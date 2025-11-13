Оплата Apple Pay для россиян: как пользоваться в условиях ограничений

После прекращения работы Apple Pay в России многие пользователи столкнулись с неудобствами при оплате покупок. Привычный бесконтактный способ платежей больше не поддерживает карты российских банков: зарубежные сервисы и магазины отклоняют платежи. Тем не менее, даже в условиях ограничений, у россиян остаются способы пользоваться Apple Pay и оплачивать покупки.
В этой статье разберем, где и как сейчас можно использовать Apple Pay и какие действуют ограничения. Заодно объясним, как настроить оплату так, чтобы все проходило без сбоев.
Как работает бесконтактная оплата
Apple Pay — это система бесконтактных платежей, разработанная компанией Apple. Она позволяет оплачивать покупки с помощью iPhone, Apple Watch, iPad или Mac, не доставая карту из кошелька. Для проведения транзакции используется технология NFC, а данные карты не передаются продавцу — вместо них создается уникальный токен, что делает оплату безопасной.
Сервис поддерживает оплату в магазинах, приложениях и на сайтах. Пользователь может добавить одну или несколько карт, выбрать основную и оплачивать покупки с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства. Все происходит за секунды — достаточно поднести телефон к терминалу или подтвердить покупку онлайн.
Главные преимущества Apple Pay — это скорость, безопасность и удобство. Платежи не требуют ввода PIN-кода или реквизитов, система не хранит реальные номера карт и не передает их продавцам, а подтверждение происходит только после идентификации владельца устройства.
Работает ли Apple Pay в России
После введения санкций и ухода международных платежных систем работа Эпл Пэй в России оказалась ограничена. Сейчас сервис не поддерживает карты российских банков и не функционирует на территории страны. Тем не менее, сам сервис продолжает работать за пределами России. Пользователи, оформившие карты в зарубежных банках, могут добавлять их в Apple Wallet и использовать для оплаты за границей.
Кроме того, с иностранной картой вполне реально оплатить зарубежные онлайн-сервисы прямо из России. Главное — сменить регион устройства в настройках, после чего Apple Pay снова станет активен и будет работать с зарубежной картой на территории РФ. Отметим, что офлайн-оплата в России иностранными картами недоступна.
Многих пользователей интересует, когда вернется Apple Pay в Россию. Пока компания официально не сообщает о планах по возобновлению работы сервиса. Все зависит от изменений в санкционной политике и возвращения сотрудничества между международными платежными системами и российскими банками.
Открытие зарубежной карты для подключения к Apple Pay
Как уже было сказано ранее, россияне могут использовать Apple Pay только с помощью иностранной карты, так как сервис больше не работает с картами российских банков. Сегодня открыть такую карту можно в банках Казахстана, а также других стран СНГ, где поддержка международных платежных систем VISA и MasterCard остается доступной.
Чтобы не лететь за границу ради оформления карты, можно обратиться к специалистам Easy Payments, которые помогают оформить иностранную карту онлайн, не выходя из дома.
Процесс занимает всего 1–2 дня и требует минимальный пакет документов: загранпаспорт, прописку и российский ИНН. После проверки данных клиент получает готовую виртуальную карту, которую можно добавить в Apple Wallet и использовать для бесконтактных оплат.
Оформление иностранных банковских карт
Поможем удаленно открыть зарубежную мультивалютную карту Visa / Mastercard на ваше имя
Использование Apple Pay: как работает бесконтактная оплата
Чтобы оплачивать покупки через Apple Pay, сначала нужно добавить карту в приложение Wallet. Для этого откройте Wallet на iPhone, нажмите на значок «плюс» и выберите способ добавления карты — вручную или с помощью камеры. Затем введите данные карты, подтвердите их через SMS или приложение банка, и дождитесь завершения проверки. После этого карта появится в кошельке и будет готова к использованию.
На iPhone оплата происходит просто: поднесите телефон к терминалу и подтвердите покупку с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства. Терминал должен поддерживать технологию NFC — обычно он отмечен символом бесконтактной оплаты. Транзакция занимает всего пару секунд, и уведомление об операции сразу появляется на экране.
На Apple Watch оплата выполняется нажатием боковой кнопки дважды и поднесением часов к терминалу — без ввода PIN-кода или пароля. На Mac и iPad можно оплачивать покупки в интернет-магазинах и приложениях: при оформлении заказа нужно выбрать способ оплаты Apple Pay и подтвердить операцию через Face ID или Touch ID на вашем устройстве.
Независимо от устройства, оплата через Apple Pay безопасна, быстра и не требует доступа к интернету во время покупки.
Получите консультацию по зарубежным банковским картам
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, проконсультируем по всем вопросам и поможем подобрать наиболее подходящее вам решение
Простые платежи с помощью Apple Pay
Несмотря на ограничения, Apple Pay по-прежнему остается одним из самых удобных и безопасных способов оплаты. Россияне могут продолжать пользоваться сервисом с помощью иностранных карт, оплачивая покупки как за границей, так и в России — главное, правильно настроить регион и добавить карту в кошелек.
Если у вас еще нет зарубежной карты, оформить ее можно дистанционно — специалисты Easy Payments помогут сделать это онлайн и подключить к Apple Pay без визитов в банк. Так вы сохраните привычный способ оплаты и сможете использовать все преимущества бесконтактных платежей в любое время и в любой стране.
Реклама: АО «АЙТИ ВОРЛД», ИНН 5904398810, erid: 2W5zFJ3Gm8c
