
Минусы:
Порог входа: Оформление карты стоит денег (сумма ощутимая).
Обслуживание: Зарубежные банки часто берут комиссию за ведение счета.
Вердикт: Это лучшее решение для Senior-разработчиков и тех, кто регулярно пользуется несколькими подписками или часто путешествует. Полноценная зарубежная карта окупается за несколько месяцев активного использования.
Виртуальные и предоплаченные карты для оплаты подписки Cursor: технологичный костыль
Если полноценный счет и карта кажутся излишеством, есть промежуточный вариант. Вы не открываете привычный счет в банке, а пользуетесь услугами необанков или зарубежных финтех-сервисов, которые выпускают виртуальные карты.
Схема работы следующая: вы регистрируетесь (часто нужен только номер телефона и загранпаспорт для KYC), пополняете кошелек цифровыми активами, выпускаете виртуалку, получаете реквизиты и идете оплачивать Cursor.
Однако главная проблема здесь - отношение Stripe к Prepaid-картам. Процессинги видят их как «карты низкого доверия». Риск того, что платеж отклонят, существенно выше, чем с полноценной банковской картой.
Плюсы:
Анонимность (относительная): Сервис-эмитент берет у вас не так много данных + часто не нужно уведомлять налоговую (так как это не банковский счет, а электронный кошелек).
Скорость: Выпуск виртуальной карты занимает минуты.
Контроль: Вы сами производите оплату Cursor, никому не давая доступ к аккаунту.
Минусы:
3D Secure: Не все виртуалки поддерживают подтверждение об операциях. А Stripe часто его требует для безопасности.
Комиссии: Вы платите за пополнение (потеря на курсе), за выпуск карты, иногда за каждую транзакцию и даже за неудачную попытку списания!
Неудобное пополнение: Обычно криптой или через бота в Телеграм.
Ненадежность: Сервисы открываются и закрываются каждый месяц. Хранить там деньги опасно.
Блокировки: Если сервис заподозрят в отмывании средств или обходе KYC, то забанят всех пользователей скопом.
Вердикт: Это вариант для энтузиастов и тех, кто на «ты» с цифровыми активами. Если нужно оплатить Cursor AI разово и вы готовы рискнуть небольшой суммой - можно пробовать. Но для стабильной работы это зыбкая почва, так как сегодня вы можете купить Курсор без проблем, а завтра сервис закроется.
Готовые аккаунты с подпиской Cursor: русская рулетка с вашим кодом
Маркетплейсы цифровых товаров завалены заманчивыми предложениями: «Аккаунт Cursor Pro на месяц за полцены». Откуда такая щедрость, если официальная подписка стоит $20?
Ответ прост и печален: в 99% случаев это кардинг (оплата украденными кредитками) или брут (взломанные чужие аккаунты). Иногда это совместные аккаунты, где один логин продают десяти людям одновременно.
Риски здесь колоссальные:
Блокировка: Как только владелец кредитки подаст заявление на возврат, аккаунт Cursor забанят. Вы потеряете доступ посреди рабочего дня.
Утечка данных: Работая на совместном или чужом аккаунте, вы фактически сливаете свой код, ключи API и промпты неизвестным людям. Для коммерческой разработки это недопустимо.
Вердикт: Подходит только тем, кто уже знает проверенных селлеров. В противном случае экономия копеечная, а репутационные и технические риски огромны.
Рассмотрим еще один вариант - старая добрая схема. Друг с картой иностранного банка оплачивает вам подписку Cursor, а вы переводите ему рубли или угощаете ужином, когда он приезжает.
Нюансы:
Друг рискует своим счетом. Если он начнет массово оплачивать подписки разным пользователям, банк может задать вопросы (триггеры по отмыванию денег).
Это неудобно. Дергать человека каждый месяц - моветон. Лучше сразу оплатить курсор на год, чтобы закрыть вопрос надолго.
Нужен высокий уровень доверия, чтобы дать другу логин/пароль (или наоборот, чтобы он дал вам данные карты, что вообще редкость).
App Store и Google Play для покупки подписки Cursor
В сторах действительно можно найти приложения, похожие на Cursor AI. И у многих сразу загораются глаза: «О, сейчас оплачу подписку Cursor со счета мобильного через Apple ID!». Но вынуждены вас разочаровать.
Дело в том, что мобильный Cursor - это лишь «пульт» к десктопной версии, к тому же, неофициальный. В таких приложениях нет встроенных покупок (In-App Purchases). То есть биллинг жестко привязан к веб-версии Cursor и Stripe. Так что пополнять Apple ID подарочными картами бесполезно - купить подписку Курсор таким способом технически невозможно.
