Как удаленно открыть компанию в США из России: преимущества и особенности регистрации

Специалисты Easy Payments рассказывают, как открыть компанию в США: какие особенности законодательства следует принять во внимание, как проходит регистрация, и какие дополнительные шаги потребуется выполнить для начала деятельности.
Плюсы США для бизнеса
Создание бизнеса в США выгодно по ряду причин:
Большая платежеспособная аудитория. Америка — один из крупнейших рынков мира. При этом здесь достаточно высокие цены и средний чек по сравнению, например, с СНГ, что позволяет предпринимателям повысить прибыль без модификации своих товаров или услуг.
Престижность. Компания может рассчитывать на доверие как покупателей (в том числе из других стран), так и партнеров и инвесторов.
Масштабирование. Создание американской компании открывает возможность не только продавать в США, но и торговать с другими странами мира. Выходу на мировую арену способствуют как существующие бизнес-связи, так и доступ к международным сервисам электронной коммерции.
Технологическое развитие и высокий уровень образования. Компания в США имеет доступ как к новейшим технологическим разработкам, так и к квалифицированным потенциальным сотрудникам.
Выгодная налоговая система. Одна из характерных для США особенностей законодательства — относительная самостоятельность штатов в том, что касается нюансов регистрации юрлица и налоговых ставок. Хотя федеральный корпоративный налог действует для всех компаний в Америке, налоги штатов могут значительно отличаться: от 0% до 12%.
Поддержка бизнеса. Недавно созданному бизнесу и компаниям, работающим в определенных сферах (например, IT — в зависимости от штата), доступна помощь государства и различных фондов.
Налоги и отчетность в США
Налогообложение выполняется на трех уровнях: страна, штат, город/округ. Налог на доходы как частных, так и юрлиц взимается по трем отдельным ставкам, которые суммируются при уплате. Для юрлиц налог в США составляет 21% (страна) и от 0 до 12% (штаты). В ряде юрисдикций налог штата не взимается — например, в Вайоминге.
Корпоративный налог обязаны уплачивать все компании, которые рассматриваются Налоговой службой как Corporation (C-Corp, в некоторых случаях — LLC).
Такие компании подают налоговую декларацию, где указывают полученный доход или сообщают о его отсутствии. Если LLC выбирает сквозную схему расчета налогов, налог на прибыль уплачивается бенефициарами как физическими лицами, а компания подает информационную декларацию, где описывает распределение прибыли.
Подробнее о налоговой системе в Штатах читайте в этой статье.
Помимо декларации, которую необходимо отправлять в правительство штата и IRS каждый год, юридическое лицо в США обязано сдавать финансовую отчетность в SEC. Она включает несколько форм: 10-К (ежегодная), 10-Q (ежеквартальная) и 8-К (подается в случае изменений, произошедших в структуре компании, и по требованию SEC). Эта отчетность используется для анализа эффективности бизнеса и включает информацию, которая может потребоваться потенциальным инвесторам компании.
Узнать больше о том, как подавать финансовую отчетность в Америке, можно по ссылке.
Организационно-правовые формы в США
Перед тем как зарегистрировать компанию в США, необходимо изучить доступные формы компаний и выбрать подходящую для целей бизнеса. Нерезидентам доступно два основных варианта: LLC и C-Corp.
LLC — компания с ограниченной ответственностью. Она может работать как ИП, если владелец один (single member), или как партнерство, если собственников 2+ (multi member). При этом действует сквозное налогообложение: налог платится бенефициарами в частном порядке.
Вместо этого владельцы LLC имеют право заявить о своем желании рассматриваться как корпорация. После подачи и одобрения этой заявки юрлицо становится объектом налогообложения аналогично C-Corp.
C-Corp — корпорация, которая облагается соответствующим налогом на прибыль. При данной форме компании общая сумма налога обычно оказывается выше, чем у LLC, а отчетность сложнее.
Тем не менее корпорация имеет ряд преимуществ: право на бизнес-вычеты, доверие инвесторов, более простая документация для нерезидентов. Кроме того, LLC, в отличие от C-Corp, доступны не все формы деятельности (точные ограничения зависят от штата).
Регистрация компании в США
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Этапы создания компании в США
Чтобы открыть бизнес в США, потребуется:
1. Выбрать штат. При этом следует учесть ряд факторов: расположение целевой аудитории, наличие поддержки для выбранной сферы бизнеса, особенности регулировки конкретной сферы (необходимость и нюансы оформления лицензий, требования к конкретному товару и т. д.). Важно изучить налоговую политику штата и требования к регистрации юридических лиц: они также могут отличаться в разных штатах. При открытии LLC следует убедиться, что компании этого типа могут работать в выбранной сфере деятельности в данной юрисдикции.
