Регистрация компании в Гонконге: как удаленно открыть бизнес в Азии

Гонконг как юрисдикция для регистрации зарубежной компании — популярный выбор предпринимателей, планирующих торговать с Китаем и другими странами. Не являясь оффшором, Гонконг имеет выгодную налоговую политику и считается одним из бизнес-центров мира.

Специалисты Easy Payments рассказывают, как открыть компанию в Гонконге в 2024 году: в чем заключаются особенности этой юрисдикции, каковы требования и как зарегистрировать бизнес удаленно.

Гонконг: что нужно знать

Гонконг является административным районом Китая и одним из крупнейших экономических центров мира. Расположенный здесь морской порт упрощает торговлю с различными странами, а высокий уровень экономического и технологического развития предоставляет владельцам бизнеса широкий ряд возможностей для развития компании.

Компания в Гонконге может рассчитывать на низкую налоговую нагрузку и лояльные требования. При этом район не является оффшорной зоной с точки зрения законодательства и подчиняется мировым правовым стандартам, что повышает его престижность.

Плюсы для бизнеса

Гонконг — востребованное направление, чтобы открыть компанию в Китае россиянину, по ряду причин:

Привлекательная налоговая политика. Ставка налога составляет 16,5% — низкий показатель по сравнению с другими популярными бизнес-юрисдикциями (например, США или Великобританией). Налог не начисляется, если компания работает за пределами юрисдикции.

Свободный порт. Импорт товаров не требует уплаты таможенных сборов. НДС в юрисдикции полностью отсутствует.

Зона свободной торговли. Предприниматели, работающие с китайской аудиторией, освобождаются от уплаты таможенных пошлин. Также в Гонконге нет валютного контроля, что позволяет торговать со всем миром без оформления дополнительных документов.

Минимальный срок оформления бизнеса. Зарегистрировать компанию в Гонконге можно за 14 дней. Также можно сократить сроки, купив готовую компанию.

Поддержка бизнеса. Для начинающих компаний действует пониженная ставка налога. Также стартапы и малый/средний бизнес могут получить выгодные кредиты и воспользоваться другими формами поддержки.

Упрощенная бухгалтерская система. Отчетность для бизнеса в Гонконге относительно простая, что упрощает управление компанией.

Налоги в Гонконге

Основной налог, который должны платить предприниматели после регистрации компании в Гонконге — корпоративный налог на прибыль. НДС или налог на прирост капитала в данной юрисдикции не взимаются.

Стандартная ставка составляет 16,5%, что является минимальной ставкой для компаний в Азии и низкой ставкой по сравнению с другими популярными бизнес-направлениями, где взносы часто превышают 20%. Для партнерств и ИП ставка составляет 15%. Первые 2 млн HKD, заработанные компанией после открытия, облагаются налогом по сниженной в два раза ставке (8,25% или 7,5%), что упрощает запуск бизнеса.

Налоги компании в Гонконге взимаются по территориальному принципу. Это значит, что юрлицо, которое не участвует в экономике района, не является субъектом налогообложения. Чтобы получить освобождение от налогов, компания не должна вести торговлю на территории Гонконга, вести операции и заключать договоры с зарегистрированными здесь лицами, принимать на работу местных сотрудников и арендовать здесь недвижимость.

Отчетность

Все компании в Гонконге обязаны подавать ежегодную финансовую отчетность в IRD — внутреннюю налоговую службу юрисдикции. Это распространяется как на юрлиц, ведущих деятельность внутри района и уплачивающих корпоративный налог, так и на бизнес, не считающийся объектом налогообложения: единственное требование — регистрация фирмы в Гонконге.

Первая отчетность подается через 18 месяцев после открытия компании в Гонконге. Сделать это нужно в течение трех месяцев после того, как IRD направляет компании первую налоговую декларацию. Второй и последующие отчетные периоды составляют 1 календарный год, который отсчитывается с момента подачи первой отчетности.

Финансовая отчетность бизнеса Азии должна включать банковскую выписку, контракты (как с поставщиками и контрагентами, так и с клиентами и покупателями), транспортные документы, инвойсы. Также юрлицо обязано получить заключение аудитора, которое прикладывается к отчетности перед отправкой в IRD.

Формы юридических лиц в Гонконге

Один из первых шагов при открытии компании в Гонконге для россиян — выбор формы бизнеса. Нерезидентам доступно три основных варианта:

ИП. Зарегистрировать компанию в Китае этого типа может частное лицо. Это лицо является единственным собственником, который полностью отвечает за деятельность бизнеса.

Партнерство (полное или с ограниченной ответственностью). Имеет двух или более учредителей. Владельцы (партнеры) отвечают за действия как юрлица, так и друг друга, но только в рамках своей доли уставного капитала.

