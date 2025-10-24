Как открыть компанию в ОАЭ и какие возможности это даст бизнесу

ОАЭ давно перестали быть просто направлением для отдыха и шопинга — сегодня это один из главных мировых бизнес-хабов. Здесь открывают компании предприниматели со всего мира: от стартаперов до крупных IT-проектов. Причины очевидны — низкие налоги, понятные правила, стабильная экономика и репутация страны, где ценят частный бизнес и создают условия для его роста. Для многих компаний из СНГ регистрация бизнеса в Эмиратах стала не просто шагом в сторону международного рынка, а реальной возможностью развиваться без ограничений.
В этой статье расскажем, как открыть компанию в ОАЭ с нуля: какие существуют виды юрисдикций, как выбрать подходящую свободную зону, какие документы понадобятся и какие налоги придется платить. А главное — объясним простыми словами, с чего начать, если вы хотите работать на международном уровне и легально принимать платежи из-за рубежа.
Почему бизнес выбирает Эмираты
Главная причина, почему предприниматели из СНГ ценят ОАЭ, — это сочетание простоты ведения бизнеса и международного статуса. Здесь не нужно бороться с бюрократией, искать обходные пути или опасаться санкций. Напротив — система выстроена так, чтобы компании могли спокойно развиваться, работать с зарубежными партнерами и чувствовать себя уверенно.
До определенного уровня прибыли компании освобождаются от корпоративного налога, а дивиденды, проценты и доход от роста стоимости активов не облагаются налогом вовсе. При этом между ОАЭ и более чем 140 странами действуют соглашения об избежании двойного налогообложения — это защищает предпринимателей, ведущих международную деятельность.
Высокая репутация страны. ОАЭ не числятся в «черных списках» офшоров, поэтому партнеры и банки по всему миру охотно работают с эмиратскими компаниями. Юрисдикция считается надежной — это открывает доступ к международным платежным системам, торговым площадкам и крупным контрагентам.
Получение резидентства. Владельцы компаний в ОАЭ могут оформить резидентскую визу и проживать в стране легально. Это дает дополнительные преимущества: открытие личных банковских счетов, оформление на себя недвижимости, льготы при визах для семьи и возможность свободно въезжать и выезжать.
Развитая банковская сфера. В Эмиратах работают десятки локальных и международных банков, где можно открыть корпоративный счет в дирхамах и других валютах. Банковская система стабильна, поддерживает онлайн-операции и интеграцию с международными платежными шлюзами — это удобно для e-commerce, IT и сервисных компаний.
Возможности масштабирования. Регистрация компании в ОАЭ открывает путь к работе с клиентами по всему миру. Это удобная точка входа на международные рынки: вы можете легально принимать платежи из-за рубежа, сотрудничать с иностранными партнерами и без ограничений расширять клиентскую базу. Такой статус помогает не только увеличить прибыль, но и развивать бренд на новом уровне.
Регистрация компании в ОАЭ
Формы бизнеса в ОАЭ для нерезидентов
В ОАЭ есть несколько форм ведения бизнеса, и выбор зависит от того, где и с кем вы планируете работать. Каждая модель имеет свои правила, возможности и ограничения, но разобраться в них несложно — главное понимать, для чего именно вы открываете компанию.
Free Zone (свободная экономическая зона) — вариант для тех, кто работает с зарубежными клиентами и сосредоточен в основном на онлайн-бизнесе. Каждая зона (а их более 40 по всей стране) имеет собственные правила и льготы. Компании во Free Zone могут на 100% принадлежать иностранцу, освобождаются от большинства налогов и подают отчетность по упрощенной системе. Но важно помнить: вести деятельность в пределах самой ОАЭ (например, продавать товары в местном торговом центре) не получится — бизнес должен быть ориентирован на внешние рынки.
