Как купить зарубежную компанию: разбираем на примере Гонконга

Покупать готовую компанию рискованно

Покупка готовой компании действительно вызывает вопросы — и не без причины. На рынке встречаются некомпетентные посредники, которые продают юрлица с «хвостами»: ранее велась деятельность, были счета, обязательства или проблемы с банками. В таких случаях риски ложатся на покупателя, поэтому настороженность понятна.

При этом важно различать проблемные компании и так называемые полочные компании. Полочная компания — это юридическое лицо, зарегистрированное заранее без ведения деятельности: без оборотов, договоров, долгов и истории операций. Такие компании создаются именно с целью последующей продажи и являются полностью легальным и распространенным инструментом в международной практике.

При корректной проверке полочная компания прозрачна и понятна в работе. У нее чистая история, стандартные корпоративные документы и предсказуемые требования со стороны банков и платежных сервисов. Основной риск здесь связан не с форматом, а с тем, кто сопровождает сделку и проводит проверку.

Именно поэтому ключевым фактором становится выбор специалистов. Easy Payments сопровождает регистрацию готовой компании на новых владельцев, проводит предварительную проверку и помогает в процессе покупки от начала до конца. Такой подход позволяет открыть компанию быстро, легально и без неприятных сюрпризов в дальнейшем.