2. Выбрать форму. Как LLC, так и C-Corp может быть хорошим выбором, поэтому важно проанализировать все факторы: от законов штата касательно отчетности и налогообложения до доступных сфер деятельности для данной формы. В большинстве случаев C-Corp удобнее для нерезидентов с точки зрения подачи отчетности. Нерезиденты, работающие с LLC, обязаны подавать отчетность как юрлицо, а также заполнять декларацию как физическое лицо в США и своей стране. Тем не менее налоговая нагрузка для LLC ниже, чем для корпораций, что может стать решающим фактором.
3. Выбрать название. Есть несколько правил, которым важно следовать при выборе. Название не должно совпадать с существующими, вводить в заблуждение, содержать оскорбительную лексику. В различных штатах правила могут иметь свои нюансы (например, перечень запрещенных слов может незначительно отличаться), поэтому важно уточнить особенности выбранной юрисдикции. Помимо самого названия компании, может потребоваться торговая марка, доменное имя для сайта и DBA (для случаев, когда компания планирует вести деятельность под названием, которое отличается от зарегистрированного).
4. Подготовить документы и подать заявку. Перечень документов, необходимых, чтобы открыть фирму в США, зависят от формы и штата. Как правило, потребуется предоставить информацию о будущем юрлице (название, форма, сведения о будущей деятельности, устав и т. д.), а также документы лица, подающего заявление на создание компании. Заявка подается в регистрирующий орган штата в соответствии с требованиями конкретной юрисдикции.
5. Получить EIN. Это номер работодателя, который требуется всем американским компаниям. Он нужен для открытия корпоративного счета в банке США, получения бизнес-вычетов, расчетов с сотрудниками компании, подачи налоговой и финансовой отчетности. Получить EIN можно бесплатно через IRS: достаточно подать заявление онлайн после получения подтверждения о регистрации компании. Также при необходимости есть возможность выполнить процедуру по факсу, телефону или почте.
6. Опционально — получить лицензию или разрешение на ведение деятельности, оформить страховку, зарегистрировать торговую марку. Перечень сфер, для которых требуется лицензия, определяется правительством штата — как и особенности страхования для юрлиц. Торговая марка (ТМ) не обязательна для совершения продаж в США, но ее рекомендуется получить. Ее наличие упростит работу с рекламными площадками и реализацию продукции в розничных магазинах, а также защитит бренд от кражи интеллектуальной собственности.
Открытие бизнес-счета в США
После завершения регистрации фирмы в США предпринимателю остается зарегистрировать корпоративный счет. Это необходимо, чтобы получать оплату от клиентов, совершать расчеты с контрагентами, выплачивать заработную плату сотрудникам, составлять финансовую отчетность и выполнять другие операции.
Один из способов сделать это — открыть счет в США, выбрав один из американских банков. Тем не менее следует учесть, что для этого владельцу/представителю компании потребуется лично приехать в страну — требования безопасности запрещают удаленную регистрацию банковских счетов.
Более удобный вариант — услуги необанка: например, Payoneer или Wise. Регистрация бизнес-счета в такой организации позволяет пользоваться стандартным банковским функционалом, но выполнять все действия удаленно.
После того как корпоративный счет будет открыт, к сайту интернет-магазина можно будет подключить международную платежную систему, например, Stripe или PayPal. Эти сервисы помогают быстро и удобно обрабатывать платежи, не переживая о том, что какая-то оплата будет упущена из-за ручной обработки.
Бизнес в США: насколько это доступно?
Открытие компании в США — сложный процесс, требующий внимательного изучения законодательства, подготовки документов, получения необходимых лицензий. Предпринимателю необходимо сравнить правила в различных штатах, ознакомиться с различиями основных форм и т. д.
Несмотря на это, Соединенные Штаты выбирают многие владельцы бизнеса. Это престижная юрисдикция, которая открывает широкие возможности и предлагает лояльные условия ведения деятельности, позволяя масштабировать компанию и привлечь новую аудиторию.
Если вы планируете открывать компанию в США, специалисты Easy Payments помогут получить вам эту услугу «под ключ». Помимо зарегистрированного юрлица вам будет доступен бизнес-счет в популярном онлайн-банке и аккаунт в системе международных платежей. В компании предоставляют также дополнительные услуги: помощи с уплатой налогов и подачей финансовой отчетности, регистрацией торговой марки и др.
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