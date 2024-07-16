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Ведение бизнеса

Как продавать товары за границу из России: интернет-магазин или маркетплейс

​​Многие предприниматели рассматривают выход на зарубежный рынок для расширения своего бизнеса. Такой шаг позволяет привлечь новых клиентов, увеличить прибыль, сформировать новые бизнес-связи за счет экспорта товаров за границу.
Как продавать товары за границу из России: интернет-магазин или маркетплейс
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Существует несколько способов продавать товары за рубеж. Как правило, предприниматели запускают собственный сайт или обращаются к международным торговым площадкам.

В статье специалисты Easy Payments рассказывают, чем отличается маркетплейс от интернет-магазина, какие преимущества и недостатки имеет каждый вариант и что важно предусмотреть перед выходом на мировую арену.

Плюсы международного бизнеса

Предприниматели решают вопрос, как продавать товары за границу, по нескольким причинам:

  • Увеличение выручки. Обращение к зарубежной аудитории — это получение доступа к большому новому рынку и возможность привлечения новых клиентов. Многие покупатели за рубежом (например, жители Европы или США) готовы тратить больше, чем российская аудитория. Это увеличивает средний чек и дает возможность работать с товарами более высокой ценовой категории.

  • Снижение влияния инфляции. Многие зарубежные валюты (доллары США, евро, фунты) менее подвержены инфляции, чем российский рубль.

  • Масштабирование бизнеса. Продажа за границу товаров и услуг позволяет привлечь не только новых клиентов, но и партнеров и контрагентов, тем самым расширяя деятельность компании.

  • Возможность показать свой продукт новой аудитории. Расширение масштаба бизнеса позволяет получить доступ к рынкам, где продукция компании будет пользоваться спросом и не будет иметь аналогов.

Что учесть перед выходом на международный рынок

Перед решением вопроса, где продавать товары и стоит ли выбрать собственный магазин или маркетплейс, следует принять во внимание ряд других факторов:

  • Выбор рынка. Анализ различных юрисдикций поможет определить, на каком рынке товары компании будут востребованы, а деятельность — выгодной.

  • Законы выбранной страны. Особенности сертификации, требования к определенным категориям товаров, запреты на какую-либо деятельность и другие нюансы законодательства зависят от юрисдикции.

  • Особенности налогообложения. Следует учесть размер НДС, а также ознакомиться с дополнительными сборами, актуальными для бизнеса в данной стране или для конкретных категорий товаров.

  • Таможенные правила. Важно учесть как правила ввоза товаров на территорию страны, так и размер пошлин.

  • Местная аудитория. Чтобы продать товар за рубеж, следует убедиться, что он соответствует запросам, интересам и требованиям аудитории. Кроме того, важно принять во внимание местные обычаи и традиции.

  • Актуальность товаров. Следует проанализировать рынок, чтобы определить, какие товары пользуются спросом у конкурентов и какие ниши на рынке свободны.

  • Формирование цен. Следует проанализировать ценовую политику конкурентов, а также учесть расходы на транспортировку продукции в другую страну.

  • Выбор площадки. При выборе между маркетплейсом и интернет-магазином следует оценить особенности обоих вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящий для вашего бизнеса.

Маркетплейс или свой магазин: что лучше

Начало работы

Начать продавать товары на зарубежном маркетплейсе проще, чем запускать свой сайт. На торговой площадке достаточно зарегистрировать аккаунт и разместить товарные карточки.

Сайт необходимо создать, что требует времени и ресурсов даже при использовании платформ-конструкторов. Также потребуется подключить платежные системы, запустить рекламу для привлечения клиентов и т. д.

Доступные категории товаров и услуг

Категории товаров, которые можно разместить на маркетплейсе, определяются правилами площадки. Существуют платформы с широким ассортиментом (например, продавать на Amazon можно почти что угодно — от одежды и книг до цифровых товаров и техники) и узкоспециализированные площадки (пример — маркетплейс Etsy, специализирующийся на хенд-мейде и винтаже).

При работе через собственный онлайн-магазин за границей предприниматель ограничен только законодательством страны и требованиями платежных сервисов (например, многие платформы избегают сотрудничества с high-risk бизнесом). Отчасти может быть также действовать ограничение экспорт товаров 

Создание своего бренда

Маркетплейсы имеют большую аудиторию, благодаря чему компании проще начать продажи товара за границу, но у этого есть обратная сторона: клиенты лояльны площадке, а не конкретному бренду. Хотя найти постоянных покупателей и добиться узнаваемости на маркетплейсе возможно, этот путь менее эффективен для создания собственного бренда.

Интернет-магазин, в свою очередь, требует работы над привлечением клиентов, но позволяет сформировать более лояльную аудиторию.