Mainland (материковая компания) — этот формат, наоборот, для тех, кто хочет вести бизнес внутри страны. Такие компании могут работать с местными клиентами, участвовать в тендерах. Раньше для регистрации требовался местный партнер с долей 51%, но теперь в большинстве сфер разрешено 100% иностранное владение. Mainland подойдет тем, кто строит долгосрочный бизнес в Эмиратах — например, в сфере услуг, логистики или недвижимости.
Offshore (оффшорная компания) — вариант для тех, кто не планирует физического присутствия в ОАЭ, но хочет пользоваться преимуществами местной юрисдикции. Такие компании не ведут коммерческую деятельность в стране, а используются для владения активами, инвестиций, холдингов или международных расчетов. У оффшора нет офиса и сотрудников в Эмиратах, но он обеспечивает конфиденциальность, минимальные налоги и удобство при международных операциях.
Регистрация оффшорной компании в ОАЭ сегодня уже не так популярна, как раньше. Предприниматели все чаще выбирают Free Zone или Mainland, поскольку они дают больше возможностей для реального ведения бизнеса и получения резидентства.
Free Zone чаще выбирают IT-компании, онлайн-сервисы, e-commerce-проекты, стартапы и консультанты, работающие с клиентами по всему миру. Так удобнее развивать международную деятельность, принимать платежи в иностранной валюте и управлять бизнесом дистанционно. Mainland, в свою очередь, подходит ресторанному и туристическому бизнесу, строительным и сервисным компаниям, логистическим проектам и агентствам, которые планируют работать с местными клиентами и участвовать в тендерах на территории Эмиратов.
Налоговые нюансы в ОАЭ
Налоговая система ОАЭ считается вполне понятной и лояльной к нерезидентам. Основной налог для компаний — корпоративный, он был введен в 2023 году. Взимается по ставке 0% на прибыль до 375 000 AED (около $100 000) и 9% — на прибыль выше этого порога. Для международных корпораций с выручкой свыше €750 млн действует ставка 15%. Компании обязаны ежегодно подавать декларацию и вести бухгалтерский учет.
Существует также НДС (VAT), который составляет 5% и применяется к большинству товаров и услуг. Компании с оборотом от 375 000 AED в год обязаны зарегистрироваться как плательщики НДС, а при обороте от 187 500 AED — могут сделать это добровольно, чтобы возмещать налог.
Большинство компаний, зарегистрированных во Free Zone, могут пользоваться нулевой ставкой при условии, что ведут деятельность за пределами материковой части ОАЭ, выполняют требования экономического присутствия (ESR) и своевременно подают отчетность.
Кроме того, в стране действует свыше 140 соглашений об избежании двойного налогообложения, что защищает предпринимателей от повторных выплат при международных операциях.
Виза резидента и Emirates ID
Это ключевые документы, которые подтверждают законное пребывание в стране и статус владельца бизнеса в ОАЭ. Они позволяют не только жить в Эмиратах, но и пользоваться всеми преимуществами местного резидентства: открывать личные и корпоративные счета, арендовать жилье, оформлять SIM-карты, покупать авто и без ограничений въезжать и выезжать из страны.
Виза резидента выдается владельцам и сотрудникам компаний, зарегистрированных в ОАЭ, а также членам их семей. Обычно она оформляется сроком от 2 лет с возможностью продления. Виза прикрепляется к конкретной компании, и пока бизнес действует, резидент может легально находиться в стране.
Получение визы проходит поэтапно: сначала компания получает лицензию, затем оформляется разрешение на въезд (entry permit), после чего заявитель должен лично приехать в ОАЭ для прохождения медицинского осмотра, дактилоскопии и подачи документов. Только после этого паспорт владельца маркируется визой резидента.
Emirates ID — это национальная идентификационная карта, обязательная для всех резидентов. Она содержит биометрические данные, номер резидентства и используется практически во всех сферах жизни — от банковских операций и регистрации недвижимости до подписания договоров. Получить Emirates ID можно только лично, после оформления визы резидента.
Процедура выглядит так: после получения визы заявитель проходит медицинское обследование, сдает отпечатки пальцев в центре ICP (Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security), после чего карта изготавливается в течение нескольких дней. Emirates ID действует столько же, сколько и резидентская виза, и обновляется одновременно с ней.
