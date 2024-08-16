Как удаленно открыть компанию в США из России: преимущества и особенности регистрации

Чтобы открыть бизнес в США, потребуется:

1. Выбрать штат. При этом следует учесть ряд факторов: расположение целевой аудитории, наличие поддержки для выбранной сферы бизнеса, особенности регулировки конкретной сферы (необходимость и нюансы оформления лицензий, требования к конкретному товару и т. д.). Важно изучить налоговую политику штата и требования к регистрации юридических лиц: они также могут отличаться в разных штатах. При открытии LLC следует убедиться, что компании этого типа могут работать в выбранной сфере деятельности в данной юрисдикции.

2. Выбрать форму. Как LLC, так и C-Corp может быть хорошим выбором, поэтому важно проанализировать все факторы: от законов штата касательно отчетности и налогообложения до доступных сфер деятельности для данной формы. В большинстве случаев C-Corp удобнее для нерезидентов с точки зрения подачи отчетности. Нерезиденты, работающие с LLC, обязаны подавать отчетность как юрлицо, а также заполнять декларацию как физическое лицо в США и своей стране. Тем не менее налоговая нагрузка для LLC ниже, чем для корпораций, что может стать решающим фактором.

3. Выбрать название. Есть несколько правил, которым важно следовать при выборе. Название не должно совпадать с существующими, вводить в заблуждение, содержать оскорбительную лексику. В различных штатах правила могут иметь свои нюансы (например, перечень запрещенных слов может незначительно отличаться), поэтому важно уточнить особенности выбранной юрисдикции. Помимо самого названия компании, может потребоваться торговая марка, доменное имя для сайта и DBA (для случаев, когда компания планирует вести деятельность под названием, которое отличается от зарегистрированного).

4. Подготовить документы и подать заявку. Перечень документов, необходимых, чтобы открыть фирму в США, зависят от формы и штата. Как правило, потребуется предоставить информацию о будущем юрлице (название, форма, сведения о будущей деятельности, устав и т. д.), а также документы лица, подающего заявление на создание компании. Заявка подается в регистрирующий орган штата в соответствии с требованиями конкретной юрисдикции.

5. Получить EIN. Это номер работодателя, который требуется всем американским компаниям. Он нужен для открытия корпоративного счета в банке США, получения бизнес-вычетов, расчетов с сотрудниками компании, подачи налоговой и финансовой отчетности. Получить EIN можно бесплатно через IRS: достаточно подать заявление онлайн после получения подтверждения о регистрации компании. Также при необходимости есть возможность выполнить процедуру по факсу, телефону или почте.

6. Опционально — получить лицензию или разрешение на ведение деятельности, оформить страховку, зарегистрировать торговую марку. Перечень сфер, для которых требуется лицензия, определяется правительством штата — как и особенности страхования для юрлиц. Торговая марка (ТМ) не обязательна для совершения продаж в США, но ее рекомендуется получить. Ее наличие упростит работу с рекламными площадками и реализацию продукции в розничных магазинах, а также защитит бренд от кражи интеллектуальной собственности.