LTD (аналог ООО). Наиболее частый выбор нерезидентов, решивших открыть компанию в Китае в 2024 году. LTD имеет право работать в любой бизнес-сфере, а также выпускать акции и продавать их инвесторам, причем для покупки инвестор не обязан быть участником компании. Учредителями такого бизнеса могут быть как частные, так и юридические лица с любым гражданством/резидентством. Компания должна иметь как минимум одного директора, на роль которого назначается физическое лицо. Также обязателен лицензированный секретарь.

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Требования для открытия юрлица

Чтобы открыть компанию в Гонконге, необходимо выполнить несколько требований:

Иметь состав, отвечающий требованиям для выбранной формы юридического лица. Для открытия партнерства требуется два или более участника компании. Для LTD необходим директор. Он может иметь резидентство любой страны и совмещать эту роль с ролью акционера. Если директоров два и более, на эту позицию допускается назначать юридических лиц, но хотя бы один директор должен быть физическим лицом. Также в состав LTD должен входить местный секретарь, имеющий лицензию на оказание таких услуг.

Указать название на английском языке. Оно должно соответствовать требованиям: не совпадать с существующими, включать форму компании (например, LTD или Limited) и т. д.

Иметь уставный капитал в размере от 1 HKD (0,13 USD).

Арендовать или приобрести адрес, расположенный на территории юрисдикции.

Получить лицензию (опционально). Так, лицензия нужна финансовым организациям, строительным компаниям, банкам.

Необходимые документы

Чтобы открыть компанию в Гонконге, в регистрирующий орган потребуется предоставить:

Документы, подтверждающие личность учредителя. Необходимо удостоверение личности страны регистрации (для нерезидентов Гонконга) и загранпаспорт в электронном формате. Также потребуется сфотографироваться с паспортом и предоставить подтверждение адреса проживания. Для этого могут использоваться коммунальные счета, документ из банка и т. д.

Если в состав бизнеса входит юридическое лицо (в роли директора или акционера) — документы юрлица. Кроме того, необходимы документы на физическое лицо, представляющее компанию.

Заполненное заявление, подписанное всеми бенефициарами и директорами.

Открытие счета в Гонконге

Счет компании в Гонконге необходим по ряду причин: расчеты с клиентами и контрагентами, начисление заработной платы, оформление финансовой отчетности. Его можно открыть в любом банке юрисдикции. Для этого потребуется лично посетить Гонконг и обратиться в филиал банка — удаленное открытие невозможно.

Чтобы избежать поездки в страну, можно обратиться в международный необанк — например, Payoneer. Это позволит зарегистрировать бизнес-счет и управлять финансами онлайн через удобный сайт или приложение. Функционал интернет-банка аналогичен перечню услуг «традиционной» финансовой организации.

Стоит учитывать, что самостоятельно зарегистрировать корпоративный счет в необанке не получится — сервис ушел из России в 2022 году. Помочь с открытием счета могут партнеры платформы, например, специалисты Easy Payments.

Бизнес в Гонконге с Easy Payments

Открыть фирму в Гонконге можно самостоятельно, но для этого потребуется внимательная подготовка: изучение законодательства и правил подачи документов, заполнение заявки на регистрацию, получение лицензии на деятельность и т. д. Сделать этот процесс проще поможет Easy Payments. Мы предлагаем комплексную услугу, которая включает:

Помощь при выборе формы бизнеса. Наши специалисты расскажут об особенностях различных компаний и помогут выбрать подходящий вариант.

Выбор названия. Мы убедимся, что оно соответствует требованиям, и проверим его в Реестре компаний Гонконга на совпадение с существующими.

Подготовка документов и заполнение заявки. Мы предоставим перечень необходимых документов и поможем оформить их в соответствии с правилами.

Аренда адреса. Адрес регистрации на срок до 1 года входит в цену услуги.

Подача заявки и получение одобрения. Госпошлина также включена в стоимость.

Открытие счета в онлайн-банке. Мы поможем выбрать необанк и создадим аккаунт «под ключ».

Подключение системы приема платежей, например, Stripe или PayPal.

Кроме того, в стоимость регистрации бизнеса в Гонконге с Easy Payments входят услуги секретаря сроком до 1 года, печать и регистрация в IRD. Срок создания юрлица — до 14 рабочих дней.

Международный бизнес в Гонконге

Гонконг — популярный выбор для предпринимателей, планирующих выход на международную арену. Это крупный торговый порт, который имеет логистические связи как с Китаем, так и с другими регионами мира. При лояльной налоговой системе Гонконг подчиняется мировым стандартам и требованиям, что обеспечивает хорошую репутацию.

Регистрация бизнеса в Гонконге — относительно быстрый процесс, который можно выполнить удаленно. Открытие компании занимает около двух недель. Оформить все документы и стать владельцем юрлица в Китае помогут специалисты Easy Payments.

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