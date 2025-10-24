Как открыть компанию в ОАЭ и какие возможности это даст бизнесу

ОАЭ давно перестали быть просто направлением для отдыха и шопинга — сегодня это один из главных мировых бизнес-хабов. Здесь открывают компании предприниматели со всего мира: от стартаперов до крупных IT-проектов. Причины очевидны — низкие налоги, понятные правила, стабильная экономика и репутация страны, где ценят частный бизнес и создают условия для его роста. Для многих компаний из СНГ регистрация бизнеса в Эмиратах стала не просто шагом в сторону международного рынка, а реальной возможностью развиваться без ограничений.

В этой статье расскажем, как открыть компанию в ОАЭ с нуля: какие существуют виды юрисдикций, как выбрать подходящую свободную зону, какие документы понадобятся и какие налоги придется платить. А главное — объясним простыми словами, с чего начать, если вы хотите работать на международном уровне и легально принимать платежи из-за рубежа.