Как оплатить Cursor для компаний из России
Если вы - юрлицо (ООО или ИП) и хотите обеспечить своих разработчиков инструментом легально, ситуация становится сложнее. Вы не можете просто перевести деньги с расчетного счета в Сбере на счет Anysphere Inc. А бухгалтерии нужны закрывающие документы (Акты, УПД), чтобы взять расходы в зачет и уменьшить налогооблагаемую базу.
Какие есть решения?
Сервисы-посредники (например, через наш Global-Payments): Это самый цивилизованный путь. Мы заключаем договор с вашим юрлицом в РФ. Вы оплачиваете счет в рублях. Мы осуществляем оплату Cursor и выдаем полный пакет закрывающих документов (ЭДО). В итоге ваша бухгалтерия счастлива, налоговая не имеет вопросов, а разработчики спокойно кодят.
Компенсация: Сотрудник оплачивает подписку как физлицо (своей зарубежной картой или через посредника), пишет служебную записку, а компания выплачивает ему премию.
Минус: С премии нужно платить страховые взносы и НДФЛ (налоговая нагрузка существенная). Это дорого.
Риск: Аккаунт остается у сотрудника. Если он уволится, он унесет подписку (и историю промптов) с собой.
Иностранный филиал: Если у вас есть юрлицо в Армении или Казахстане, можно платить с него корпоративной картой. Но это вариант скорее для крупного бизнеса.
В сухом остатке: для малого и среднего IT-бизнеса в РФ работа через посредника - это единственный способ легализовать подписку на Cursor AI и не получить головную боль с налоговой.
Тарифы Cursor в 2026: за что мы платим на самом деле
Давайте разберем цены без маркетинговой шелухи, чтобы понимать, за что отдаем деньги. Мы свели основные отличия тарифов в таблицу для наглядности.
Тариф
Цена (в месяц)
Что входит
Для кого
Hobby
Бесплатно
2000 комплитов, 50 медленных запросов
Студенты, тест интерфейса
Pro
$20
Безлимитный комплит, 500 быстрых запросов
Профессионалы, фрилансеры
Pro+
$60
Лимиты x3, приоритет агентов
Power-юзеры, сеньоры
Ultra
$200
Максимальные лимиты, приоритет №1
CTO, архитекторы
Teams
$40/юзер
Единый биллинг, SSO, политика Zero Data Retention
Команды и компании
Пояснения по тарифам:
Hobby: Демка. Хороша, чтобы понять интерфейс. Для работы бесполезна из-за постоянных очередей.
Pro: «Золотой стандарт». Если запросы кончаются, вас переключают на «медленную» очередь, но безлимитную. Для 90% разработчиков этого достаточно. Чтобы купить Cursor Pro, вам нужно привязать карту, но первые 14 дней могут быть бесплатными.
Pro+: Новинка 2026 года. Нужен тем, кто использует Agent Mode нон-стоп, фактически заменяя им джуниора.
Teams: Важно: тут добавляется политика отсутствия сохранения данных (гарантия, что ваш код не используется для обучения моделей).
Скрытые расходы: Лимиты считаются динамически по ценам API. Режим Max Mode и тяжелая Claude Opus сжигают баланс моментально. Ваша подписка Cursor должна быть разумной: не берите Ultra на старте. Обычного Pro достаточно для профессиональной разработки, а Pro+ нужен только фанатам автоматизации.
Объективная оценка Cursor: стоит ли овчинка выделки?
Маркетологи кричат, что AI заменит программистов уже завтра. Мы скажем прямо: это ложь. Заявления о полной замене разработчика преждевременны. Технология Cursor AI прорывная, спору нет, но до "кнопки сделать хорошо" ей далеко.
Эффективные сценарии, где Cursor отрабатывает каждый цент:
Scaffolding и бойлерплейт: Создание скелета проекта и первичных материалов занимает минуты. Вы описываете архитектуру, AI пишет файлы.
Написание тестов: Вы скармливаете ему файл логики и пишете /test cover all edge cases. Он генерирует 90% рабочего кода тестов. Экономия: 2-3 часа нудной работы.
Миграция: «Перепиши этот компонент с Vue 2 на Vue 3 Composition API». Справляется блестяще, учитывая контекст всего проекта.
Рефакторинг legacy: Самое ценное - понимание контекста всего проекта. AI видит связи, которые вы могли забыть.
Автоматизация рутины: Agent Mode берет на себя задачи вроде "переименуй переменные по всему проекту согласно новому стайлгайду".
Но розовые очки придется снять. Ограничения по функционалу у Cursor'a серьезные:
AI делает ошибки, поэтому code review обязателен - слепо доверять нельзя.
Сложная бизнес-логика требует настолько детальных промптов, что проще написать самому.