Наличие резидентства и Emirates ID делает предпринимателя полноправным участником экономической системы ОАЭ, открывая доступ к банковским услугам, налоговым льготам и возможностям личной и бизнес-резиденции.
Регистрация компании в ОАЭ: условия и этапы
Открытие юридического лица требует соблюдения некоторых требований. Рассмотрим их подробнее, чтобы понять, с чего начать регистрацию компании в Эмиратах.
Юридический адрес. Каждая компания должна иметь официальный адрес в ОАЭ — это нужно для регистрации, получения корреспонденции и открытия банковского счета. Возможен виртуальный офис или аренда реального помещения для компаний на материковой части. Адрес подтверждается договором аренды (Ejari) или свидетельством собственности.
Корпоративный секретарь. Это обязательная должность, отвечающая за корпоративные документы, продление лицензий и взаимодействие с госорганами.
Уставной капитал. Во фризонах это требование формальное — достаточно указать сумму в документах, без внесения средств. Для Mainland-компаний минимальный капитал не установлен, что делает процесс регистрации проще.
Если вы решили открыть фирму в Дубае или другом эмирате, действуйте последовательно. Вот основные этапы регистрации компании:
Выбор формы бизнеса. Для международных проектов подойдет Free Zone — 100% иностранное владение, налоговые льготы, простая отчетность. Для работы с местными клиентами — Mainland, где можно участвовать в тендерах и работать внутри страны.
Подготовка документов. Понадобятся паспорта и фото учредителей, анкета и заявление с описанием деятельности, а также уникальное название компании. После проверки документов подается заявка и оплачиваются государственные пошлины.
Получение лицензии. Это обязательное условие для любой фирмы. Лицензия определяет сферу деятельности: торговля, услуги, производство или фриланс. После оплаты сборов компания получает сертификат инкорпорации и становится официально зарегистрированной.
Открытие корпоративного счета. Здесь сначала необходимо определиться, в какой валюте для вас важно совершать бизнес-операции. Если вы работаете с евро и долларами, можно обратиться к услугам интернет-банков, таких как Payoneer, чтобы не лететь в ОАЭ ради визита в банк. Если же для вас важны операции в дирхамах, интернет-банки не подойдут — придется посетить один из местных банков лично.
Получение визы резидента и Emirates ID. Завершающий шаг. Для оформления необходимо лично приехать в ОАЭ, пройти медосмотр и биометрию. После этого предприниматель получает документы, подтверждающие статус резидента и дающие право жить и работать в стране.
При поддержке Easy Payments все этапы регистрации бизнеса в ОАЭ можно пройти быстро и без ошибок. Наши специалисты окажут услугу запуска юрлица в Эмиратах «под ключ»: мы поможем выбрать оптимальную форму бизнеса, подготовить и подать документы, получить лицензию, удаленно открыть корпоративный счет онлайн-банке Payoneer или сопроводить лично при регистрации счета в банке ОАЭ.
Мы также помогаем в оформлении резидентской визы и Emirates ID, подключаем платежные системы Stripe и PayPal, организуем бухгалтерский и налоговый учет. Все происходит прозрачно и с персональной поддержкой на каждом шаге. В результате регистрация фирмы в ОАЭ превращается из сложной процедуры в удобный и предсказуемый процесс.
Международный бизнес без ограничений
ОАЭ остаются одной из самых удобных и стабильных стран для ведения бизнеса. Здесь действуют понятные правила, умеренные налоги и прозрачные процедуры, что делает регистрацию компании доступной даже для предпринимателей из других стран. Благодаря открытой экономике можно работать с иностранными клиентами, принимать международные платежи и пользоваться современными финансовыми инструментами.
Для компаний из СНГ Эмираты стали логичным выбором, когда важно сохранить гибкость и выйти на зарубежный рынок. Местное законодательство поддерживает предпринимателей, а условия позволяют развивать бизнес постепенно и без лишних бюрократических барьеров.