Реклама и продвижение

Решить вопрос «как продавать за рубеж» с помощью маркетплейса проще, так как у крупных площадок уже есть постоянная аудитория.

Предприниматель сталкивается с конкуренцией в лице других продавцов, но большинство маркетплейсов предлагает внутренние инструменты для продвижения — например, премиум-аккаунты или платные позиции в подборке рекомендованных товаров.

Развитие интернет-магазина за границей требует более значительных вложений в рекламу и продвижение. Привлекать аудиторию потребуется с нуля, используя различные инструменты — таргетированная реклама, баннеры в поисковой выдаче, социальные сети и т. д.

Доставка

Многие торговые площадки предлагают собственные услуги фулфилмента: платформа берет на себя хранение товаров, сбор заказов, доставку, обработку возвратов и т. д.

Это упрощает работу на зарубежном рынке: компании не требуется самостоятельно заключать договоры с транспортными компаниями, искать наиболее выгодные и удобные варианты в незнакомой стране и т. д. 

В отличие от маркетплейса, онлайн-магазин предполагает самостоятельное решение вопроса экспорта российских товаров, что может быть сложно и затратно для начинающих предпринимателей.

Прием платежей

На маркетплейсах обработка платежей является встроенной услугой. Предпринимателю не требуется беспокоиться о безопасности и удобстве клиентов.

Запуск собственного сайта, например, на Shopify, подразумевает заключение договоров с платежными системами типа Stripe, PayPal, интеграцию платежной страницы, самостоятельное управление операциями и т. д.

О том, как в современных реалиях бизнесу из России можно принимать оплату из-за границы, можно прочитать в статье.

Обслуживание

Торговые площадки могут взимать плату за услуги в виде ежемесячных/ежегодных платежей, комиссии с продажи товара за рубежом, платного размещения объявлений или рекламы. Создание собственного интернет-магазина подразумевает плату за домен/хостинг, комиссии платежной системы, расходы на продвижение и работу с клиентами, а также затраты на разработку и оформление сайта.

Риски для бизнеса

Основной риск для компании при работе через свой сайт — низкая доходность и отсутствие окупаемости.

Сотрудничество с маркетплейсом означает зависимость от политики площадки. Предприниматель может столкнуться с неожиданным изменением правил и алгоритмов, пересмотром тарифов. 

Для чего нужно создание иностранной компании

Одна из сложностей, с которой сталкивается предприниматель, решивший вывести бизнес за границу — санкционные ограничения. Многие маркетплейсы не работают с продавцами из РФ — так, напрямую продавать на Амазон в России в 2024 году не получится. При создании собственного сайта проблемы могут возникнуть с подключением платежей: большинство платежных систем также приостановили сотрудничество с российскими пользователями.

Решить вопрос, как продавать на Amazon из России и сотрудничать с другими сервисами, поможет регистрация компании за рубежом. Это даст возможность зарегистрировать иностранный бизнес-счет, подключить к сайту платежные системы и создать аккаунты на международных маркетплейсах.

Регистрация компании за рубежом

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Если на ваше имя открыто юридическое лицо, международные банки могут предложить вам сотрудничество. Например, известные онлайн-банки Payoneer и Wise готовы открывать корпоративные счета для россиян.

Стоит только учесть, что самостоятельно сделать это не получится, потребуется помощь специализированной компании, например, Easy Payments. С помощью такого счета вы получите возможность принимать платежи как на маркетплейсе, так и в собственном онлайн-магазине.

Чтобы автоматизировать процесс оплаты на сайте специалисты также могут зарегистрировать аккаунт в международной платежной системе Stripe или PayPal. Если вы ежедневно совершаете несколько транзакций и вам тяжело уследить за каждой из них, такие сервисы помогут облегчить и оптимизировать работу. 

Зарубежный бизнес: свой сайт или торговая площадка

Как маркетплейсы, так и интернет-магазины имеют свои сильные и слабые стороны, поэтому выбрать лучший вариант может быть сложно. Многие предприниматели выбирают не выбирать. Мультиплатформенность — популярный подход на современном ecommerce-рынке, и ряд компаний совмещают работу на маркетплейсах и развитие своего сайта.

К сожалению, вопрос санкционных ограничений остается актуальной проблемой для предпринимателей из РФ. Наиболее надежное решение — регистрация бизнеса за рубежом. Это позволит свободно работать с иностранными сервисами и принимать платежи без ограничений. Открыть юридическое лицо в другой стране помогут специалисты Easy Payments

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Как продавать товары за границу из России: интернет-магазин или маркетплейс

​​Многие предприниматели рассматривают выход на зарубежный рынок для расширения своего бизнеса. Такой шаг позволяет привлечь новых клиентов, увеличить прибыль, сформировать новые бизнес-связи за счет экспорта товаров за границу.

Как продавать товары за границу из России: интернет-магазин или маркетплейс

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