Модели периодически «галлюцинируют», используя несуществующие методы. А огромные монорепозитории могут вводить контекст в ступор.
Поэтому решение о покупке Cursor AI стоит принимать трезво: это мощный экзоскелет для разработчика, а не замена мозгам.
Расширенный анализ конкурентов Cursor AI: 9 основных игроков в 2026
Рынок AI-кодинга в 2025 году не ограничивается одним инструментом. Мы в Global-Payments проанализировали 9 основных игроков и подготовили детальный разбор, чтобы вы могли выбрать инструмент под свои задачи.
Категория 1: IDE и редакторы кода (Прямые конкуренты)
GitHub Copilot Pro ($10/мес):
Где лучше: Цена в 2 раза ниже. Работает во всех популярных IDE (VS Code, JetBrains, Visual Studio). Нативная интеграция с GitHub (PR review).
Где хуже: Понимание контекста проекта слабее, чем у Cursor. Нет таких продвинутых агентов (хотя они подтягиваются).
Кому: Enterprise-командам, тем, кто живет в экосистеме GitHub, и экономным пользователям.
Windsurf (ex-Codeium) ($15/мес):
Где лучше: Cascade Agent отлично автоматизирует запуск тестов и шелл-команд. Есть опция On-premise.
Риск: После новостей о возможной покупке OpenAI (май 2025) будущее проекта может быть туманным.
Кому: Любителям экспериментов и компаниям, которым нужен On-premise.
Tabnine ($9/мес):
Где лучше: Приватность. Код может обрабатываться локально, без отправки в облако (Zero cloud transmission). Самый дешевый вариант.
Где хуже: Нет мощных агентских воркфлоу.
Кому: Финтех, медицина (HIPAA, GDPR) и параноики безопасности.
JetBrains AI Assistant ($89-369/год):
Где лучше: Глубочайшая интеграция с PyCharm/IntelliJ (знает типы и переменные лучше всех). Отладка (debugging) на высоте.
Где хуже: Нет полноценных автономных агентов.
Кому: Бэкендерам на Java/Kotlin и преданным фанатам JetBrains.
Категория 2: Терминал и чат-ассистенты (Новый подход)
Claude Code (Anthropic):
Где лучше: Работает прямо в терминале. Огромный контекст (200k) модели Claude Opus 4.5.
Где хуже: Требует привыкания к интерфейсу командной строки.
Кому: DevOps-инженерам, бэкендерам и любителям терминала.
ChatGPT Pro ($200/мес):
Где лучше: Максимальная мощь рассуждений (reasoning) благодаря GPT-5 и o-серии.
Где хуже: Дорого ($200 против $20). Нет интеграции с IDE (нужно копипастить код).
Кому: Исследователям и тем, кому нужна помощь в архитектуре, а не в написании кода.
Категория 3: Веб-генераторы (Frontend и прототипирование)
Vercel v0 ($20/мес):
Где лучше: Мгновенная генерация React-компонентов и UI. Идеально для стека Next.js + Tailwind.
Кому: Фронтендерам и продактам для сборки MVP.
Bolt.new (StackBlitz) ($20/мес):
Где лучше: Full-stack разработка прямо в браузере. Не нужно настраивать среду.
Кому: Стартапам для быстрого запуска без DevOps.
Amazon CodeWhisperer (Free/$19):
Где лучше: Оптимизирован под AWS SDK. Бесплатная версия для индивидуалов.
Кому: Тем, кто плотно сидит на AWS.
Сравнительная таблица конкурентов Cursor
Инструмент
Цена
Тип
Агенты
Приватность
Для кого
Cursor
$20
IDE
✅
Privacy Mode
Agile разработка
GitHub Copilot
$10
IDE
✅
Cloud
Enterprise
Windsurf
$15
IDE
✅
On-premise
Быстрые операции
Tabnine
$9
IDE
❌
✅ Local
Безопасность
Claude Code
API
Terminal
✅
Local
Backend/DevOps
ChatGPT Pro
$200
Chat
❌
Cloud
Research
v0
$20
Web
⚠️
Cloud
Frontend MVP
Выбирайте GitHub Copilot, если нужна стабильность, фичи для энтерпрайза и хочется сэкономить $120 в год.
Смотрите на Tabnine, если политика безопасности запрещает отправку кода в облако.
Пробуйте Claude Code, если вы живете в терминале и работаете с огромными проектами.
Берите ChatGPT Pro, только если вам нужна мощь рассуждений за $200, а не ежедневный кодинг.
Используйте v0/Bolt.new, если нужно собрать прототип за выходные без настройки окружения.
Оставайтесь с Cursor, если вам нужны лучшие на рынке агенты, вы цените скорость рефакторинга и хотите, чтобы AI понимал контекст всего вашего проекта.
